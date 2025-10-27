Повдигнаха нови обвинения на варненския кмет Благомир Коцев

Тази сутрин са повдигнати нови обвинения на кмета на Варна Благомир Коцев, съобщи "По света и у нас". Призовани за повдигане на още обвинения са и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които бяха задържани заедно с него, а после пуснати под домашен арест.
В прокуратурата трябва да се яви и медийната съветничка на варненския кмет. От държавното обвинение на този етап не дават информация какви са новите обвинения, които се повдигат.
1 мутрите
12:58 27.10.2025
2 АРЕСТАНТ
13:02 27.10.2025
3 поКУРко
13:03 27.10.2025
4 Страната на npaceтата 🐷🐷
Коментиран от #7
13:04 27.10.2025
5 Из под
13:04 27.10.2025
6 Ей за
13:06 27.10.2025
7 Варна
До коментар #4 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":То и ТИМ-аджии бяха много доволни от тава, че им поиска отчет на похарчените пари за стадиона и какво става с Алея първа.
Всички мафиотски кланове са срещу Коцев.
13:07 27.10.2025
8 Трол
Коментиран от #23
13:08 27.10.2025
9 иван костов
13:10 27.10.2025
10 Анонимен
Коментиран от #22
13:13 27.10.2025
12 За размисъл
13:15 27.10.2025
13 Хахс
13:15 27.10.2025
14 Т.КОЛЕВ
13:18 27.10.2025
15 Кирил
Откакто е станал кмет, Морската продължава да става недостъпна:
1.Затвориха огромен общински безплатен паркинг, и си организираха частен за 2лв на час
2.Много нови "къщички" се появиха в единствения парк на варна Морската.
3. Абсолютно нищо полезно не е вършил за града Варна. Само спами фейсбука години наред с постановъчни постове.
13:19 27.10.2025
16 Дедо
13:20 27.10.2025
17 Мистерия
13:20 27.10.2025
18 Парадокс БГ
Фактът, че има обвинения или призовки, не доказва вина – това е само начална фаза на разследване. До произнасяне на съдебно решение лицата се считат за невинни, и възприятията, които създава статията, могат да бъдат подвеждащи.
С други думи: статията влияе на мнението на читателя, но реалната вина или невинност ще се установи само чрез съдебен процес.
13:22 27.10.2025
19 Благо е невинен!
13:23 27.10.2025
20 Парадокс БГ
Създава впечатление за по-широк кръг на замесени, дори ако тя няма обвинения.
Повишава драматичността на новината – читателят автоматично мисли, че „повече хора са въвлечени“, без да има факти.
Отвлича вниманието от конкретните обвинения срещу кмета и съветниците, като се въвежда допълнителен елемент, който звучи скандално.
С други думи, споменаването на съветничката е редакционен трик, който прави историята по-„шумна“ и драматична, без да доказва участие или вина.
13:24 27.10.2025
21 Гост
13:25 27.10.2025
22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "Анонимен":Как всичко се крепи само на думите
"Една жена каза...!"- тъпо е ама е факт❗
При това, това е ОНЗИ жена която
"честно и почтено" повече от десет години,
все при кметове ГЕРБерасти е печелела поръчки " без никакъв рушвет"😉
Как пет състава не счетоха за нужно да разпитат свидетел, който иска да бъде разпитан ЗАЩОТО се отказва от показанията си 🤔❗
Тъпо е , нали❗
Не , че кметът и баща му са Света вода ненапита❗
Но не това е делото по което трябва да отговарят❗
13:25 27.10.2025
23 Гост
До коментар #8 от "Трол":Какви протести... Жабата вече отдавна е сварена. През 2013-а прасунгелът даде малко на заден и после пак продължи да рови със зурлата. Само че тогава на много от малкото останали тука свестни им писна окончателно и също заминаха. И прасунгелът вече не ДАНС, ами подобието на държава управлява.
13:25 27.10.2025
24 Медийни "димки" ...
Читателят е ангажиран с „новото име“ и не се замисля за тежестта или съдържанието на самите обвинения.
Това е особено ефективно, когато обвиненията не са ясни, защото оставя ефект на скандалност, без да се казва нищо конкретно.
Краен ефект:
Читателят усеща, че „нещо голямо се случва“, макар че информацията за ролята на новото лице е празна. Това е класически медиен начин да се увеличи драмата и въздействието на новината.
13:27 27.10.2025
25 А КОГА ПРИЯТЕЛЯ НА
13:30 27.10.2025
26 ГЕРБ са крадци!!
13:31 27.10.2025