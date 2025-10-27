Новини
Повдигнаха нови обвинения на варненския кмет Благомир Коцев

27 Октомври, 2025 12:51 1 184 26

В прокуратурата трябва да се яви и медийната съветничка на варненския кмет

Повдигнаха нови обвинения на варненския кмет Благомир Коцев - 1
Снимка: БГНЕС
Тази сутрин са повдигнати нови обвинения на кмета на Варна Благомир Коцев, съобщи "По света и у нас". Призовани за повдигане на още обвинения са и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които бяха задържани заедно с него, а после пуснати под домашен арест.

В прокуратурата трябва да се яви и медийната съветничка на варненския кмет. От държавното обвинение на този етап не дават информация какви са новите обвинения, които се повдигат.


  • 1 мутрите

    28 5 Отговор
    си върнаха Варна

    12:58 27.10.2025

  • 2 АРЕСТАНТ

    7 0 Отговор
    И така докато се озъби.

    13:02 27.10.2025

  • 3 поКУРко

    21 9 Отговор
    Варна - Руската Околия и слугинаж в полза на Путлер! Бягайте от там до где е време! Високи цени - ниски заплати! Да живее КГБ = ТИМ = Дънката = Пеевски - новия господар на варненските овце!

    13:03 27.10.2025

  • 4 Страната на npaceтата 🐷🐷

    30 2 Отговор
    Истината е, че строителната мафия във Варна, която Коцев спря да безчинстват, притиска заедно с Пеевски хора да лъжесвидетелстват срещу него.

    Коментиран от #7

    13:04 27.10.2025

  • 5 Из под

    15 1 Отговор
    ноктите изчагъркани !

    13:04 27.10.2025

  • 6 Ей за

    16 3 Отговор
    това и подобия , ЕС спира парите за държавата , която стремглаво лети надолу като лавина .

    13:06 27.10.2025

  • 7 Варна

    19 3 Отговор

    До коментар #4 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":

    То и ТИМ-аджии бяха много доволни от тава, че им поиска отчет на похарчените пари за стадиона и какво става с Алея първа.
    Всички мафиотски кланове са срещу Коцев.

    13:07 27.10.2025

  • 8 Трол

    11 3 Отговор
    Крайно време е да се излезе на протест в защита на Благо.

    Коментиран от #23

    13:08 27.10.2025

  • 9 иван костов

    7 11 Отговор
    Стига сте го мъчили с обвинения, тикнете го в затвора и точка!

    13:10 27.10.2025

  • 10 Анонимен

    10 10 Отговор
    Как се случи така,че 6 (ШЕСТ) съдебни състава го оставиха в ареста??? Само не пишете че всичк са подчинени на Шиши и Боко. Тъпо е.

    Коментиран от #22

    13:13 27.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 За размисъл

    5 2 Отговор
    За народа - разбрах - никой не го е еня и не го чува. Сега ще чакам да видя как Европа ще ги наскача 240-те. И .... да, мисля, че никой на Запад , Север и Изток не иска на Балканите да има мир. Много сме силни за тях, ако сме добре. А Африка не се меси - не знае къде се намираме.

    13:15 27.10.2025

  • 13 Хахс

    3 8 Отговор
    Благо Корумпето да си Поръчва елха за Коледа в ареста...

    13:15 27.10.2025

  • 14 Т.КОЛЕВ

    6 2 Отговор
    ПРОКУРАТУРА КОЯТО ПОВДИГА НАРОЧВА НЯКОЙ И ПОСЛЕ СЕ ОКАЖЕ ЧЕ ЧОВЕКА Е НЕВИНЕН БИ ТРЯБВАЛО АВТОМАТИЧНА КОМПЕНСАЦИ ОБЕЩЕТЕНИЕ ДА ПЛАТИ НО ФИКСИНЕНО ОПРЕДЕЛЕНО СЪС. ЗАКОН ПОЧВАЩИ ПБЕЩЕТЕНИЯ ОТ 20 000 ДО. 1 000000.

    13:18 27.10.2025

  • 15 Кирил

    4 7 Отговор
    Браво, затворете го тоя крадец за дъгло време!
    Откакто е станал кмет, Морската продължава да става недостъпна:
    1.Затвориха огромен общински безплатен паркинг, и си организираха частен за 2лв на час
    2.Много нови "къщички" се появиха в единствения парк на варна Морската.
    3. Абсолютно нищо полезно не е вършил за града Варна. Само спами фейсбука години наред с постановъчни постове.

    13:19 27.10.2025

  • 16 Дедо

    8 1 Отговор
    Докато е в ареста тимаджиите започнаха ударно да строят на Алея Първа във Варна. Събориха всички кръчми и ще започват да наливат бетона . До година две ще получат на концесия и държавните буни в морето .

    13:20 27.10.2025

  • 17 Мистерия

    2 4 Отговор
    Статията кара читателя да възприеме случая като сериозен и скандален чрез подчертаване на „нови обвинения“ и задържания. Споменаването на медийната съветничка без пояснение подсъзнателно разширява впечатлението за замесени хора. Липсата на конкретика оставя усещане за мистерия и тежест, въпреки че фактите не са ясни.

    13:20 27.10.2025

  • 18 Парадокс БГ

    3 2 Отговор
    Ако кметът и останалите призовани лица са невинни, тогава всичко, което статията подсказва за „скандал“ или „широко разследване“, е само впечатление, създадено от начина на поднасяне на информацията, а не отражение на действителна вина.

    Фактът, че има обвинения или призовки, не доказва вина – това е само начална фаза на разследване. До произнасяне на съдебно решение лицата се считат за невинни, и възприятията, които създава статията, могат да бъдат подвеждащи.

    С други думи: статията влияе на мнението на читателя, но реалната вина или невинност ще се установи само чрез съдебен процес.

    13:22 27.10.2025

  • 19 Благо е невинен!

    3 2 Отговор
    Важно е да помним, че до доказване на вина всеки човек е невинен. Благомир Коцев е кмет на Варна и през целия си мандат е работил за града и гражданите. Нека изчакаме прокуратурата и съда да приключат разследването, преди да правим заключения. Сега е моментът за спокойствие и доверие в законовите процедури.

    13:23 27.10.2025

  • 20 Парадокс БГ

    1 0 Отговор
    Споменаването на медийната съветничка без уточнение за ролята ѝ може да се разглежда като редакционна „димка“, защото:
    Създава впечатление за по-широк кръг на замесени, дори ако тя няма обвинения.
    Повишава драматичността на новината – читателят автоматично мисли, че „повече хора са въвлечени“, без да има факти.
    Отвлича вниманието от конкретните обвинения срещу кмета и съветниците, като се въвежда допълнителен елемент, който звучи скандално.
    С други думи, споменаването на съветничката е редакционен трик, който прави историята по-„шумна“ и драматична, без да доказва участие или вина.

    13:24 27.10.2025

  • 21 Гост

    1 0 Отговор
    Е така диди фалита се грижи за хората

    13:25 27.10.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    Как всичко се крепи само на думите
    "Една жена каза...!"- тъпо е ама е факт❗
    При това, това е ОНЗИ жена която
    "честно и почтено" повече от десет години,
    все при кметове ГЕРБерасти е печелела поръчки " без никакъв рушвет"😉
    Как пет състава не счетоха за нужно да разпитат свидетел, който иска да бъде разпитан ЗАЩОТО се отказва от показанията си 🤔❗
    Тъпо е , нали❗
    Не , че кметът и баща му са Света вода ненапита❗
    Но не това е делото по което трябва да отговарят❗

    13:25 27.10.2025

  • 23 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    Какви протести... Жабата вече отдавна е сварена. През 2013-а прасунгелът даде малко на заден и после пак продължи да рови със зурлата. Само че тогава на много от малкото останали тука свестни им писна окончателно и също заминаха. И прасунгелът вече не ДАНС, ами подобието на държава управлява.

    13:25 27.10.2025

  • 24 Медийни "димки" ...

    2 0 Отговор
    Чрез добавяне на „димки“ като медийната съветничка, фокусът върху конкретните обвинения срещу кмета може да се размива.
    Читателят е ангажиран с „новото име“ и не се замисля за тежестта или съдържанието на самите обвинения.
    Това е особено ефективно, когато обвиненията не са ясни, защото оставя ефект на скандалност, без да се казва нищо конкретно.
    Краен ефект:
    Читателят усеща, че „нещо голямо се случва“, макар че информацията за ролята на новото лице е празна. Това е класически медиен начин да се увеличи драмата и въздействието на новината.

    13:27 27.10.2025

  • 25 А КОГА ПРИЯТЕЛЯ НА

    1 0 Отговор
    ПЕПИ ЕВРОТО БОБИ ЩЕ ПОВДИГНЕ НА /ФЪНДА/ СМОЛЕНСКОТО НЕЖНО ЛИЦЕ НА КОРУБЦИЯТА А ДРАГИМИ БОБИ

    13:30 27.10.2025

  • 26 ГЕРБ са крадци!!

    1 0 Отговор
    Чудят се как да държат Благомир Коцев 8 месеца в следственото, докато го пречупят, докато се разболее или докато ГЕРБ превземат Кметство Варна и Бюджета на Варна, за да си го харчат за техни хора.

    13:31 27.10.2025

