Повдигнаха нови обвинения на варненския кмет Благомир Коцев

Тази сутрин са повдигнати нови обвинения на кмета на Варна Благомир Коцев, съобщи "По света и у нас". Призовани за повдигане на още обвинения са и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които бяха задържани заедно с него, а после пуснати под домашен арест.

В прокуратурата трябва да се яви и медийната съветничка на варненския кмет. От държавното обвинение на този етап не дават информация какви са новите обвинения, които се повдигат.