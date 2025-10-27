Новини
България »
Свлачища и паднали камъни по пътя София - Самоков и АМ "Струма"

27 Октомври, 2025 13:31 577 2

  • апи-
  • свлачища-
  • паднали камъни

От АПИ призовават шофьорите да карат внимателно

Свлачища и паднали камъни по пътя София - Самоков и АМ "Струма" - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Обилните валежи през последните дни предизвикаха свлачища и падащи камъни, които затрудниха сериозно трафика рано тази сутрин по ключови пътни артерии, сред които пътя София - Самоков и автомагистрала „Струма“. Въпреки че екипи на пътното управление разчистват засегнатите участъци и движението е възстановено, от АПИ призовават шофьорите да карат с повишено внимание, съобщи Нова тв.

Най-сериозна е била ситуацията на пътя София - Самоков, където на 75-ия километър са паднали "по-едрогабаритни камъни". Това е наложило временно ограничаване на движението. "Отсечката е проходима, камъните бяха своевременно отстранени", заяви Румен Сачански, директор на Областно пътно управление - София. Той уточни, че поддържащата фирма е на 24-часово дежурство и през нощта екипите нееднократно са почиствали паднали камъни от пътното платно. "Призовавам водачите да се движат с повишено внимание, тъй като виждате, че има много вода по пътното платно", допълни Сачански.

Той посочи, че заради обилните валежи и силно пресечената местност има опасност от падащи камъни и в други рискови участъци. Като такъв беше посочен път II-16 Своге - Елисейна - Ребърково, известен като Искърското дефиле, където също се е налагало почистване през нощта и тази сутрин.

Проблеми има и на автомагистрала "Струма". На 28-ия километър в посока Кулата също има свлачище, като движението там не се осъществява в цялото пътно платно.

Въпреки че дъждът в района вече е спрял, което дава възможност на екипите да работят по-ефективно, властите апелират пътуващите да бъдат изключително внимателни.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шкода Оставия

    0 0 Отговор
    Радев е виновен.

    13:33 27.10.2025

  • 2 Гост

    0 0 Отговор
    Мутра стайл. Нормално

    13:35 27.10.2025

Новини по градове:
