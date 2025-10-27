Илиян Йончев: БСП има стремеж да провежда политики, а не да запазва хора по постове

Не приемам твърдение, че няма да мине БСП 4-процентната граница при парламентарни избори, това са внушения на някои от опозиционните сили, подразнени, че социалната политика е устойчива, заяви депутатът от БСП Илиян Йончев в интервю пред БНР.
И посочи, че е вдигната МРЗ, предстои нови увеличение, променено е Швейцарско правило, "а и отворихме дебата за справедлива данъчна система" .
В предаването "12+3" той призна, че ще управлението ще изкара пълен мандат и допълни:
"В следващите 3 години с усилена работа и диалог с партньорите нямаме притеснения за резултатите, които ще бъдат на редовните парламентарни избори и амбицията ни е за повишаване на резултата."
Йончев коментира още, че вчера е имало оживена дискусия на НС на БСП, съсредоточена главно върху политиките, които следва да се предприемат от правителството до края на мандата.
"Ротацията е само един малък елемент, който трябва да се отстоява. Не приемаме като отказ на БСП от Наталия Киселова заради предстоящата ротация. Партньорите в съвместното управление имат право да поставят този въпрос, а в амбицията за пълен мандат се включва още година и след като мине ротацията при ГЕРБ и ИТН, и Киселова ще бъде още година председател на НС в края на мандата. "
Йончев каза, че БСП естествено са поставили искания за "продължаване на нашите политики за увеличаване на доходите, за Швейцарското правила и за увеличаване на майчинството през втората година":
"Нашата цел и амбиция е хората да живеят по добре, а не да се борим за постове и не приемаме политиката като сделка и търговия. Решението на НС със 100 гласа ясно показва какво е желанието на партията и как да се продължи участието в управлението и амбицията ни е за пълен мандат."
Депутатът от БСП призна, че си е задавал въпроса - какво щеше да случи, ако БСП каже – "Наталия Киселова за нас е червена линия"?
"Нямаше ли да ни обвини обществото в борба за постове и облаги да поставим бъдещето на държавата, влизането в еврозоната и стабилността, на една карта. БСП има стремеж да провежда политики, а не да запазва хора по постове", обясни той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:46 27.10.2025
2 Наивник на средна възраст
14:49 27.10.2025
3 Един
Продажна сган!!!
За това гласуването всъщност трябва да е явно! Излизаш и казваш АЗ ПОДКРЕПЯМ... за да се знае кой е виновен подобни отрепляци да са на власт и носят отговорност и да плащат за глупостите на избраниците си!
14:51 27.10.2025
4 А стига , бе ?!
Коментиран от #8
14:52 27.10.2025
5 в канала сте
14:53 27.10.2025
6 ккк
14:53 27.10.2025
7 Ахааааа
От сутринта голяма манифестация е по медиите.
Жалки мишлета!
14:53 27.10.2025
8 Един
До коментар #4 от "А стига , бе ?!":Не мога да се съглася... Една секретарка все пак върши и друга работа освен да обслужва шефа...
А тези са проститутки - те обслужват Дебелака само сексуално срещу заплащане!
14:56 27.10.2025
9 баце
14:59 27.10.2025
10 Зафиров
15:02 27.10.2025
11 Метресата от Барселона
15:11 27.10.2025