Илиян Йончев: БСП има стремеж да провежда политики, а не да запазва хора по постове

Не приемам твърдение, че няма да мине БСП 4-процентната граница при парламентарни избори, това са внушения на някои от опозиционните сили, подразнени, че социалната политика е устойчива, заяви депутатът от БСП Илиян Йончев в интервю пред БНР.

И посочи, че е вдигната МРЗ, предстои нови увеличение, променено е Швейцарско правило, "а и отворихме дебата за справедлива данъчна система" .

В предаването "12+3" той призна, че ще управлението ще изкара пълен мандат и допълни:

"В следващите 3 години с усилена работа и диалог с партньорите нямаме притеснения за резултатите, които ще бъдат на редовните парламентарни избори и амбицията ни е за повишаване на резултата."

Йончев коментира още, че вчера е имало оживена дискусия на НС на БСП, съсредоточена главно върху политиките, които следва да се предприемат от правителството до края на мандата.

"Ротацията е само един малък елемент, който трябва да се отстоява. Не приемаме като отказ на БСП от Наталия Киселова заради предстоящата ротация. Партньорите в съвместното управление имат право да поставят този въпрос, а в амбицията за пълен мандат се включва още година и след като мине ротацията при ГЕРБ и ИТН, и Киселова ще бъде още година председател на НС в края на мандата. "

Йончев каза, че БСП естествено са поставили искания за "продължаване на нашите политики за увеличаване на доходите, за Швейцарското правила и за увеличаване на майчинството през втората година":

"Нашата цел и амбиция е хората да живеят по добре, а не да се борим за постове и не приемаме политиката като сделка и търговия. Решението на НС със 100 гласа ясно показва какво е желанието на партията и как да се продължи участието в управлението и амбицията ни е за пълен мандат."

Депутатът от БСП призна, че си е задавал въпроса - какво щеше да случи, ако БСП каже – "Наталия Киселова за нас е червена линия"?

"Нямаше ли да ни обвини обществото в борба за постове и облаги да поставим бъдещето на държавата, влизането в еврозоната и стабилността, на една карта. БСП има стремеж да провежда политики, а не да запазва хора по постове", обясни той.