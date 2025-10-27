Новини
Илиян Йончев: БСП има стремеж да провежда политики, а не да запазва хора по постове

27 Октомври, 2025 14:45 427 11

Нашата цел и амбиция е хората да живеят по добре, а не да се борим за постове и не приемаме политиката като сделка и търговия

Илиян Йончев: БСП има стремеж да провежда политики, а не да запазва хора по постове - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не приемам твърдение, че няма да мине БСП 4-процентната граница при парламентарни избори, това са внушения на някои от опозиционните сили, подразнени, че социалната политика е устойчива, заяви депутатът от БСП Илиян Йончев в интервю пред БНР.

И посочи, че е вдигната МРЗ, предстои нови увеличение, променено е Швейцарско правило, "а и отворихме дебата за справедлива данъчна система" .

В предаването "12+3" той призна, че ще управлението ще изкара пълен мандат и допълни:

"В следващите 3 години с усилена работа и диалог с партньорите нямаме притеснения за резултатите, които ще бъдат на редовните парламентарни избори и амбицията ни е за повишаване на резултата."

Йончев коментира още, че вчера е имало оживена дискусия на НС на БСП, съсредоточена главно върху политиките, които следва да се предприемат от правителството до края на мандата.

"Ротацията е само един малък елемент, който трябва да се отстоява. Не приемаме като отказ на БСП от Наталия Киселова заради предстоящата ротация. Партньорите в съвместното управление имат право да поставят този въпрос, а в амбицията за пълен мандат се включва още година и след като мине ротацията при ГЕРБ и ИТН, и Киселова ще бъде още година председател на НС в края на мандата. "

Йончев каза, че БСП естествено са поставили искания за "продължаване на нашите политики за увеличаване на доходите, за Швейцарското правила и за увеличаване на майчинството през втората година":

"Нашата цел и амбиция е хората да живеят по добре, а не да се борим за постове и не приемаме политиката като сделка и търговия. Решението на НС със 100 гласа ясно показва какво е желанието на партията и как да се продължи участието в управлението и амбицията ни е за пълен мандат."

Депутатът от БСП призна, че си е задавал въпроса - какво щеше да случи, ако БСП каже – "Наталия Киселова за нас е червена линия"?

"Нямаше ли да ни обвини обществото в борба за постове и облаги да поставим бъдещето на държавата, влизането в еврозоната и стабилността, на една карта. БСП има стремеж да провежда политики, а не да запазва хора по постове", обясни той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 5 Отговор
    БСП свали гащите пред Шиши.

    14:46 27.10.2025

  • 2 Наивник на средна възраст

    9 0 Отговор
    Леле като ги започнат оксимороните и вицовете.....политиката - граби брате колкото се може повече,че не се знае кога пак,за дигане на данъците били....левите уж хора....не сте никакви леви,а преоблечени ма.оде.и...........

    14:49 27.10.2025

  • 3 Един

    8 0 Отговор
    Кви политики бе лизач?! Единствената ви политика е да обслужвате Дебелака, за да ви остави да крадете!!!

    Продажна сган!!!
    За това гласуването всъщност трябва да е явно! Излизаш и казваш АЗ ПОДКРЕПЯМ... за да се знае кой е виновен подобни отрепляци да са на власт и носят отговорност и да плащат за глупостите на избраниците си!

    14:51 27.10.2025

  • 4 А стига , бе ?!

    7 0 Отговор
    Без постове как ще ги провеждате "политики"-те ? Цялата сглобка сте вече само секретарки на Шиши и Баце .

    Коментиран от #8

    14:52 27.10.2025

  • 5 в канала сте

    5 0 Отговор
    питайте на улицата някого

    14:53 27.10.2025

  • 6 ккк

    4 0 Отговор
    ама ако не са платените гласове от Боко и Шиши Бсп е колкото патреотите, но на следващи избори ншма кой да ви купува

    14:53 27.10.2025

  • 7 Ахааааа

    7 0 Отговор
    БСПОЛигофрени сега щетсе изредят всички да си изливат « умните мисли».
    От сутринта голяма манифестация е по медиите.
    Жалки мишлета!

    14:53 27.10.2025

  • 8 Един

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "А стига , бе ?!":

    Не мога да се съглася... Една секретарка все пак върши и друга работа освен да обслужва шефа...
    А тези са проститутки - те обслужват Дебелака само сексуално срещу заплащане!

    14:56 27.10.2025

  • 9 баце

    3 0 Отговор
    Ще ги приемеш я се погледни взел си да се освинваш като магнитския с-и-ч-г

    14:59 27.10.2025

  • 10 Зафиров

    0 3 Отговор
    БСП ще бъде първа сила на следващите избори.Победихме с поведение,точност и вярност!Много сме умни сме..

    15:02 27.10.2025

  • 11 Метресата от Барселона

    0 0 Отговор
    Абе каква "социална политика" ви гони от отиващата си БСП? Кого лъжете, че заради гражданите търпите унижението да се молите на Пеевски и Борисов да не развалят управленския ви комфорт, а не ламтите за постове! даже децата вече не вярват на лъжите ви! Небивала инфлация, рекордно високи цени, а от Нова година следва още по-страшната балтия на еврото! И тогава ще се оправдавате с "недобросъвестните търговци"! Ама като гледате, че народът ви търпи и не скача, ще ставате още по-нагли, то е повече от ясно!

    15:11 27.10.2025

