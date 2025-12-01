Къде ще са КПП-та за протеста пред Народното събрание

Изграждат контролно-пропускателни пунктове за проверка на гражданите, решили да участват в предстоящия протест, който ще се проведе от 18:00 часа пред сградата на Народното събрание. Това заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.
Причината е появили се призиви за хулигански действия от страна на протестиращите.
„Ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, където щателно ще бъдат проверявани всички лица с профил на агресивни граждани, познати от предишни протести. Разчитаме на гражданската позиция на протестиращите, организаторите и стюардите незабавно да подават информация към служителите и да сигнализират при установяване на лица, които подготвят или извършват противоправни действия“, допълни директорът на СДВР и отправи апел към Столична община при евентуални провокации и ескалация на напрежението, незабавно да бъде издадена заповед за прекратяване на протеста.
„Нямаме нищо против мирно-протестиращите граждани, които желаят да изразят своята позиция чрез мирни действия“, поясни той.
Преди, по време и след провеждането на протеста полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и за недопускането на инциденти на територията на града.
За тази цел ще бъдат изградени контролно-пропусквателни пунктове на следните точки:
► До комплекса Ларго, от страната на бул. „Мария Луиза“;
► Подхода към Конституционния съд, от страната на ул. „Триадица“;
► В района на ул. „Леге“ и „Съборна“ и изхода от двора на Президентството;
► На ул. „Княз Александър I-ви“;
► На бул. „Цар Освободител“ срещу Националната художествена галерия;
► В Царската градина - зад Националната художествена галерия;
► В района на ул. „Московска“;
► На ул. „Сердика“ и на ул. „Триадица“;
► На бул. „Александър Дондуков“ преди кръстовището с ул. „Веслец“.
На посочените КПП-ТА служителите на реда ще проверяват за забранени предмети и вещи - оръжие, пиротехнически изделия, палки, боксове и други.
