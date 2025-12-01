Новини
Къде ще са КПП-та за протеста пред Народното събрание

1 Декември, 2025 17:06

Изграждат контролно-пропускателни пунктове за проверка на гражданите, решили да участват в предстоящия протест, който ще се проведе от 18:00 часа пред сградата на Народното събрание. Това заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Причината е появили се призиви за хулигански действия от страна на протестиращите.

„Ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, където щателно ще бъдат проверявани всички лица с профил на агресивни граждани, познати от предишни протести. Разчитаме на гражданската позиция на протестиращите, организаторите и стюардите незабавно да подават информация към служителите и да сигнализират при установяване на лица, които подготвят или извършват противоправни действия“, допълни директорът на СДВР и отправи апел към Столична община при евентуални провокации и ескалация на напрежението, незабавно да бъде издадена заповед за прекратяване на протеста.

„Нямаме нищо против мирно-протестиращите граждани, които желаят да изразят своята позиция чрез мирни действия“, поясни той.

Преди, по време и след провеждането на протеста полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и за недопускането на инциденти на територията на града.

За тази цел ще бъдат изградени контролно-пропусквателни пунктове на следните точки:

► До комплекса Ларго, от страната на бул. „Мария Луиза“;

► Подхода към Конституционния съд, от страната на ул. „Триадица“;

► В района на ул. „Леге“ и „Съборна“ и изхода от двора на Президентството;

► На ул. „Княз Александър I-ви“;

► На бул. „Цар Освободител“ срещу Националната художествена галерия;

► В Царската градина - зад Националната художествена галерия;

► В района на ул. „Московска“;

► На ул. „Сердика“ и на ул. „Триадица“;

► На бул. „Александър Дондуков“ преди кръстовището с ул. „Веслец“.

На посочените КПП-ТА служителите на реда ще проверяват за забранени предмети и вещи - оръжие, пиротехнически изделия, палки, боксове и други.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    35 7 Отговор
    Щурм на Парламента и утре Бойко Борисов хвърля оставка и отлагат еврото.

    Коментиран от #18, #35

    17:08 01.12.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    34 2 Отговор
    ...ЗАСИЛЕНИ СА МЕРКИТЕ СРЕЩУ
    НАРОДНАТА ЛЮБОВ.....
    КАКВО ЛИ НЕ ПРАВЯТ "ЗА ХОРАТА "....

    Коментиран от #24

    17:09 01.12.2025

  • 3 София срещу Властта, много добре,

    24 5 Отговор
    супер, всички Долу в Центъра!
    Носете, Вода, Кърпи срещу Сълзотворен Газ, Дъждобрани срещу Водното Оръдие на Полицията!

    Коментиран от #9, #19

    17:11 01.12.2025

  • 4 Що за

    34 4 Отговор
    акъл ? КПП - та насред центъра на София ?! От 1 -ви Януари в европейската общност , демокрация , свобода...... А аргумента кърти ! Срам !

    17:12 01.12.2025

  • 5 Туту Рутка

    27 2 Отговор
    Главният виновник за създалото се напрежение е сFинята !!!

    Коментиран от #20

    17:14 01.12.2025

  • 6 Сатана Z

    23 4 Отговор
    Режимът се готви за Украински Майдан като насъскат татуираните джелати от репресивния апарат да бие протестиращите с боксове и железни тръби.

    Коментиран от #22

    17:14 01.12.2025

  • 7 честен ционист

    5 6 Отговор
    Сега заради Последния Софиянец ще ви обарват полицайки с маски, а по-късно по-непослушните зад колоните ще продължат със садо/мазото.

    17:14 01.12.2025

  • 8 Хмхмхмхмхм

    5 9 Отговор
    Всички комунисти социалисти и присъдружните им цоциалисти- в ада. Време е те и децата/ внуците им да разберат, че е НЕвъзможна рестраврацията на соца в България и че България НЯМА да стане част от русия като руски федерален субект.

    Коментиран от #11, #40

    17:15 01.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Оная

    15 3 Отговор
    Сикаджииско гербераска мутра сигурно е избягал в банкя

    17:17 01.12.2025

  • 11 честен ционист

    2 14 Отговор

    До коментар #8 от "Хмхмхмхмхм":

    По-същество тази вечер ще станете всички леви, щете не щете.

    Коментиран от #15

    17:18 01.12.2025

  • 12 Истината

    19 1 Отговор
    Ще проверяват щателно, щото някой маймyн пак като се изплези, да не му влезе някоя пиратка случайно в устата.

    17:18 01.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И как

    19 2 Отговор
    ще преценяват милиционерите на тия трагични КПП - та кои са "надеждни" и кои не ? В миналия век ли връщат България , член на ЕС ? Това си е чиста дискриминация и отнемане на свободата на гражданите .

    Коментиран от #16

    17:21 01.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ако може

    17 1 Отговор

    До коментар #14 от "И как":

    Ще връщат всички,че двата шопара вече са пред инфаркт.

    Коментиран от #26

    17:24 01.12.2025

  • 17 Новичок

    10 1 Отговор
    Къдравата министърка на Мвр-то се уплаши май???

    17:24 01.12.2025

  • 18 Промяна

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ФАКТИ ДАЙТЕ ГО ТОЗИ НА ПОЛИЦИЯТА ТУК Е ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ НЕ Е ТЕРОРИЗЪМ ОТ НЯКАКВИ

    Коментиран от #47

    17:28 01.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Промяна

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Туту Рутка":

    РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР НАЛИ

    17:30 01.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Промяна

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    ТИ ОТ ХАМАС ЛИ СИ ОТ ТУНЕЛИТЕ НА ХАМАС ЛИ ИЗЛИЗАТЕ

    17:31 01.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ще има и още

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Това е форма на терор над гражданите, над правото им на протест !! Вучич, когото всички обвиняват че е диктатор дали е поставял КПП-та на протестите в Белград ? А за Атина и Солун, там даже е смешно да се поставя подобен въпрос.
    Специфики на българската "демокрация".....

    Коментиран от #27, #29

    17:32 01.12.2025

  • 25 честен ционист

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "позор!":

    Той ги изтегля, за да ви загради по КПП-та и малките учлички. Поне аз така бих направил, ако бях на негово място.

    17:33 01.12.2025

  • 26 Промяна

    2 7 Отговор

    До коментар #16 от "Ако може":

    И ЗАЩО ТИ ЛИ СИ СТРАШИЛИЩЕ ИЛИ КОГО ЗАПЛАШВАТЕ КОИ СТЕ ВИЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СТЕ В ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА

    17:33 01.12.2025

  • 27 честен ционист

    1 7 Отговор

    До коментар #24 от "Ще има и още":

    В Белград пускат инфразвуловото оръдие, дето почва да ти трепери черния дроб все едно си изпил 2л водка, а в Атина стрелят с пълнител гумени и вътре по 1-2 бойни за разнообразие.

    Коментиран от #48, #50

    17:35 01.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Промяна

    4 7 Отговор

    До коментар #24 от "Ще има и още":

    ФОРМА НА ТЕРОР НАД БЪЛГАРИЯ СА ЗАПЛАХИТЕ КОИТО ИМА ТУК НАСИЛИЕ ЗАПЛАХИ Я ПРОЧЕТИ В ЕВРОПА ПОЛИЦИЯТА БИЕ АРЕСТУВА А ТУК

    17:35 01.12.2025

  • 30 Купете на Зеленски още

    4 4 Отговор
    една златна тоалетна!

    17:35 01.12.2025

  • 31 Зеленски

    5 3 Отговор
    Братя българи, не се карайте, работете и ми изпращайте заплатите си, защото ми трябват за ниво златни тоалетни!!!

    Коментиран от #38

    17:37 01.12.2025

  • 32 Златни кенефи

    3 2 Отговор
    за Зеленски!

    17:38 01.12.2025

  • 33 честен ционист

    4 6 Отговор
    С тези увеличени заплати и коледни бонуси не ми се мисли просто как ще налагат младите и красивите. Те и без увеличението пак щяха да си налагат, сега ще е мазало.

    17:38 01.12.2025

  • 34 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "ОТИВАЙ ДА":

    НАЛИ ИМА КМЕТ И БОНЕВЦИ ТЕ И ЗА ТОВА НЕ СТАВАТ ЗАЩО НЕ СЕ ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ МИЗЕРИЯТА БОКЛУЦИТЕ ШУМАЦИТЕ КАЛТА С
    СЛЕПИ ЛИ СТЕ

    17:38 01.12.2025

  • 35 Ха ХаХа

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Розовите пингвини и щурм ва заден ход

    17:39 01.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Промяна

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "ОТИВАЙ ДА":

    А ТИ ЩЕ ТИЧАШ СЛЕД РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР И МИРЧЕВ ЛИ ХАХАХАХАХА КОЛКО ТИ ПЛАТИ ЗА ДА МУ СЕ КЛАНЯШ И ДА СЕЕШ ХАОС В ДЪРЖАВАТА НИ

    17:40 01.12.2025

  • 38 Хмхмхмхмхм

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Зеленски":

    Аааа, че/реп. ти пак ли изскочи от Дубай...Я виж ти- май си един от /организаторите / на /протеста/, а...

    17:41 01.12.2025

  • 39 Народът трябва да измете

    7 2 Отговор
    Герб,Дпс,ПП ДБ
    Всички са екскраменти

    17:43 01.12.2025

  • 40 рашките

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хмхмхмхмхм":

    на ГРЕС!!!

    Коментиран от #42

    17:43 01.12.2025

  • 41 джентъмен Джак

    1 3 Отговор
    Прибирайте се по къщята . Народен съд няма да има .

    17:45 01.12.2025

  • 42 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "рашките":

    Ти на овча тор

    17:45 01.12.2025

  • 43 Дънкан Маклауд

    1 0 Отговор
    Магнитното поле влияе ли полетите с фалкон ?

    17:48 01.12.2025

  • 44 Горски

    6 1 Отговор
    Цяла България да се вдигне и да измете доказано вредните с години ГЕРБ-ДПС. Вече 15 години окрадоха милиарди, а искат още много. Ще заробят и нашите внуци даже. Протеста ще е не само за бюджета, но и за тяхната оставка. И разбира се, дебелаците ще вкарат провокатори. България отдавна е в състояние на институционална катастрофа – властта е узурпирана от нелегитимно правителство, функция на нелегитимен парламент; нелегитимен главен прокурор, нелегитимен висш съдебен съвет; зависим и подчинен Конституционен съд; служби, които вече са напълно подчинени и обезкървени, пазещи работните си места. Всичко това се случи с мълчаливото съгласие на обществото. Управляващите ни корумпирани крадливи предатели не разбират от мирни протести. Те са гьонсурати. В следствие на безобразното управление през последните 30 години, страната ни е на прага на фалит и национална катастрофа. Нямаме армия, намаме икономика, затънали сме в заеми. Пътищата са в ужасно състояние, селата и малките градове се обезлюдяват. Ядем и пием боклуци. Престъпност и безнаказаност се ширят навсякъде. Това не може да продължава повече. Трябва да се събудим!

    17:53 01.12.2025

  • 45 Като гледам колко народ се стича

    5 0 Отговор
    Ще има над 100 000!!!!!

    17:57 01.12.2025

  • 46 дядото

    2 0 Отговор
    и кои идиоти и как ще определят гражданите с агресивен профил.според мен целта е да снимат протестиращите и масово да връщат хора.

    18:00 01.12.2025

  • 47 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Промяна":

    УУУУУУУ

    18:03 01.12.2025

  • 48 Мър6и,

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "честен ционист":

    Посегнете ли на майките с децата, няма да има място, на което да се скриете, нито на този, нито на оня свят!

    18:15 01.12.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Щото нямате задръжки!

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "честен ционист":

    Властитутките затова сте завинаги прокълнати...

    18:19 01.12.2025

  • 51 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Анонимен":

    Няма да ги използват!

    Коментиран от #52

    18:20 01.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

