Коли и трамваи отново се движат по бул. „Шипченски проход“ в София

27 Октомври, 2025 15:57 522 4

Вследствие на обилните дъждове е било компрометирано канално отклонение и са възникнали проблеми с отводняването на булеварда

Коли и трамваи отново се движат по бул. „Шипченски проход“ в София - 1
Снимка: БГНЕС
Възстановено е движението на автомобили и по засегнатите трамвайни линии на бул. "Шипченски проход" в София, съобщиха от Столична община. Извършва се миене на пътните платна от наноси след дъжда.

По-рано трамваи с номера 20, 21, 22 и 23 не се движеха заради наводнение на бул. „Асен Йорданов“ преди „Шипченски проход“.

Директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община Красимир Димитров съобщи за БТА, че общо десет екипа работят в столицата по сигнали за наводнения и завирявания.

Той съобщи, че на места нивото на реките в района на София се е повишило с около един метър.

„Имаме сигнал за река Владайска – хората се притесняват, но за момента няма преливане или сигнали за бедстващи хора или наводнени къщи“, уточни Димитров.

Наводнението на бул. „Шипченски проход“ не е засегнало строителството на метростанцията там

Минимално количество вода е проникнало в строящата се метростанция на бул. „Шипченски проход“ и не е нанесло щети, съобщиха от „Метрополитен“.

Вследствие на обилните дъждове е било компрометирано канално отклонение и са възникнали проблеми с отводняването на булеварда. Водата е проникнала през обслужващата рампа на строителната площадка, но е била своевременно изпомпана.

От дружеството уточняват, че тунелопробивната машина и останалата строителна механизация не са пострадали. След спирането на валежите ще бъдат предприети действия за отстраняване на проблемите с канализацията и прилежащите шахти. Строителните дейности по новата метролиния продължават по график.


  • 1 надарена кака

    2 0 Отговор
    Трябва нови канали да се правят,а не да се разчита само на старите. До моя дом водата не стигна,но имам приятелки,които по цял ден са цопкали в мътната вода по улиците им.

    Коментиран от #3

    16:00 27.10.2025

  • 2 ФЕЙК

    2 0 Отговор
    За следващия дъжд общината ще пусне пътнически кораби, а софийци ще заменят колите с моторни лодки и моторите с джетове! ЕХ, ЧЕ КЕФ ! София - балканската Венеция!

    16:11 27.10.2025

  • 3 надарен батко

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "надарена кака":

    И аз цял ден мога да ти цоокам в двете канарчета

    16:35 27.10.2025

  • 4 Опааа

    1 0 Отговор
    Малко дъждец в кО чината и потоп! 😆

    16:50 27.10.2025

