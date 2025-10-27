Коли и трамваи отново се движат по бул. „Шипченски проход“ в София

Възстановено е движението на автомобили и по засегнатите трамвайни линии на бул. "Шипченски проход" в София, съобщиха от Столична община. Извършва се миене на пътните платна от наноси след дъжда.
По-рано трамваи с номера 20, 21, 22 и 23 не се движеха заради наводнение на бул. „Асен Йорданов“ преди „Шипченски проход“.
Директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община Красимир Димитров съобщи за БТА, че общо десет екипа работят в столицата по сигнали за наводнения и завирявания.
Той съобщи, че на места нивото на реките в района на София се е повишило с около един метър.
„Имаме сигнал за река Владайска – хората се притесняват, но за момента няма преливане или сигнали за бедстващи хора или наводнени къщи“, уточни Димитров.
Наводнението на бул. „Шипченски проход“ не е засегнало строителството на метростанцията там
Минимално количество вода е проникнало в строящата се метростанция на бул. „Шипченски проход“ и не е нанесло щети, съобщиха от „Метрополитен“.
Вследствие на обилните дъждове е било компрометирано канално отклонение и са възникнали проблеми с отводняването на булеварда. Водата е проникнала през обслужващата рампа на строителната площадка, но е била своевременно изпомпана.
От дружеството уточняват, че тунелопробивната машина и останалата строителна механизация не са пострадали. След спирането на валежите ще бъдат предприети действия за отстраняване на проблемите с канализацията и прилежащите шахти. Строителните дейности по новата метролиния продължават по график.
