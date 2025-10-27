Проф. Стоян Денчев: Еврото може да събори правителството

"Вътрешните условия, които биха били предпоставка за продължаване до пълен мандат, на първо място ще бъде въвеждането на еврото. Повишаване на цените или неконтролираният скок на цените в първия месец – това може да доведе до вътрешни сътресения, а също може и до падане на правителството, поради различни вътрешни спорове", каза в интервю пред БНР бившият ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии в София Стоян Денчев, бивш депутат на ДПС.
"Както се вижда нямаме достатъчно силна и единна опозиция, която да може да свали правителството. Ако то падне, има две възможности за това – ако някой от участващите в управлението напусне, или силно изразено народно недоволство, чрез много протести с много хора", прогнозира Денчев в предаването "12+3".
Според него ГЕРБ има правото да лидира в НС и обществото, тъй като има основание за това:
"Защото показа най-висок резултат на изборите. Но има съобразяване с чуждо мнение и както Борисов каза, "това се налага, за да се запази целостта на правителството и да има плавен преход от лев към евро". С друг фактор трябва да се съобразим - това са санкциите от Тръмп, на единствената у нас рафинерия. И ако стане проблем с липса на гориво и повишаване на цените, също ще предизвика проблеми в държавата и ГЕРБ трябва да се занимава с други фактори".
Проф. Денчев обясни, Пеевски никога не се е налагал да заема ръководна роля, "те му я дават":
"Първо с постоянно дъвчене на името му от опозицията, от една страна, и от друга - съобразяване на възможността да поддържа правителството. Не бихме могли да виним Пеевски с упражняването на неговата власт. Не може да се отрече, че Пеевски е умен, съобразява се с обстановката, налага своите виждания с отстъпление от властови позиции. Всяка партия, която е в НС трябва да се стреми към власт и Пеевски изпълнява демократичните повели да упражнява власт, толкова, колкото му позволяват – останалите политически субекти, опозицията е против него. А всички в коалиционното управление му дават възможност на упражнява властовите си функции на основа на неговите качества, които никак не са за пренебрегване".
След фалита на Франция и рецесията в Германия, на еврото и без нас не му остана много.
Това, че изтеглиха до сега 17,1 млрд. също няма никакво значение.
Това, че спряха парите от ЕС по ПВО, заради политически арести и репресии, заради диктатурата на Пеевски, също няма никакво значение.
Еврото ще е виновно, че Шиши, Meчо и техните патерици крадат и с големите си "Д"-та.
Коментиран от #35
Не са.
Само са забили знамето на "Аквафреш" и са се снимали, преди да ги ликвидират.
Не са.
Само са забили знамето на "Аквафреш" и са се снимали, преди да ги ликвидират.
Собственик на обществено весе и нямаш проблем !
С главата в кафявото, без да пускаш водата
Вярно, какво стана с плана за възстановяване? По едно време Томито навред се фукаше как вече всиичко е договорено и одобрено, и едва ли не днес-утре парите ще пристигнат!Некадърници.
А покрай въвеждането на еврото ще има големи сътресения,че и ако Луклойл спре да работи...мале, мале!
ЗА най светлия период
90те години и МУЛТИ ПЕРИОДА
