Проф. Стоян Денчев: Еврото може да събори правителството

Проф. Стоян Денчев: Еврото може да събори правителството

27 Октомври, 2025 16:42 2 457 39

  • проф. стоян денчев-
  • делян пеевски-
  • евро

Пеевски изпълнява демократичните повели да упражнява власт, коментира той

Проф. Стоян Денчев: Еврото може да събори правителството - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Вътрешните условия, които биха били предпоставка за продължаване до пълен мандат, на първо място ще бъде въвеждането на еврото. Повишаване на цените или неконтролираният скок на цените в първия месец – това може да доведе до вътрешни сътресения, а също може и до падане на правителството, поради различни вътрешни спорове", каза в интервю пред БНР бившият ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии в София Стоян Денчев, бивш депутат на ДПС.

"Както се вижда нямаме достатъчно силна и единна опозиция, която да може да свали правителството. Ако то падне, има две възможности за това – ако някой от участващите в управлението напусне, или силно изразено народно недоволство, чрез много протести с много хора", прогнозира Денчев в предаването "12+3".

Според него ГЕРБ има правото да лидира в НС и обществото, тъй като има основание за това:

"Защото показа най-висок резултат на изборите. Но има съобразяване с чуждо мнение и както Борисов каза, "това се налага, за да се запази целостта на правителството и да има плавен преход от лев към евро". С друг фактор трябва да се съобразим - това са санкциите от Тръмп, на единствената у нас рафинерия. И ако стане проблем с липса на гориво и повишаване на цените, също ще предизвика проблеми в държавата и ГЕРБ трябва да се занимава с други фактори".

Проф. Денчев обясни, Пеевски никога не се е налагал да заема ръководна роля, "те му я дават":

"Първо с постоянно дъвчене на името му от опозицията, от една страна, и от друга - съобразяване на възможността да поддържа правителството. Не бихме могли да виним Пеевски с упражняването на неговата власт. Не може да се отрече, че Пеевски е умен, съобразява се с обстановката, налага своите виждания с отстъпление от властови позиции. Всяка партия, която е в НС трябва да се стреми към власт и Пеевски изпълнява демократичните повели да упражнява власт, толкова, колкото му позволяват – останалите политически субекти, опозицията е против него. А всички в коалиционното управление му дават възможност на упражнява властовите си функции на основа на неговите качества, които никак не са за пренебрегване".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    27 43 Отговор
    По-важното е, че вече никой не може да събори еврото. За ужас на копейкаджиите.

    Коментиран от #10, #19

    16:44 27.10.2025

  • 2 Пич

    35 22 Отговор
    Дай Боже !!! За първи път одобрявам изказване на този !!! Истината е че народа ни трябваше вече да е скочил и да е съборил еврото , но нашият народ за съжаление не е народ !!!

    16:45 27.10.2025

  • 3 Коце от Максуда,Варна

    23 23 Отговор
    На 31 декември изкарвам бабичките на протест против еврото и ЗА рублата!

    16:46 27.10.2025

  • 4 Червен

    41 5 Отговор
    селяндур , ДС агент , лаком за пари и все от стол на стол !

    16:48 27.10.2025

  • 5 Ооо!

    29 4 Отговор
    Ходещият монумент даже и говори той.

    16:48 27.10.2025

  • 6 То еврото на тая престъпническа територи

    30 6 Отговор
    ...ще събори цялата еврозона, не просто тия нищожество крадливи тука...

    16:49 27.10.2025

  • 7 Демократични

    30 4 Отговор
    повели (?) бил изпълнявал Пеевски според тоя дъртьо с папионката !

    16:50 27.10.2025

  • 8 Вие си го избрахте

    22 6 Отговор
    аааа не е възможно ,всичкото от герб ппдб и нн обясняваха че е за хубаво и няма нужда от рефееендум за хубавото!!!!! а шефа на бнб тези дни взе да обръща палачинката..... и той ще си го получи платен агент нещастен

    16:51 27.10.2025

  • 9 Последния Софиянец

    24 11 Отговор
    Купуваме си билети за Титаник.

    Коментиран от #25

    16:51 27.10.2025

  • 10 Фен

    30 10 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    След фалита на Франция и рецесията в Германия, на еврото и без нас не му остана много.

    16:51 27.10.2025

  • 11 123456

    20 4 Отговор
    Най-много ме подразни , че тия турчоля бяха сложили нарочно портрета на Левски на пода ! И много други провокативни неща казаха в това нагласено интервю ! Позор !

    16:53 27.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Така се случва понякога

    9 3 Отговор
    Политическите решеният събарят правителства, особено когато са взети при ява съпротива.

    17:00 27.10.2025

  • 14 Само да добавя

    16 5 Отговор
    Да го събаря! Не ми е мъчно. Кой ще дойде на тяхно място е въпросът. През последните години рязко намаля интелекта и професионализма на управляващите. А да бяхте чули някой да казва като Орбан: Ще правя това, което е добро за страната ни?!? Само гледат накъде духа вятърът от Брюксел, а хората кучета ги яли. Еврото беше капакът. Разбира ли някой това?

    Коментиран от #15

    17:03 27.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 007

    19 2 Отговор
    Като стигнах до "библиотекарски науки, бивш член на ДПС" спрях да чета и ако е вярно, че нещото на новотото начало има много пари, може да си представим каква стойност има мнението на тази академична Юда. Пролетта отново ще започне нова серия от избори докато свършат парите на дебелото нещо и се наложи да ходи пиша.

    Коментиран от #39

    17:06 27.10.2025

  • 17 друг професор Недърдорко

    15 5 Отговор
    Еврото може да събори
    половината народ
    да ги направи от бедни
    съвсем бедни

    17:08 27.10.2025

  • 18 Лустрация !

    21 1 Отговор
    Агент „СИМЕОНОВ" – Стоян Денчев, много ги разбира нещата.

    17:10 27.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 мдааааам

    21 0 Отговор
    Стоян Денчев - милиционер от ДС, бивш вицепрезидент на Мултигруп, част от БГ мафията. Доган го молеше за помощ, но Стоянчо предвидливо е избрал печелившата страна на Пеевски.

    17:13 27.10.2025

  • 21 12340

    5 0 Отговор
    ".... Я паметник себе воздвиг нерукотворньiй
    К нему не зарастет народная тропа..."
    :))

    17:13 27.10.2025

  • 22 Дрън, дрън съветски чугун

    21 2 Отговор
    Ахааа, значи Еврото ще е виновно, а не мега кражбите на комунистите от ГЕРБ, Ново начало, БСП и ИТН ?
    Това, че изтеглиха до сега 17,1 млрд. също няма никакво значение.
    Това, че спряха парите от ЕС по ПВО, заради политически арести и репресии, заради диктатурата на Пеевски, също няма никакво значение.
    Еврото ще е виновно, че Шиши, Meчо и техните патерици крадат и с големите си "Д"-та.

    Коментиран от #35

    17:14 27.10.2025

  • 23 ГРУ гайтанжиева

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "За ужас на цъкачите на крипто копейки":

    Не са.
    Само са забили знамето на "Аквафреш" и са се снимали, преди да ги ликвидират.

    17:15 27.10.2025

  • 24 Питане

    11 1 Отговор
    Това тути "библиотекара" ли беше ???
    А папионката под брадата за "мека топлина" ли подсеща ???

    17:15 27.10.2025

  • 25 Ти си

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Собственик на обществено весе и нямаш проблем !
    С главата в кафявото, без да пускаш водата

    17:22 27.10.2025

  • 26 Горски

    9 2 Отговор
    Диктатура , корупция и финансов срив за България - това са последиците от кабинета Желязков с подгласници Борисов и Пеевски и с две дебели патерици от предателските партии ИТН и БСП ОЛ. Избори ще има въпроса е колко тежки поражения за България ще донесе този кабинет. След като гръбнакът на Евросъюза е пред фалит, каква е тази настойчивост на към Еврото. Франция има дълг над 3,3 трилиона евро, а Германия 2,7 трилиона, Италия над 3 трилиона, Испания - около трилион..Това ще е фининсово икономическо самоубийство на държавата ни. Очаквам с нетърпение да видя как след няколко месеца байганети ще реве от еврото, но ще бъде късно. Излизане от тая кошара НЯМА, овце. Еврото е инструмент на Германският Шовинизъм Колониализъм в Европа, унищожаването на Националните Държави.

    17:22 27.10.2025

  • 27 Хохо Бохо

    4 0 Отговор
    За еврото не змам. За рафинерията съм сигурен

    17:23 27.10.2025

  • 28 Кой е тоя

    3 1 Отговор
    та трябва да ни интересуват щампите му.

    17:23 27.10.2025

  • 29 Е да де,

    1 1 Отговор
    Нали още в началото беше заявено, че правителството трябва да издържи до въвеждане на еврото, пък после "кучета го яли"? То и без друго е с доста спорна легитимност.

    17:37 27.10.2025

  • 30 ХАХАХА

    2 1 Отговор
    МОЖЕЛО. ТОВА ЩЕ НИ Е ПОСЛЕДНИЯ ПИРОН.

    17:41 27.10.2025

  • 31 българка

    3 1 Отговор
    Достатъчна е "марката ДПС", за да е ясна посоката в мисленето на този господин, защото една действителност може да изглежда по различен начин, в зависимост от това КОЙ я представя.

    17:45 27.10.2025

  • 32 Благой от СОФстрой

    3 1 Отговор
    "Проф.ан Стоян Денчев":... и кой беше тоа проф,ан?

    17:47 27.10.2025

  • 33 икономист

    1 2 Отговор
    Еврото ни вкарва в капана да изплащаме солидарно дълговете на Франция , нищо , че французите си живеят добре , а българина не толкова . Няма какво да приемаме еврото , защото всички данни са фалшиви и това ще лъсне със страшна сила .

    17:57 27.10.2025

  • 34 Фактъ

    2 1 Отговор
    Този дъртак е руска подлога . Преценете Шиши какъв е ? Този му е един от менторите .

    18:00 27.10.2025

  • 35 иваничка

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    Вярно, какво стана с плана за възстановяване? По едно време Томито навред се фукаше как вече всиичко е договорено и одобрено, и едва ли не днес-утре парите ще пристигнат!Некадърници.
    А покрай въвеждането на еврото ще има големи сътресения,че и ако Луклойл спре да работи...мале, мале!

    18:06 27.10.2025

  • 36 Фактъ

    1 0 Отговор
    Значи идва еврото и правителството на Прасетата изчезва ? С две ръце съм за еврото значи , това е най - доброто , което ще се случи на България .

    18:08 27.10.2025

  • 37 Бай Иван

    1 0 Отговор
    Еврото ще събори България, не само правителството! На кой му пука за това жалко, крадливо и малоумно правителство съставено от най-долните и жалки креатури и мафиоти? България си отива! Събудете се най-сетне! Клопне ли мандалото с Еврото, излизане от там няма! Но на българина чак тогава ще му дойде втория акъл, но ще е безвъзвратно късно! Честит билет за Титаник мили сънародници!

    18:11 27.10.2025

  • 38 ха, ха, ха...

    0 1 Отговор
    Ами той нали Делян Пеевски затова вложи толкова пари в изборите в Пазарджик, за да покаже ясно каква е целта му?

    18:16 27.10.2025

  • 39 но не се споменава НИШТО

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "007":

    ЗА най светлия период
    90те години и МУЛТИ ПЕРИОДА

    18:25 27.10.2025

