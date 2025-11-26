Новини
България »
Млад шофьор загина след удар в дърво в Самоков

Млад шофьор загина след удар в дърво в Самоков

26 Ноември, 2025 13:41 1 200 15

  • загинал-
  • катастрофа-
  • самоков

Младежът е управлявал лек автомобил с двама пътници от града. След медицински преглед 18-годишният пътник е освободен с леки наранявания, а другият, който е на 22 години, е настанен за лечение с фрактури на двата крака

Млад шофьор загина след удар в дърво в Самоков - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 22 години е катастрофирал с автомобил в дърво на улица „Проф. Васил Захариев“ в Самоков и по-късно е починал в болница, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Сигналът за инцидента е получен около 1:50 часа на 25 ноември. На място е изпратен автопатрул на районното управление за запазване на местопроизшествието.

Младежът е управлявал лек автомобил с двама пътници от града. След медицински преглед 18-годишният пътник е освободен с леки наранявания, а другият, който е на 22 години, е настанен за лечение с фрактури на двата крака.

Дежурна оперативна група от Областната дирекция е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уффффф

    15 1 Отговор
    Дървото добре ли е?

    13:44 26.11.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    13 0 Отговор
    НЕ ОСТАНАХА ХОРА БЕ....
    КАК ЩЕ СЕ ПЪЛНЯТ ЧЕКМЕДЖЕТАТА???

    13:45 26.11.2025

  • 3 ФЕЙК

    20 0 Отговор
    Това се казва МЪЖ! На 22 години- газ до ламарината и......... право в дървото! ЗАВИНАГИ ОСТАВАШ МЪЖ НА 22! Жалко за близките на "мъжа", носител на почетното звание "КЕЛЕШ НА ПЪТЯ"!

    13:48 26.11.2025

  • 4 ВЕЛИНСКИ

    3 0 Отговор
    Е ЗАТОВА НЯМАМЕ МНОГО СЛАЛОМИСТИ

    13:50 26.11.2025

  • 5 Асен

    7 1 Отговор
    Веднага да осъдят дървото.

    13:51 26.11.2025

  • 6 Петиция

    1 3 Отговор
    Отрежете всички дървета край пътищата в нашата клета държавица !!!
    Това ще спаси живота на много самонадеяни убийци по пътищата.
    Или пък недейте....

    13:55 26.11.2025

  • 7 Как ни убива МВР

    3 0 Отговор
    "Завили са свят" с полицейска техника!Техниката е от началото на 80-те за контрол на хора!

    Коментиран от #8

    13:55 26.11.2025

  • 8 Ададад

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Как ни убива МВР":

    Завили са МУ свят" с полицейска техника!Техниката е от началото на 80-те за контрол на хора

    13:56 26.11.2025

  • 9 Механик

    7 0 Отговор
    Аз съм Сорос и плащам за статиите на кило. Няма значение какво пише. Важното е да е с много букви.
    п.п.
    Статията се състои точно от три изречения, повторени 3 пъти. Веднъж в заглавието, втори път във първите 3-4 реда и трети път в последните 3-4 реда.

    14:07 26.11.2025

  • 10 Именит

    4 1 Отговор
    Дано дървото се оправи

    14:25 26.11.2025

  • 11 Мим

    4 0 Отговор
    Е ,друг път няма да унищожи дърво,този млад шофьор,но накрая винят възрастните.Ами дано се вразумят,кой повече прави нарушения с жертви,млади ,а може и с купени книжката са или възрастните.....

    14:31 26.11.2025

  • 12 Питащ

    1 0 Отговор
    Дървото да не се е блъснало в 5 серия четириочка?Сега им е силата на тях

    14:39 26.11.2025

  • 13 Бързали и стигнал

    3 0 Отговор
    И тоз ли обърка педалите ? Има един такъв форсира по малките улички около нас пожелавам му да се претрепе и той

    14:42 26.11.2025

  • 14 Пенко

    2 0 Отговор
    Виновен е Общинският съвет. Трябвало е да премести дървото от там.

    14:59 26.11.2025

  • 15 един сигло

    5 0 Отговор
    по малко, жалко за дървото

    15:41 26.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове