Млад шофьор загина след удар в дърво в Самоков

Мъж на 22 години е катастрофирал с автомобил в дърво на улица „Проф. Васил Захариев“ в Самоков и по-късно е починал в болница, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Сигналът за инцидента е получен около 1:50 часа на 25 ноември. На място е изпратен автопатрул на районното управление за запазване на местопроизшествието.

Младежът е управлявал лек автомобил с двама пътници от града. След медицински преглед 18-годишният пътник е освободен с леки наранявания, а другият, който е на 22 години, е настанен за лечение с фрактури на двата крака.

Дежурна оперативна група от Областната дирекция е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.