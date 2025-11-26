Млад шофьор загина след удар в дърво в Самоков

Мъж на 22 години е катастрофирал с автомобил в дърво на улица „Проф. Васил Захариев“ в Самоков и по-късно е починал в болница, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.
Сигналът за инцидента е получен около 1:50 часа на 25 ноември. На място е изпратен автопатрул на районното управление за запазване на местопроизшествието.
Младежът е управлявал лек автомобил с двама пътници от града. След медицински преглед 18-годишният пътник е освободен с леки наранявания, а другият, който е на 22 години, е настанен за лечение с фрактури на двата крака.
Дежурна оперативна група от Областната дирекция е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.
1 Уффффф
13:44 26.11.2025
2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
КАК ЩЕ СЕ ПЪЛНЯТ ЧЕКМЕДЖЕТАТА???
13:45 26.11.2025
3 ФЕЙК
13:48 26.11.2025
4 ВЕЛИНСКИ
13:50 26.11.2025
5 Асен
13:51 26.11.2025
6 Петиция
Това ще спаси живота на много самонадеяни убийци по пътищата.
Или пък недейте....
13:55 26.11.2025
7 Как ни убива МВР
Коментиран от #8
13:55 26.11.2025
8 Ададад
До коментар #7 от "Как ни убива МВР":Завили са МУ свят" с полицейска техника!Техниката е от началото на 80-те за контрол на хора
13:56 26.11.2025
9 Механик
п.п.
Статията се състои точно от три изречения, повторени 3 пъти. Веднъж в заглавието, втори път във първите 3-4 реда и трети път в последните 3-4 реда.
14:07 26.11.2025
10 Именит
14:25 26.11.2025
11 Мим
14:31 26.11.2025
12 Питащ
14:39 26.11.2025
13 Бързали и стигнал
14:42 26.11.2025
14 Пенко
14:59 26.11.2025
15 един сигло
15:41 26.11.2025