Дете на 6 години изчезна в центъра на София. Намерено е в метрото, на станция "Мизия"

27 Октомври, 2025 17:40

Попитан как е влязло в метрото, Станислав Ризов обясни, че детето вероятно е минало под турникета заедно с други граждани, които са минавали междувременно. Качило се е в метрото, но не е забелязано в момента, в който се качва.

Дете на 6 години изчезна в центъра на София. Намерено е в метрото, на станция "Мизия" - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случай с изчезнало в София през уикенда 6-годишно дете вдигна на крак екипите на столичния „Метрополитен“ и на СДВР, съобщават от dariknews.bg.

От Столичната дирекция на МВР съобщиха, че детето - живо и здраво - още в събота е предадено на родителите си. Днес подробности за случая даде на брифинг Станислав Ризов, началник сектор „Метрополитен“ към СДВР.

"На 25 октомври около 13.30 часа наш служител, който е назначен на работа на метростанция „Мизия“, получава сигнал от граждани, че в метровлакчето се вози детенце, самичко, без родители. Колегата своевременно се качва вътре, установява детето, опитва се да установи контакт с него. То е видимо притеснено. Колегата продължава по посока към „Горна Баня“, като през цялото време се опитва да разбере как се казва и откъде е детето“, описа случая началник сектор „Метрополитен“ към СДВР.

Служителят подал сигнал към дежурната част, откъдето му казали, че в този момент е получен сигнал от Първо районно управление. В него възрастна жена казала, че в централната градска част, разхождайки детето, го е изпуснала за малко от поглед и то е избягало. Установено било как се казва детето и че е на шест години, след което било съпроводено и предадено на родителите си в добро здраве, добавиха от СДВР.

Попитан как е влязло в метрото, Станислав Ризов обясни, че детето вероятно е минало под турникета заедно с други граждани, които са минавали междувременно. Качило се е в метрото, но не е забелязано в момента, в който се качва. По думите му доста често има случаи с изгубени деца, възрастни хора и такива с деменция. Според Ризов колегата му в случая е реагирал адекватно.

„Успокоил е детенцето, съпроводил го е по целия път, дори след като е предадено на родителите си, същото не е искало да тръгне с тях, а е искало да остане с полицая, защото е много добър. По този начин реагираме – гледаме да успокоим децата, да разговаряме с тях. Това е начинът, по който действаме“, обясни Ризов.


София / България
Оценка 4.4 от 7 гласа.
  • 1 Циганката го е потърсила

    3 1 Отговор
    Иначе детето нямаше да се води за изчезнало.

    Знаете ли колко циганета (и под 6 годинки) се забавляват безпризорни посред нощ в центъра на ж.к. "Люлин"?

    Никой не ги води за "изчезнали".

    17:54 27.10.2025

  • 2 честен ционист

    2 2 Отговор
    Трябва да се сложи лицево разпознаване на въртележките на метрото.

    17:54 27.10.2025

  • 3 Гражданин

    2 0 Отговор
    Да се накаже бабата. Наказанието следва да бъде: Никога повече да не се грижи за келешчето, да си го гледат умните и красиви родители.

    18:01 27.10.2025

  • 4 Пък аз си

    3 1 Отговор
    помислих, че се е омъжило... То при тоя етнос не знаеш какво да очакваш...

    18:04 27.10.2025

  • 5 С теории

    2 0 Отговор
    на вероятностите от господина милиционер е обяснено влизането на детето .

    18:08 27.10.2025

  • 6 к0к0рч0 🌈🍌

    1 1 Отговор
    объркало е пътя за родината (анадола)

    18:13 27.10.2025

