"Лукойл" ще продава международните си активи, предаде ФОКУС. Компанията съобщава, че поради въвеждането на ограничителни мерки срещу нея и нейните дъщерни дружества от някои държави, "Лукойл" обявява намерението си да продаде своите международни активи. Съобщението е публикувано на официалния им сайт.
Вече е започнало разглеждането на оферти от потенциални купувачи.
Продажбата на активите се извършва съгласно лиценза за ликвидация на OFAC. Ако е необходимо, Дружеството планира да кандидатства за удължаване на лиценза, за да осигури непрекъсната дейност на международните си активи.
Рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" може временно да спре работа заради американските санкции срещу руския петролен гигант. Това предупреди доцент Светла Бонева, декан на факултета по Международна икономика и политика в УНСС, в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.
По думите на Бонева цените на горивата в България със сигурност ще се повишат, но причината не са само санкциите. "Това след 1 януари, защото дотогава експертите казват, че има запаси от петрол. Може би след това има доста сериозна опасност наистина да затвори временно нашият комбинат. И в този случай голямата битка ще бъде за терминала в Росенец", обясни тя.
Според годишния отчет на "Лукойл Нефтохим Бургас" петролът, който се преработва в рафинерията, вече идва от 21 различни находища по света – включително от Бразилия, Норвегия и Казахстан. Това обаче създава сериозни трудности.
"Рафинерията е проектирана да работи с така наречената руска експортна смес. Сега петролът трябва да се доставя от различни точки на света, да се смесва и адаптира на място, за да се доближи по качество до руския. Това отнема време, ресурси и води до загуби", обясни Бонева.
Деканът в УНСС подчерта, че преработката на изкопаеми горива е бизнес с затихващи функции.
На въпрос дали американският президент Доналд Тръмп ще успее да убеди китайския лидер Си Дзинпин да спре да търгува с Русия, Бонева заяви: "Човекът, който може да спре войната в Украйна, е китайският лидер - ако спре да внася енергоизточници от Русия. Според мен ще се видят и ще поговорят в Япония и толкова. Вероятно Китай ще бъдат наказани за непослушание с малко по-високи мита".
На 21 октомври 2025 г. САЩ наложиха санкции на руските петролни гиганти "Роснефт" и "Лукойл", което създаде сериозна заплаха за работата на бургаската рафинерия. България има до 21 ноември да намери решение как рафинерията да продължи да работи, без страната да попадне под санкционен режим.
Правителството гарантира, че ще има достатъчно горива за българските граждани до края на годината. Енергийни експерти прогнозират повишение на цените с 10-15 процента, ако на 21 ноември руският петрол бъде изтеглен от международните пазари.
