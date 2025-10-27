Новини
България »
Светла Бонева: Рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" може временно да спре работа заради американските санкции

Светла Бонева: Рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" може временно да спре работа заради американските санкции

27 Октомври, 2025 20:11 837 18

  • светла бонева-
  • рафинерия-
  • лукойл-
  • нефтохим бургас-
  • руски петрол-
  • руски нефт-
  • американски санкции

На 21 октомври 2025 г. САЩ наложиха санкции на руските петролни гиганти "Роснефт" и "Лукойл"

Светла Бонева: Рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" може временно да спре работа заради американските санкции - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" може временно да спре работа заради американските санкции срещу руския петролен гигант. Това предупреди доцент Светла Бонева, декан на факултета по Международна икономика и политика в УНСС, в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

По думите на Бонева цените на горивата в България със сигурност ще се повишат, но причината не са само санкциите. "Това след 1 януари, защото дотогава експертите казват, че има запаси от петрол. Може би след това има доста сериозна опасност наистина да затвори временно нашият комбинат. И в този случай голямата битка ще бъде за терминала в Росенец", обясни тя.

Според годишния отчет на "Лукойл Нефтохим Бургас" петролът, който се преработва в рафинерията, вече идва от 21 различни находища по света – включително от Бразилия, Норвегия и Казахстан. Това обаче създава сериозни трудности.

"Рафинерията е проектирана да работи с така наречената руска експортна смес. Сега петролът трябва да се доставя от различни точки на света, да се смесва и адаптира на място, за да се доближи по качество до руския. Това отнема време, ресурси и води до загуби", обясни Бонева.

Деканът в УНСС подчерта, че преработката на изкопаеми горива е бизнес с затихващи функции.

На въпрос дали американският президент Доналд Тръмп ще успее да убеди китайския лидер Си Дзинпин да спре да търгува с Русия, Бонева заяви: "Човекът, който може да спре войната в Украйна, е китайският лидер - ако спре да внася енергоизточници от Русия. Според мен ще се видят и ще поговорят в Япония и толкова. Вероятно Китай ще бъдат наказани за непослушание с малко по-високи мита".

На 21 октомври 2025 г. САЩ наложиха санкции на руските петролни гиганти "Роснефт" и "Лукойл", което създаде сериозна заплаха за работата на бургаската рафинерия. България има до 21 ноември да намери решение как рафинерията да продължи да работи, без страната да попадне под санкционен режим.

Правителството гарантира, че ще има достатъчно горива за българските граждани до края на годината. Енергийни експерти прогнозират повишение на цените с 10-15 процента, ако на 21 ноември руският петрол бъде изтеглен от международните пазари.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    9 1 Отговор
    Сега....... да видим реалностите от санкциите на Тръмп срещу руските горива ! Или по нашенски - кой най яко духа супата ?! Русия ли духа супата ?! Не , Русия ще си продава на САЩ а те ще препродават ! Ще продава на Китай , Индия и........ Схванахте - Русия не духа супата !!! Тогава кой ?! От санкциите на Тръмп са насочени срещу ЕС и Украйна !!! Ед буквално ще се срине икономически , и гражданите му след студ , глад и ходене пеша , ще пометат Урсулианците !!! Както следствие - когато няма гориво за ЕС , ЕС няма да дава гориво на Украйна !!! Сещате ли се до какво ще доведе това ?! Или , най мощно духат супата ЕС и Украйна !!! Ерго - санкциите са насочени срещу тях!!! Дано да разбирате защо !!!

    Коментиран от #2

    20:15 27.10.2025

  • 2 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ед - ЕС

    20:16 27.10.2025

  • 3 Доц.В.Шашкънлиева, социален проктолог

    1 0 Отговор
    Може и свинкя у джамия да влезе!

    20:19 27.10.2025

  • 4 Шопо

    5 0 Отговор
    На нас бензин не ни трябва, колите че ги бутаме.
    Може и магаре да прегаме.

    20:20 27.10.2025

  • 5 Започва

    5 1 Отговор
    да става интересно.

    20:20 27.10.2025

  • 6 Спецназ

    11 0 Отговор
    Рафинерията няма да спре, ако имаме Държавници!

    САЩ и НАТО ще ни разберат за отлагане на санкциите за нашата с кеф,

    НО ТРЯБВА Политици с топки, а не пумияри недобити!
    ФАКТ!

    Коментиран от #10

    20:21 27.10.2025

  • 7 Гост

    3 0 Отговор
    Ееее, тя кака Светла от малка е копала нефт, и ги чува тези работи! Ми, къ...

    20:27 27.10.2025

  • 8 Спиридончо

    2 1 Отговор
    Ми да спре? Няма лошо.

    20:33 27.10.2025

  • 9 Чукча писател

    2 0 Отговор
    Декан в УННС:
    на вниманието на студентите!
    "Деканът в УНСС подчерта, че преработката на изкопаеми горива е бизнес с затихващи функции."
    WTF ?

    20:38 27.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Оти да се лажеме?.

    3 0 Отговор
    Щом има дори и въображаема възможност, да спре, значи задължително ще спре. В случая обаче съвсем не е въображаема. За да не спре трябва да се предприемат сериозни политически мерки, а избрните от платени и зависими избиратели нямат капацитет за това. Те, както и тези които са ги избрали, просто са за да получават възможно най много от другите, а не за да дават нещо от себе си.

    20:39 27.10.2025

  • 12 де го чукаш, де се пука...

    5 0 Отговор
    Ако в първо действие на сцената виси пушка, то тя непременно трябва да гръмне до края на представлението. (Антон Павлович Чехов) У нас пушката виси на стената от десетки години.

    20:44 27.10.2025

  • 13 Само идиоти

    0 0 Отговор
    Могат да допуснатьда спре работата на рафинерията, а в България ги има с лопата да гитринеш.

    21:01 27.10.2025

  • 14 Зик

    1 0 Отговор
    А след края на годината българското правителство какво гарантира с горивата ще ги има или няма и каква ще е цената. След Новата година ще се събудим ли по богати с еврото и вероятно без бензин. Ще му се струпа много на веднъж на българина и този път няма да му и до хора е ръченици пред парламента.

    21:02 27.10.2025

  • 15 Пълен

    0 0 Отговор
    Пълен кеф е да гледаш как Дончо занулява Европа , а урсулите му ръкопляскат.

    21:31 27.10.2025

  • 16 Тити

    0 0 Отговор
    Спре ли Бургас угасва и Боко ще ни обяви че е взел нов дълг.

    21:32 27.10.2025

  • 17 истина ти казвам

    0 0 Отговор
    Нема да спре временно,ще спре за винаги! Видали сме го и преди. Как Унгария и Чехия внасят руски петрол под предлог че немали достъп до море???? Ми има петролопроводи бе,други страни които имат излаз също могат да им доставят???? Е да ама си немат като наште ду..... давци! До кога ще ги търпим не знам,да му мислат младите путараци!!!

    21:37 27.10.2025

  • 18 Дончо

    0 0 Отговор
    Дончо все повече се закопава в тинята и прецаква другарчетата.
    Сега целия свят ще види хубаво как Виза и Мастъркард могат да се използват за бухалки срещу неудобни държави.

    Така ли се редуцира дълга бе Дончо?

    21:40 27.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове