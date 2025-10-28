Вигенин: Наталия Киселова няма да е цената на хаоса за нови избори

Трябва всички лидери, дали в коалицията или подкрепящите, да започнат да подхождат по-отговорно към това, което правим. Тези театрални постановки, създава неприятно чувство. Нека има повече скромност, смирение и усещане за мярка. Това заяви пред бТВ Кристиан Вигенин, евродепутат от БСП.
"Приоритети от коалиционното споразумение са спазени, други са в процес работа."
В споразумението имам 10 точки за съдебната власт, по които още не е започнала работа, разкри Вигенин.
"Трябва да получим необходимото уважение от всички, които искат да има стабилно и отговорно управление", съобщи евродепутатът.
ПП-ДБ, включително с действията им в Европарламента, създават още по-грандиозен образ на Делян Пеевски, който той няма.
"Няма такъв човек, който да контролира всички и всичко. Малко всички трябва да стъпят на реалностите и да спрат да създават образи на големия герой като Крали Марко и като съвършеното зло, което контролира всичко и всички."
"Постът председател на Народното събрание (от Наталия Киселова) не е цената на хаоса, който би настъпил при излизане на БСП от управлението."
