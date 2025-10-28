Новини
България »
Вигенин: Наталия Киселова няма да е цената на хаоса за нови избори

Вигенин: Наталия Киселова няма да е цената на хаоса за нови избори

28 Октомври, 2025 08:51 745 16

  • вигенин-
  • наталия киселова-
  • коалиция-
  • управление

Няма такъв човек, който да контролира всички и всичко, посочи евродепутатът

Вигенин: Наталия Киселова няма да е цената на хаоса за нови избори - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трябва всички лидери, дали в коалицията или подкрепящите, да започнат да подхождат по-отговорно към това, което правим. Тези театрални постановки, създава неприятно чувство. Нека има повече скромност, смирение и усещане за мярка. Това заяви пред бТВ Кристиан Вигенин, евродепутат от БСП.

"Приоритети от коалиционното споразумение са спазени, други са в процес работа."

В споразумението имам 10 точки за съдебната власт, по които още не е започнала работа, разкри Вигенин.

"Трябва да получим необходимото уважение от всички, които искат да има стабилно и отговорно управление", съобщи евродепутатът.

ПП-ДБ, включително с действията им в Европарламента, създават още по-грандиозен образ на Делян Пеевски, който той няма.

"Няма такъв човек, който да контролира всички и всичко. Малко всички трябва да стъпят на реалностите и да спрат да създават образи на големия герой като Крали Марко и като съвършеното зло, което контролира всичко и всички."

"Постът председател на Народното събрание (от Наталия Киселова) не е цената на хаоса, който би настъпил при излизане на БСП от управлението."


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    13 1 Отговор
    пак тоя с мрьсното име

    08:55 28.10.2025

  • 2 кремълските плъхове-ротшилдови шпиони!

    6 3 Отговор
    само просиянци в бг са управници!!!

    08:55 28.10.2025

  • 3 Боруна Лом

    11 1 Отговор
    КЪДЕ ВИ ИЗБИРАТ ТАКИВА ПРАЗНОДУМЦИ,ГЕИЗЕРИ. ГНУСНИ!

    08:56 28.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Свалихте гащички пред Шиши.

    08:58 28.10.2025

  • 5 Тото 1 и Тото 2

    10 1 Отговор
    БСП пожертва добрата женица ! Бойо и Дельо пак СПЕЧЕЛИКА !
    Язък !

    09:02 28.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ровя в явоР

    12 1 Отговор
    Всеки , който се е прегърнал-коалирал с шАЙКАТА и тиквения Вожд , впоследствие е изчезвал и отивал в миманса !
    Вижте ВМРО , Воля , Атака , СДС ...............

    09:04 28.10.2025

  • 8 Фикус

    9 1 Отговор
    Вагининиска БъСъПъ-то да излезе от политиката и вече да не се чува за партиятаочукана.

    09:05 28.10.2025

  • 9 дедо Флашко

    7 1 Отговор
    Сложи си вратовръзка,бе момче,не се показвай така!

    09:06 28.10.2025

  • 10 Хе!

    11 1 Отговор
    Е, що само вие да се жертвате, бе, Вигена!? Нека и Греб да пожертват нещо в името на стабилността! Беевски ги разпиля на няколко местни вота, за тях нищо лошо не казва, снимат се двата дебелака, а си го изкарват на вас! Хората на Бузлуджа не само, че ви освиркаха, но трябваше да ви разхвърлят по деретата! Изкара ви акъла, че ще ви води на избори, след като отвратихте и малкото си фенове, и сте се хванали за постовете като кърлежи! Зафиров, Иванов, Гуци - Гуци - отвратителна картина! Цяла изложба на слугинаж и позлизурство! Идеи, идеали, принципи, доблест - всичко оплескано в безскрупулни лъжи и мафиотски игри!

    09:07 28.10.2025

  • 11 фен

    1 13 Отговор
    браво на итн бсп и дпс нн че подкрепят правителството а не като руските подлоги от възраждане величие меч и пп дб които искат нагнетяване на положението е как ще се управим като има като тях начело с канадеца кокорчо сапунчето парапетка и редица още

    09:13 28.10.2025

  • 12 И този се е

    10 0 Отговор
    загрижил за хората.

    09:19 28.10.2025

  • 13 Уважение

    6 0 Отговор
    не се дава а се печели. Започнете да работите за хората, така както трябва и ще го получите.

    09:25 28.10.2025

  • 14 ПРИ НИВИ ИЗБОРИ...ЯДЕЦ

    5 0 Отговор
    КОЛКОТО И ДА СЕ НАПЪВА ВАГ-И-НИН НЕМОЖЕ ДА ИЗТРИЕ ПЕТНОТО

    09:26 28.10.2025

  • 15 шопо с търнокопо

    3 0 Отговор
    Моля ви, спрете да бъдете "смирени и отговорни", престанете да се съюзявате "в името на добруването на народа " и т.нат. оправдания, всички виждаме как келепирецът ви води, поне не ни ползвайте като параван за вашите золуми. Пази, Боже, от такива доброжелатели, колкото по-бързо си отидете, толкова по-добре за клетата ни държавица...

    09:40 28.10.2025

  • 16 БКП Ново начало

    1 0 Отговор
    По голям хаос от този от управление на БКП-ГЕРП,ДПС,БСП няма как да ни се случи.

    09:58 28.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове