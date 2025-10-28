Новини
България »
Проф. Георги Рачев: В началото на ноември ни очаква хубаво циганско лято

28 Октомври, 2025 10:07 564 5

  • есен-
  • циганско лято-
  • прогноза-
  • време

Времето ще остане тихо, слънчево и необичайно топло за първото десетдневие на ноември, посочи климатологът

Проф. Георги Рачев: В началото на ноември ни очаква хубаво циганско лято - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Климатологът проф. Георги Рачев прогнозира изключително приятно време в началото на ноември, точно по време на кратката ученическата ваканция – от 31 октомври до 3 ноември.

По думите му 1 и 2 ноември времето ще бъде перфектно – дъждовете ще спрат, сутрините ще бъдат прохладни, а през деня температурите ще се повишават.

От петък – 31 октомври, България ще попадне под влиянието на високо атмосферно налягане, което ще донесе топло и спокойно време.

Въпреки присъствието на мощен атлантически циклон над Северна и Западна Европа, Балканският полуостров ще остане в зоната на стабилно и приятно време.

Проф. Рачев отбеляза, че температурните карти за Европа показват доста високи стойности за сезона – около 25° в Атина, 22° – в Белград и Истанбул, като на места в България ще бъде дори по-топло от Испания.

„Очаква ни много хубаво време, особено през уикенда и в първите дни на ноември. В София температурите ще достигат 17–19 градуса, а във Варна – дори по-високи стойности. Времето ще остане тихо, слънчево и необичайно топло за първото десетдневие на ноември“, посочи климатологът.

В заключение проф. Рачев обяви, че ще се радваме на истинско циганско лято посред есента, което ще продължи поне до средата на следващата седмица.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Поправка

    1 1 Отговор
    Казва се РОМСКО лято

    Коментиран от #2

    10:16 28.10.2025

  • 2 Трол

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Поправка":

    Ромски съмър прожект.

    10:28 28.10.2025

  • 3 асена кукорчева

    1 0 Отговор
    пак ще се развявам по прашки

    10:29 28.10.2025

  • 4 Сила

    1 0 Отговор
    А нещо за нас , българите ??! Какво ни очаква , да продължаваме да плащаме на циганите за да финансираме безкрайното им лято и непрестанен купон и забавления ...??!

    10:34 28.10.2025

  • 5 Хжхг

    0 0 Отговор
    Знаем ви циг. лято. Един ден ще се покаже слънцето за 2 часа и после ветрове и дъждове по цели седмици. Есента е студена тази година. Какво ни лъжат с ала- бала?

    10:35 28.10.2025

