Проф. Георги Рачев: В началото на ноември ни очаква хубаво циганско лято

Климатологът проф. Георги Рачев прогнозира изключително приятно време в началото на ноември, точно по време на кратката ученическата ваканция – от 31 октомври до 3 ноември.

По думите му 1 и 2 ноември времето ще бъде перфектно – дъждовете ще спрат, сутрините ще бъдат прохладни, а през деня температурите ще се повишават.

От петък – 31 октомври, България ще попадне под влиянието на високо атмосферно налягане, което ще донесе топло и спокойно време.

Въпреки присъствието на мощен атлантически циклон над Северна и Западна Европа, Балканският полуостров ще остане в зоната на стабилно и приятно време.

Проф. Рачев отбеляза, че температурните карти за Европа показват доста високи стойности за сезона – около 25° в Атина, 22° – в Белград и Истанбул, като на места в България ще бъде дори по-топло от Испания.

„Очаква ни много хубаво време, особено през уикенда и в първите дни на ноември. В София температурите ще достигат 17–19 градуса, а във Варна – дори по-високи стойности. Времето ще остане тихо, слънчево и необичайно топло за първото десетдневие на ноември“, посочи климатологът.

В заключение проф. Рачев обяви, че ще се радваме на истинско циганско лято посред есента, което ще продължи поне до средата на следващата седмица.