Д-р Станимир Хасърджиев: Ще докажа, че не съм докосвал това момче

Софийският градски съд решава днес дали да остави окончателно в ареста д-р Станимир Хасърджиев. Той е задържан по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие.
Според прокуратурата в жилището на Хасърджиев той и още трима души, сред които актьорът от театър „София” Росен Белов, дрогирали 20-годишен младеж. Завързали го за стол, заплашили го с пистолет и поискали от него сексуални услуги. Момчето обаче успяло да избяга и подало сигнал в полицията.
"Не съм докосвал това момче и ще го докажа", заяви Хасърджиев на влизане в съдебната зала, цитиран от Нова телевизия. И допълни, че според него "измислените показания" са заради сигнал, който самият той подал срещу члена на Надзорния съвет на Здравната каса Андрей Дамянов. "Три години бавят делото срещу него", каза още обвиняемият.
В началото на седмицата д-р Станимир Хасърджиев беше освободен и като директор на Националната пациентска организация. Членовете ѝ имаха съмнения, че той стои зад изпразването на банковата сметка на НПО-то.
1 Трол
11:54 28.10.2025
2 хорейшо
11:57 28.10.2025
4 Тъно
Коментиран от #5
12:00 28.10.2025
5 Сталин
До коментар #4 от "Тъно":Това е контингента на западните НПО
12:01 28.10.2025
6 Всичко ще си кажете
12:04 28.10.2025
7 вярвам му
Коментиран от #12
12:05 28.10.2025
8 жполи
12:06 28.10.2025
9 Иван
12:07 28.10.2025
11 Доказвай
12:08 28.10.2025
12 Сила
До коментар #7 от "вярвам му":Тоя са го гласели за ЗДРАВЕН МИНИСТЪР ....без майтап !!! Представяш ли си докъде е тинята ...тинята на тинята на тинята и под нея още метър тиня ,това е БГ то !!!
Коментиран от #17, #23
12:10 28.10.2025
13 Механик
А случката е ясна. Няколко мъже (от другия пол), под въздействие на наркотци и неудоволетворен нагон, са довели едно момче до безпомощно състояние и заплашвайки го с бойно оръжие са правили с него разни неприлични неща.
И да, дори да не си "пипал" момчето ти си бил там. А по смисъла на закона, това момче е било отвлечено (поне).
Това е много сериозно престъпление и дори НПО-то (дето си ограбил) няма да може да те спаси.
Коментиран от #18
12:11 28.10.2025
14 Хипотетично
12:15 28.10.2025
15 хъхъ
Той няма един трудов ден като лекар. Направил си фондацийка и станал милионер.
Коментиран от #21
12:15 28.10.2025
16 Какъв
12:16 28.10.2025
18 Сила
До коментар #13 от "Механик":НПО то имали съмнения , че той изпразнил банковата сметка на организацията ....???! Е кой бе , аз ли ....2 милиона лева за яхти на Миконос и гей оргии , и всички знаят но се СЪМНЯВАЛИ ....???!
12:17 28.10.2025
19 Кмета
12:17 28.10.2025
20 баба вуна
12:20 28.10.2025
21 бен Ходжа
До коментар #15 от "хъхъ":На мен ми е интересно дали ще се появи някой пациент, който да потвърди, че въпросната уж пациентска организация и директора й Хасърджиев са му помогнали с нещо. Съмнявам се. А са източвали и държавни пари от въпросното НПО.
12:21 28.10.2025
22 КуКу
12:21 28.10.2025
23 36 години преход
До коментар #12 от "Сила":На тинята сте много Силни!
12:23 28.10.2025
24 Много
12:24 28.10.2025