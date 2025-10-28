Д-р Станимир Хасърджиев: Ще докажа, че не съм докосвал това момче

Софийският градски съд решава днес дали да остави окончателно в ареста д-р Станимир Хасърджиев. Той е задържан по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие.

Според прокуратурата в жилището на Хасърджиев той и още трима души, сред които актьорът от театър „София” Росен Белов, дрогирали 20-годишен младеж. Завързали го за стол, заплашили го с пистолет и поискали от него сексуални услуги. Момчето обаче успяло да избяга и подало сигнал в полицията.

"Не съм докосвал това момче и ще го докажа", заяви Хасърджиев на влизане в съдебната зала, цитиран от Нова телевизия. И допълни, че според него "измислените показания" са заради сигнал, който самият той подал срещу члена на Надзорния съвет на Здравната каса Андрей Дамянов. "Три години бавят делото срещу него", каза още обвиняемият.

В началото на седмицата д-р Станимир Хасърджиев беше освободен и като директор на Националната пациентска организация. Членовете ѝ имаха съмнения, че той стои зад изпразването на банковата сметка на НПО-то.