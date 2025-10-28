Новини
България »
Всички градове »
Д-р Станимир Хасърджиев: Ще докажа, че не съм докосвал това момче

Д-р Станимир Хасърджиев: Ще докажа, че не съм докосвал това момче

28 Октомври, 2025 11:37 1 184 24

  • станимир хасърджиев-
  • дело-
  • показания-
  • момче-
  • насилие

Измислените показания срещу мен са заради сигнал срещу члена на Надзорния съвет на НЗОК Андрей Дамянов, коментира още Хасърджиев

Д-р Станимир Хасърджиев: Ще докажа, че не съм докосвал това момче - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд решава днес дали да остави окончателно в ареста д-р Станимир Хасърджиев. Той е задържан по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие.

Според прокуратурата в жилището на Хасърджиев той и още трима души, сред които актьорът от театър „София” Росен Белов, дрогирали 20-годишен младеж. Завързали го за стол, заплашили го с пистолет и поискали от него сексуални услуги. Момчето обаче успяло да избяга и подало сигнал в полицията.

"Не съм докосвал това момче и ще го докажа", заяви Хасърджиев на влизане в съдебната зала, цитиран от Нова телевизия. И допълни, че според него "измислените показания" са заради сигнал, който самият той подал срещу члена на Надзорния съвет на Здравната каса Андрей Дамянов. "Три години бавят делото срещу него", каза още обвиняемият.

В началото на седмицата д-р Станимир Хасърджиев беше освободен и като директор на Националната пациентска организация. Членовете ѝ имаха съмнения, че той стои зад изпразването на банковата сметка на НПО-то.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    17 0 Отговор
    Докосвал е само пистолета.

    11:54 28.10.2025

  • 2 хорейшо

    22 0 Отговор
    Така е . С пръст не го е докоснал .

    11:57 28.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тъно

    31 0 Отговор
    Каква мазна нар.ко.ман.ска физиономия на самозабравил се от крадене на пари по фондове човек. Жалко е че такива хора имат титла доктор.

    Коментиран от #5

    12:00 28.10.2025

  • 5 Сталин

    22 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тъно":

    Това е контингента на западните НПО

    12:01 28.10.2025

  • 6 Всичко ще си кажете

    12 0 Отговор
    Много ми е интересно, ако сложат Борисов на скамейката на обвиняемите, какви истини ще извадиьот стария куфар, пълен сикомпромати?!?!?

    12:04 28.10.2025

  • 7 вярвам му

    13 0 Отговор
    След яко надрусване с дизайнерска дрога спомени не остават. Откъде да има спомен човекоподобното? И понеже няма спомен, чак сам си вярва, че това не се е случило. Надявам се, че са се сетили да му направят кръвен тест за наркотици. Обаче е много готино как такива като ги хванат и започват да реват, че това са политически обвинения. Помня как този индивид се появи някъде около месец след като ни затвориха по къщите заради ковид. Даваше интервю в една от националните телевизии. Видът му беша като на човек, който е имал много, много тежка нощ и трудно свързваше думите в изречения. Да е урок за водещите сутрешните блокове - такива сутрин просто не ги канете, че и вие ще станете за резил.

    Коментиран от #12

    12:05 28.10.2025

  • 8 жполи

    11 0 Отговор
    Наркотици са давали на момчета за да ги изнасилват тези мръсници. Джендъри дето ги даваха да се разхождат и да прокарват розовите си гнусотии подкрепяни от ПП и ДБ. Изнасилвали момчета за да са като тях наобратно и го правели с много дрога. С камъни трябва тези содомити да ги бият на площада. Слава на Господ Иисус Христос гнусотията им излезе на показ. А колко още политици и прокурори и съдии са замесени в това гнусно сборище надали ще разберем ако тоя негодник не си отвори устата и да ги назове.

    12:06 28.10.2025

  • 9 Иван

    7 0 Отговор
    Един пидираси...

    12:07 28.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Доказвай

    15 0 Отговор
    на съкилийниците си ! Безсрамник !

    12:08 28.10.2025

  • 12 Сила

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "вярвам му":

    Тоя са го гласели за ЗДРАВЕН МИНИСТЪР ....без майтап !!! Представяш ли си докъде е тинята ...тинята на тинята на тинята и под нея още метър тиня ,това е БГ то !!!

    Коментиран от #17, #23

    12:10 28.10.2025

  • 13 Механик

    7 0 Отговор
    В случая няма значение какви са поводите за сигнала, а същността на случката в него.
    А случката е ясна. Няколко мъже (от другия пол), под въздействие на наркотци и неудоволетворен нагон, са довели едно момче до безпомощно състояние и заплашвайки го с бойно оръжие са правили с него разни неприлични неща.
    И да, дори да не си "пипал" момчето ти си бил там. А по смисъла на закона, това момче е било отвлечено (поне).
    Това е много сериозно престъпление и дори НПО-то (дето си ограбил) няма да може да те спаси.

    Коментиран от #18

    12:11 28.10.2025

  • 14 Хипотетично

    4 0 Отговор
    Колкото по-нагли стават, толкова по-силна ответна реакция ще пожънат.

    12:15 28.10.2025

  • 15 хъхъ

    5 0 Отговор
    Този "доктор" в коя болница е работил? Къде му е бил кабинета, където да приема болни?
    Той няма един трудов ден като лекар. Направил си фондацийка и станал милионер.

    Коментиран от #21

    12:15 28.10.2025

  • 16 Какъв

    7 0 Отговор
    доктор е тоя , заоправдавал се и заобяснявал като госпожа ? Има ли докторат , специалност , стаж ? Не ! Но игри на чичо доктор с жертвите му в компания от известни и неизвестни гнусни същества !

    12:16 28.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    НПО то имали съмнения , че той изпразнил банковата сметка на организацията ....???! Е кой бе , аз ли ....2 милиона лева за яхти на Миконос и гей оргии , и всички знаят но се СЪМНЯВАЛИ ....???!

    12:17 28.10.2025

  • 19 Кмета

    3 0 Отговор
    Гнусна работа,да те разхождат като мечка вързан.Този и на снимката изглежда нагъл,ако предположим,че е невинен,за което се съмнявам, само срамът и хейта дето ще събере му стига.Как сега се сети да се оправдава,къде беше до сега?Цялата компания са за онова място,където ще ги уважат достойно,онова с раираните костюми,ще им подхождат.

    12:17 28.10.2025

  • 20 баба вуна

    1 2 Отговор
    В цялата тази история невинни няма. 20-годишното момче не е отвлечено, а доброволно е отишло в този апартамент, може би не за първи път. Трябва да бъде разпитано и то. Явно и друг път са си играли, но този път нещо се е объркало.

    12:20 28.10.2025

  • 21 бен Ходжа

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "хъхъ":

    На мен ми е интересно дали ще се появи някой пациент, който да потвърди, че въпросната уж пациентска организация и директора й Хасърджиев са му помогнали с нещо. Съмнявам се. А са източвали и държавни пари от въпросното НПО.

    12:21 28.10.2025

  • 22 КуКу

    0 0 Отговор
    Пе.....ст

    12:21 28.10.2025

  • 23 36 години преход

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    На тинята сте много Силни!

    12:23 28.10.2025

  • 24 Много

    0 0 Отговор
    Неприятен тип Един такъв мазник , ужасен

    12:24 28.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол