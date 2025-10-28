Новини
Бойко Борисов лично посрещна шефа на "Райнметал" ВИДЕО

28 Октомври, 2025 12:35

Инвестицията от близо 1 милиард лева е сред най-значимите в България през последните години

Лидерът на ГЕРБ - Бойко Борисов, посрещна директора на "Райнметал" Армин Папергер, на летището в София.

Добре дошъл, справихме се с всички срокове, бяха първите думи на Борисов."Нали с Орбан се състезавахме кой ще е по-бърз", добави още лидерът на ГЕРБ по адрес на унгарския премиер. Бойко Борисов прегърна свойски германския мениджър и го поведе да си направят снимка на ВИП-а.

Германският технологичен концерн "Райнметал" (Rheinmetall) и българският държавен завод ВМЗ-Сопот доха официален старт на проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси. Инвестицията е на стойност близо 1 милиард лева, съобщиха от правителствения пресцентър.

Началото на стратегическия проект се обяви днес на официална церемония в Министерския съвет.

Под договора подписите си сложиха главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер и изпълнителният директор на ВМЗ-Сопот Иван Гецов. Домакин на церемонията бе министър-председателят Росен Желязков.

Инвестицията от близо 1 милиард лева е сред най-значимите в България през последните години. Проектът е определен като ключов не само за страната, но и за цяла Европа и НАТО в контекста на променената геополитическа среда.

Новият иновативен завод ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот. Той ще бъде фокусиран върху производството на 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи.

Според правителствената информация, реализацията на проекта ще осигури икономически растеж и ще създаде близо 1000 нови висококвалифицирани работни места.

С изграждането на завода България ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия, припомни dnes.bg.

ВМЗ-Сопот ще създаде съвместно дружество с „Райнметал“, като съотношението на собствеността ще бъде 49% към 51%. В момента завършва планирането на джоинт венчъра и сключването на споразумението, обясни министърът на отбраната Атанас Запрянов през септември. По думите му изграждането на фабрика за барут и снаряди е шанс за българската отбранителна индустрия да внедри стандарти на производство, които позволяват на ВМЗ-Сопот да стане доставчик и на страните членки на НАТО и ЕС.

На 25 август лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе среща с главния изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер в централата на концерна в Дюселдорф (Германия). На нея стана ясно, че България и най-големият отбранителен концерн в Европа "Райнметал" ще изградят на територията на страната ни два нови военни завода. Единият ще е за производство на барут и заряди, а другият – за производство на 155 мм снаряди (далекобойни изстрели) по стандарт на НАТО.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    82 5 Отговор
    Нагъл, нагъл, нагъл, смешник

    Коментиран от #34, #104

    12:36 28.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    72 2 Отговор
    Ама нали е само един пр.о.ст депутат❗

    12:36 28.10.2025

  • 4 така се е наложило

    15 45 Отговор
    Шкодата на Радев не запалила и закъснял за летището.

    12:36 28.10.2025

  • 5 Сила

    54 1 Отговор
    Чичо Дойчо погали ли го по главата .....ще му даде ли да папка !!!

    12:37 28.10.2025

  • 6 Булдог

    60 0 Отговор
    В каква ,, роля" и поз(а) иция!

    12:38 28.10.2025

  • 7 В какво качество Борисов

    71 4 Отговор
    Посреща въпросния гост. Риторичен въпрос.

    Коментиран от #110

    12:39 28.10.2025

  • 8 Нострадамус

    41 3 Отговор
    Инвестиции от близо 3 милиарда лева в кеш, злато и криптовалути има също така заровени в двора и в стените на къщата в Банкя

    12:39 28.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    35 3 Отговор
    Бойко Борисов каза че изпитва животински страх защото на 21 ви ноември ни вкарват във войната

    Коментиран от #100

    12:40 28.10.2025

  • 11 Последния Софиянец

    44 6 Отговор
    Всъщност ние даваме 1 млрд на Райнметал да си строи

    12:41 28.10.2025

  • 12 604

    22 2 Отговор
    Бую си е взел близалкътъ личну!

    12:42 28.10.2025

  • 13 Пич

    27 2 Отговор
    Прави се на значим......

    12:42 28.10.2025

  • 14 Сталин

    34 2 Отговор
    Помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    12:42 28.10.2025

  • 15 факуса

    37 4 Отговор
    фактът,че тоз пенкилер се среща с тулупа вместо с длъжностни лица говори,че ни имат за територия

    Коментиран от #21

    12:43 28.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Радев

    6 4 Отговор
    Не мой така!
    Аз съм по- Атлантик!
    Шефове, чуйте ме:
    ,,Радев посочи, че "Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака господин Папергер (бел. ред. главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер) в България и го убедих да инвестира тук". "

    12:43 28.10.2025

  • 18 Сталин

    29 2 Отговор
    Тиквата продаде България на BlackRock за стотинки

    12:44 28.10.2025

  • 19 Хихи

    25 2 Отговор
    немчето как се дърпаше като Буци/Буда го подгони да го целува по бузките ...

    12:44 28.10.2025

  • 20 Сталин

    32 4 Отговор
    Смърт за Тиквата,свобода за народа

    Коментиран от #23

    12:44 28.10.2025

  • 21 Крим сега е руски

    10 1 Отговор

    До коментар #15 от "факуса":

    Територия. Руска територия. не ли?

    Коментиран от #54

    12:44 28.10.2025

  • 22 Тиквата по

    23 3 Отговор
    нагъл и мн по смешен от Стоичков.

    12:45 28.10.2025

  • 23 така е

    5 16 Отговор

    До коментар #20 от "Сталин":

    На избори не можете да го биете. Затова вече го проклинате.

    12:45 28.10.2025

  • 24 Кой е по- голям слуга

    3 6 Отговор
    ,,Инвестицията стана повод за тежък скандал между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и президента Румен Радев на тема кой е докарал "Райнметал" в България. След като Борисов се срещна в централата на концерна в Дюселдорф и се похвали как е уредил нещата, се появи Радев, който също изяви претенции, че инвестицията е станала възможна благодарение на него. "

    12:46 28.10.2025

  • 25 безродникът от банкя

    29 3 Отговор
    Бойко Борисов си купува спокойствие и благословията на урсуланците пак за сметка на българите и техния интерес! Превръща ни в производители и търговци на смърт, роби на атлантическите интереси и най-вече в сигурна мишена!

    12:47 28.10.2025

  • 26 ПКП

    8 5 Отговор
    Ние всички П..П от Кърджали, Варна, Добрич, Пазарджик, Пловдив, Видин и още безброй градове, села и махали КАЗВАМЕ, че Нашия Вожд Боко от Банкя е ВЕЛИК!!!

    Коментиран от #95

    12:47 28.10.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 3 Отговор
    Борисов:
    " Тая тича да се снима с череши , с марули....!"
    🤣🤣🤣🤣🤣

    12:49 28.10.2025

  • 28 Емигрант

    19 4 Отговор
    Илитератът демострира "приятелство" , a немецът възпитание и култура ! Излагацията на България започва от Банкя и стига до американския списък "Магнитски", а простотията минава през чалгата !

    Коментиран от #37, #49

    12:49 28.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Българин

    2 21 Отговор
    Бойко винаги е знаел как да се подложи на големите началници! И точно за това народа го уважава!

    12:49 28.10.2025

  • 31 С килната

    16 3 Отговор
    вратовръзка в тиквен цвят и той се явил ! То голяма гордост , бе ?!

    12:53 28.10.2025

  • 32 България 🇧🇬

    13 2 Отговор
    МАФИЯТА НА ПРАСЕТАТА...

    12:56 28.10.2025

  • 33 Веси

    13 2 Отговор
    Тоя си унищожи народа.По османско не е било такова предателство.И то за шепа жълтици.Грешник си ти, Бойко, голям грешник

    12:57 28.10.2025

  • 34 Всички

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Всички са ПРЕДАТЕЛИ, продажници на България.

    Коментиран от #38

    12:57 28.10.2025

  • 35 Ами добре.

    5 11 Отговор
    Що да не го посрещне. Отварят се работни места с добри заплати.

    Коментиран от #53, #56

    12:57 28.10.2025

  • 36 Преводачката

    9 1 Отговор
    му от кое село е ?

    12:57 28.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 може ли да уточните

    2 8 Отговор

    До коментар #34 от "Всички":

    Кое е предателство на България? Какъв е официалния курс на страната?

    Коментиран от #41, #72

    12:59 28.10.2025

  • 39 Ами добре.

    5 11 Отговор
    Що да не го посрещне. Отварят се работни места с добри заплати. Районът ще се облагороди.

    Коментиран от #40, #51, #89, #90

    13:00 28.10.2025

  • 40 Райнът

    11 2 Отговор

    До коментар #39 от "Ами добре.":

    не знам дали ще се облагороди , но ще загърми !

    13:01 28.10.2025

  • 41 Няма

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "може ли да уточните":

    Предателство е в кухите глави.

    Коментиран от #45

    13:01 28.10.2025

  • 42 Инвестицията от близо 1 милиард лева

    10 1 Отговор
    ще има и за чекмеджетата
    те германците знаят
    ама ще избият от най ниски заплати в ес
    от работниците

    13:01 28.10.2025

  • 43 Дойчланд

    3 0 Отговор
    Либе аллес

    13:02 28.10.2025

  • 44 Всички сме

    5 1 Отговор
    Парлеву

    13:03 28.10.2025

  • 45 искам той да го каже

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "Няма":

    Да го видя как се гърчи

    13:04 28.10.2025

  • 46 Баш химик

    13 2 Отговор
    Чудя се България няма ли протокол, и шефа на протокола къде спи в марулята, че му позволяват на този шебек да ни излага така?!? Не знам как изобщо го допускат това малоумно същество до други хора?

    Коментиран от #48

    13:05 28.10.2025

  • 47 Георги

    10 2 Отговор
    тоя не беше ли обикновен народен представител?

    13:06 28.10.2025

  • 48 Еврото идва

    3 7 Отговор

    До коментар #46 от "Баш химик":

    Възраждане си отива.

    13:06 28.10.2025

  • 49 Иванов,

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Емигрант":

    Ти лъскаш обувките на Блак Рок, а... Да ти се и..имигранта , не че се радвам на тиквеника

    Коментиран от #60, #84

    13:06 28.10.2025

  • 50 България ще произвежда 30% от барута

    5 5 Отговор
    на Европа за трепане на маскали!
    Алилуя!

    Коментиран от #78

    13:06 28.10.2025

  • 51 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #39 от "Ами добре.":

    Да ти припомня:
    " Потвърдена е смъртта на 16 души при експлозията в завода за взривни вещества в Тенеси"
    "Извършват се ДНК тестове за идентификация на останките им."

    Коментиран от #59

    13:07 28.10.2025

  • 52 ТИР

    5 5 Отговор
    След като кирчо построи завода за електрички и мостовете на Дунав ,дойде ред за ( голямата) икономика-барута,,,,

    13:07 28.10.2025

  • 53 Отварят се работни

    7 2 Отговор

    До коментар #35 от "Ами добре.":

    места с НИСКИ заплати бе будала ! Защо милиш, че будалите са немците ? Това е бизнес и всеки бизнес търси места за по-голяма печалба, а от какво печалбата е по-голяма ? Тази инвестиция е добра за България, но не и за работниците й, а като се знае българските бизнесмени какви измамници са повтори пак тази глупост която си написал ! Този бизнес в България ще се управлява от български измамници и това ще са от близките на дуото Тиква/Пеевски, затова и Тиквата посреща немеца !

    Коментиран от #63

    13:07 28.10.2025

  • 54 Георги

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Крим сега е руски":

    тя сега тая Русия в стаята с тебе ли е?

    Коментиран от #58

    13:08 28.10.2025

  • 55 КМЕТА

    4 4 Отговор
    СТАНАХМЕ МИШЕНА.КАТО ИЗЧЕЗНЕМ ЗНАЕМ КОЙ ДА ТЪРСИМ.

    13:09 28.10.2025

  • 56 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 3 Отговор

    До коментар #35 от "Ами добре.":

    Работни места и облагородяване на района-
    Справка - Тенеси ❗
    "Потвърдена е смъртта на 16 души при експлозията в завода за взривни вещества в Тенеси"
    "Извършват се ДНК тестове за идентификация на останките им."

    🤔🤔🤔🤔

    13:10 28.10.2025

  • 57 мирчуф

    3 3 Отговор
    ааахаха русифили и жълтипаветници дружно газ уринират :))

    13:10 28.10.2025

  • 58 а нима

    4 5 Отговор

    До коментар #54 от "Георги":

    Нима руски резидент не отиде в Русия да си получи медала лично от путин, докато имаше ограничителна заповед да напуска България? Или Москва не е в чужбина?
    Нима България си няма губернатор в лицето на генерал Леонид Решетников, който ни инсталира недоразумението Румен Радев да кара влака?

    13:11 28.10.2025

  • 59 ТИГО

    5 2 Отговор

    До коментар #51 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    И кво? А погледни криминалната ни хроника тук всеки ден се избиват с коли или други ! Някъде се е обърнал автобус и там 16 човека ! Това е живота ,руснаците като свалиха пътническият самолет ...колко народ почерниха !

    13:12 28.10.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ламбо

    4 4 Отговор
    Айде телета честито , ставаме барутния погреб на Балканите .

    13:12 28.10.2025

  • 62 защо

    2 3 Отговор
    "Украинската армия: Ние ударихме завода за барут в Тамбовска област"
    Кой разбрал - разбрал

    13:12 28.10.2025

  • 63 Мерник

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "Отварят се работни":

    Написал си глупости или врели некипели.

    Коментиран от #64

    13:14 28.10.2025

  • 64 естествено

    0 3 Отговор

    До коментар #63 от "Мерник":

    Щом не го е написал ТАСС

    13:15 28.10.2025

  • 65 Държавник и Европеец

    1 3 Отговор
    Лидера на България...Прегърнаха се

    13:16 28.10.2025

  • 66 смях..

    4 2 Отговор
    На червения килим го облиза целия от целувки.На госта щяха да му паднат очилата.Нещо му шепнеше на ухо,но интересното е на какъв език!Жалка картинка.

    13:16 28.10.2025

  • 67 Гнусни хора

    6 2 Отговор
    Ама то подлост, ама то безгранична наглост ...

    13:17 28.10.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Чук в кратуната

    5 1 Отговор
    Това заслужавате като животни, защото сте точно такива

    13:18 28.10.2025

  • 70 Вие си го избрахте

    5 2 Отговор
    Заводът за автомобили на „Литекс Моторс“ се намираше в село Баховица, в близост до град Ловеч. Официално е открит на 21 февруари 2012 г. от министър-председателя Бойко Борисов. 2017 се закри от същото лице! както ьакри ЮП Белене и сега Нефтохим ! БМБ е прокшятието ,което вие избирате от 2009 насам. българите са генетично по близо до маймуната отколкото до човека......

    Коментиран от #73

    13:18 28.10.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Може

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "може ли да уточните":

    Уточнявам:
    Положителни инвестиции за България:
    - развитие на селко стопанство (животновъдство и растиеневъдство), износ на селскостопанска продукция, но не в най-ниския ценови клас например "житни култури", а скъпите продукти се произвеждат в Испания и Холандия, ние "нямаме квота" @Л@
    - развитие на енергетиката, довършване на втората ни АЕЦ вместо да я подарим и да си купуваме американска на цена х100 която ще е монтирана някой ден
    И така мога да изреждам до утре. Капиш?! И пак ела ме питай кои и защо са ПРЕДАТЕЛИ. От тази "инвестиция" пари ще влязат само по личните сметки на ББ и компания. Данъци, по традиция, няма да се плащат у нас. И хайде сега ти уточни за какво да се радваме, за няколко стотин нови работни места на които хората ще взимат 1/4 от заплатата в Германия?!

    Коментиран от #76

    13:21 28.10.2025

  • 73 мхм

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "Вие си го избрахте":

    Кики нали даде 62 милиона държавни пари за завод за германски електромобили в Ловеч? От къде да си купя един германски електрокар сглобен в България?

    13:22 28.10.2025

  • 74 ОТРОВАТА В БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор
    Парите в Германия и чекмеджетата

    13:22 28.10.2025

  • 75 Гробокопача на България

    5 2 Отговор
    Поредното позорно действие
    На едно позорно атлантическо правителство. Другари от Сопот...... !
    Дупка за язовир искат да ви правят като ви тресне барута. Това е плана на дЖилезку с водната криза у Плевен. Голям язовир ши станете, да знаете. Заводи за барути а? Заводи... и къде да те питам и коя точно община в Германия, Италия, Испания или Португалия се е съгласила на нейна територия да има такива? Да кажат пуяците дЖилезку и Толупий ? Единствено Финландия и то на остров, и то под условие ! Сицилия дори категорично отказа .... Ама не са и "заводи за барути" впрочем а е за нещо друго ... за CL-20 става дума хора, за диаминоазоксифуразан който в момента е позиционирано като едно от най-мощните взривни вещества разработени от Rheinmetall и най близко до ядреният експлозив. Това ли искате в България да се произвежда? А? И дори ако е така и пак трябва широко обществено обсъждане, Референдум и ОВОС ...и пак атлантенцата увисват ....

    Коментиран от #81, #106

    13:23 28.10.2025

  • 76 нещо не можем да четем с разбиране ли?

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "Може":

    Или какво?
    Каква е геополитическата ориентация на България?
    Къде членува страната?
    Как се нарича лице открито работещо за интересите на страна обявила България за вражеска държава?

    13:24 28.10.2025

  • 77 Отнеха печалбите на Сопот

    3 1 Отговор
    за 5 години напред. Срещу мижави 49% проценти съсобственост. Мръсно производство, тровещо земя и вода. Производство на вещества, близки по сила до тези на ядрени взривове. Редица държави в ЕС отказват това мръсно производство. В Германия има протести срещу него. Заеми и лихви по тях, които ще плащат българите. Остават въпроси:
    Ще се произвеждат ли снаряди с обеднен уран?
    Ставаме ли цел на атаки от чужди държави?
    Заводът беше рекламиран от Президент Радев и Борисов, докато не се усетиха каво всъщност рекламират.
    С този си ход Президентът окончателно загуби гласът ми, ако има проект за партия.
    Оставка на ДПС, БСП, ГЕПБ, СДС, ДП, ПП, ИТН.

    13:24 28.10.2025

  • 78 Отровите никой не иска

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "България ще произвежда 30% от барута":

    Само будалите и нъдъханите джените

    13:25 28.10.2025

  • 79 Собственици

    1 2 Отговор
    Институционални инвеститори 66% от акциите, 48% от Северна Америка, 21% от Европа, 3% от други региони. 23% са частни акционери, други инвеститори притежават 11%.
    Най-толеми индивидуални акцеонери към 2023:
    Блек Рок 5.52%.
    „Сосиете Женерал“ СА 5.33%
    Уелингтън мениджмънт къмпани 4.99%
    Капитал груп Къмпани 4.99
    Източник: Людмила Йолова.
    Бойко Борисов е този, който още през март е провел срещи с изпълнителния директор на „Райнметал“ Армин Папергер в България. През април Борисов е в Германия, където лично представя терена на Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ) като локация за бъдещия завод. Именно той обявява, че договорите са почти готови и ще бъдат внесени за ратификация в парламента. Радев пък ги поздравил лично.

    Коментиран от #82

    13:26 28.10.2025

  • 80 Поредното позорно действие

    4 3 Отговор
    Производството само на един тон диаминоазоксифуразан замърсява и прави канцерогенни 9800 кубични метра вода ! И това е по технологичната карта на същите тези гнусни същества от Райнметал ! Да не говорим че Сопот ще стане склад за "обеднен уран" и куп други боклуци ....

    Коментиран от #91

    13:26 28.10.2025

  • 81 так так

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Гробокопача на България":

    Лице, което работи срещу своята страна, обикновено се нарича предател﻿. Това е човек, който предава националните интереси, действа против държавата и нарушава лоялността си към нея. Други синоними или близки по смисъл термини могат да са врагове на народа﻿ или антидържавни елементи﻿

    , в зависимост от контекста. В юридически и политически смисъл, такова лице може да бъде обвинено в държавна измяна или шпионаж.

    Понятието за такова лице също може да се свързва с термини като конфликт на интереси, когато човек заема публична длъжност и действа против общите интереси на нацията, но най-точно и общоприето е "предател" при активна работа против страната си.

    13:26 28.10.2025

  • 82 глупусти!

    2 2 Отговор

    До коментар #79 от "Собственици":

    Радев сам каза, че той е вдовел Райнметал в Болгарий.

    13:28 28.10.2025

  • 83 Как срам нямате

    4 0 Отговор
    Как морал нямате? Как такива гнусни същества се извъдихте

    13:28 28.10.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Вие си го избрахте

    3 2 Отговор
    само гледайте какво ще стане накрая... взривове и осакатени хора.

    13:29 28.10.2025

  • 86 Блез Паскал

    3 1 Отговор
    След време ако стане някакъв Гаф с "Райнметал",
    Да знаете от сега, че Боко БорисФ
    Ще прихвърли вината изцяло на Президента Радев!

    13:29 28.10.2025

  • 87 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 3 Отговор
    КЪДЕ Е ZEЛЕНИЯ (МИРИZЛИВ) ЧОРАП ? ? ? ..................

    13:29 28.10.2025

  • 88 Гробокопача на България

    3 1 Отговор
    Изпитвам животински страх .... а?
    Атлантически тролчета,
    засрамете се!
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият безумно смел премиер Борисов""" ....."Райнметал" а следващото ВИДЕО какво ще показва ???

    13:30 28.10.2025

  • 89 симеоновец

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ами добре.":

    Особено много като братушките го взривят по познатия ни техен начин.

    13:31 28.10.2025

  • 90 Жбръц

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ами добре.":

    Ти ще " намажеш " ли от тези добри заплати? Ей,ама какви медиини каракуди се оказахте, огромна част от нас,българите.Ловят ви на гола кука.Задай си обратен въпрос.Дали дойчо,в лицето на такава могъша компания- Райнметал" няма подходящ завод от техния ВПК , нужна инфраструктура, специалисти и работници,,с който да реализира милиарди печалба,който да остават там,а от " любов" към България, ни отстъпва ,ние да го правим.Ще ни използват като евтина работна ръка.Там за 1500-600 евро,и чистачка няма да наемат в подобен завод.А тук ще му работят стотици,за същите пари.Евтин труд,още по огромни печалби за " инвеститора " ,който заминават там.Папуаса се радва,че бял човек,ще му засади банани.Който той да отглежда,срещу правото да хапва от тях.

    13:31 28.10.2025

  • 91 То верно е така че

    2 1 Отговор

    До коментар #80 от "Поредното позорно действие":

    производството само на един тон диаминоазоксифуразан замърсява и прави канцерогенни 9800 кубични метра вода......ама НЕ в Банкя нали? ....Или така си мисли поне нищожеството Борисов и тея пуяци около него

    13:33 28.10.2025

  • 92 Армин Папергер :

    1 2 Отговор
    Намериха се идиоти в Европа най после
    които производството на диаминоазоксифуразан да поемат...някъде там във ФЛАНГА, В БУФЕРА на Европа .. безлюдна Сицилия даже отказа, но България го пое мощно. Благодаря ти Бойчо ...

    13:38 28.10.2025

  • 93 В качеството

    1 2 Отговор
    на какъв боко го е посрещнал? А къде са били държавниците, които е трябвало да го посрещнат, че е трябвало боко да го направи?

    Коментиран от #98

    13:39 28.10.2025

  • 94 Заведох ви в сърцето на Европа

    1 2 Отговор
    "Господ казал Ту-тууу“: ...... ще минирам фланга на НАТЮ! Албена, Дружба, Приморско, Слънчев бряг, Добруджа........Ту-тууу....с Райнметал...Ту-тууу...

    13:40 28.10.2025

  • 95 Не така

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "ПКП":

    Аз съм от Видин, но не мисля като теб.

    13:41 28.10.2025

  • 96 По инициативата

    2 0 Отговор
    "Чук в кратуната" това заслужавате като животни, защото вие не сте хора , вие сте точно животни

    13:42 28.10.2025

  • 97 Отвратително

    3 1 Отговор
    БЪЛГАРОУБИЕЦА бойко Борисов посреща на летището, ало като какъв го раздават бе деградирал индивид !!!! Срам за България, единсвения бивш премиер, незнаещ нито един международен език !!! Е, този вкарва България в прокълната Еврозона !!!!! ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР БЕЗ ПРАВО НА ЗАМЯНА ЗА ПРЕДАТЕЛИ НА РОД И РОДИНА !!!!

    13:43 28.10.2025

  • 98 в качеството

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "В качеството":

    на политика убедил Райнметал да инвестира в България, а не в Унгария.

    13:44 28.10.2025

  • 99 Запомнете го хора

    2 2 Отговор
    И го проверете ако не ми вярвате. един тон "продукция" прави канцерогенни 9800 кубични метра вода ! И това е по технологичната карта на същите тези гнусни същества от Райнметал !..... Запомнете го !

    Коментиран от #112

    13:45 28.10.2025

  • 100 На който

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    му е малко акъла в глават и му се мре не е необходимо да чака до 21 ноември - може немедлено да заминава за Украйна. И без това от такива файда нямаме тук.

    13:47 28.10.2025

  • 101 Местен референдум

    1 1 Отговор
    И широко обществено допитване и обсъждане в Сопот защо нямаше? Хората не са ли важни? А когато почнат да се разболяват от рак и куп други болести пак ли няма да са важни? А дали и отстоянието от 40 км. от населено място е спазено. А?

    13:51 28.10.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Цветанов

    0 0 Отговор
    Като какъв го посреща като министър на икономиката ли!

    13:53 28.10.2025

  • 104 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК Е БОРИСОВ АКО НЕ Е БОРИСОВ НЯМА ДА ИМА НИТО ТОЗИ САЙТ НИТО НЯКОЛКОТО ПЛАТЕНИ ДОПИСНИЦИ БЛАГОДАРЕТЕ НА БОРИСОВ

    13:54 28.10.2025

  • 105 Берко

    0 0 Отговор
    Ние ще плащаме сметките те ще прибират печалбата е нека посрещача да обясни как стават тия номерца!

    13:56 28.10.2025

  • 106 Всич не им пука на тези предатели

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Гробокопача на България":

    Като занулят България ще си вдигнат чуковете с откраднатите милиарди ако го позволим

    13:57 28.10.2025

  • 107 БАЙ КОСТА

    0 0 Отговор
    КАТО ПОЧНАТ ДА ТРОВЯТ ХОРАТА В СОПОТ ДА ТЪРСЯТ НЕ ЛЕКАР А ПОСРЕЩАЧА!

    13:58 28.10.2025

  • 108 Цончо

    0 0 Отговор
    Къдеее са паритеее къде е Мата Хари Затвооооооор!

    13:59 28.10.2025

  • 109 Великите 500 милиона евро "инвестиции"

    1 0 Отговор
    Годишното увеличение на парите за съдебната система от 1 милиард ...а щетата за хората ще е живота им. Техният и на децата и на внуците им. Как може да спят спокойно тези хора се чудя, що за изроод трябва да си верно

    14:01 28.10.2025

  • 110 Оги

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "В какво качество Борисов":

    Капо до тути капи. Абсолютния тартор и вседържец на България. В това качество го посреща. Боко е шефът.

    14:04 28.10.2025

  • 111 Тити

    0 0 Отговор
    Лично го е посрещнал да си вземе комисионната.

    14:09 28.10.2025

  • 112 Е то ако

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Запомнете го хора":

    беше много полезно и екологично и полезно немците щяха да си го направят у тях този завод, а не да търсят аборигени като нас на които да обясняват колко много ще спечелят от тази инвестиция. Но немците са си прави за тях си - мръсните производства трябва да се изнасят извън страната - при нашите партньори които пък от своя страна ревът за чуждестранни инвестиции. Така хем вълка ситхем агнето цяло Един от основните компоненти в производството е сярата, за другите няма да говоря, ти си ги загатнал

    14:09 28.10.2025

