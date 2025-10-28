Бойко Борисов лично посрещна шефа на "Райнметал" ВИДЕО

Лидерът на ГЕРБ - Бойко Борисов, посрещна директора на "Райнметал" Армин Папергер, на летището в София.

Добре дошъл, справихме се с всички срокове, бяха първите думи на Борисов."Нали с Орбан се състезавахме кой ще е по-бърз", добави още лидерът на ГЕРБ по адрес на унгарския премиер. Бойко Борисов прегърна свойски германския мениджър и го поведе да си направят снимка на ВИП-а.

Германският технологичен концерн "Райнметал" (Rheinmetall) и българският държавен завод ВМЗ-Сопот доха официален старт на проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси. Инвестицията е на стойност близо 1 милиард лева, съобщиха от правителствения пресцентър.

Началото на стратегическия проект се обяви днес на официална церемония в Министерския съвет.

Под договора подписите си сложиха главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер и изпълнителният директор на ВМЗ-Сопот Иван Гецов. Домакин на церемонията бе министър-председателят Росен Желязков.

Инвестицията от близо 1 милиард лева е сред най-значимите в България през последните години. Проектът е определен като ключов не само за страната, но и за цяла Европа и НАТО в контекста на променената геополитическа среда.

Новият иновативен завод ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот. Той ще бъде фокусиран върху производството на 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи.

Според правителствената информация, реализацията на проекта ще осигури икономически растеж и ще създаде близо 1000 нови висококвалифицирани работни места.

С изграждането на завода България ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия, припомни dnes.bg.

ВМЗ-Сопот ще създаде съвместно дружество с „Райнметал“, като съотношението на собствеността ще бъде 49% към 51%. В момента завършва планирането на джоинт венчъра и сключването на споразумението, обясни министърът на отбраната Атанас Запрянов през септември. По думите му изграждането на фабрика за барут и снаряди е шанс за българската отбранителна индустрия да внедри стандарти на производство, които позволяват на ВМЗ-Сопот да стане доставчик и на страните членки на НАТО и ЕС.

На 25 август лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе среща с главния изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер в централата на концерна в Дюселдорф (Германия). На нея стана ясно, че България и най-големият отбранителен концерн в Европа "Райнметал" ще изградят на територията на страната ни два нови военни завода. Единият ще е за производство на барут и заряди, а другият – за производство на 155 мм снаряди (далекобойни изстрели) по стандарт на НАТО.