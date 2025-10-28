Бойко Борисов лично посрещна шефа на "Райнметал" ВИДЕО

Лидерът на ГЕРБ - Бойко Борисов, посрещна директора на "Райнметал" Армин Папергер, на летището в София.
Добре дошъл, справихме се с всички срокове, бяха първите думи на Борисов."Нали с Орбан се състезавахме кой ще е по-бърз", добави още лидерът на ГЕРБ по адрес на унгарския премиер. Бойко Борисов прегърна свойски германския мениджър и го поведе да си направят снимка на ВИП-а.
Германският технологичен концерн "Райнметал" (Rheinmetall) и българският държавен завод ВМЗ-Сопот доха официален старт на проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси. Инвестицията е на стойност близо 1 милиард лева, съобщиха от правителствения пресцентър.
Началото на стратегическия проект се обяви днес на официална церемония в Министерския съвет.
Под договора подписите си сложиха главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер и изпълнителният директор на ВМЗ-Сопот Иван Гецов. Домакин на церемонията бе министър-председателят Росен Желязков.
Инвестицията от близо 1 милиард лева е сред най-значимите в България през последните години. Проектът е определен като ключов не само за страната, но и за цяла Европа и НАТО в контекста на променената геополитическа среда.
Новият иновативен завод ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот. Той ще бъде фокусиран върху производството на 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи.
Според правителствената информация, реализацията на проекта ще осигури икономически растеж и ще създаде близо 1000 нови висококвалифицирани работни места.
С изграждането на завода България ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия, припомни dnes.bg.
ВМЗ-Сопот ще създаде съвместно дружество с „Райнметал“, като съотношението на собствеността ще бъде 49% към 51%. В момента завършва планирането на джоинт венчъра и сключването на споразумението, обясни министърът на отбраната Атанас Запрянов през септември. По думите му изграждането на фабрика за барут и снаряди е шанс за българската отбранителна индустрия да внедри стандарти на производство, които позволяват на ВМЗ-Сопот да стане доставчик и на страните членки на НАТО и ЕС.
На 25 август лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе среща с главния изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер в централата на концерна в Дюселдорф (Германия). На нея стана ясно, че България и най-големият отбранителен концерн в Европа "Райнметал" ще изградят на територията на страната ни два нови военни завода. Единият ще е за производство на барут и заряди, а другият – за производство на 155 мм снаряди (далекобойни изстрели) по стандарт на НАТО.
Гост
12:36 28.10.2025
🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
12:36 28.10.2025
така се е наложило
12:36 28.10.2025
Сила
12:37 28.10.2025
Булдог
12:38 28.10.2025
В какво качество Борисов
12:39 28.10.2025
Нострадамус
12:39 28.10.2025
Последния Софиянец
12:40 28.10.2025
Последния Софиянец
12:41 28.10.2025
604
12:42 28.10.2025
Пич
12:42 28.10.2025
Сталин
12:42 28.10.2025
факуса
12:43 28.10.2025
17 Радев
Аз съм по- Атлантик!
Шефове, чуйте ме:
,,Радев посочи, че "Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака господин Папергер (бел. ред. главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер) в България и го убедих да инвестира тук". "
12:43 28.10.2025
Сталин
12:44 28.10.2025
Хихи
12:44 28.10.2025
Сталин
12:44 28.10.2025
21 Крим сега е руски
До коментар #15 от "факуса":Територия. Руска територия. не ли?
12:44 28.10.2025
Тиквата по
12:45 28.10.2025
23 така е
До коментар #20 от "Сталин":На избори не можете да го биете. Затова вече го проклинате.
12:45 28.10.2025
Кой е по- голям слуга
12:46 28.10.2025
безродникът от банкя
12:47 28.10.2025
ПКП
12:47 28.10.2025
27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
" Тая тича да се снима с череши , с марули....!"
🤣🤣🤣🤣🤣
12:49 28.10.2025
Емигрант
12:49 28.10.2025
Българин
12:49 28.10.2025
С килната
12:53 28.10.2025
България 🇧🇬
12:56 28.10.2025
Веси
12:57 28.10.2025
34 Всички
До коментар #2 от "Гост":Всички са ПРЕДАТЕЛИ, продажници на България.
12:57 28.10.2025
Ами добре.
12:57 28.10.2025
Преводачката
12:57 28.10.2025
38 може ли да уточните
До коментар #34 от "Всички":Кое е предателство на България? Какъв е официалния курс на страната?
12:59 28.10.2025
Ами добре.
13:00 28.10.2025
40 Райнът
До коментар #39 от "Ами добре.":не знам дали ще се облагороди , но ще загърми !
13:01 28.10.2025
41 Няма
До коментар #38 от "може ли да уточните":Предателство е в кухите глави.
13:01 28.10.2025
42 Инвестицията от близо 1 милиард лева
те германците знаят
ама ще избият от най ниски заплати в ес
от работниците
13:01 28.10.2025
Дойчланд
13:02 28.10.2025
Всички сме
13:03 28.10.2025
45 искам той да го каже
До коментар #41 от "Няма":Да го видя как се гърчи
13:04 28.10.2025
Баш химик
13:05 28.10.2025
Георги
13:06 28.10.2025
48 Еврото идва
До коментар #46 от "Баш химик":Възраждане си отива.
13:06 28.10.2025
49 Иванов,
До коментар #28 от "Емигрант":Ти лъскаш обувките на Блак Рок, а... Да ти се и..имигранта , не че се радвам на тиквеника
Коментиран от #60, #84
13:06 28.10.2025
България ще произвежда 30% от барута
Алилуя!
Алилуя!
13:06 28.10.2025
51 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #39 от "Ами добре.":Да ти припомня:
" Потвърдена е смъртта на 16 души при експлозията в завода за взривни вещества в Тенеси"
"Извършват се ДНК тестове за идентификация на останките им."
13:07 28.10.2025
ТИР
13:07 28.10.2025
53 Отварят се работни
До коментар #35 от "Ами добре.":места с НИСКИ заплати бе будала ! Защо милиш, че будалите са немците ? Това е бизнес и всеки бизнес търси места за по-голяма печалба, а от какво печалбата е по-голяма ? Тази инвестиция е добра за България, но не и за работниците й, а като се знае българските бизнесмени какви измамници са повтори пак тази глупост която си написал ! Този бизнес в България ще се управлява от български измамници и това ще са от близките на дуото Тиква/Пеевски, затова и Тиквата посреща немеца !
13:07 28.10.2025
54 Георги
До коментар #21 от "Крим сега е руски":тя сега тая Русия в стаята с тебе ли е?
13:08 28.10.2025
КМЕТА
13:09 28.10.2025
56 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #35 от "Ами добре.":Работни места и облагородяване на района-
Справка - Тенеси ❗
"Потвърдена е смъртта на 16 души при експлозията в завода за взривни вещества в Тенеси"
"Извършват се ДНК тестове за идентификация на останките им."
🤔🤔🤔🤔
13:10 28.10.2025
мирчуф
13:10 28.10.2025
58 а нима
До коментар #54 от "Георги":Нима руски резидент не отиде в Русия да си получи медала лично от путин, докато имаше ограничителна заповед да напуска България? Или Москва не е в чужбина?
Нима България си няма губернатор в лицето на генерал Леонид Решетников, който ни инсталира недоразумението Румен Радев да кара влака?
13:11 28.10.2025
59 ТИГО
До коментар #51 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":И кво? А погледни криминалната ни хроника тук всеки ден се избиват с коли или други ! Някъде се е обърнал автобус и там 16 човека ! Това е живота ,руснаците като свалиха пътническият самолет ...колко народ почерниха !
13:12 28.10.2025
Ламбо
13:12 28.10.2025
62 защо
Кой разбрал - разбрал
13:12 28.10.2025
63 Мерник
До коментар #53 от "Отварят се работни":Написал си глупости или врели некипели.
13:14 28.10.2025
64 естествено
До коментар #63 от "Мерник":Щом не го е написал ТАСС
13:15 28.10.2025
Държавник и Европеец
13:16 28.10.2025
смях..
13:16 28.10.2025
Гнусни хора
13:17 28.10.2025
69 Чук в кратуната
13:18 28.10.2025
70 Вие си го избрахте
13:18 28.10.2025
72 Може
До коментар #38 от "може ли да уточните":Уточнявам:
Положителни инвестиции за България:
- развитие на селко стопанство (животновъдство и растиеневъдство), износ на селскостопанска продукция, но не в най-ниския ценови клас например "житни култури", а скъпите продукти се произвеждат в Испания и Холандия, ние "нямаме квота" @Л@
- развитие на енергетиката, довършване на втората ни АЕЦ вместо да я подарим и да си купуваме американска на цена х100 която ще е монтирана някой ден
И така мога да изреждам до утре. Капиш?! И пак ела ме питай кои и защо са ПРЕДАТЕЛИ. От тази "инвестиция" пари ще влязат само по личните сметки на ББ и компания. Данъци, по традиция, няма да се плащат у нас. И хайде сега ти уточни за какво да се радваме, за няколко стотин нови работни места на които хората ще взимат 1/4 от заплатата в Германия?!
13:21 28.10.2025
73 мхм
До коментар #70 от "Вие си го избрахте":Кики нали даде 62 милиона държавни пари за завод за германски електромобили в Ловеч? От къде да си купя един германски електрокар сглобен в България?
13:22 28.10.2025
74 ОТРОВАТА В БЪЛГАРИЯ
13:22 28.10.2025
75 Гробокопача на България
На едно позорно атлантическо правителство. Другари от Сопот...... !
Дупка за язовир искат да ви правят като ви тресне барута. Това е плана на дЖилезку с водната криза у Плевен. Голям язовир ши станете, да знаете. Заводи за барути а? Заводи... и къде да те питам и коя точно община в Германия, Италия, Испания или Португалия се е съгласила на нейна територия да има такива? Да кажат пуяците дЖилезку и Толупий ? Единствено Финландия и то на остров, и то под условие ! Сицилия дори категорично отказа .... Ама не са и "заводи за барути" впрочем а е за нещо друго ... за CL-20 става дума хора, за диаминоазоксифуразан който в момента е позиционирано като едно от най-мощните взривни вещества разработени от Rheinmetall и най близко до ядреният експлозив. Това ли искате в България да се произвежда? А? И дори ако е така и пак трябва широко обществено обсъждане, Референдум и ОВОС ...и пак атлантенцата увисват ....
13:23 28.10.2025
76 нещо не можем да четем с разбиране ли?
До коментар #72 от "Може":Или какво?
Каква е геополитическата ориентация на България?
Къде членува страната?
Как се нарича лице открито работещо за интересите на страна обявила България за вражеска държава?
13:24 28.10.2025
77 Отнеха печалбите на Сопот
Ще се произвеждат ли снаряди с обеднен уран?
Ставаме ли цел на атаки от чужди държави?
Заводът беше рекламиран от Президент Радев и Борисов, докато не се усетиха каво всъщност рекламират.
С този си ход Президентът окончателно загуби гласът ми, ако има проект за партия.
Оставка на ДПС, БСП, ГЕПБ, СДС, ДП, ПП, ИТН.
13:24 28.10.2025
78 Отровите никой не иска
До коментар #50 от "България ще произвежда 30% от барута":Само будалите и нъдъханите джените
13:25 28.10.2025
79 Собственици
Най-толеми индивидуални акцеонери към 2023:
Блек Рок 5.52%.
„Сосиете Женерал“ СА 5.33%
Уелингтън мениджмънт къмпани 4.99%
Капитал груп Къмпани 4.99
Източник: Людмила Йолова.
Бойко Борисов е този, който още през март е провел срещи с изпълнителния директор на „Райнметал“ Армин Папергер в България. През април Борисов е в Германия, където лично представя терена на Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ) като локация за бъдещия завод. Именно той обявява, че договорите са почти готови и ще бъдат внесени за ратификация в парламента. Радев пък ги поздравил лично.
13:26 28.10.2025
80 Поредното позорно действие
13:26 28.10.2025
81 так так
До коментар #75 от "Гробокопача на България":Лице, което работи срещу своята страна, обикновено се нарича предател. Това е човек, който предава националните интереси, действа против държавата и нарушава лоялността си към нея. Други синоними или близки по смисъл термини могат да са врагове на народа или антидържавни елементи
, в зависимост от контекста. В юридически и политически смисъл, такова лице може да бъде обвинено в държавна измяна или шпионаж.
Понятието за такова лице също може да се свързва с термини като конфликт на интереси, когато човек заема публична длъжност и действа против общите интереси на нацията, но най-точно и общоприето е "предател" при активна работа против страната си.
13:26 28.10.2025
82 глупусти!
До коментар #79 от "Собственици":Радев сам каза, че той е вдовел Райнметал в Болгарий.
13:28 28.10.2025
83 Как срам нямате
13:28 28.10.2025
85 Вие си го избрахте
13:29 28.10.2025
86 Блез Паскал
Да знаете от сега, че Боко БорисФ
Ще прихвърли вината изцяло на Президента Радев!
13:29 28.10.2025
87 ЕДГАР КЕЙСИ
13:29 28.10.2025
88 Гробокопача на България
Атлантически тролчета,
засрамете се!
И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият безумно смел премиер Борисов""" ....."Райнметал" а следващото ВИДЕО какво ще показва ???
13:30 28.10.2025
89 симеоновец
До коментар #39 от "Ами добре.":Особено много като братушките го взривят по познатия ни техен начин.
13:31 28.10.2025
90 Жбръц
До коментар #39 от "Ами добре.":Ти ще " намажеш " ли от тези добри заплати? Ей,ама какви медиини каракуди се оказахте, огромна част от нас,българите.Ловят ви на гола кука.Задай си обратен въпрос.Дали дойчо,в лицето на такава могъша компания- Райнметал" няма подходящ завод от техния ВПК , нужна инфраструктура, специалисти и работници,,с който да реализира милиарди печалба,който да остават там,а от " любов" към България, ни отстъпва ,ние да го правим.Ще ни използват като евтина работна ръка.Там за 1500-600 евро,и чистачка няма да наемат в подобен завод.А тук ще му работят стотици,за същите пари.Евтин труд,още по огромни печалби за " инвеститора " ,който заминават там.Папуаса се радва,че бял човек,ще му засади банани.Който той да отглежда,срещу правото да хапва от тях.
13:31 28.10.2025
91 То верно е така че
До коментар #80 от "Поредното позорно действие":производството само на един тон диаминоазоксифуразан замърсява и прави канцерогенни 9800 кубични метра вода......ама НЕ в Банкя нали? ....Или така си мисли поне нищожеството Борисов и тея пуяци около него
13:33 28.10.2025
92 Армин Папергер :
които производството на диаминоазоксифуразан да поемат...някъде там във ФЛАНГА, В БУФЕРА на Европа .. безлюдна Сицилия даже отказа, но България го пое мощно. Благодаря ти Бойчо ...
13:38 28.10.2025
93 В качеството
13:39 28.10.2025
94 Заведох ви в сърцето на Европа
13:40 28.10.2025
95 Не така
До коментар #26 от "ПКП":Аз съм от Видин, но не мисля като теб.
13:41 28.10.2025
96 По инициативата
13:42 28.10.2025
97 Отвратително
13:43 28.10.2025
98 в качеството
До коментар #93 от "В качеството":на политика убедил Райнметал да инвестира в България, а не в Унгария.
13:44 28.10.2025
99 Запомнете го хора
13:45 28.10.2025
100 На който
До коментар #10 от "Последния Софиянец":му е малко акъла в глават и му се мре не е необходимо да чака до 21 ноември - може немедлено да заминава за Украйна. И без това от такива файда нямаме тук.
13:47 28.10.2025
101 Местен референдум
13:51 28.10.2025
103 Цветанов
13:53 28.10.2025
104 Промяна
До коментар #2 от "Гост":НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК Е БОРИСОВ АКО НЕ Е БОРИСОВ НЯМА ДА ИМА НИТО ТОЗИ САЙТ НИТО НЯКОЛКОТО ПЛАТЕНИ ДОПИСНИЦИ БЛАГОДАРЕТЕ НА БОРИСОВ
13:54 28.10.2025
105 Берко
13:56 28.10.2025
106 Всич не им пука на тези предатели
До коментар #75 от "Гробокопача на България":Като занулят България ще си вдигнат чуковете с откраднатите милиарди ако го позволим
13:57 28.10.2025
107 БАЙ КОСТА
13:58 28.10.2025
108 Цончо
13:59 28.10.2025
109 Великите 500 милиона евро "инвестиции"
14:01 28.10.2025
110 Оги
До коментар #7 от "В какво качество Борисов":Капо до тути капи. Абсолютния тартор и вседържец на България. В това качество го посреща. Боко е шефът.
14:04 28.10.2025
111 Тити
14:09 28.10.2025
112 Е то ако
До коментар #99 от "Запомнете го хора":беше много полезно и екологично и полезно немците щяха да си го направят у тях този завод, а не да търсят аборигени като нас на които да обясняват колко много ще спечелят от тази инвестиция. Но немците са си прави за тях си - мръсните производства трябва да се изнасят извън страната - при нашите партньори които пък от своя страна ревът за чуждестранни инвестиции. Така хем вълка ситхем агнето цяло Един от основните компоненти в производството е сярата, за другите няма да говоря, ти си ги загатнал
14:09 28.10.2025