Съветът за съвместно управление договори ротацията на шефа на парламента

Съветът за съвместно управление на управляващата коалиция се договори да се въведе ротация на председателя на Народното събрание, съобщават от БНТ.

"Днес взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на Народното събрание. Утре ще бъде разписано това като анекс към Споразумението за съвместно управление", заяви след заседанието Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС.

На съвета не е обсъждано, кога настоящия председател на НС Наталия Киселова ще подаде оставка.

"Обсъждане на оставката на г-жа Киселова не беше предмет на ССУ. Съветът взе решение за въвеждане на ротационно председателство, което ще бъде разписано като анекс към Споразумението", поясни Ангелов.

На брифинга след заседанието на Съвета за съвместно управление присъства и Йордан Цонев от "ДПС - Ново начало", което повдигна въпроса дали е обсъждано участието им в управлението

"ДПС, както каза Пеевски, не участва в управлението, няма да участва при обсъждане на никакви кадрови въпроси свързани с властта, ние участваме само при обсъждане на политиките, които са важни за хората.

Имате на глас?

Не", обясни Йордан Цонев от "ДПС - Ново начало".

Другата тема, която е обсъдена на съвета, са възнагражденията на всички работещи в сектор здравеопазване и младите лекари.

"Днешното извънредно заседание на НС считаме за излишно, тъй като решенията, които сме взели ще бъдат формализирани в бюджетните закони", каза Ангелов.