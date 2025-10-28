Новини
Съветът за съвместно управление договори ротацията на шефа на парламента

28 Октомври, 2025 13:05 644 12

"Обсъждане на оставката на г-жа Киселова не беше предмет на ССУ. Съветът взе решение за въвеждане на ротационно председателство, което ще бъде разписано като анекс към Споразумението", поясни Костадин Ангелов от ГЕРБ

Съветът за съвместно управление договори ротацията на шефа на парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Съветът за съвместно управление на управляващата коалиция се договори да се въведе ротация на председателя на Народното събрание, съобщават от БНТ.

"Днес взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на Народното събрание. Утре ще бъде разписано това като анекс към Споразумението за съвместно управление", заяви след заседанието Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС.

На съвета не е обсъждано, кога настоящия председател на НС Наталия Киселова ще подаде оставка.

"Обсъждане на оставката на г-жа Киселова не беше предмет на ССУ. Съветът взе решение за въвеждане на ротационно председателство, което ще бъде разписано като анекс към Споразумението", поясни Ангелов.

На брифинга след заседанието на Съвета за съвместно управление присъства и Йордан Цонев от "ДПС - Ново начало", което повдигна въпроса дали е обсъждано участието им в управлението

"ДПС, както каза Пеевски, не участва в управлението, няма да участва при обсъждане на никакви кадрови въпроси свързани с властта, ние участваме само при обсъждане на политиките, които са важни за хората.

Имате на глас?

Не", обясни Йордан Цонев от "ДПС - Ново начало".

Другата тема, която е обсъдена на съвета, са възнагражденията на всички работещи в сектор здравеопазване и младите лекари.

"Днешното извънредно заседание на НС считаме за излишно, тъй като решенията, които сме взели ще бъдат формализирани в бюджетните закони", каза Ангелов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съвместно

    5 1 Отговор
    По съвместителство унищожаваме България

    13:08 28.10.2025

  • 2 тия четиримата на снимката

    5 1 Отговор
    нямат общо един работен ден...

    13:08 28.10.2025

  • 3 Мизерниции

    3 1 Отговор
    А решението за по 24 хилки на съдии и магистрати , вие го взехте с условието да ви пазят далеч от затворите.

    13:09 28.10.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    5 2 Отговор
    Има ли българин шеф на руската Дума?
    Щото ние имахме рускиня председател на НС!
    Имаме ли българин депутат в руската Дума?
    Щото сега имаме рускиня депутат в НС!

    13:09 28.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Свалиха гащички пред Шиши.

    Коментиран от #8

    13:10 28.10.2025

  • 6 ПРИТЧА

    1 0 Отговор
    Трима приятели от детинство харесали една мадама. За да не се карат най-умния предложел да я употребяват ротационно за по една седмица. До като се разберат кой да е първи тя пристанала на един дебелак паралия!

    13:12 28.10.2025

  • 7 Тия

    3 1 Отговор
    на снимката са за зад решетките , те ротации ще ми правят ? Менковата Райка и Кисельовата по година ще се връткали ?! И кой ще ги изтрае , та те за един ден в Парламента не стават ! Ни качества , ни интелект , нито безпристрастност - Абе едно ненужно нищо ! И двете !

    13:12 28.10.2025

  • 8 ЧЕ И НАМАЗАХА

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    ФИЛИИТЕ С МАС

    13:12 28.10.2025

  • 9 Пълна боза

    0 1 Отговор
    Избирателите гледат тъпо как избраните от тях си правят гаргара с народа. Ротационно председателство, нови идеи за барикадиране на властта. Продължавайте да ходите за гъби и ще имате още от същото.

    13:14 28.10.2025

  • 10 Четири

    3 1 Отговор
    лица на позора и далаверите !

    13:18 28.10.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 1 Отговор
    4 години по 52 седмици-
    Всеки депутат по една семица Председател🤣

    13:46 28.10.2025

  • 12 хмммм

    1 0 Отговор
    Тоз плъх ли е председател на управленската комисия?

    14:00 28.10.2025

