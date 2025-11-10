Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да участват в Съвета за съвместно управление

Важна седмица за бюджетната процедура за следващата година. Очаква се работодателите да участват в заседание на Съвета за съвместно управление.
Това прогнозира БНТ.
На него ще се направи нов опит за разбирателство между властта и бизнеса по параметрите на бюджета за следващата година. От своя страна синдикатите искат също да участват в Съвета за съвместно управление.
През тази седмица предстои да се проведе и нов тристранен съвет за обсъждане на параметрите в бюджета за следващата година.
Едва след провеждане му правителството може да гласува бюджет и да го внесе за обсъждане в Народното събрание.
