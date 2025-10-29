Новини
ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН подписаха анекс за ротация на председателя на НС

ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН подписаха анекс за ротация на председателя на НС

29 Октомври, 2025 15:14

С анекса се утвърждава нов механизъм за ротационно заемане на поста председател на Народното събрание

ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН подписаха анекс за ротация на председателя на НС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Анекс към Споразумението за парламентарно мнозинство за изпълнение на управленска програма бе подписан днес в Народното събрание между политическите формации ГЕРБ-СДС, БСП–Обединена левица и Има такъв народ (ИТН).

С анекса се утвърждава нов механизъм за ротационно заемане на поста председател на Народното събрание. Съгласно договореното, всяка от трите политически формации ще излъчва свой кандидат за председател на парламента на ротационен принцип, като всеки мандат ще бъде с продължителност 10 месеца.

Редът на ротация ще бъде следният:

1.Коалиция ГЕРБ–СДС

2.Политическа партия Има такъв народ (ИТН)

3.Коалиция БСП–Обединена левица

След изчерпване на тази последователност, ротацията ще започва отначало.

Останалите клаузи на Споразумението за парламентарно мнозинство остават непроменени. Анексът влиза в сила от датата на неговото подписване от трите страни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 10 Отговор
    Пада се на Тошко да закрие Парламата!

    15:15 29.10.2025

  • 2 надарена кака

    3 1 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    15:17 29.10.2025

  • 3 Дааааааа

    7 2 Отговор
    Само дето ДПС тата вече са две и на следващите избори най вероятно ще са първи.
    Тогава какво правим?

    Коментиран от #35

    15:17 29.10.2025

  • 4 Наивник на средна възраст

    8 1 Отговор
    Цирк крадни - Буш продължава.....какви събития само......неочаквани....

    15:17 29.10.2025

  • 5 Цвете

    7 1 Отговор
    ВИЖТЕ, КОИ СА ЗАСТАНАЛИ ЗАД ГЪРБА НА САЧЕВА???ТЕЗИ, КОИТО " ПОДХЛЪЗНАХА " БЪЛГАРИТЕ ДА ГЛАСУВАТ ЗА ТЯХ. МОЖЕ ДА ОСТАНЕ СНИМКАТА ЗА ВЕЧЕН И СЪРДЕЧЕН СПОМЕН. 🇧🇬⛔️🛒🪆🎃❄️🌬🐖🥂🍷🎂

    15:20 29.10.2025

  • 6 Ели Енчева

    7 2 Отговор
    Бъдещата председателка на Народното събрание гледа много сърдито.

    Коментиран от #18

    15:20 29.10.2025

  • 7 Старите !

    9 1 Отговор
    Старите !

    Маймунджулъци !

    На Нов !

    Глас !

    15:20 29.10.2025

  • 8 Ах...!

    5 2 Отговор
    Сладката ми Рая
    Едвам се аз скатах от тая
    Че обичах да си жасам Киселова
    Но изпратиха ми нова
    ИТН ще ми изпратят тяхна
    И от жасане аз ще увяхна
    Я да бягам докато е време
    Който иска тез да жаса - да ги вземе

    15:21 29.10.2025

  • 9 Както казах днес,

    3 1 Отговор
    им време Киселова отново да стане председател на НС до края на мандата на този парламент.

    Язък за целия напън на опозицията тия дни и опитите да вкарват интрижки!

    Коментиран от #11, #15

    15:24 29.10.2025

  • 10 Нищо !

    4 1 Отговор
    Нищо !

    Не Може ! Да се Очаква !
    От Това Безхаберно !
    Народно Събрание !

    И Това Безхаберно !

    Правителство !

    Освен !

    Всичко Да става !

    По-Зле !

    И По-Зле !

    Коментиран от #13

    15:25 29.10.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Както казах днес,":

    Тя предната ротация май се разпадна
    ТЪКМО КАТО ЩЯХА ДА СЕ РОТИРАТ🤔

    15:26 29.10.2025

  • 12 Дориана

    4 0 Отговор
    Провала на това правителство е видим и ще се задълбочава още повече. Борисов е много далеч от реалността приемайки подкрепата на всяка цена чрез зависимост от Пеевски и се срива надолу заедно с партията си. След падението да не се оплаква и разиграва отново театър. С ротация и без ротация той вече е АУТ.

    Коментиран от #16

    15:28 29.10.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нищо !":

    Нищо не може и да ги извади от креслата в Партийния дом‼️

    15:28 29.10.2025

  • 14 Снимката

    7 1 Отговор
    кърти мивки , а действията погнуса и гняв !

    15:29 29.10.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Както казах днес,":

    Киселова беше много добър Председател на НС. Конституционалист. Райка Зайка трудно ще се справи с копейки, мечове, ножове и жълтокопитните.

    15:29 29.10.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    Не му бери грижата на Борисов. Той е гърмян заек.

    Коментиран от #19

    15:31 29.10.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Абе някой знае ли дали въобще са започнали ремонта на сградата на НС🤔❓
    Май много им хареса в Партийния дом на льошите комуняги🤔❗

    15:33 29.10.2025

  • 18 Има

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ели Енчева":

    изключително негативно излъчване и лоша енергия ! Като същността ѝ !

    15:33 29.10.2025

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    Абе май е и €-бан заек 😉

    15:33 29.10.2025

  • 20 Гост

    2 0 Отговор
    Само мафиоти и предатели

    15:35 29.10.2025

  • 21 Горски

    4 0 Отговор
    Пеевски и Борисов нагласиха метресите на върха на държавата и са готови за избори! Към тях лети Черен лебед в Шкодата на жена си! Извънредно! Наталия Киселова стана от скута на Пеевски, за да седне Рая Назарян (Рая НаДелян)

    15:35 29.10.2025

  • 22 Пак раздуха

    4 0 Отговор
    Популистки разходната част в бюджета и увеличават заплати на бюджетници.
    Ще се теглят чудовищни заеми, които ще избият с повишаване на данъци.

    15:39 29.10.2025

  • 23 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    ЕЙ ТАКА КАКТО СТЕ СЕ ПОДРЕДИЛИ, ДА ВЛЕЗЕ НЯКОЙ С К! А! Р! Т! Е! Ч! Н! И! Ц! А, ЧЕ ДА ВИ ЗАПУКА.....

    15:39 29.10.2025

  • 24 Гост

    3 0 Отговор
    Българите сме едно нещастно, продажно, предателски племе и си заслужаваме долния бок"лу"к, който ни управлява. Това на снимката е само измет, но ние сме виновни за тая измет

    Коментиран от #32

    15:43 29.10.2025

  • 25 Ами,

    3 0 Отговор
    вместо кисели краставички - Райски газ! Беевски натири Нахалия и постави Нагазян Надупян в Големия Скут!

    15:45 29.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ядосан

    3 0 Отговор
    Направиха ни маймуни, а ние си траем.

    15:49 29.10.2025

  • 28 Гост

    2 0 Отговор
    Най-долната и мазна шавр"антия на тая снимка и балабаноф. Голям отпадък

    15:49 29.10.2025

  • 29 Смазване на очите на гласоподавателите

    2 0 Отговор
    Това как ще ми увеличи заплатата и ще ми намали цените , как ще спре корупцията, как ще помогне на хората. Няма значение как се казва председателя на парламента като се управлява с дистанционно от друг човек. Той просто е пионка

    15:49 29.10.2025

  • 30 Всички,

    1 0 Отговор
    поставени на тържествения фотос възбуждат възхищение! Чудя се на кого повече да се възхищавам - на Кир Добрев или на доктор Костадина Ангелова!? Високо ниво, още - Тьотя Сачева, плямпалото Стойнев, самата Рая Княгиня, но първото място е за Влади Горанов! Това са най личните, най способните, най обичаните! Представете си, що за светила са останали извън кадър!?

    15:51 29.10.2025

  • 31 Метресата от Барселона

    2 0 Отговор
    Най-омерзителните партии БСП и ИТН подвиват опашки около фюрера Борисов и началник-щаба му Делянчо. Не биха се спрели пред нищо, само и само да се обогатят, докато са във властта. Вече отдавна няма принципи, има само интереси!

    Коментиран от #36

    15:57 29.10.2025

  • 32 Оня с джипката от Банкя

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Гост":

    Както пише чехът Константин Иречек в знаменития си "Дневник": "Българите са 2 милиона народ, от които една част са минали министри, настоящи министри и бъдещи министри". Явно е дълбоко е заложен в народопсихологията ни ламтежът за постове и пари!

    16:00 29.10.2025

  • 33 Много,

    0 0 Отговор
    много тревожно гледат! Сякаш са пред Народния съд! Вижте ги! След 80 години в свободните медии ще пише, че есенес, 2025 година някой е изтребил ,,елита на нацията"!

    16:07 29.10.2025

  • 34 1111

    1 0 Отговор
    Първо анекс с гражданите, че ви позволяват подобни упражнения! Това важи най-вече за патериците!

    16:08 29.10.2025

  • 35 хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дааааааа":

    Искаме оставките на ЦИрК, щото си правят каквото им кефне!

    16:09 29.10.2025

  • 36 ....

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Метресата от Барселона":

    Нека знаят, че парите им са прокълнати!

    16:11 29.10.2025

  • 37 Гост

    0 0 Отговор
    Бързат,щото са пътници и го усещат. Оня цирк на Борисов не беше случаен. Бюджета плюс Лукойл плюс еврото ,ще им сложат много яка пръчка в колелата. Идеята им ако успеят да задържат до есента когато са президентските избори.Неслучайно ротацията е десет месеца . .Шоумените ако си мислят че ще им дойде ред да представят председател на НС,много се лъжат.

    16:11 29.10.2025

  • 38 потрес!

    0 0 Отговор
    Можете ли да забравите тези жалки, долни, безгръбначни и портивни двукопитни нищожества на снимката? Особено крайния вдясно със скръстените ръце и гразната брадавица на чалгарската мутра! Това е Балабана Джебчията, клептоман и крадец от класа! Пребърква джобовете на хората и каквото намери после го развява по телевизиите! На трибуната е много грозната банкянска слугиня ГЕРБачева, пардон - Сачева! И тя като политическия номад от Околовръстното Бик Томов изливаше кофи с помия по СИКаджийската мутра Боко Тиквата, ама сега му държи меките топки и не ги пуска! Българи, не забравяйте физиономиите на етзи нищожества на снимкаат, не ги забравяйте! Особено на Джебчията!

    16:27 29.10.2025

  • 39 Мнение

    0 0 Отговор
    Идиоти, сър! И то некадърни неможачи, а да крадат могат. Това им е първо занимание - кражби, лъжи, мошенгии, напразни обещания, делене на народа на наши и чужди. Тия ни закопаха напълно за сто години напред.

    16:41 29.10.2025

