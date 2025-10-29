Новини
Важните новини във ФАКТИ на 29.10.2025 г.

Важните новини във ФАКТИ на 29.10.2025 г.

29 Октомври, 2025 23:30

С анекса се утвърждава нов механизъм за ротационно заемане на поста председател на Народното събрание

Важните новини във ФАКТИ на 29.10.2025 г. - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН подписаха анекс за ротация на председателя на НС

Анекс към Споразумението за парламентарно мнозинство за изпълнение на управленска програма бе подписан днес в Народното събрание между политическите формации ГЕРБ-СДС, БСП–Обединена левица и Има такъв народ (ИТН).

НОИ прие план-сметката на ДОО за 2026 г.

С 10 гласа за и 4 против Надзорният съвет на НОИ утвърди план-сметката на Държавното обществено осигуряване за следващата година, съобщи БНР.

Увеличават броя на психолозите в училищата

За да се бори по-ефективно с агресията в училище образователното министерство увеличава броя на психолозите. Това съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев, който днес беше в дупнишкото село Крайници.

Явор Пенчев: Минималните заплати на младите лекари и сестрите се гарантират със закон

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) одобри днес проектобюджета на касата за следващата година, в който е предвиден нов механизъм за гарантиране на минимални възнаграждения за младите лекари без специалност и медицинските сестри, акушерките и сродните професии. Темата коментира в предаването „Лице в лице“ по БТВ зам.-министърът на здравеопазването Явор Пенчев, който е и председател на НС на НЗОК.

Васил Терзиев: Сметосъбирането в „Люлин“ и „Красно село“ се нормализира от утре

Кризата със сметосъбирането в София е към края си за „Люлин“ и „Красно село“, но три нови района се изправят пред същия проблем. Това са „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, които от 1 декември остават без сметопочистване, защото обществената поръчка е прекратена.

КНСБ: Необходимият нетен месечен доход за издръжка за един работещ е 1547 лв.

Необходимият нетен месечен доход за издръжка за един работещ, живеещ сам, е 1547 лв. За тричленно семейство с дете до 14 г. са необходими 2785 лв.

СО прекратява поръчката за боклука в Зона 3, подписва договор с турска фирма за Зона 4 и възлага Зона 6 на „Софекострой“

Столичната община прекратява обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване в Зона 3, която обхваща районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, подписва договор с турската компания „Норм Санаи“ за Зона 4 („Надежда“, „Сердика“ и „Илинден“) и възлага дейностите в Зона 6 („Люлин“, „Красно село“ и „Красна поляна“) на общинското дружество „Софекострой“. Това съобщи зам.-кметът по екология Надежда Бобчева пред журналисти, предават от БТА.


