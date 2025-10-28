Новини
28 Октомври, 2025 13:52 417 5

На липсата на финансова грамотност той отдава и предпочитанието на мнозина българи да висят по опашки пред чейндж бюрата, за да обменят левовете си в евро

Икономист: Над 90% от хората у нас спестяват в имоти или банкови влогове - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 90% от хората у нас спестяват в имоти или банкови влогове, съобщи пред БНР Георги Вулджев, главен редактор на ЕКИП.

Днес ще бъдат представени резултатите от социологическо проучване за нагласата и поведението на българите към спестяването. То е проведено от изследователски център "Тренд", по поръчка на Експертен клуб за икономика и политика.

"Има липса на разбиране, че съществуват и алтернативни начини за спестяване. Това показва и липсата на развитие при капиталовия ни пазар и вътрешния пазар на държавен дълг".

Вулджев обаче отбеляза в предаването "Преди всички", че лихвите по депозитите, които банките предлагат, са много ниски.

"Това им позволява и лихвите по жилищните кредити да са по-ниски".

На липсата на финансова грамотност той отдава и предпочитанието на мнозина българи да висят по опашки пред чейндж бюрата, за да обменят левовете си в евро, вместо да го направят в БНБ и да не заплащат такса за превалутиране.

"Това не е защото искат нещо да скрият, а защото не знаят".

Богатството на българите като финансово състояние расте през последните години, посочи Вулджев, но обясни, че това е номинален растеж.

Той коментира предварителната информация за някои от параметрите на Бюджет 2026.

"Бях изненадан, че ще успеят да го внесат в срок. Това, което разбирам, е, че бюджетът ще изглежда много сходно с този от предишната година. Няма съществена промяна във фискалната траектория. Това означава, че ще се опитат да забавят ръста на разходите. Няма да се опитват да го спират."

Пенсиите се индексират стандартно по Швейцарското правило, най-вероятно ръст от 8-9%.

10% средно увеличение в публичния сектор. Това, според мен, е високо. Подходът би трябвало да бъде към увеличение на заплатите на тези, които миналата година не получиха такова. А останалите да се задържат на същото ниво, особено в сектор "Сигурност".

Той обясни, че все пак предстои да видим какви ще са конкретните разчети.

Вулджев анализира желанието на ВСС за вдигане на възнагражденията с 12-13%.

"Тези искания са абсолютно неадекватни. Това означава да взимат една допълнителна средна заплата месечно".

Той коментира и новината, че "Лукойл" ще разпродава активите си в чужбина заради санкциите, наложени от САЩ.

"Нефтохим" ще трябва да бъде продаден. Въпросът е най-ефективно да се намери на кого. Ние малко се туткахме през последните няколко години, макар че беше очевидно, че нещата вървят в тази посока".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Над 90% от хората у нас спестяват

    4 0 Отговор
    тоя икономист да не е пил оцет
    при половина население бедно
    и 1/3 със заеми и кредити

    13:59 28.10.2025

  • 2 Тити

    1 1 Отговор
    Да спестяваш в имот пълна простотия даже и под наем да го дадеш ще е го изплатиш след десетилетие.

    14:01 28.10.2025

  • 3 ЛЪЖА

    3 0 Отговор
    Негласували 65%, на ръба на мизерията, линия бедност и застрашени от бедност.
    Интересни са процесите по отношение на Средна класа, която бавно и системно е и ще бъде УНИЩОЖЕНА програмисти и др., визирам и производители и Земеделци. Зеленчукопроизводство, живоднъводство бе унищожено.
    СРАМ И ПОЗОР.
    Реално 2% създават ИМОТЕН БАЛОН, ЕДНИ И СЪЩИ ХОРА. 24% с честни доходи са ОГРАБЕНИ, средна класа.
    БЕЗУМЦИ, ПРости им ГОСПОДИ, те не знаят какво и как да изчисляват.
    Унищожихте България, ОСТАВКА на БКП, ГЕРБ, ДПС, ИТН,ПП за съжаление: СДС и ДБ.

    14:02 28.10.2025

  • 4 Един

    2 0 Отговор
    Парите в банката ги краде държавата през инфлацията на всеки 1000 лева са откраднали 400 лева и това по официалните данни - реално инфлацията е много по-висока!

    Парите в бетон са тиктакаща бомба, те са с по-ниска стойност и от тези в банката. Ако го правиш за спекулативна цел и краткосрочно вложение, колкото да превъртиш и направиш печалба - ОК. в дългосрочен план няма как да не се срине тоя пазар - балона е брутален! А като дойдат новите данъци и изисквания за имотите ще стане много грозна картинката и мнозина ще изгорят!

    За държавните разходи - ВСЕКИ ЛЕВ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ХРАНТУТНИЦИ Е ЗЛЕ ПОХАРЧЕН ЛЕВ, ОТКРАДНАТ ОТ ТРУДЕЩИЯ СЕ БЪЛГАРИН!!! Не увеличение - заплатите им трябва да се намалят а половината хрантутници да се уволнят!

    14:04 28.10.2025

  • 5 Стари номера

    2 0 Отговор
    Много се стараят да ни накарат да дадем парите си в хедж фондове, които този месец ще ти дадат главозамаайваща печалба и ти ще хукнеш да теглиш солиден заем, за да вложиш още пари при тях. На следващия месец ще ти кажат, че има известни затруднения, но това е нормално и временно, положението не е тревожно - сега пачелбата е почти никаква, но в скоро време ще стане пак такава, с каквато са те зарибили през първия месец. След още месец-два със скръбно изражение ти съобщанат, че в икономиката има рискове и за беда паричките са се изпарили, включително и твоите.

    14:04 28.10.2025

