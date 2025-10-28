Новини
България »
Една четвърт от българите успяват да спестяват

Една четвърт от българите успяват да спестяват

28 Октомври, 2025 16:25 665 22

  • българи-
  • спестявания

Близо половината от хората спестяват "бели пари за черни дни", а около 45% посочват, че заделят за почивки и пътувания

Една четвърт от българите успяват да спестяват - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една четвърт (25%) от българите спестяват, като за една година броят на спестяващите граждани се е увеличил с над 170 хил. души – това показва проучване на "Тренд“ за навиците ни на спестяване, по поръчка на Експертния клуб за икономика и политика.

Най-много спестяваме за спешни случаи и инциденти - 64% от запитаните са отговорили така. Близо половината от хората спестяват "бели пари за черни дни", а около 45% посочват, че заделят за почивки и пътувания.

Една трета от анкетираните са посочили, че спестяват за здравеопазване или планиран ремонт. Най-малко спестяват най-младите хора – едва 10% от тях. Близо половината българи с висше образование спестяват, за разлика от тези със средно - един към десет.

С 4 процентни пункта намалява делът на хората, които смятат инвестицията в имоти за надеждна защита срещу инфлацията. В същото време се отчита 30-процентен ръст в броя на българите, които инвестират в злато.

Почти половината от българите (48%) нямат никакви спестявания. Тези, които успяват да заделят средства, масово ги държат в брой или в банков депозит, без да ги инвестират.

"25% от българското общество спестява – това е хубавата новина. За съжаление, до голяма степен, тези хора спестяват между 10 и 20% от дохода си. Три четвърти от спестяващите българи спестяват до 20%, което не е толкова положителна новина“, коментира пред Радио София инвестиционният експерт Макс Баклаян.

По думите му, по-честите спестовници са жените.

"Българинът е по-черноглед, скептичен. Ние спестяваме "бели пари за черни дни“. Така че много голяма част от хората спестяват именно за инциденти“, обясни Баклаян.

Той добави, че процентът на хората, които спестяват за инвестиции е нисък – под 9%.

"Със сигурност расте броят на спестяващите, но и расте броят на мислещите какво да правят със спестените пари", посочи Макс Баклаян.

По думите му, на годишна база, броят на инвестиращите българи в инвестиционно злато е нараснал с една трета или около 140 000 са хората у нас, които правят подобна инвестиция.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тео

    15 4 Отговор
    35 години грабеж на населението, след Нова година идва апокалипсиса за по голямата част от българите💸

    Коментиран от #3

    16:29 28.10.2025

  • 2 Един

    13 1 Отговор
    Макс е супер пич, чак инвестиционен експерт обаче е малко гръмко :)

    Това, което ми липсва като информация тук е какъв е профилът на доходите на тези спестяващите - лесно е да кажем 25% спестяват... ама много подозирам, че много голяма част от тези 25% са всъщност точно тези, които крадат най-много! И най-богатата прослойка!

    16:32 28.10.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Тео":

    За съжаление те сами са си виновни, че ще ги ограбят!
    За съжаление заради тях и тези, които знаят какво идва ще бъдат ограбени!

    Седят мрънкат и не ходят да гласуват - Познавам десетки, които реват срещу политиките на правителството и на европа, но като им кажа: Иди гласувай ми за явяват: а ще ходя да ИМ гласувам...

    еми като не искате да дадате глас против крадците и да се махнат. Като не искате да поемете отговорност за бъдещето си - ще плащате! По добър учител от глада няма!

    16:36 28.10.2025

  • 4 Правилно

    10 1 Отговор
    1/4 си спестяват храна и облекло. Още толкова са под прага за бедност.

    16:36 28.10.2025

  • 5 Бай Данчо

    6 1 Отговор
    Спестявай народе! Спестявай че иде първи януари !

    16:46 28.10.2025

  • 6 Тома

    3 1 Отговор
    Тези от трент е доказано че се е.....неправилно

    16:46 28.10.2025

  • 7 Някой

    5 0 Отговор
    По колко спестяват на месец? По 100 лева или по 10 000 лева?

    16:46 28.10.2025

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 2 Отговор
    ВИЕ КОРУМПИРАНИТЕ БОКЛУЦИ, КОИТО КРАДЕТЕ ОТ НАРОДА, И СПЕСТОВНИЦИ СЕ ИЗКАРАХТЕ.
    ПУ......ДА ВИ.......Е.....М.......ТА!

    16:47 28.10.2025

  • 9 Весело

    6 1 Отговор
    Спестявай народе, да има какво да яде инфлацията.

    16:48 28.10.2025

  • 10 Хаджи толко африкански

    4 0 Отговор
    В има такива ге....ве са ни запушени носовете ,не усещаме Пеевски да управлява. Ама усещаме нещо голямо изотьадье

    16:52 28.10.2025

  • 11 Инвестиционен без инвестиции

    6 0 Отговор
    Статистиката като мистика. Какви са тези данни тип ЕЖК(една жена каза), тези 25% какво работят, в кои сфери, с какви професии. Ще се окаже, че са чиновници и партийци.

    16:57 28.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тези убиват хора

    5 0 Отговор
    Не мога да си продам апартамента в България заради полицаи от Перник които ме плашат със Смърт!

    Мирослав Германов Базел Швейцария

    16:58 28.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Цвете

    2 0 Отговор
    ТАЗИ " ТРЕНД " ОТ КЪДЕ ИМА ПАРИ ДА СЕ САМОИЗДЪРЖА " ???? ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ ВЗЕХА ДА ГО КАНЯТ ДОСТА ЧЕСТО????! И ТОЗИ ОБЪРНА ПАЛАЧИНКАТА В ПОЛЗА НА....СЕТЕТЕ СЕ ВИЕ НА КОГО???? И ВИНАГИ " ГЕРБ " ПЪРВИ.?! КАК ПЪК ЗА ТОЛКОВА МНОГО ГОДИНИ ЕДИН ПЪТ НЕ ПОПАДНАХА НА МОЕТО МНЕНИЕ???? ОТ КЪДЕ ЧЕРПЯТ ИНФОРМАЦИЯ???? А ,ДО СЛЕДВАЩОТО ПЛАЩАНЕ, МОЖЕ БИ? РАЗБРАХ КОНТИКАТА.😂

    17:01 28.10.2025

  • 16 Цвете

    2 0 Отговор
    ТАЗИ " ТРЕНД " ОТ КЪДЕ ИМА ПАРИ ДА СЕ САМОИЗДЪРЖА " ???? ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ ВЗЕХА ДА ГО КАНЯТ ДОСТА ЧЕСТО????! И ТОЗИ ОБЪРНА ПАЛАЧИНКАТА В ПОЛЗА НА....СЕТЕТЕ СЕ ВИЕ НА КОГО???? И ВИНАГИ " ГЕРБ " ПЪРВИ.?! КАК ПЪК ЗА ТОЛКОВА МНОГО ГОДИНИ ЕДИН ПЪТ НЕ ПОПАДНАХА НА МОЕТО МНЕНИЕ???? ОТ КЪДЕ ЧЕРПЯТ ИНФОРМАЦИЯ???? А ,ДО СЛЕДВАЩОТО ПЛАЩАНЕ, МОЖЕ БИ? РАЗБРАХ КОНТИКАТА.😂

    17:04 28.10.2025

  • 17 бай Иван

    3 0 Отговор
    А останалите 9/10-ти едва свързват двата края?

    17:10 28.10.2025

  • 18 стига сте лъгали!!!

    1 0 Отговор
    Ежедневно обирате хората ,накрая ....пускате някой да плаче за помощ и после....Хората спестявали.......Спестяват за погребение щото и погребенията са минимум 2години пенсията ,която получават 80% инагоре от пенсионерите!

    17:15 28.10.2025

  • 19 90%

    0 0 Отговор
    Основно спестяват от храна, дрехи и обувки.

    17:21 28.10.2025

  • 20 Конвергенция

    1 0 Отговор
    Така е в евро зоната и нато. Когато ходих във Франция, преди 15 години, се учудих колко много хора са бедни. Аз мислех, че в западна Европа половината са милионери. Истината е, че за да има двама милиардера в България, пет милиона са ограбени до шушка.

    17:25 28.10.2025

  • 21 миче пък по рано пуснахте друг професор

    0 0 Отговор
    Икономист: Над 90% от хората у нас спестяват в имоти или банкови влогове
    28 Октомври, 2025 13:52

    имоти-банкови влогове-спестявания
    На липсата на финансова грамотност той отдава и предпочитанието на мнозина българи да висят по опашки пред чейндж бюрата, за да обменят левовете си в евро

    17:25 28.10.2025

  • 22 Пенсионер

    0 0 Отговор
    И аз спестявам от пенсията. Искам шкафчето ми да заприлича на Боковото.

    17:31 28.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове