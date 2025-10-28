Една четвърт от българите успяват да спестяват

Една четвърт (25%) от българите спестяват, като за една година броят на спестяващите граждани се е увеличил с над 170 хил. души – това показва проучване на "Тренд“ за навиците ни на спестяване, по поръчка на Експертния клуб за икономика и политика.

Най-много спестяваме за спешни случаи и инциденти - 64% от запитаните са отговорили така. Близо половината от хората спестяват "бели пари за черни дни", а около 45% посочват, че заделят за почивки и пътувания.

Една трета от анкетираните са посочили, че спестяват за здравеопазване или планиран ремонт. Най-малко спестяват най-младите хора – едва 10% от тях. Близо половината българи с висше образование спестяват, за разлика от тези със средно - един към десет.

С 4 процентни пункта намалява делът на хората, които смятат инвестицията в имоти за надеждна защита срещу инфлацията. В същото време се отчита 30-процентен ръст в броя на българите, които инвестират в злато.

Почти половината от българите (48%) нямат никакви спестявания. Тези, които успяват да заделят средства, масово ги държат в брой или в банков депозит, без да ги инвестират.

"25% от българското общество спестява – това е хубавата новина. За съжаление, до голяма степен, тези хора спестяват между 10 и 20% от дохода си. Три четвърти от спестяващите българи спестяват до 20%, което не е толкова положителна новина“, коментира пред Радио София инвестиционният експерт Макс Баклаян.

По думите му, по-честите спестовници са жените.

"Българинът е по-черноглед, скептичен. Ние спестяваме "бели пари за черни дни“. Така че много голяма част от хората спестяват именно за инциденти“, обясни Баклаян.

Той добави, че процентът на хората, които спестяват за инвестиции е нисък – под 9%.

"Със сигурност расте броят на спестяващите, но и расте броят на мислещите какво да правят със спестените пари", посочи Макс Баклаян.

По думите му, на годишна база, броят на инвестиращите българи в инвестиционно злато е нараснал с една трета или около 140 000 са хората у нас, които правят подобна инвестиция.