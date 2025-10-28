Една четвърт от българите успяват да спестяват

Една четвърт (25%) от българите спестяват, като за една година броят на спестяващите граждани се е увеличил с над 170 хил. души – това показва проучване на "Тренд“ за навиците ни на спестяване, по поръчка на Експертния клуб за икономика и политика.
Най-много спестяваме за спешни случаи и инциденти - 64% от запитаните са отговорили така. Близо половината от хората спестяват "бели пари за черни дни", а около 45% посочват, че заделят за почивки и пътувания.
Една трета от анкетираните са посочили, че спестяват за здравеопазване или планиран ремонт. Най-малко спестяват най-младите хора – едва 10% от тях. Близо половината българи с висше образование спестяват, за разлика от тези със средно - един към десет.
С 4 процентни пункта намалява делът на хората, които смятат инвестицията в имоти за надеждна защита срещу инфлацията. В същото време се отчита 30-процентен ръст в броя на българите, които инвестират в злато.
Почти половината от българите (48%) нямат никакви спестявания. Тези, които успяват да заделят средства, масово ги държат в брой или в банков депозит, без да ги инвестират.
"25% от българското общество спестява – това е хубавата новина. За съжаление, до голяма степен, тези хора спестяват между 10 и 20% от дохода си. Три четвърти от спестяващите българи спестяват до 20%, което не е толкова положителна новина“, коментира пред Радио София инвестиционният експерт Макс Баклаян.
По думите му, по-честите спестовници са жените.
"Българинът е по-черноглед, скептичен. Ние спестяваме "бели пари за черни дни“. Така че много голяма част от хората спестяват именно за инциденти“, обясни Баклаян.
Той добави, че процентът на хората, които спестяват за инвестиции е нисък – под 9%.
"Със сигурност расте броят на спестяващите, но и расте броят на мислещите какво да правят със спестените пари", посочи Макс Баклаян.
По думите му, на годишна база, броят на инвестиращите българи в инвестиционно злато е нараснал с една трета или около 140 000 са хората у нас, които правят подобна инвестиция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тео
Коментиран от #3
16:29 28.10.2025
2 Един
Това, което ми липсва като информация тук е какъв е профилът на доходите на тези спестяващите - лесно е да кажем 25% спестяват... ама много подозирам, че много голяма част от тези 25% са всъщност точно тези, които крадат най-много! И най-богатата прослойка!
16:32 28.10.2025
3 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "Тео":За съжаление те сами са си виновни, че ще ги ограбят!
За съжаление заради тях и тези, които знаят какво идва ще бъдат ограбени!
Седят мрънкат и не ходят да гласуват - Познавам десетки, които реват срещу политиките на правителството и на европа, но като им кажа: Иди гласувай ми за явяват: а ще ходя да ИМ гласувам...
еми като не искате да дадате глас против крадците и да се махнат. Като не искате да поемете отговорност за бъдещето си - ще плащате! По добър учител от глада няма!
16:36 28.10.2025
4 Правилно
16:36 28.10.2025
5 Бай Данчо
16:46 28.10.2025
6 Тома
16:46 28.10.2025
7 Някой
16:46 28.10.2025
8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ПУ......ДА ВИ.......Е.....М.......ТА!
16:47 28.10.2025
9 Весело
16:48 28.10.2025
10 Хаджи толко африкански
16:52 28.10.2025
11 Инвестиционен без инвестиции
16:57 28.10.2025
13 Тези убиват хора
Мирослав Германов Базел Швейцария
16:58 28.10.2025
15 Цвете
17:01 28.10.2025
16 Цвете
17:04 28.10.2025
17 бай Иван
17:10 28.10.2025
18 стига сте лъгали!!!
17:15 28.10.2025
19 90%
17:21 28.10.2025
20 Конвергенция
17:25 28.10.2025
21 миче пък по рано пуснахте друг професор
28 Октомври, 2025 13:52
имоти-банкови влогове-спестявания
На липсата на финансова грамотност той отдава и предпочитанието на мнозина българи да висят по опашки пред чейндж бюрата, за да обменят левовете си в евро
17:25 28.10.2025
22 Пенсионер
17:31 28.10.2025