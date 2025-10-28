Новини
Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис: 20-годишният Георги дойде на партито на Хасърджиев по собствено желание

28 Октомври, 2025 14:25

Пред журналисти в съда гъркът разказа, че просто живеел там. Бил хетеросексуален и бил сгоден. Нямал нищо общо със случката от началото на септември. Напуснал апартамента, защото компанията не му харесвала. Той самият не употребявал наркотици, но на партитата в апартамента в ж.к. "Дианабад" винаги имало

Снимка: БНТ
Ани Ефремова

Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис, който беше задържан заедно със Станимир Хасърджиев каза, че няма нищо общо с тормоза над 20-годишното момче, което подаде сигнал, информират от БНТ.

Пред журналисти в съда гъркът разказа, че просто живеел там. Бил хетеросексуален и бил сгоден. Нямал нищо общо със случката от началото на септември. Напуснал апартамента, защото компанията не му харесвала. Той самият не употребявал наркотици, но на партитата в апартамента в ж.к. "Дианабад" винаги имало.

Самият Станимир Хасърджиев бил зависим и редовно употребявал метамфетамини. Хасърджиев и 20-годишният потърпевш се запознали чрез мобилно приложение, а на купона го довел актьора Росен Белов.

Анастасиос Михаилидис твърди, че не е видял насилие и че 20-годишният Георги дошъл на партито по собствено желание и дори сам извадил наркотици. По време на ареста в същия апартамент гръцкият модел бил там, защото Хасърджиев празнувал рождения си ден.


  • 1 нямам думи

    21 3 Отговор
    Тая държава се занимава с най-големите глупости вместо важните неща.

    14:38 28.10.2025

  • 2 ГЪРЦИТЕ ИЗМИСЛИЛИ СЕКСА

    30 0 Отговор
    А РИМЛЯНИТЕ ДОБАВИЛИ ЖЕНИТЕ В НЕГО.

    14:38 28.10.2025

  • 3 Сила

    29 1 Отговор
    Добре бе , защо аз или мой познати не сме се озовали на подобни места и купони ....??! Как па не се случи случайно да попадне нормален човек там ....??! А пиянски простотии сме правили много ....

    14:39 28.10.2025

  • 4 Къв “модел”

    28 0 Отговор
    Е тоя, бе, сигурно на прически, като го гледам? Що всички измислянаци все у нас идват?

    14:39 28.10.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    11 4 Отговор
    20 годишният ако е ходел на работа, а не е бил безделник, нищо нямаше да му се случи.

    Коментиран от #13, #18

    14:40 28.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Трол

    25 0 Отговор
    А защо г-н Анастасиос не е сигнализирал в полицията, когато е видял наркотиците?

    14:41 28.10.2025

  • 8 Пич

    32 0 Отговор
    Истински грък - с жени не се занимава !!!

    14:41 28.10.2025

  • 9 ООрана държава

    15 0 Отговор
    Тия х0м0партита ходи си ги прави в гърция м4лака

    14:41 28.10.2025

  • 10 Какъв

    22 0 Отговор
    модел е тоя ? От ескорта ? А дори и момчето да е дошло по собствено желание , никой няма право да го упоява , да се гаври с него , да насочва пистолет , да го връзва на стол и отнема свободата му !

    14:42 28.10.2025

  • 11 хъхъ

    22 0 Отговор
    Този как лъже. Живял 4 месеца при Хасърджиев, ама...бил хетеро.

    Коментиран от #16

    14:43 28.10.2025

  • 12 Тц, тц, тц!

    12 0 Отговор
    Ама , че партита- наркоманско-гоморитски сборища!👿

    14:44 28.10.2025

  • 13 Порно

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Ти пък, как може такова насилие над млад човек, да го караш да работи.....
    А сега като пострадал ще кяри парички

    14:45 28.10.2025

  • 14 Тома

    13 1 Отговор
    На този му личи и на челото че е зависим от мъжко д.упе

    14:46 28.10.2025

  • 15 Герп боклуци

    14 0 Отговор
    Сефте виждам плешив модел

    Коментиран от #20

    14:49 28.10.2025

  • 16 Сила

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "хъхъ":

    Той и Юки Накъдриев живял две години при Лорд Манчу и кво ....хич не му личи , нали ??!😉

    14:51 28.10.2025

  • 17 НЕПОЗНАТ

    9 0 Отговор
    ИДИОТИ. СЕГА ПЪК ЖЕРТВАТА ИМ Е ВИНОВНА.

    14:57 28.10.2025

  • 18 Погледни от позитивната страна

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Отървал е другите млади безделници от тези дърти .... купонджии.

    14:59 28.10.2025

  • 19 Случка от близкото минало

    9 0 Отговор
    Щом е дошъл по своя воля, защо са му сложили белезници и не са го пуснали да си тръгне? Друг е въпросът, че човек трябва да внимава къде ходи и кого ще завари там. Имам спомен от студентски купон. Някое от момчетата беше довело едно доста простовато момиче, с което се запознал случайно. Стана късно и няколко момичета се приготвихме да си ходим. И изведнъж пр.ос.тачката пъргаво се връцна пред нас, врътна ключа, който си стоеше на входната врата на апартамента, измъкна го, скри го в джоба си и изрева "Е нема па да си одите!" След неколкократното учтиво подканяне да даде ключа, едно от момчетата тръгна заплашително към нея, за да го вземе, а тя хукна към балкона и само светкавичната реакция на друго момче ѝ попречи да хвърли ключа долу. Като се има предвид, че тази гарсониера беше наета като квартира от наш състудент, можете да си представите какви усложнения щяха да възникнат, тъй като той нямал друг резервен ключ. Пиша всичко това, за да си правят изводи най-младите и неопитните. Има огромно значение какви хора ще присъстват там, където отиваш.

    Коментиран от #25

    15:03 28.10.2025

  • 20 Ъъъъ не!

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Герп боклуци":

    И Джейсън Стейтъм се изявяваше като такъв. Него виждал ли си го?

    Коментиран от #23

    15:05 28.10.2025

  • 21 евроатлантик

    6 0 Отговор
    някъде в друг сайт пишеше подробно какво е станало. Някой от тия четиримата е имал рожден ден и са му поръчали мъжка проститутка по случая. Да, момчето може да е дошло само, но явно не е знаело какво го чака. В апартамента е имало стая за садо мазо изпълнения, с веригги окачени по стените, камшици, вибратори и пр. "Невинните" са си слагали маски на кучета, били са момчето, дрогирали са го и са се редували да го изнасилват...Очевидно тези Оргии са им за първи път. Нищо чудно за справедливия български съд да се окаже, че са невинни, но онзи отгоре гледа

    15:12 28.10.2025

  • 22 протоейрей Контрагербераст

    2 2 Отговор
    А Коце Ангелов бил ли е там ? Той харесва и песента на Пинк Флойд "Обратната страна на луната". Гербер@стите обичат такива сбирки, те са извратени хора. А Рая обича секса с много мъже за изгода-пари, вещи, служба, постове, облаги. В този случай, докторчето "добре" пази пациентите.Сега да седи на "топло". После-при бай Ставри.

    15:22 28.10.2025

  • 23 Да, но

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ъъъъ не!":

    Защото първо е станал Дж. Ст., та по тая причина са го взеле и за модел, макар че е плешив!

    15:30 28.10.2025

  • 24 ЧИЧО

    0 0 Отговор
    Какво сега някой да не очаква,че тия пред журналистите да кажат виновни сме.

    15:31 28.10.2025

  • 25 така е

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Случка от близкото минало":

    Но на такива сбирки никога не можеш да знаеш кой кого ще доведе. Дори и във вашия случай е станало така - един от гостите си е довел придружител, когото не познавате. Не е виновно момчето, още повече, че е било със съзнанието, че ще бъде в компанията на известни в обществото хора, а тогава доверието е по-високо. Да не насочваме вниманието към жертвата, а да се придържаме към поведението на насилниците.

    15:34 28.10.2025

