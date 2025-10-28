Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис: 20-годишният Георги дойде на партито на Хасърджиев по собствено желание

Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис, който беше задържан заедно със Станимир Хасърджиев каза, че няма нищо общо с тормоза над 20-годишното момче, което подаде сигнал, информират от БНТ.
Пред журналисти в съда гъркът разказа, че просто живеел там. Бил хетеросексуален и бил сгоден. Нямал нищо общо със случката от началото на септември. Напуснал апартамента, защото компанията не му харесвала. Той самият не употребявал наркотици, но на партитата в апартамента в ж.к. "Дианабад" винаги имало.
Самият Станимир Хасърджиев бил зависим и редовно употребявал метамфетамини. Хасърджиев и 20-годишният потърпевш се запознали чрез мобилно приложение, а на купона го довел актьора Росен Белов.
Анастасиос Михаилидис твърди, че не е видял насилие и че 20-годишният Георги дошъл на партито по собствено желание и дори сам извадил наркотици. По време на ареста в същия апартамент гръцкият модел бил там, защото Хасърджиев празнувал рождения си ден.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нямам думи
14:38 28.10.2025
2 ГЪРЦИТЕ ИЗМИСЛИЛИ СЕКСА
14:38 28.10.2025
3 Сила
14:39 28.10.2025
4 Къв “модел”
14:39 28.10.2025
5 Данко Харсъзина
Коментиран от #13, #18
14:40 28.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Трол
14:41 28.10.2025
8 Пич
14:41 28.10.2025
9 ООрана държава
14:41 28.10.2025
10 Какъв
14:42 28.10.2025
11 хъхъ
Коментиран от #16
14:43 28.10.2025
12 Тц, тц, тц!
14:44 28.10.2025
13 Порно
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Ти пък, как може такова насилие над млад човек, да го караш да работи.....
А сега като пострадал ще кяри парички
14:45 28.10.2025
14 Тома
14:46 28.10.2025
15 Герп боклуци
Коментиран от #20
14:49 28.10.2025
16 Сила
До коментар #11 от "хъхъ":Той и Юки Накъдриев живял две години при Лорд Манчу и кво ....хич не му личи , нали ??!😉
14:51 28.10.2025
17 НЕПОЗНАТ
14:57 28.10.2025
18 Погледни от позитивната страна
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Отървал е другите млади безделници от тези дърти .... купонджии.
14:59 28.10.2025
19 Случка от близкото минало
Коментиран от #25
15:03 28.10.2025
20 Ъъъъ не!
До коментар #15 от "Герп боклуци":И Джейсън Стейтъм се изявяваше като такъв. Него виждал ли си го?
Коментиран от #23
15:05 28.10.2025
21 евроатлантик
15:12 28.10.2025
22 протоейрей Контрагербераст
15:22 28.10.2025
23 Да, но
До коментар #20 от "Ъъъъ не!":Защото първо е станал Дж. Ст., та по тая причина са го взеле и за модел, макар че е плешив!
15:30 28.10.2025
24 ЧИЧО
15:31 28.10.2025
25 така е
До коментар #19 от "Случка от близкото минало":Но на такива сбирки никога не можеш да знаеш кой кого ще доведе. Дори и във вашия случай е станало така - един от гостите си е довел придружител, когото не познавате. Не е виновно момчето, още повече, че е било със съзнанието, че ще бъде в компанията на известни в обществото хора, а тогава доверието е по-високо. Да не насочваме вниманието към жертвата, а да се придържаме към поведението на насилниците.
15:34 28.10.2025