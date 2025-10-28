Новини
България »
Георги Кадиев: Очаква ни фалшив Бюджет 2026

Георги Кадиев: Очаква ни фалшив Бюджет 2026

28 Октомври, 2025 15:12 843 11

  • георги кадиев-
  • бюджет-
  • икономика-
  • мф

МФ е като пате в калчища, каза бившият депутат

Георги Кадиев: Очаква ни фалшив Бюджет 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българската икономика в последните 2 години расте основно заради ръста на отбранителната ни промишленост. Договорът с "Райнметал" е добра новина.

Това каза пред БНР икономистът и бивш заместник-министър на финансите Георги Кадиев, бивш депутат от БСП, като добави, че Европа "все повече доближава сценария за война и трябва да се готвим".

"Най-големите икономики в Европа не растат в момента и това става все по-голям проблем. ... Доскоро не бяхме конфликтен район, но станахме. Ще бъдем принудени от живота да харчим повече за отбрана, което означава, че ни трябват повече приходи. Това означава, че трябва не вдигане на данъци, а повече икономика".

В предаването "12+3" Георги Кадиев коментира темата за Бюджет 2026, който трябва да бъде публикуван на 30 октомври, като посочи, че Министерството на финансите се е оплело като пате в калчища и не знаят в каква посока да поемат:

"Иска им се да вдигнат данъци, защото им трябват приходи, но не смеят да ги вдигнат, защото Борисов не им дава, от другата страна Пеевски им казва да харчат за държавата с голямо "Д". Това означава още заеми. ... Основното ми притеснение е, че в проектобюджета има една първа точка, която казва, че трябва да се вдигнат разходите от 40% от БВП на 45% от БВП. Данъчната ни система традиционно произвежда от около 37 до максимум 39% от БВП приходи. И ние винаги сме се стремели разходите да са до 40%, за да правим бюджетен дефицит около нулата или 1%. Ако стигнем до 45%, това означава дефицит от 6%, независимо дали ще вдигнат данъци, защото това не означава задължително нови приходи. Бойко Борисов каза, че няма да има вдигане на данъци, БСП казва обратното. Ще видим какво ще стане. ... Аз не виждам някакви стимули за икономиката нито в предложенията на ГЕРБ, нито на БСП, нещо, което да я накара да се раздвижи".

Какъв е смисълът да плащам повече данък, като знам, че половината от това, което платя, ще бъде откраднато, подчерта той и добави:

"Корупцията е в ужасяващи нива. Не виждам никакъв смисъл да плащаме повече данъци, за да храним тази корупция. До момента, когато няма система, която да гарантира, че повече данъци означава повече социални блага, а такава система няма, защо да ги плащаме?".

Според Кадиев ни очаква фалшив бюджет с 3% дефицит, който "всички знаят, че няма да се изпълни".

По думите му следващата година ще бъде много тежка.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Бюджета на страните с голям дефицит го правят в ЕК и ЕЦБ.А нашият е много голям.

    15:14 28.10.2025

  • 2 Още увеличавайте държавните чиновници,

    12 0 Отговор
    некадърници!

    15:17 28.10.2025

  • 3 Ако беше истински

    10 0 Отговор
    и реален щеше да е сензация.

    15:17 28.10.2025

  • 4 о-ставка!

    10 0 Отговор
    Фалшив парламент - фалшив бюджет!

    15:25 28.10.2025

  • 5 да да

    6 0 Отговор
    С Паткова Парашинова Гъзкова прави тиквени филии с фекални материални .....

    15:26 28.10.2025

  • 6 ПиПи

    7 0 Отговор
    Висшите магистрати щели да взимат заплати по 24 000 лева.Ръйш?!

    Коментиран от #9

    15:28 28.10.2025

  • 7 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ТОЯ ПАК МУ СЕ ЩЕ В ПАРЛАМЕНТА...НО НЯМААААА!

    15:34 28.10.2025

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    БОКЛУЦИ!
    ОСТАВКА!
    САМО КРАЖБИТЕ ВИ СА ИСТИНСКИ!

    15:41 28.10.2025

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ПиПи":

    И ТО БЕЗ ДА РАБОТЯТ!
    А АКО СЕ РАЗРАБОТЯТ.......ПОНЕ С ОЩЕ ЕДНА НУЛА ЩЕ ИМ ГИ УВЕЛИЧАТ.....

    15:44 28.10.2025

  • 10 Цвете

    1 0 Отговор
    И ТИ СЕ ЗАГУБИ ОТ ХОРИЗОНТА ДОСТА ВРЕМЕ. И СЕГА СЕ ПОЯВИ, ЗА ДА НИ ПЛАШИШ ЛИ??? ТИ И ЖЕНА ТИ, ДОБРЕ ЛИ СЕ ЧУВСТВАТЕ, КАТО СОБСТВЕНИЦИ НА ЕНЕРГЕТИКАТА???? ОСТАВИ ТЕ ДА СЕ ОПРАВЯТ, НИЕ ВСИЧКО УСЕЩАМЕ ПО ДЖОБА СИ. НЕЩАТА НЕ СА РОЗОВИ, НО ДА ВИДИМ, КОЛКО ОЩЕ ИМАТ НАГЛОСТТА ДА СЕ ГАВРЯТ С НАС. 🫡🤔🤫🫣🫢🫡

    15:48 28.10.2025

  • 11 Гост

    0 0 Отговор
    Тя цялата държава е един ши"бан фейк, ти за некъв бюджет се притесняваш

    15:48 28.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове