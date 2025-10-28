Георги Кадиев: Очаква ни фалшив Бюджет 2026

Българската икономика в последните 2 години расте основно заради ръста на отбранителната ни промишленост. Договорът с "Райнметал" е добра новина.

Това каза пред БНР икономистът и бивш заместник-министър на финансите Георги Кадиев, бивш депутат от БСП, като добави, че Европа "все повече доближава сценария за война и трябва да се готвим".

"Най-големите икономики в Европа не растат в момента и това става все по-голям проблем. ... Доскоро не бяхме конфликтен район, но станахме. Ще бъдем принудени от живота да харчим повече за отбрана, което означава, че ни трябват повече приходи. Това означава, че трябва не вдигане на данъци, а повече икономика".

В предаването "12+3" Георги Кадиев коментира темата за Бюджет 2026, който трябва да бъде публикуван на 30 октомври, като посочи, че Министерството на финансите се е оплело като пате в калчища и не знаят в каква посока да поемат:

"Иска им се да вдигнат данъци, защото им трябват приходи, но не смеят да ги вдигнат, защото Борисов не им дава, от другата страна Пеевски им казва да харчат за държавата с голямо "Д". Това означава още заеми. ... Основното ми притеснение е, че в проектобюджета има една първа точка, която казва, че трябва да се вдигнат разходите от 40% от БВП на 45% от БВП. Данъчната ни система традиционно произвежда от около 37 до максимум 39% от БВП приходи. И ние винаги сме се стремели разходите да са до 40%, за да правим бюджетен дефицит около нулата или 1%. Ако стигнем до 45%, това означава дефицит от 6%, независимо дали ще вдигнат данъци, защото това не означава задължително нови приходи. Бойко Борисов каза, че няма да има вдигане на данъци, БСП казва обратното. Ще видим какво ще стане. ... Аз не виждам някакви стимули за икономиката нито в предложенията на ГЕРБ, нито на БСП, нещо, което да я накара да се раздвижи".

Какъв е смисълът да плащам повече данък, като знам, че половината от това, което платя, ще бъде откраднато, подчерта той и добави:

"Корупцията е в ужасяващи нива. Не виждам никакъв смисъл да плащаме повече данъци, за да храним тази корупция. До момента, когато няма система, която да гарантира, че повече данъци означава повече социални блага, а такава система няма, защо да ги плащаме?".

Според Кадиев ни очаква фалшив бюджет с 3% дефицит, който "всички знаят, че няма да се изпълни".

По думите му следващата година ще бъде много тежка.