Свалят увеличението на минималната заплата от проектобюджета за 2026-та година

Размерът на минималната работна заплата от 1 януари догодина ще е по-нисък от разписаното в Кодекса на труда. Минималната заплата ще бъде 605 евро, а не 620 евро - или 1213 лева, колкото е заложено по формулата в Кодекса. Това са проектопредложенията на правителството за Бюджет 2026, съобщи бТВ.

Разчетено е максималният осигурителен доход да достигне 2352 евро, което е увеличение спрямо сегашните нива. Вноската за фонд "Пенсии" е заложено да се увеличи с 2 на сто - така тя ще достигне 21,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. и 16,8 на сто за хората, родени след 31 декември 1959 г.

С проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година се определя от 1 юли догодина минималната пенсия за стаж и възраст да е 346,87 евро. За 2026 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях, се запазва на нивото от тази година - 3400 лева, или 1738,40 евро.

Освен скок на осигуровките за фонд "Пенсии" с 2 процентни пункта, от догодина е предвидено покачване с още 1 процент през 2028 г. Пенсиите, отпуснати до 31 декември тази година, ще се осъвременят от 1 юли догодина с решение на Надзорния съвет на НОИ с процент, определен по така нареченото Швейцарско правило. По предварителни данни процентът се очаква да бъде между 7,0 и 8,0. Точната стойност ще бъде определена след получаване на отчетените стойности за инфлацията и ръста на осигурителния доход през годината.

13,421 милиарда евро се планира да се похарчат за пенсии догодина. Средният размер на пенсията на един пенсионер се предвижда да достигне малко над 541,20 евро. Номиналното нарастване е 8,5 на сто при среден размер през тази година от 498,61 евро. Очакваният реален ръст на пенсиите е 4,8 на сто при прогнозирана стойност на средногодишната инфлация от 3,5 на сто.

Запазва се размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - то ще е почти 399 евро.

Управляващите не планират да увеличават минималния дневен размер на обезщетението за безработица – и то в евро ще е 9,21 евро, както и максималния дневен размер – 54,78 евро.