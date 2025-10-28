Свалят увеличението на минималната заплата от проектобюджета за 2026-та година

Размерът на минималната работна заплата от 1 януари догодина ще е по-нисък от разписаното в Кодекса на труда. Минималната заплата ще бъде 605 евро, а не 620 евро - или 1213 лева, колкото е заложено по формулата в Кодекса. Това са проектопредложенията на правителството за Бюджет 2026, съобщи бТВ.
Разчетено е максималният осигурителен доход да достигне 2352 евро, което е увеличение спрямо сегашните нива. Вноската за фонд "Пенсии" е заложено да се увеличи с 2 на сто - така тя ще достигне 21,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. и 16,8 на сто за хората, родени след 31 декември 1959 г.
С проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година се определя от 1 юли догодина минималната пенсия за стаж и възраст да е 346,87 евро. За 2026 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях, се запазва на нивото от тази година - 3400 лева, или 1738,40 евро.
Освен скок на осигуровките за фонд "Пенсии" с 2 процентни пункта, от догодина е предвидено покачване с още 1 процент през 2028 г. Пенсиите, отпуснати до 31 декември тази година, ще се осъвременят от 1 юли догодина с решение на Надзорния съвет на НОИ с процент, определен по така нареченото Швейцарско правило. По предварителни данни процентът се очаква да бъде между 7,0 и 8,0. Точната стойност ще бъде определена след получаване на отчетените стойности за инфлацията и ръста на осигурителния доход през годината.
13,421 милиарда евро се планира да се похарчат за пенсии догодина. Средният размер на пенсията на един пенсионер се предвижда да достигне малко над 541,20 евро. Номиналното нарастване е 8,5 на сто при среден размер през тази година от 498,61 евро. Очакваният реален ръст на пенсиите е 4,8 на сто при прогнозирана стойност на средногодишната инфлация от 3,5 на сто.
Запазва се размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - то ще е почти 399 евро.
Управляващите не планират да увеличават минималния дневен размер на обезщетението за безработица – и то в евро ще е 9,21 евро, както и максималния дневен размер – 54,78 евро.
17:43 28.10.2025
17:45 28.10.2025
17:47 28.10.2025
4 За полицаите нали ще има отново
17:47 28.10.2025
17:48 28.10.2025
17:48 28.10.2025
17:52 28.10.2025
Коментиран от #11
17:52 28.10.2025
9 Да живее бойко
Какво не интересува минималната заплата.
17:52 28.10.2025
Коментиран от #18
17:55 28.10.2025
До коментар #8 от "дядото":Няма такава опасност, деди. Народът е приспан с много добри "хапчета"
17:56 28.10.2025
17:56 28.10.2025
13 кака гушка: наште формулки са по точки
Коментиран от #16
17:57 28.10.2025
14 Един хляб 2 €
17:58 28.10.2025
15 ГЕРБ са Зло!!!
Това значи, че ГЕРБ искат да държат работещите БЕДНИ!!
Това означава, че ГЕРБ ОГРАБВАТ НАРОДА!!!
Това означава, че подлеците от ГЕРБ са си обвързали техните депутатски заплати със Срадната заплата за страната и техните заплати ще се вдигат АВТОМАТИЧНО!!
Умтият и компетентен финансист от Продължаваме Промяната Асен Василев направи това за бедните работещи и обвърза Минималната работна заплата за Страната също със Средната (както депутатските заплати), за да се вдигат автоматично всяка година, а не да чакаме благоволението на поритиците.
Сега ГЕРБ връщат всичко назад...да чакаме благоволението на ГЕРБ за вдигане на минималната заплата, да се МОЛИМ...на Борисов като на Бога Слънце...
Разбирате ли за какво иде реч?!
ГЕРБ работят за ЕДРИЯ Бизнес, на за благоденствието на обикновените работещи!!!
Продължаваме Промяната мислеха за ВСИЧКИ Българи!!!
Сами сме си виновни, че не ходим да гласуваме, а търпим измамниците от ГЕРБ, които мислят само за техния кръг хора, не за всички българи да живеят достойно!!
18:00 28.10.2025
16 Възмутен
До коментар #13 от "кака гушка: наште формулки са по точки":605 € са 1183 лв.!
ГЕРБ ви прецакаха пак, драги ми работници на минималната заплата!
Вместо очакваните 1213 лв. Минималната ще е само 1183 лв. - да не вземете да забогатеете с още 30 лв..
18:03 28.10.2025
17 Въпрос
18:04 28.10.2025
18 ГЕРБ са крадци!!
До коментар #10 от "Гост":ГЕРБ изедници проклети!!
ГЕРБ ви ОТКРАДНАФА 30 лв. от заплатите за 2026 г.
18:05 28.10.2025
Коментиран от #22
18:10 28.10.2025
20 Истината
Това означава, че вдигането на минималната заплата, след идиотщината на ГЕРБ да върне всичко по старому, ще доведе отново минимялната заплата на работниците да зависи от политическото разрешение на ГЕРБ, а не ще се случва автоматично на база статистически данни, както се случва с депутатсщите заплати. Т.е. ГЕРБ поставят народа в зависимост от тяхното благоволение.
Същевременно, депутатските заплати остават обвързани със средната, което е несправедливо — защото доходите на народните представители ще се увеличават автоматично, докато минималната на работниците – НЕ.
Изводът е, че ГЕРБ обслужват интересите на едрия бизнес, докато ПП са мислили за „обикновените работещи хора“.
18:13 28.10.2025
Коментиран от #24
18:16 28.10.2025
22 А къде са БСП???
До коментар #19 от "Чуторан":Критика към БСП: Партията, която забрави своята социална мисия!
Българската социалистическа партия (БСП) дълги години беше символ на лявото в България – партията, която трябваше да защитава интересите на работниците, пенсионерите и хората с ниски доходи. Днес обаче все повече българи се питат: къде е БСП и защо мълчи, когато се взимат решения, които засягат именно тези хора?
Вместо да бъде активен защитник на социалната справедливост, партията често изглежда встрани от реалните проблеми на обществото. Нейните представители говорят за „социална държава“, но рядко предлагат последователни политики, които реално да повишат доходите, да ограничат неравенствата или да подкрепят българските работници.
БСП беше в управлението, когато се обсъждаха ключови решения – като обвързването на минималната работна заплата със средната. Въпреки че това е класически социалдемократически подход, партията не застана достатъчно твърдо зад него и позволи на други политически сили да диктуват дневния ред.
Така левицата постепенно изгуби своята идентичност. В опит да бъде „умерена“ и „приемлива“ за коалиционни партньори, БСП се отказа от най-силтия си аргумент - гласът на обикновените хора.
Коментиран от #26
18:18 28.10.2025
23 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
18:18 28.10.2025
24 Мотото на ГЕРБ....
До коментар #21 от "МВР":Мотото на ГЕРБ е "Бедните да го …"!!!
18:18 28.10.2025
18:19 28.10.2025
До коментар #22 от "А къде са БСП???":Ние сме в БСП и мислим за "трудещите се".
18:19 28.10.2025
18:20 28.10.2025
28 И за бакалин не става
18:20 28.10.2025
29 ООрана държава
18:21 28.10.2025
30 ПИТАМ ЗА КОМШИЯТА
Коментиран от #33
18:22 28.10.2025
Не чувам държавната администрация да си плаща осигуровките?!!!
А най смешното е как преди час бесепарчето Гуцанов се переше, че е решено и той е подписал заповед за 1213 лева - ко стана бе комунде пак ли те пратиха да праиш като вятъра?!!!
800 лева за майчинство, че кой ще гледа дете при тия пари бе?!!! Те за памперси не стигат!
НО РАЗБИРА СЕ 4 МИЛИАРДА ЗА ФИРМИТЕ НА ДЕБЕЛИЯ ИМА!!!
НО РАЗБИРА СЕ 4 МИЛИАРДА ЗА МАГИСТРАТИТЕ НА ДЕБЕЛИЯ ИМА!
НО РАЗБИРА СЕ 4 МИЛИАРДА ЗА МИЛИЦИОНЕРИТЕ ДЕТО ПАЗЯТ ДЕБЕЛИЯ ИМА!!!
Е, народе... гладувай! Като не искаш да гласуваш!
18:22 28.10.2025
18:23 28.10.2025
33 Един
До коментар #30 от "ПИТАМ ЗА КОМШИЯТА":Аз питам защо трябва да им плащам храна и топло и дрехи и да ги лекувам до живот като 2 метра въже стига за всички?!
Докато не се върне смъртното наказание няма да има оправия! Няма ли страх от бога и закона - няма и държава!
18:24 28.10.2025
18:24 28.10.2025
35 Крадливата мафия толкова може
18:27 28.10.2025
36 Ирония
18:30 28.10.2025
38 Българино, спиш ли?.?
18:32 28.10.2025
39 ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ-ЕВРО
18:33 28.10.2025
40 Да работиш на мутрите
Коментиран от #46
18:34 28.10.2025
41 А в Румъния...
Минималната брутна заплата е планирана на ≈ 4 314 RON за 2026 г. (сценарий 47% от средната).
Курсът е около 1 EUR ≈ 4.75 RON (приблизително).
Тоест: 4 314 RON ÷ 4.75 ≈ €908.
Съответно в български лева (≈ 1 EUR = 1.96 лв) → €908 × 1.96 ≈ ≈ 1 780 лв.
18:36 28.10.2025
18:37 28.10.2025
18:37 28.10.2025
43 Минимална заплата 2026 г.
В Румъния - 908 €
Направете си сматката некадърниците от ГЕРБ как са ви наточили секирата...
Пак идете да гласувате за престъпниците от ГЕРБ, да ви държат бедни и гладни, нищо, че работите!!
18:39 28.10.2025
44 Интересно
Планирано е само обедняване.
Честито на гиб0ните, които не искаха референдум.
18:41 28.10.2025
45 Парадокс БГ
18:41 28.10.2025
46 Интересно
До коментар #40 от "Да работиш на мутрите":Вече няма кой да им работи. Почнаха да внасят индийци от Пакистан. Друго яче го мислихме, интегрирането ни в клубът на богатите.
Коментиран от #53, #54
18:42 28.10.2025
18:42 28.10.2025
Коментиран от #49, #50, #51
18:42 28.10.2025
48 Минимална заплата 2026 г.
в Хърватия 1050 Евро;
в Литва 1153 Евро...
18:54 28.10.2025
49 Красен
До коментар #47 от "Данко Харсъзина":Ако е било обещано увеличение на минималната работна заплата (например до 620 евро), а в крайна сметка тя е определена на 605 евро — това е намаление спрямо очакванията и има основание хората да са недоволни.
Да бъдеш критичен не означава да си „негативен“.
Критиката е част от демокрацията – особено когато става дума за доходите на хора, които едва свързват двата края. Очакването гражданите да бъдат „усмихнати и благодарни“, дори когато реално губят, е удобна позиция за властта, но опасна за обществото.
18:58 28.10.2025
50 Ей, манипулатор
До коментар #47 от "Данко Харсъзина":Прилагаш емоционална атака с калпавия си коментар, това не е аргумент. Целиш да обезсилиш недоволството на бедните работещи българи, като го представиш не като реакция на несправедливост, а като личен проблем на „негативно мислене“.
Не, това не е „негативизъм“ – това е реалистична реакция на несправедливост.
Когато вместо обещаните 620 евро минимална заплата получаваш 605, това е намаление спрямо очакванията и има основание за недоволство.
Да искаш справедливост и достойни доходи не е хленчене, а нормално гражданско поведение.
Очакването хората да се усмихват и да благодарят, когато реално губят, е удобна позиция за властта, но не и нормален начин на мислене.
Критиката към решения, които засягат живота ти, не е негативизъм, а просто здрав разум.
19:00 28.10.2025
51 Гражданин
До коментар #47 от "Данко Харсъзина":Не, това не е „негативизъм“ – това е здрав разум.
Когато вместо обещаните 620 евро минимална заплата получаваш 605, не си длъжен да се усмихваш и да благодариш.
Да искаш справедливост не е хленчене – това е нормално гражданско поведение.
19:02 28.10.2025
52 Минимални заплати и мотивация
19:04 28.10.2025
53 Интегриране в клуба на богатите
До коментар #46 от "Интересно":Това е мечта за повишаване на стандарта на живот. Но ако социалната политика не следи за справедливото разпределение на доходите, богатството се концентрира при малка част, а другите или емигрират, или работят за ниски заплати, или идват чужденци, за да запълнят вакуума.
19:04 28.10.2025
54 ГЕРБ са Проблема в БГ!!
До коментар #46 от "Интересно":Внасянето на работна ръка от Пакистан/Индия не е конспирация, а симптом на икономически проблем: ниски заплати + демографски срив.
Истинското решение е по-високи доходи и по-добри условия за работещите, така че българите да искат да останат да работят тук.
19:06 28.10.2025