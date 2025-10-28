Новини
Свалят увеличението на минималната заплата от проектобюджета за 2026-та година

28 Октомври, 2025 17:40

Разчетено е максималният осигурителен доход да достигне 2352 евро

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Размерът на минималната работна заплата от 1 януари догодина ще е по-нисък от разписаното в Кодекса на труда. Минималната заплата ще бъде 605 евро, а не 620 евро - или 1213 лева, колкото е заложено по формулата в Кодекса. Това са проектопредложенията на правителството за Бюджет 2026, съобщи бТВ.

Разчетено е максималният осигурителен доход да достигне 2352 евро, което е увеличение спрямо сегашните нива. Вноската за фонд "Пенсии" е заложено да се увеличи с 2 на сто - така тя ще достигне 21,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. и 16,8 на сто за хората, родени след 31 декември 1959 г.

С проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година се определя от 1 юли догодина минималната пенсия за стаж и възраст да е 346,87 евро. За 2026 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях, се запазва на нивото от тази година - 3400 лева, или 1738,40 евро.

Освен скок на осигуровките за фонд "Пенсии" с 2 процентни пункта, от догодина е предвидено покачване с още 1 процент през 2028 г. Пенсиите, отпуснати до 31 декември тази година, ще се осъвременят от 1 юли догодина с решение на Надзорния съвет на НОИ с процент, определен по така нареченото Швейцарско правило. По предварителни данни процентът се очаква да бъде между 7,0 и 8,0. Точната стойност ще бъде определена след получаване на отчетените стойности за инфлацията и ръста на осигурителния доход през годината.

13,421 милиарда евро се планира да се похарчат за пенсии догодина. Средният размер на пенсията на един пенсионер се предвижда да достигне малко над 541,20 евро. Номиналното нарастване е 8,5 на сто при среден размер през тази година от 498,61 евро. Очакваният реален ръст на пенсиите е 4,8 на сто при прогнозирана стойност на средногодишната инфлация от 3,5 на сто.

Запазва се размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - то ще е почти 399 евро.

Управляващите не планират да увеличават минималния дневен размер на обезщетението за безработица – и то в евро ще е 9,21 евро, както и максималния дневен размер – 54,78 евро.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бай Кольо

    23 0 Отговор
    Колко процента е това?

    17:43 28.10.2025

  • 2 Лост

    33 1 Отговор
    Ама как 605?Направете я 600.Я какво хубаво точно число.

    17:45 28.10.2025

  • 3 Фактъ

    40 0 Отговор
    Да се махат сега и веднага с 200 !!!

    17:47 28.10.2025

  • 4 За полицаите нали ще има отново

    45 0 Отговор
    Ужас

    17:47 28.10.2025

  • 5 4747

    47 0 Отговор
    Вместо да редуцират щата на чиновниците, режат МРЗ.

    17:48 28.10.2025

  • 6 Коя

    32 0 Отговор
    Е тази от снимката ,сестрата на Годзила ли е , добре е нахраненампкров сън на всеки мъж

    17:48 28.10.2025

  • 7 Анонимен

    42 1 Отговор
    Вдигат ви и осигуровките с 2 процента, та реално ставате по-бедни, за да храните съществото от снимката.

    17:52 28.10.2025

  • 8 дядото

    27 2 Отговор
    така трябва.вие се пръскайте от преяждане и гушене,на народа стригане и дране,до тогава докато не не озверее и буквално не ви одере живи.

    Коментиран от #11

    17:52 28.10.2025

  • 9 Да живее бойко

    15 8 Отговор
    За нас полицаите, държавните служители , учителите, военните и депутатите нали ще ни се увеличат заплатите.
    Какво не интересува минималната заплата.

    17:52 28.10.2025

  • 10 Гост

    30 2 Отговор
    Тая никаквица трябва да лежи следващите 3 живота, без прекъсване

    Коментиран от #18

    17:55 28.10.2025

  • 11 Гост

    18 1 Отговор

    До коментар #8 от "дядото":

    Няма такава опасност, деди. Народът е приспан с много добри "хапчета"

    17:56 28.10.2025

  • 12 Сатана Z

    10 1 Отговор
    И защо ручАхте жабЕтата за 605 ойро заплата?

    17:56 28.10.2025

  • 13 кака гушка: наште формулки са по точки

    13 0 Отговор
    Минималната заплата ще бъде 605 евро, а не 620 евро - или 1213 лева, колкото е заложено по формулата в Кодекса.

    Коментиран от #16

    17:57 28.10.2025

  • 14 Един хляб 2 €

    12 1 Отговор
    Месечна заплата 615€ без да се смятат данъци и осигуровки.

    17:58 28.10.2025

  • 15 ГЕРБ са Зло!!!

    27 1 Отговор
    Знаете ли какво означава това?
    Това значи, че ГЕРБ искат да държат работещите БЕДНИ!!
    Това означава, че ГЕРБ ОГРАБВАТ НАРОДА!!!
    Това означава, че подлеците от ГЕРБ са си обвързали техните депутатски заплати със Срадната заплата за страната и техните заплати ще се вдигат АВТОМАТИЧНО!!
    Умтият и компетентен финансист от Продължаваме Промяната Асен Василев направи това за бедните работещи и обвърза Минималната работна заплата за Страната също със Средната (както депутатските заплати), за да се вдигат автоматично всяка година, а не да чакаме благоволението на поритиците.
    Сега ГЕРБ връщат всичко назад...да чакаме благоволението на ГЕРБ за вдигане на минималната заплата, да се МОЛИМ...на Борисов като на Бога Слънце...
    Разбирате ли за какво иде реч?!
    ГЕРБ работят за ЕДРИЯ Бизнес, на за благоденствието на обикновените работещи!!!
    Продължаваме Промяната мислеха за ВСИЧКИ Българи!!!
    Сами сме си виновни, че не ходим да гласуваме, а търпим измамниците от ГЕРБ, които мислят само за техния кръг хора, не за всички българи да живеят достойно!!

    18:00 28.10.2025

  • 16 Възмутен

    15 2 Отговор

    До коментар #13 от "кака гушка: наште формулки са по точки":

    605 € са 1183 лв.!
    ГЕРБ ви прецакаха пак, драги ми работници на минималната заплата!
    Вместо очакваните 1213 лв. Минималната ще е само 1183 лв. - да не вземете да забогатеете с още 30 лв..

    18:03 28.10.2025

  • 17 Въпрос

    11 0 Отговор
    А корекцията на незаслужените заплати на милиционерите кога? Там прасето ли командва? Или само минимална заплата ви се видя много голяма? ИЗЕДНИЦИ НАГЛИ.

    18:04 28.10.2025

  • 18 ГЕРБ са крадци!!

    14 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    ГЕРБ изедници проклети!!
    ГЕРБ ви ОТКРАДНАФА 30 лв. от заплатите за 2026 г.

    18:05 28.10.2025

  • 19 Чуторан

    17 1 Отговор
    Къде са КНСБ и Подкрепа, за да изкарат заспалия народ и да помете тая пасмина, която се храни и пие човешка кръв.

    Коментиран от #22

    18:10 28.10.2025

  • 20 Истината

    14 1 Отговор
    ГЕРБ са премахват автоматичното обвързване на минималната работна заплата (МРЗ) със средната работна заплата (СРЗ), което беше въведено от брилянтния харвардски финансист Асен Василев (ПП).

    Това означава, че вдигането на минималната заплата, след идиотщината на ГЕРБ да върне всичко по старому, ще доведе отново минимялната заплата на работниците да зависи от политическото разрешение на ГЕРБ, а не ще се случва автоматично на база статистически данни, както се случва с депутатсщите заплати. Т.е. ГЕРБ поставят народа в зависимост от тяхното благоволение.

    Същевременно, депутатските заплати остават обвързани със средната, което е несправедливо — защото доходите на народните представители ще се увеличават автоматично, докато минималната на работниците – НЕ.

    Изводът е, че ГЕРБ обслужват интересите на едрия бизнес, докато ПП са мислили за „обикновените работещи хора“.

    18:13 28.10.2025

  • 21 МВР

    12 0 Отговор
    Важното е за нас да има едни 20-30 процента. Бедните да го …

    Коментиран от #24

    18:16 28.10.2025

  • 22 А къде са БСП???

    11 0 Отговор

    До коментар #19 от "Чуторан":

    Критика към БСП: Партията, която забрави своята социална мисия!
    Българската социалистическа партия (БСП) дълги години беше символ на лявото в България – партията, която трябваше да защитава интересите на работниците, пенсионерите и хората с ниски доходи. Днес обаче все повече българи се питат: къде е БСП и защо мълчи, когато се взимат решения, които засягат именно тези хора?
    Вместо да бъде активен защитник на социалната справедливост, партията често изглежда встрани от реалните проблеми на обществото. Нейните представители говорят за „социална държава“, но рядко предлагат последователни политики, които реално да повишат доходите, да ограничат неравенствата или да подкрепят българските работници.
    БСП беше в управлението, когато се обсъждаха ключови решения – като обвързването на минималната работна заплата със средната. Въпреки че това е класически социалдемократически подход, партията не застана достатъчно твърдо зад него и позволи на други политически сили да диктуват дневния ред.
    Така левицата постепенно изгуби своята идентичност. В опит да бъде „умерена“ и „приемлива“ за коалиционни партньори, БСП се отказа от най-силтия си аргумент - гласът на обикновените хора.

    Коментиран от #26

    18:18 28.10.2025

  • 23 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    8 0 Отговор
    Не ни дреме колко ша е МРЗ

    18:18 28.10.2025

  • 24 Мотото на ГЕРБ....

    10 0 Отговор

    До коментар #21 от "МВР":

    Мотото на ГЕРБ е "Бедните да го …"!!!

    18:18 28.10.2025

  • 25 Даниел

    8 2 Отговор
    А нещо за замръзяване на депутатските заплати поне докато доходите на обществото не станат съразмерни с тези в Европа??!!

    18:19 28.10.2025

  • 26 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "А къде са БСП???":

    Ние сме в БСП и мислим за "трудещите се".

    18:19 28.10.2025

  • 27 БСП МИЛИАРДЕРЧЕ

    8 0 Отговор
    Бедните да го д......т.

    18:20 28.10.2025

  • 28 И за бакалин не става

    5 0 Отговор
    2 и 2 не може да събере , но пък е смята. Какво е е грешно в тази Държава?

    18:20 28.10.2025

  • 29 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Гербнн са из ро ди, гледат как да спестят от най бедните. Дано ви се върне тъпкано някой ден за издевателствата над българският народ

    18:21 28.10.2025

  • 30 ПИТАМ ЗА КОМШИЯТА

    8 0 Отговор
    ТЕЗИ КОГА ЩЕ ГИ ПРЕБЕРАТ НА ТОПЛО ЗА ---ДО-ЖИВОТЕН БЕЗ ПРАВО НА ОБЖАЛВАНЕ

    Коментиран от #33

    18:22 28.10.2025

  • 31 Един

    9 0 Отговор
    Демек НИЩО!!!
    Не чувам държавната администрация да си плаща осигуровките?!!!
    А най смешното е как преди час бесепарчето Гуцанов се переше, че е решено и той е подписал заповед за 1213 лева - ко стана бе комунде пак ли те пратиха да праиш като вятъра?!!!

    800 лева за майчинство, че кой ще гледа дете при тия пари бе?!!! Те за памперси не стигат!

    НО РАЗБИРА СЕ 4 МИЛИАРДА ЗА ФИРМИТЕ НА ДЕБЕЛИЯ ИМА!!!
    НО РАЗБИРА СЕ 4 МИЛИАРДА ЗА МАГИСТРАТИТЕ НА ДЕБЕЛИЯ ИМА!
    НО РАЗБИРА СЕ 4 МИЛИАРДА ЗА МИЛИЦИОНЕРИТЕ ДЕТО ПАЗЯТ ДЕБЕЛИЯ ИМА!!!

    Е, народе... гладувай! Като не искаш да гласуваш!

    18:22 28.10.2025

  • 32 БСП МАФИОТЧЕ

    1 0 Отговор
    Аз на заплата не карам, само на далавери.

    18:23 28.10.2025

  • 33 Един

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "ПИТАМ ЗА КОМШИЯТА":

    Аз питам защо трябва да им плащам храна и топло и дрехи и да ги лекувам до живот като 2 метра въже стига за всички?!
    Докато не се върне смъртното наказание няма да има оправия! Няма ли страх от бога и закона - няма и държава!

    18:24 28.10.2025

  • 34 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор
    Много добър бюджет. Ако остане такъв.

    18:24 28.10.2025

  • 35 Крадливата мафия толкова може

    6 0 Отговор
    Оставка некадърници

    18:27 28.10.2025

  • 36 Ирония

    7 0 Отговор
    Имам чувството, че българите са мазохисти, гласуват за ГЕРБ, за да живеят Зле, за да ги унижават политиците от ГЕРБ, за да ги държат бедни и да им четат мантри "колко добре си живеят така бедни!"

    18:30 28.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Българино, спиш ли?.?

    7 0 Отговор
    ГИРБ ви НАМАЛЯВАТ ЗАПЛАТИТЕ!!!

    18:32 28.10.2025

  • 39 ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ-ЕВРО

    6 0 Отговор
    ЕМИ БСП-НОВО НАЧАЛО НАЛИ СА СОЦИАЛНА ПАРТИЯ НО ЗАРАДИ МИНИСТЕРСКИ КРЕСЛА ПРЕДАДОХА СВОЙТЕ ИЗБИРАТЕЛИ.

    18:33 28.10.2025

  • 40 Да работиш на мутрите

    6 0 Отговор
    За без пари, жалка картинка!

    Коментиран от #46

    18:34 28.10.2025

  • 41 А в Румъния...

    4 0 Отговор
    В Румъния:

    Минималната брутна заплата е планирана на ≈ 4 314 RON за 2026 г. (сценарий 47% от средната).
    Курсът е около 1 EUR ≈ 4.75 RON (приблизително).
    Тоест: 4 314 RON ÷ 4.75 ≈ €908.
    Съответно в български лева (≈ 1 EUR = 1.96 лв) → €908 × 1.96 ≈ ≈ 1 780 лв.

    18:36 28.10.2025

  • 42 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор
    КРАДЛИВИ БОКЛУЦИ , ВСИЧКИ СТЕ ЗА БЕСИЛКАТА!

    18:37 28.10.2025

  • 43 Минимална заплата 2026 г.

    6 0 Отговор
    В България - 605 €
    В Румъния - 908 €

    Направете си сматката некадърниците от ГЕРБ как са ви наточили секирата...
    Пак идете да гласувате за престъпниците от ГЕРБ, да ви държат бедни и гладни, нищо, че работите!!

    18:39 28.10.2025

  • 44 Интересно

    5 0 Отговор
    Забогатяването в клубът на богатите се отлага.
    Планирано е само обедняване.
    Честито на гиб0ните, които не искаха референдум.

    18:41 28.10.2025

  • 45 Парадокс БГ

    6 0 Отговор
    В Европа като си кажем заплатите в евро и ще ни се смеят. Като им кажеш "Взимам 605" евро и те ще питат "На седмица ли?"...

    18:41 28.10.2025

  • 46 Интересно

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Да работиш на мутрите":

    Вече няма кой да им работи. Почнаха да внасят индийци от Пакистан. Друго яче го мислихме, интегрирането ни в клубът на богатите.

    Коментиран от #53, #54

    18:42 28.10.2025

  • 47 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    С този негативизъм как въобще живеете и как ви търпят околните, на идея си нямам.

    Коментиран от #49, #50, #51

    18:42 28.10.2025

  • 48 Минимална заплата 2026 г.

    2 0 Отговор
    Минималните работни заплати (МРЗ) за 2026 г.:
    в Хърватия 1050 Евро;
    в Литва 1153 Евро...

    18:54 28.10.2025

  • 49 Красен

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Данко Харсъзина":

    Ако е било обещано увеличение на минималната работна заплата (например до 620 евро), а в крайна сметка тя е определена на 605 евро — това е намаление спрямо очакванията и има основание хората да са недоволни.
    Да бъдеш критичен не означава да си „негативен“.
    Критиката е част от демокрацията – особено когато става дума за доходите на хора, които едва свързват двата края. Очакването гражданите да бъдат „усмихнати и благодарни“, дори когато реално губят, е удобна позиция за властта, но опасна за обществото.

    18:58 28.10.2025

  • 50 Ей, манипулатор

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Данко Харсъзина":

    Прилагаш емоционална атака с калпавия си коментар, това не е аргумент. Целиш да обезсилиш недоволството на бедните работещи българи, като го представиш не като реакция на несправедливост, а като личен проблем на „негативно мислене“.

    Не, това не е „негативизъм“ – това е реалистична реакция на несправедливост.
    Когато вместо обещаните 620 евро минимална заплата получаваш 605, това е намаление спрямо очакванията и има основание за недоволство.

    Да искаш справедливост и достойни доходи не е хленчене, а нормално гражданско поведение.
    Очакването хората да се усмихват и да благодарят, когато реално губят, е удобна позиция за властта, но не и нормален начин на мислене.

    Критиката към решения, които засягат живота ти, не е негативизъм, а просто здрав разум.

    19:00 28.10.2025

  • 51 Гражданин

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Данко Харсъзина":

    Не, това не е „негативизъм“ – това е здрав разум.
    Когато вместо обещаните 620 евро минимална заплата получаваш 605, не си длъжен да се усмихваш и да благодариш.
    Да искаш справедливост не е хленчене – това е нормално гражданско поведение.

    19:02 28.10.2025

  • 52 Минимални заплати и мотивация

    1 0 Отговор
    Част от причината хората да не работят тук е, че минималната заплата е ниска в сравнение с трудността на някои професии. Ако тя се обвърже с реални доходи и расте по автоматичен механизъм (както в идеята на ПП с обвързване със средната заплата), повече хора биха предпочели да работят в страната.

    19:04 28.10.2025

  • 53 Интегриране в клуба на богатите

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Интересно":

    Това е мечта за повишаване на стандарта на живот. Но ако социалната политика не следи за справедливото разпределение на доходите, богатството се концентрира при малка част, а другите или емигрират, или работят за ниски заплати, или идват чужденци, за да запълнят вакуума.

    19:04 28.10.2025

  • 54 ГЕРБ са Проблема в БГ!!

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Интересно":

    Внасянето на работна ръка от Пакистан/Индия не е конспирация, а симптом на икономически проблем: ниски заплати + демографски срив.
    Истинското решение е по-високи доходи и по-добри условия за работещите, така че българите да искат да останат да работят тук.

    19:06 28.10.2025

