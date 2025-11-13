Пламен Димитров: Според юристите не е порок, че проектобюджетът не е минал през НСТС

Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров коментира, че според юристите не е порок, че проектобюджетът не е минал през Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Той каза, че от синдиката са прегледали правната уредба.
Когато става дума за подзаконови актове, постановления на Министерския съвет, правилници, наредби, те задължително трябва да минават през Национални съвет за тристранно сътрудничество. Ако не минават, са предмет на решение на Върховния административен съд. Имало е случаи, в които сме ги отменяли, заяви президентът на КНСБ в отговор на въпрос на БТА дали е възможно да има някаква форма на обжалване затова, че проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г. ще бъде внесен в парламента, без да е обсъден преди това на НСТС.
За закони, особено Законът за държавния бюджет, юристите твърдят, че няма законово основание да се мисли, че е порок необсъждането и непроизнасянето на НСТС, заяви Димитров.
По-рано днес правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. Това се случи, след като национално представените работодателски организации отказаха отново да присъстват на НСТС.
В началото на правителственото заседание премиерът Росен Желязков каза, че още днес кабинетът ще внесе в парламента проектобюджета за 2026 г.
1 оня с коня2595
Коментиран от #5
16:42 13.11.2025
2 Тоя
Коментиран от #3
16:43 13.11.2025
3 Прав си!
До коментар #2 от "Тоя":Този е слуга на Мазните. Не защитава по никакъв начин работниците. Няма други такива синдикални вождове в света. Слуги са на пеевско-герберските п.расета.
Коментиран от #15
16:45 13.11.2025
4 БЕЗ МАЙТАП
16:50 13.11.2025
5 БЪЛГАРИН
До коментар #1 от "оня с коня2595":Не забравяй че в тази държава живеят хора които не са на държавна работа и си изкарват прехраната с труд с много труд.
16:54 13.11.2025
7 Хехе
17:04 13.11.2025
8 Пълен
17:04 13.11.2025
9 Тодоров
17:05 13.11.2025
10 Порок сте вие голите охльови
17:06 13.11.2025
11 Един
Жалката истина е че е :АНСОЛЮТЕН ПРЕСТЪПНИК!
Не, този индивид, ония другите двама не представляват работещите! Тези са на каишка на управляващите и защитават интереса на управляващите!
17:10 13.11.2025
12 Жоржет
17:12 13.11.2025
13 Ватманяк
17:17 13.11.2025
14 Хасковски каунь
И тоя седна в скута.
17:19 13.11.2025
15 така е.
До коментар #3 от "Прав си!":Синдикатите са субсидирани от държавата.Винаги са защитавали държани интереси.Сътрудника на ДС Тренчев ги направи такива.Не познавам колега да е член на профсъюз.В частен завод във Варна представител на единия профсъюз беше брат на собственика на завода?Всичко е лъжа и измама.Затова и Тренчев знаейки нещата какви са на датата се пенсионира и се покри.Ни лук ял ни лук мирисал.Досущ като баба Меркел.
17:27 13.11.2025
16 потрес
17:29 13.11.2025
17 Няма такава държава
17:31 13.11.2025
18 подробност
17:35 13.11.2025
19 Георгиева
17:45 13.11.2025
20 Горски
17:50 13.11.2025