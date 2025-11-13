Новини
Пламен Димитров: Според юристите не е порок, че проектобюджетът не е минал през НСТС

13 Ноември, 2025 16:40 744 20

Когато става дума за подзаконови актове, постановления на Министерския съвет, правилници, наредби, те задължително трябва да минават през Национални съвет за тристранно сътрудничество

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров коментира, че според юристите не е порок, че проектобюджетът не е минал през Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Той каза, че от синдиката са прегледали правната уредба.

Когато става дума за подзаконови актове, постановления на Министерския съвет, правилници, наредби, те задължително трябва да минават през Национални съвет за тристранно сътрудничество. Ако не минават, са предмет на решение на Върховния административен съд. Имало е случаи, в които сме ги отменяли, заяви президентът на КНСБ в отговор на въпрос на БТА дали е възможно да има някаква форма на обжалване затова, че проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г. ще бъде внесен в парламента, без да е обсъден преди това на НСТС.

За закони, особено Законът за държавния бюджет, юристите твърдят, че няма законово основание да се мисли, че е порок необсъждането и непроизнасянето на НСТС, заяви Димитров.

По-рано днес правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. Това се случи, след като национално представените работодателски организации отказаха отново да присъстват на НСТС.

В началото на правителственото заседание премиерът Росен Желязков каза, че още днес кабинетът ще внесе в парламента проектобюджета за 2026 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня2595

    9 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    Коментиран от #5

    16:42 13.11.2025

  • 2 Тоя

    22 0 Отговор
    срама няма , от 99 места суче ! Непочтен субек и ненужен , както и другите на хранилката !

    Коментиран от #3

    16:43 13.11.2025

  • 3 Прав си!

    24 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя":

    Този е слуга на Мазните. Не защитава по никакъв начин работниците. Няма други такива синдикални вождове в света. Слуги са на пеевско-герберските п.расета.

    Коментиран от #15

    16:45 13.11.2025

  • 4 БЕЗ МАЙТАП

    16 0 Отговор
    БНБ отчита че милионерите стават все повече.Такива като този са новите милионери.

    16:50 13.11.2025

  • 5 БЪЛГАРИН

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня2595":

    Не забравяй че в тази държава живеят хора които не са на държавна работа и си изкарват прехраната с труд с много труд.

    16:54 13.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хехе

    12 0 Отговор
    Тоя предател защо вече не го назначат за министър на работническата класа?! Пее в един глас с мутрите, доволен очевидно. Много подозрително и укорително поведение. Доволните синдикати по презумпция са подкупени! Съмнява ли се вече някой, че тоя галванак в края на кариерата иска да заработи милионче.

    17:04 13.11.2025

  • 8 Пълен

    6 0 Отговор
    Бок. лук

    17:04 13.11.2025

  • 9 Тодоров

    8 0 Отговор
    Така наречените синдикати са слуга на управляващите. Ни повече, ни по-малко. Този индивид показва неприлични жестове на срещи с граждани за еврото. Не заслужава никакво доверие и внимание.

    17:05 13.11.2025

  • 10 Порок сте вие голите охльови

    8 0 Отговор
    Жалък крадлив и некадърен мафиот! Жена му е директор в цу на НАП и щерка му е там!

    17:06 13.11.2025

  • 11 Един

    4 0 Отговор
    Щях да кажа: АБСОЛЮТЕН НАГЛЕЦ!

    Жалката истина е че е :АНСОЛЮТЕН ПРЕСТЪПНИК!

    Не, този индивид, ония другите двама не представляват работещите! Тези са на каишка на управляващите и защитават интереса на управляващите!

    17:10 13.11.2025

  • 12 Жоржет

    0 0 Отговор
    Абе какво джафкате като гладни псета.Имат болшинство в НС и ще гласуват каквото си искат.Та самата опозиция се мрази от дъното на душите си.Ясно е,че чрез Пеевски ще управляват тези които го създадоха,хората зад завесата и не са публични личности.Тези които познаваме са жалки пешки в държавния спектакъл.

    17:12 13.11.2025

  • 13 Ватманяк

    3 0 Отговор
    Преплатен и купен мухльо.

    17:17 13.11.2025

  • 14 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Айдееее,
    И тоя седна в скута.

    17:19 13.11.2025

  • 15 така е.

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Прав си!":

    Синдикатите са субсидирани от държавата.Винаги са защитавали държани интереси.Сътрудника на ДС Тренчев ги направи такива.Не познавам колега да е член на профсъюз.В частен завод във Варна представител на единия профсъюз беше брат на собственика на завода?Всичко е лъжа и измама.Затова и Тренчев знаейки нещата какви са на датата се пенсионира и се покри.Ни лук ял ни лук мирисал.Досущ като баба Меркел.

    17:27 13.11.2025

  • 16 потрес

    4 0 Отговор
    Нагъл, безсрамен, безскрупулен и до цинизъм нахален лакей на уродливото 190- килограмово туловище Пеевския Дебелян и на СИКаджийския престъпник от Банкя! И това мазно нищожество, дето смуче като пиявица пари от много институции, уж "защитавайки" интересите на трудищите се, всъщност ги предава и ги унижава! Ега ти "синдикалиста", ега ти жалкото нищожество! И има сурат да се показва пред хората, че и по медиите!

    17:29 13.11.2025

  • 17 Няма такава държава

    2 0 Отговор
    Боклук,единствено в България профсъюзите не защитават работниците а държавните служители

    17:31 13.11.2025

  • 18 подробност

    0 0 Отговор
    И този индивид е учил 5 години за моряк.А съпругата му беше преди Спецов.Изритаха я за да назначат Спецов в НАП.Навързани като звена на котвена верига горките.

    17:35 13.11.2025

  • 19 Георгиева

    1 0 Отговор
    В България няма синдикати! Има герберо-намагнитени подлоги!!! Никога не са защитили работника, винаги угаждат на сикаджията, а сега и на намагнитения!!! Жалки карикатури на синдикати!!!

    17:45 13.11.2025

  • 20 Горски

    0 0 Отговор
    Страннен бюджет - направен по свитката на ЕС и в полза на шепа верни избиратели./разбирай Мвр съд прокуратура армия/....иначе голям фарс работодателите станаха синдикати, помиярите синдикати се скриха в миша дупка, а нас ни управлява не избрани от народа управляващи , а регулациите на ЕС. Друг бюджет не бил възможен... важното е хотелите с водопади да са възможни, важно е да се повишават заплатите на службите, на полицаите, на ВСС. Простите данъкоплатци сме втора ръка хора, за нас повишения няма, за нас - намаляване на доходите от по-високи осигуровки и данъци. Всички държавни служители, взели ДМС през последните 5 години, връщат парите със съответните лихви. Военни, милиционери и други държавни служители от януари да си плащат осигуровките, като всички останали. Максимална заплата от 5 МНЗ всяко политически назначено лице - президент, министър, депутат, всичките им заместници, секретари, секретарки и тям подобни. Ликвидиране на мъртвите души във всяка една държавна администрация. Само дотук поне 3-4 милиарда. И може да стане до нова година. А през 2026 10% съкращение на администрацията и погване на сивите сектори в икономиката. 5% изсветляване до 25% сива икономика.Лошото е, че само тези две неща ще докарат такава пара, че ще започнете да се чудите как да крадете

    17:50 13.11.2025

