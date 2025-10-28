Новини
Васил Пандов: Имаме информация, че в бюджета няма и дума за възнагражденията на медицинските специалисти

28 Октомври, 2025 18:36 496 14

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На този етап не вярваме, че действително има текстове в Закона за бюджета: този на НЗОК или държавния. По време на дебата днес питайте управляващите какви в конкретика са техните предложения. Не е чак такава тайна. По предварителната информация, която имаме, в бюджета няма и дума за възнагражденията на медицинските специалисти. Това заяви в интервю за “Лице в лице” Васил Пандов, депутат от “Продължаваме Промяната - Демократична България”.

Той каза това с уточнението, че е напълно вероятно информацията им да не отговаря на текстовете, които ще бъдат внесени за разглеждане от Народното събрание на практика.

Според него, е било съмнително, че на днешните дебати в зала, свързани с темата за заплащането на медиците, не е имало представители нито на НЗОК, нито на Министерството на финансите, нито на Министерство на здравеопазването.

От гледна точка на ГЕРБ, обаче, заседанието е било "безсмислено", като това вероятно е била и причината на заседанието на НС да не присъстват представители на посочените от Пандов институции.

"Те, обаче, така или иначе дължаха отговор на обществото и медицинските специалисти за това какво са измислили", посочи депутатът от ПП-ДБ.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня с коня

    2 3 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    18:38 28.10.2025

  • 2 Оня с коня

    2 2 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    18:39 28.10.2025

  • 3 Лиана Панделиева

    6 1 Отговор
    ,,Мариан Бачев, на снимката в обятията на Белов, е излъчен от ИТН - същата политическа формация, която прати младите медици да берат селскостопанска продукция в Италия, че да им дойде акълът."

    18:39 28.10.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 1 Отговор
    Не ни трябват медици, трябват ни милиционери!🦍🦍🦍🤣🥳🖕

    18:41 28.10.2025

  • 5 Българин

    1 2 Отговор
    Всички най-големи лекари и специалисти са за ДПС. Средното звено са за ГЕРБ. А тия недоучилите, да ходят да си търсят работа някъде, където ще им траят номерата!

    18:42 28.10.2025

  • 6 Оставка

    3 1 Отговор
    на тази сбирщина от селения продажна , кухоглава , алчна и мислеща от днес до утре как и какво да плячкоса !

    18:42 28.10.2025

  • 7 Кау.н Бот.ашев

    6 1 Отговор
    ППДБ са деге.нерати и шар.латани.

    18:49 28.10.2025

  • 8 ей,ти бе...

    2 0 Отговор
    Този е голям интригант.Не му вервайте.

    18:58 28.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Русенец

    0 0 Отговор
    За последните 25 години разходите за здравеопазване в УСА са се увеличили 3 пъти, докато приходите средно са се увеличили 1,5 пъти.

    19:04 28.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Имаме информация, че

    1 1 Отговор
    Бащата на някаква Саяна е всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    19:05 28.10.2025

  • 14 факт

    2 0 Отговор
    гей дружинката модератори на сайта ти премахва коментара още преди да си го написал...

    19:07 28.10.2025

