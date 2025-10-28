Васил Пандов: Имаме информация, че в бюджета няма и дума за възнагражденията на медицинските специалисти

На този етап не вярваме, че действително има текстове в Закона за бюджета: този на НЗОК или държавния. По време на дебата днес питайте управляващите какви в конкретика са техните предложения. Не е чак такава тайна. По предварителната информация, която имаме, в бюджета няма и дума за възнагражденията на медицинските специалисти. Това заяви в интервю за “Лице в лице” Васил Пандов, депутат от “Продължаваме Промяната - Демократична България”.
Той каза това с уточнението, че е напълно вероятно информацията им да не отговаря на текстовете, които ще бъдат внесени за разглеждане от Народното събрание на практика.
Според него, е било съмнително, че на днешните дебати в зала, свързани с темата за заплащането на медиците, не е имало представители нито на НЗОК, нито на Министерството на финансите, нито на Министерство на здравеопазването.
От гледна точка на ГЕРБ, обаче, заседанието е било "безсмислено", като това вероятно е била и причината на заседанието на НС да не присъстват представители на посочените от Пандов институции.
"Те, обаче, така или иначе дължаха отговор на обществото и медицинските специалисти за това какво са измислили", посочи депутатът от ПП-ДБ.
