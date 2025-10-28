Новини
Дикме: ГЕРБ не трябва да търсят ротация - тяхно право е да управляват парламента

Дикме: ГЕРБ не трябва да търсят ротация - тяхно право е да управляват парламента

28 Октомври, 2025

Не бих искал да бъда на мястото на Росен Желязков, сподели бившият министър

Това е следствие на политиката, която се води от правителството и от управляващото мнозинство през последната година. Грешка беше, че това не беше договорено още в самото начало, защото по принцип във всяка една парламентарна република правото на председателя и на най-голямата политическа формация, без значение дали тя има политическо мнозинство за формиране на кабинет. Нещата си идват на мястото.

Ако трябва да бъда откровен, ГЕРБ не трябва да търсят ротация, тяхно право е управляват парламента, след като носят основно отговорността за управление на държавата". Това мнение изрази в предаването "Лице в лице" Мехмед Дикме, бивш член на ДПС и бивш министър на земеделието по повод решението на коалицията да има ротация на председателя на Народното събрание.

На Пеевски ли е ДПС?

"Доган вече е приключил. Съмнявам се, че ще получи и 1% гласове на избори. Тази тема, с този човек е приключила - ясно, точно, дебело подчертавам.

Голямата грешка между АПС и ДПС бе, че двете формации трябваше да се обединят - това беше смисълът и бъдещетето. Разделението води до отслабване на позициите.

Борисов и резултатът от изборите в Пазаржик

Пазарджик е съвсем конкретен и отделен случай от общото. Дали това може да се случи в национален план - едва ли, но аз не се съмнявам, че при едни избори ДПС би могла да е втора политическа формация. От началото на този парламент тази партия върви нагоре. БСП и "Има такъв народ" казва "Искаме ДПС да подкрепят правителството, но не искаме да управляват".

Дикме призова да се направи другия вариант - След като искате това от ДПС, го направете за вас си. Излезте вие от правителството, Делян Пеевски да влезе в правителството, пък вие невлизайки, подкрепете правителството. Покажете, че това е правилната формула. Страхът от срив ги кара да искат такова нещо, смята бившият министър на земеделието.

Според Дикме ще има едно изцяло ново преформатиране на правилтеството - в обществото вече има подкрепа към нова лява формация, която ще обере гласовете на БСП. "Възможно е при нови избори ГЕРБ и ДПС-Ново начало да съберат 121 мандата, да управляват двете партии самостоятелно, а евентуалната партия на Радев да е в опозиция".

ГЕРБ и ДПС-Ново начало имат нужда от десните формации, смята Дикме. Дясното трябва да се обедини и трябва да търсят съглашателство, за формиране на конституционно мнозинство.

За проектобюджет 2026-та и управлението

Според Дикме бюджетът няма да доведе до развитие на България. "Дори Мароко ни е изпреварила - по управление, по спокойствие. Имат един крал, който уважават, но не с наказание подхождат, а с уважение. В България всичко отричаме", смята бившият министър.

"Много е сложно в момента управлението. Не бих искал да бъда на мястото на Росен Желязков. Когато ДПС заяви, че дава подкрепата, без да иска нищо, това означава, че иска много", заяви Дикме.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Интересно

    18 0 Отговор
    Вече е ясно кой с кого дели.

    19:13 28.10.2025

  • 3 Дориана

    20 0 Отговор
    Много противна личност. Отврат отвсякъде като паразити смучат от народа начело с Пеевси и Борисов. Ще ги сринем надолу където им е мястото.

    Коментиран от #4, #8

    19:18 28.10.2025

  • 4 Време е

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    за Алтернатива за България !

    Коментиран от #18

    19:29 28.10.2025

  • 5 На мутрите

    9 0 Отговор
    човека и той се показа да се избльова .

    19:32 28.10.2025

  • 6 НАРОДА ПИТА СЪДА СПИ

    3 0 Отговор
    НЯМА ЛИ ДА ВЛИЗА НА ТОПЛО ЗА ДЪЛГО ВРЕМЕ ТОЗИ ИНДИВИДД

    19:35 28.10.2025

  7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 жабокрек

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Кои сте вие Дориана?Като казваш НИЕ,уточни кои сте вие?

    Коментиран от #12

    19:36 28.10.2025

  • 9 ха ха

    4 0 Отговор
    с крадени пари изкупиха българия и диктуват "законите" , и това благодарение на българските служби , и после ми разправяйте че българия не била умряла

    19:37 28.10.2025

  • 10 ГОСТ

    5 0 Отговор
    е браво бе седиш и дебнеш като хиена за да изтриеш. но за всеки има видов ден. БОК забавя но не забравя.

    19:38 28.10.2025

  • 11 ГОСТ

    4 0 Отговор
    пълен та....к са всички управници местят си го от единия крачол в другия. ако има някаква коалиция първата с най много министри втората с двама и вице третата и тя с двама но с претенции и за председател на НС. и какво следва първите с 68 депутати преобладават с най много министри и Министър-председател не управлявали според ББ вторите с 20 депутати третите итн с 18 се боричкат за пост без значение. какво ще се промени като сменят председателя на НС едно голямо нищо и тази сегашната си свърши поръчката като не допусна за разглеждане налагането на еврото при инициатива за референдум от президента.

    19:40 28.10.2025

  • 12 Дориана

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "жабокрек":

    Рептилите

    19:41 28.10.2025

  • 13 Хайде холан

    7 0 Отговор
    И точно тая Назарян ли ще ни управлява в случай на криза или война, смешно, ако не беше тъжно

    19:57 28.10.2025

  • 14 Гост

    3 0 Отговор
    За кво ги вадите тия нафталини бе??? Поканете някой готин пич/ка. Само далавераджии

    19:58 28.10.2025

  15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ти се Ос !! Р ! ра !

    2 0 Отговор
    Ти се Ос !! Р ! ра !

    Стани малко !

    Да го направя !

    И Аз !

    20:15 28.10.2025

  • 17 Питане

    3 0 Отговор
    Така и не разбрах - този на снимката вече в кочината на Svin Ята ли е, или е още при агента от ДС - Сава...

    20:19 28.10.2025

  • 18 АГАТ а Кристи

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Време е":

    Кои сте вие ??? И какво влагате в думата "Алтернатива"??? Повече крадене, че е малко до сега ???
    Сещам се за онова телефонно обаждане :
    -Ало, Енергото ли е ?
    -Не, парното !
    - И на.......

    ТАКА И С ВАС !!! / И на вас да е...... м.....та/

    20:27 28.10.2025

  • 19 Абе,

    2 0 Отговор
    и този стана задноблизец на Шиши ! Предаде Доган, благодарение на който стана милионер от субсидиите в земеделието...

    20:36 28.10.2025

