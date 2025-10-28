Новини
Мартин Владимиров: Ако ЕС наложи санкции на „Лукойл“, тогава рафинерията веднага спира работа

28 Октомври, 2025 19:31 949 35

Притесняваме се, ако няма решение на европейско равнище за премахване на руската зависимост, че през този проект може да се пренасят руски газ, преправен като турски или азерски

Мария Атанасова

Вертикалният газов коридор е от изключителна важност не само за България, но и за цяла Европа, и ще премахне зависимостта от доставки на руски газ. Страните членки поеха ангажимент да премахнат зависимостта от Русия. Проектът има значение за Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна. Това заяви пред БНТ Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията.

„Притесняваме се, ако няма решение на европейско равнище за премахване на руската зависимост, че през този проект може да се пренасят руски газ, преправен като турски или азерски“, подчерта обаче той.

По думите му „Булгартрансгаз“ ще има по-високи приходи, отколкото в момента, в средносрочен план. Условията по този транзит могат да са по-изгодни от тези по руския.

„Важно е да се отбележи, че еврокомисарят Йоргенсен е убеден, че Европа трябва да прекъсне зависимостта си от Русия. Санкциите срещу „Лукойл“, наложени от САЩ, вероятно ще бъдат последвани от европейски реципрочни санкции“, на мнение е Владимиров.

Според него най-доброто решение би било България да поиска от САЩ единично назначение, за да назначи особен представител и да започне контрол върху продажбата на активите: „Това не е национализация. Когато една компания е под американски санкции, е трудно да се намери купувач. Затова е рисково България, а и другите страни, в които има активи на „Лукойл“, да позволи компанията еднолично да прехвърли акциите на трето лице, тъй като няма да имат контрол върху този процес.“

Категоричен е, че ако ЕС наложи санкции на „Лукойл“, тогава веднага ще спре работата на рафинерията: „Ако държавата не предприеме мерки в следващите две седмици, влизаме в сръбския сценарий – да спре да работи рафинерията. Няма да има енергийна криза.“


  • 1 тъй ли

    29 1 Отговор
    Невъзможно! Ние сме в клубът на богатите и тук цари сигурност, стабилност, просперитет.

    Коментиран от #17

    19:32 28.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    28 1 Отговор
    Уж санкции, ама за Германия НЕ важали❗

    19:33 28.10.2025

  • 3 Сатана Z

    26 2 Отговор
    Ако Лукойл спре и Бургас умира 15 000 остават на улицата

    Коментиран от #7, #16

    19:33 28.10.2025

  • 4 Тогава

    19 2 Отговор
    да наложим санкции на ЕССР !

    19:33 28.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    21 1 Отговор
    Вертикалният газов коридор е
    ОБИКНОВЕН КОМИН❗❗❗

    19:34 28.10.2025

  • 6 И защо

    17 1 Отговор
    не сте подготвени , бе , ако това се случи ?

    Коментиран от #8

    19:35 28.10.2025

  • 7 Ддд

    17 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Повече с тия 15 000 има свързани с тях, умножи ги по трима

    19:35 28.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 3 Отговор

    До коментар #6 от "И защо":

    А защо САНКЦИОНИРАТ България🤔❗

    19:35 28.10.2025

  • 9 Г......ейсъюзът

    21 1 Отговор
    Да върви на м......та си

    19:36 28.10.2025

  • 10 Уаууу...

    12 3 Отговор
    Перчемът на това момче е изкопиран от Хитлер...И акълът му е ,горе долу толкоз.

    Коментиран от #14

    19:38 28.10.2025

  • 11 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Лукойл обяви че продава Нефтохим Бургас на търг.Който даде повече ще я вземе.

    Коментиран от #22

    19:39 28.10.2025

  • 12 Пич

    14 1 Отговор
    Има оправя бе !!! Ние налагаме вето върху санкциите на ЕС , както ще направи Орбан !!! Или викате , криминалната организация няма да наложи сама санкции срещу себе си !!?

    19:39 28.10.2025

  • 13 Гончар Романенко

    6 1 Отговор
    "... Притесняваме се, ако няма решение на европейско равнище за премахване на руската зависимост, че през този проект/ вертикален газов коридор/ може да се пренасят руски газ, преправен като турски или азерски“, подчерта обаче той...."
    .... На кривомутрестия Мартин му липсва размах на мисълта!
    Истинскивт проект трябва да е 3D коридор по линията :Тексас-Космос-България!
    :))

    19:40 28.10.2025

  • 14 👍👍👍

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Уаууу...":

    😂😂😂😂😂😂

    19:40 28.10.2025

  • 15 С на мен

    0 1 Отговор
    4000.....

    19:41 28.10.2025

  • 16 Искаш

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    да кажеш,рафинерията !?

    19:43 28.10.2025

  • 17 Пешо от панелката

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "тъй ли":

    Ние сме най добре от всички членове на клуба на богатите. Освен нещата които си изброил, у нас следните неща са евтини: коли на старо, алкохол, леки жени и кайма за кюфтета. Разкош. Единствено футболното ни първенство не е на ниво, но по телевизията - мачове колкото искаш. Както казват братята атлантици, who could ask for anything more!

    19:44 28.10.2025

  • 18 жапос

    11 0 Отговор
    Брадясала маймуна лъжлива, заради такива като теб цяла България плаща сметката. А само трябва да ти разбията продажната предателска муцуна. Само трябва да те заритат българите. Боклук със боклук, плаща ви Шорос и чрез вас продажници обедняват всички. С Русия ще се "биеш" пръдльо мръсен??? Дето ако гръмне пушка и ще напълниш шалварите. Една шепа платени предатели обикаляте по телевизиите и е въпроса кога ще ви ритаме. Само на натовци и на американци и санкции ще станете. Слава на Господ Иисус Христос нефта на Русия не е по лош от нефта на америка. Само е по ефтин. Ще ви разбием муцуните и времето наближава.

    19:47 28.10.2025

  • 19 Мекотелите

    8 0 Отговор
    Които управляват България може и да спрат да дишат ,ако им наредят урсулоф......шагите ами жалко за БЪЛГАРИТЕ.....

    19:48 28.10.2025

  • 20 Един

    10 0 Отговор
    Поредния евролизач - единствената разлика между този е гейчетата дето затвориха е, че този още не са го хванали!

    Партньорите ви нали казаха, че няма да засегне германските поделения на Роснефт - за Българския Лукоил що да важат?!

    19:48 28.10.2025

  • 21 Ти кажи с колко ще се покачат цените

    7 0 Отговор
    на горивата директно а не да се опитваш да си измъкнеш от този факт защото ние ще ги плащаме.

    19:48 28.10.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Да се чуди човек 🤔
    Уж спират парите на Путин от петрол,
    А ЩЕ МУ НАЛЕЯТ ТОРБИ С ПАРИ,
    при такава продажба❗
    А дали няма пак да е КРАЖБА
    и да блокират парите🤔

    19:49 28.10.2025

  • 23 Асен

    0 1 Отговор
    Това се знаеше отдавна с тази рафинерия защо не се продаде когато имаше възможност?

    19:57 28.10.2025

  • 24 Гошо

    4 1 Отговор
    Е тоя типичен демократко Спира да работи рафинерията , обаче ние няма да имаме енергийна криза

    19:58 28.10.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Този не е изкарал и 1лв. със смислен труд. Усвоява грантове, и така през целия му безсмислен живот.

    20:15 28.10.2025

  • 26 Гориил

    2 1 Отговор
    Нефтопреработвателна компания в Шведт, Източна Германия, собственост на дъщерно дружество на Роснефт, е заплашена от санкции от САЩ. В резултат на това правителството на провинция Бранденбург е изправено пред енергийна катастрофа. Федералното правителство е на колене и моли дъщерното дружество на Роснефт да бъде освободено от санкции.

    20:19 28.10.2025

  • 27 ЖЕКО

    3 2 Отговор
    АЗ СЪМ ЗА ДА ЗАТВОРЯТ ЛУКОИЛ И БЕНЗИНА ДА СТАНЕ 7 ЛЕВА ЗА ТОВА ЗАСЛУЖАВА ПОДЛА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #32

    20:19 28.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ?????

    2 0 Отговор
    Ха ха.
    Дърпайте шалтера на държавата и минавайте на американски петрол и газ за да се успокоят най-накрая измислените експерти.
    И да кашират нещо естествено за лобизъм на по-скъпия петрол и газ.

    20:29 28.10.2025

  • 30 ЦИРК

    2 0 Отговор
    Този е надрънкал един тон глупости без да ги разбира... САЩ да назначели представител, национализации и незнам си какво...

    Лукойл нефтохим Бургас е частна акционерна компания. Нито е във фалит нито е в процедура по ликвидации, никакви синдици, представители държавни органи или каквото и друго може да им се меси. Та, за сега си работят нормално, ако някакви поради санкциите на НАШИТЕ ПАРТНѝОРИ И СЪЮЗНИЦИ (да се знае) им спънат бизнеса, просто хлопват кипенците и чакат по-добри времена когато пак да отворят. Българския гражданин, както и тези на част от Балканският полуостров, ще си купуват горива и същите продукти от други държави и толкова. Българската икономика ще пострада, ще се вдигне безработицата, ще се намалят приходите в бюджета и така. Всичко в името на нашите парньори и съюзници от САЩ и ЕС. Текущите управляващи, след като отказват да помогнат на този огромен данъкоплатец (и търсят възможности само за лична облага и присвояване на активи), ще бъдат зашлевени от народната любов и какво толкова ?

    20:30 28.10.2025

  • 31 нннн

    1 0 Отговор
    Излиза, че санкционират България!
    Още един нож в гърба от ,,приятели". Българският гръб на решето заприлича...

    Коментиран от #33

    20:32 28.10.2025

  • 32 идиоти вън

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "ЖЕКО":

    И аз съм за това, което казваш, защото после голям сеир ще падне и тия пропагандатори ще се чудат къде да се крият от любовта, която хората ще искат да им покажат на живо!!!

    20:34 28.10.2025

  • 33 Новичок

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "нннн":

    С такива приятели, врагове не ни трябват.Пфу...

    20:37 28.10.2025

  • 34 Гориил

    1 1 Отговор
    Оттеглянето на Лукойл от проекта е катастрофално, тъй като рафинерията е проектирана да преработва само един вид суров петрол (руския Урал). Пренасочването ѝ би изисквало закупуването на руско оборудване на стойност милиони евро.

    20:37 28.10.2025

  • 35 Ако това,ако онова

    0 0 Отговор
    Ако си ти.

    20:41 28.10.2025

