Мартин Владимиров: Ако ЕС наложи санкции на „Лукойл“, тогава рафинерията веднага спира работа

Вертикалният газов коридор е от изключителна важност не само за България, но и за цяла Европа, и ще премахне зависимостта от доставки на руски газ. Страните членки поеха ангажимент да премахнат зависимостта от Русия. Проектът има значение за Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна. Това заяви пред БНТ Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията.
„Притесняваме се, ако няма решение на европейско равнище за премахване на руската зависимост, че през този проект може да се пренасят руски газ, преправен като турски или азерски“, подчерта обаче той.
По думите му „Булгартрансгаз“ ще има по-високи приходи, отколкото в момента, в средносрочен план. Условията по този транзит могат да са по-изгодни от тези по руския.
„Важно е да се отбележи, че еврокомисарят Йоргенсен е убеден, че Европа трябва да прекъсне зависимостта си от Русия. Санкциите срещу „Лукойл“, наложени от САЩ, вероятно ще бъдат последвани от европейски реципрочни санкции“, на мнение е Владимиров.
Според него най-доброто решение би било България да поиска от САЩ единично назначение, за да назначи особен представител и да започне контрол върху продажбата на активите: „Това не е национализация. Когато една компания е под американски санкции, е трудно да се намери купувач. Затова е рисково България, а и другите страни, в които има активи на „Лукойл“, да позволи компанията еднолично да прехвърли акциите на трето лице, тъй като няма да имат контрол върху този процес.“
Категоричен е, че ако ЕС наложи санкции на „Лукойл“, тогава веднага ще спре работата на рафинерията: „Ако държавата не предприеме мерки в следващите две седмици, влизаме в сръбския сценарий – да спре да работи рафинерията. Няма да има енергийна криза.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тъй ли
Коментиран от #17
19:32 28.10.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
19:33 28.10.2025
3 Сатана Z
Коментиран от #7, #16
19:33 28.10.2025
4 Тогава
19:33 28.10.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ОБИКНОВЕН КОМИН❗❗❗
19:34 28.10.2025
6 И защо
Коментиран от #8
19:35 28.10.2025
7 Ддд
До коментар #3 от "Сатана Z":Повече с тия 15 000 има свързани с тях, умножи ги по трима
19:35 28.10.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #6 от "И защо":А защо САНКЦИОНИРАТ България🤔❗
19:35 28.10.2025
9 Г......ейсъюзът
19:36 28.10.2025
10 Уаууу...
Коментиран от #14
19:38 28.10.2025
11 Последния Софиянец
Коментиран от #22
19:39 28.10.2025
12 Пич
19:39 28.10.2025
13 Гончар Романенко
.... На кривомутрестия Мартин му липсва размах на мисълта!
Истинскивт проект трябва да е 3D коридор по линията :Тексас-Космос-България!
:))
19:40 28.10.2025
14 👍👍👍
До коментар #10 от "Уаууу...":😂😂😂😂😂😂
19:40 28.10.2025
15 С на мен
19:41 28.10.2025
16 Искаш
До коментар #3 от "Сатана Z":да кажеш,рафинерията !?
19:43 28.10.2025
17 Пешо от панелката
До коментар #1 от "тъй ли":Ние сме най добре от всички членове на клуба на богатите. Освен нещата които си изброил, у нас следните неща са евтини: коли на старо, алкохол, леки жени и кайма за кюфтета. Разкош. Единствено футболното ни първенство не е на ниво, но по телевизията - мачове колкото искаш. Както казват братята атлантици, who could ask for anything more!
19:44 28.10.2025
18 жапос
19:47 28.10.2025
19 Мекотелите
19:48 28.10.2025
20 Един
Партньорите ви нали казаха, че няма да засегне германските поделения на Роснефт - за Българския Лукоил що да важат?!
19:48 28.10.2025
21 Ти кажи с колко ще се покачат цените
19:48 28.10.2025
22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Да се чуди човек 🤔
Уж спират парите на Путин от петрол,
А ЩЕ МУ НАЛЕЯТ ТОРБИ С ПАРИ,
при такава продажба❗
А дали няма пак да е КРАЖБА
и да блокират парите🤔
19:49 28.10.2025
23 Асен
19:57 28.10.2025
24 Гошо
19:58 28.10.2025
25 Данко Харсъзина
20:15 28.10.2025
26 Гориил
20:19 28.10.2025
27 ЖЕКО
Коментиран от #32
20:19 28.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ?????
Дърпайте шалтера на държавата и минавайте на американски петрол и газ за да се успокоят най-накрая измислените експерти.
И да кашират нещо естествено за лобизъм на по-скъпия петрол и газ.
20:29 28.10.2025
30 ЦИРК
Лукойл нефтохим Бургас е частна акционерна компания. Нито е във фалит нито е в процедура по ликвидации, никакви синдици, представители държавни органи или каквото и друго може да им се меси. Та, за сега си работят нормално, ако някакви поради санкциите на НАШИТЕ ПАРТНѝОРИ И СЪЮЗНИЦИ (да се знае) им спънат бизнеса, просто хлопват кипенците и чакат по-добри времена когато пак да отворят. Българския гражданин, както и тези на част от Балканският полуостров, ще си купуват горива и същите продукти от други държави и толкова. Българската икономика ще пострада, ще се вдигне безработицата, ще се намалят приходите в бюджета и така. Всичко в името на нашите парньори и съюзници от САЩ и ЕС. Текущите управляващи, след като отказват да помогнат на този огромен данъкоплатец (и търсят възможности само за лична облага и присвояване на активи), ще бъдат зашлевени от народната любов и какво толкова ?
20:30 28.10.2025
31 нннн
Още един нож в гърба от ,,приятели". Българският гръб на решето заприлича...
Коментиран от #33
20:32 28.10.2025
32 идиоти вън
До коментар #27 от "ЖЕКО":И аз съм за това, което казваш, защото после голям сеир ще падне и тия пропагандатори ще се чудат къде да се крият от любовта, която хората ще искат да им покажат на живо!!!
20:34 28.10.2025
33 Новичок
До коментар #31 от "нннн":С такива приятели, врагове не ни трябват.Пфу...
20:37 28.10.2025
34 Гориил
20:37 28.10.2025
35 Ако това,ако онова
20:41 28.10.2025