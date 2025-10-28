Мартин Владимиров: Ако ЕС наложи санкции на „Лукойл“, тогава рафинерията веднага спира работа

Вертикалният газов коридор е от изключителна важност не само за България, но и за цяла Европа, и ще премахне зависимостта от доставки на руски газ. Страните членки поеха ангажимент да премахнат зависимостта от Русия. Проектът има значение за Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна. Това заяви пред БНТ Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията.

„Притесняваме се, ако няма решение на европейско равнище за премахване на руската зависимост, че през този проект може да се пренасят руски газ, преправен като турски или азерски“, подчерта обаче той.

По думите му „Булгартрансгаз“ ще има по-високи приходи, отколкото в момента, в средносрочен план. Условията по този транзит могат да са по-изгодни от тези по руския.

„Важно е да се отбележи, че еврокомисарят Йоргенсен е убеден, че Европа трябва да прекъсне зависимостта си от Русия. Санкциите срещу „Лукойл“, наложени от САЩ, вероятно ще бъдат последвани от европейски реципрочни санкции“, на мнение е Владимиров.

Според него най-доброто решение би било България да поиска от САЩ единично назначение, за да назначи особен представител и да започне контрол върху продажбата на активите: „Това не е национализация. Когато една компания е под американски санкции, е трудно да се намери купувач. Затова е рисково България, а и другите страни, в които има активи на „Лукойл“, да позволи компанията еднолично да прехвърли акциите на трето лице, тъй като няма да имат контрол върху този процес.“

Категоричен е, че ако ЕС наложи санкции на „Лукойл“, тогава веднага ще спре работата на рафинерията: „Ако държавата не предприеме мерки в следващите две седмици, влизаме в сръбския сценарий – да спре да работи рафинерията. Няма да има енергийна криза.“