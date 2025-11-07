Новини
България »
Всички градове »
Асен Василев: Новината за оттеглянето на "Гънвор" от сделката за "Лукойл" ни поставя в тежка ситуация

Асен Василев: Новината за оттеглянето на "Гънвор" от сделката за "Лукойл" ни поставя в тежка ситуация

7 Ноември, 2025 09:55 913 22

  • асен василев-
  • сделка-
  • лукойл-
  • гънвор-
  • тежка ситуация

"Това, което виждаме е едно изключително лошо разпределение на разходите в бюджета, пълненето на едни касички непрозрачно и слагането на прогнози, които няма да се случат. Има начин как да не се бръкне в джоба на българските граждани и той не е толкова сложен." коментира Василев по отношение на Бюджет 2026

Асен Василев: Новината за оттеглянето на "Гънвор" от сделката за "Лукойл" ни поставя в тежка ситуация - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Новината за оттеглянето на "Гънвор" от сделката за "Лукойл" е силно притеснителна, защото българското правителство някак си се надяваше да стане тази сделка и съответно България да не предприема никакви действия по отношение на "Лукойл". Още когато тя беше обявена, ние предупредихме, че трябва да се изчака решението на офиса за контрол на чуждестранни активи на САЩ и видяхме всъщност, че това решение е негативно. Това коментира в студиото на "Денят започва" Асен Василев - председател на "Продължаваме Промяната" и депутат от ПГ на ПП-ДБ.

Това е същият офис, който слага санкциите "Магнитски", така че оттук нататък с обжалвания няма как да стане и затова и от самата компания са казали, че се отказват от сделката, поясни Василев и добави:

"Това ни поставя в доста тежка ситуация, защото на 21 ноември, ако българското правителство не е предприело действия или не се случи друга сделка, което е невъзможно в тези оставащи две седмици, всички банки спират да обслужват "Лукойл". Това означава, че компанията не може да купува суров нефт и съответно не може да реализира продукция, защото няма как да оперира с финансови средства."

Такъв сценарий е бил разглеждан още през 2022 г. като подготовка по време на войната в Украйна и след това в кабинета "Денков" също беше разглеждан такъв план, който е буквално по часове, посочи Асен Василев и уточни:

"От момента, в който се обявят санкциите какво трябва да се предприеме като действия. План има, но той трябваше да бъде задействан преди две седмици, защото е много тесен хоризонта и много тежки са задачите, които трябва да се свършат."

Този план може да действа за доста дълъг период от време, но за да се задейства, трябва да влезе компетентен човек с международен екип. Оттук насетне въпросите са към кабинета "Желязков" и какво ще предприеме, за да осигури, че няма да има прекъсване на доставките, каза още той.

Асен Василев предупреди, че ако има прекъсване на доставките, това ще удари цялата икономика и ще е по-тежко от ковид кризата от икономическа гледна точка:

"От там вече всякакви прогнози за ръст на икономиката, за постъпления от ДДС и т.н. всъщност стават много различни. Аз силно се надявам, че няма да стигне до тази ситуация. Българското правителство има не само възможността, но и задължението да действа изключително бързо и да не се допусне такава ситуация в страната, защото това би ударило всички сектори."

По отношение на бюджета за следващата година, Василев каза, че в него няма разширение на социалните разходи, освен увеличението със 120 лева за втората година майчинство и добави:

"Това, което виждаме е едно изключително лошо разпределение на разходите в бюджета, пълненето на едни касички непрозрачно и слагането на прогнози, които няма да се случат. Има начин как да не се бръкне в джоба на българските граждани и той не е толкова сложен."


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 асане

    3 7 Отговор
    и ти и бою се в партер ни държите

    09:58 07.11.2025

  • 2 Намерил причината

    11 2 Отговор
    В тежка ситуация ви поставя позицията ви спрямо американските изнудвания с гащи до кокалчетата и чупка в кръста!

    09:58 07.11.2025

  • 3 честен ционист

    9 1 Отговор
    Държава неспособна да поддържа санкциите срещу РФ, е с единия крак в Руccкий мир.

    09:58 07.11.2025

  • 4 Нацюга

    11 0 Отговор
    Кефи ли ви Тръмп сега?

    10:00 07.11.2025

  • 5 Къде дремАхте

    3 3 Отговор
    35 години, а пълнихте гушката на маскаля?

    10:01 07.11.2025

  • 6 Ганя Путинофила

    5 12 Отговор
    Вече никой не иска да си има работа с путинофилската територия!

    Коментиран от #15, #17

    10:02 07.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 дядото

    16 1 Отговор
    все си мисля,че не допускате какво може да ви случи ако допуснете криза за горива в страната.народа изтрещява и не сме готови да ви търпим безобразията още дълго време.мслете с главите си,не с банковите си сметки

    10:04 07.11.2025

  • 9 особен Управител Калинка

    13 0 Отговор
    Невъзможно е такава комапания да се управлява от някоя калинка на Герб и Шиши! За това чакаме американския ДАНС да се произнесе!

    10:06 07.11.2025

  • 10 американски ДАНС

    3 1 Отговор
    Никой няма да остави някоя родна копейка да управлява Лукойл!

    10:08 07.11.2025

  • 11 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    О 21 ви оставаме без гориво.Пълнете тубите.

    10:09 07.11.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 0 Отговор
    Буци защо не тичка при преАтелчето си ТРъмтърърЪМП и да иска отлагане на тази санкция❗
    За Германия отложиха, за Вучич отложиха...❗
    Буцан им ДАДЕ торби с пари за самоНЕЛЕТИ дето вече ШЕСТА година ги НЯМА❗
    И за капак ..... санкции за България‼️

    10:10 07.11.2025

  • 13 не може да бъде

    7 2 Отговор
    Във всички случаи положението с Лукойл няма да се отрази добре на имиджа на демокрацията!?

    10:10 07.11.2025

  • 14 Руснаци

    4 0 Отговор
    както казват Щатите, така ще бъде.

    10:12 07.11.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    НЕ лесно да си Т.Ъ.П.❗
    Какво остава да мислиш с мозАк който ти стига само за дишане и равновесие❗
    Една чужда страна ни налага санкции заради друга чужда страна❗

    10:14 07.11.2025

  • 16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    10 1 Отговор
    НАДЯВАМ СЕ,ЧЕ ЧЕТЕТЕ КАКВО Е ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА МАЛОУМЩИНИТЕ,КОИТО ТВОРИТЕ......
    ТОВА Е ДОБРЕ.....,ЗАЩОТО СТЕ НАЯСНО,ЧЕ ВЕЧЕ ТОВА НЕ СЕ ТЪРПИ.....
    НИЕ СМЕ ОТВРАТЕНИ ОТ ВСИЧКАТА ТАЗИ ПОМИЯ,КОЯТО ИЗЛИВАТЕ ВЪРХУ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ.....
    И ДРУГО ДА ВИ Е ЯСНО:
    НАРОДА ВЕЧЕ Е ГОТОВ ЗА РЕВОЛЮЦИЯ!

    10:14 07.11.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Ех ПО ПЕЙКИ,
    дори не различавате какво е
    ДА НЕ ИСКАШ
    и какво е
    ДА НЕ ТИ ДАВАТ❗

    10:18 07.11.2025

  • 18 Механик

    2 0 Отговор
    Не знам кой в каква ситуация те поставя, Асене, но нас, българите ни поставяте в тежка систуация вие, подологите.
    Надявам се схващаш за какво иде реч? Щото ако не бяхте ръчкали Лукоил, нямаше да има никаква ситуция с горивата и заводите.

    10:20 07.11.2025

  • 19 жжжжжж

    0 0 Отговор
    мисля че не е зле това. ако не се краде. асене тия от гънвор да не са джемкорп . много си кахърен.....

    10:24 07.11.2025

  • 20 име

    0 1 Отговор
    Хасане, няма ли някой твой бивш работодател да го уредиш със сладка сделка за Нефтохим, както ги уреди 2022г за газта?

    10:36 07.11.2025

  • 21 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ТОZИ Е НАЙ "УМНИЯ" ШАРЛАТАНИН ЗА РАЗЛИКА ОТ ......................... МИСТЪР КЕШ , КОЙТО Е НАЙ "Г ............. Я" .................... ФАКТ !

    10:36 07.11.2025

  • 22 Собственик е Генади руснак близал

    0 0 Отговор
    До Владимир Путин пал искат да продават на Русия българи няма ли ? Продажници

    10:37 07.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол