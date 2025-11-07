Асен Василев: Новината за оттеглянето на "Гънвор" от сделката за "Лукойл" ни поставя в тежка ситуация

Новината за оттеглянето на "Гънвор" от сделката за "Лукойл" е силно притеснителна, защото българското правителство някак си се надяваше да стане тази сделка и съответно България да не предприема никакви действия по отношение на "Лукойл". Още когато тя беше обявена, ние предупредихме, че трябва да се изчака решението на офиса за контрол на чуждестранни активи на САЩ и видяхме всъщност, че това решение е негативно. Това коментира в студиото на "Денят започва" Асен Василев - председател на "Продължаваме Промяната" и депутат от ПГ на ПП-ДБ.

Това е същият офис, който слага санкциите "Магнитски", така че оттук нататък с обжалвания няма как да стане и затова и от самата компания са казали, че се отказват от сделката, поясни Василев и добави:

"Това ни поставя в доста тежка ситуация, защото на 21 ноември, ако българското правителство не е предприело действия или не се случи друга сделка, което е невъзможно в тези оставащи две седмици, всички банки спират да обслужват "Лукойл". Това означава, че компанията не може да купува суров нефт и съответно не може да реализира продукция, защото няма как да оперира с финансови средства."

Такъв сценарий е бил разглеждан още през 2022 г. като подготовка по време на войната в Украйна и след това в кабинета "Денков" също беше разглеждан такъв план, който е буквално по часове, посочи Асен Василев и уточни:

"От момента, в който се обявят санкциите какво трябва да се предприеме като действия. План има, но той трябваше да бъде задействан преди две седмици, защото е много тесен хоризонта и много тежки са задачите, които трябва да се свършат."

Този план може да действа за доста дълъг период от време, но за да се задейства, трябва да влезе компетентен човек с международен екип. Оттук насетне въпросите са към кабинета "Желязков" и какво ще предприеме, за да осигури, че няма да има прекъсване на доставките, каза още той.

Асен Василев предупреди, че ако има прекъсване на доставките, това ще удари цялата икономика и ще е по-тежко от ковид кризата от икономическа гледна точка:

"От там вече всякакви прогнози за ръст на икономиката, за постъпления от ДДС и т.н. всъщност стават много различни. Аз силно се надявам, че няма да стигне до тази ситуация. Българското правителство има не само възможността, но и задължението да действа изключително бързо и да не се допусне такава ситуация в страната, защото това би ударило всички сектори."

По отношение на бюджета за следващата година, Василев каза, че в него няма разширение на социалните разходи, освен увеличението със 120 лева за втората година майчинство и добави:

"Това, което виждаме е едно изключително лошо разпределение на разходите в бюджета, пълненето на едни касички непрозрачно и слагането на прогнози, които няма да се случат. Има начин как да не се бръкне в джоба на българските граждани и той не е толкова сложен."