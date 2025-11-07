Новини
Борисов за отказа на "Гънвор" от "Лукойл": Предвидихме го отдавна. Имам повече информация от останалите

7 Ноември, 2025

"С такъв кмет София няма да има Детска болница. Той е една седмица в Рио де Жанейро на карнавал. Детската болница в Бургас вече се обзавежда и на 1 януари ще работи, както и в Пловдив, където има кметове на ГЕРБ. Когато в града има чудовищна криза с боклука, софийският кмет е на карнавал", коментира още лидерът на ГЕРБ

Държавата смята да поеме ръководството над „Лукойл” чрез назначаване на особен управител. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента, цитиран от Нова телевизия.

► Казусът "Лукойл"

Борисов обяви, че с разширените правомощия особения управител ще има право и на продажба. Процедурата трябва да бъде приключена до 21 ноември. „Всяко нещо се съгласува, за да може към 21 ноември да имаме категоричната възможност да уведомим нашите партньори, че няма да отиде и 1 ст. в посока руските компании, които да финансират войната в Украйна”, увери лидерът на ГЕРБ.

Разширяване на правомощията вече са гласувани в Енергийна комисия, съобщиха от опозицията.

Отдавна предвидихме, че „Гънвор” няма да купи активите на „Лукойл”, тъй като имам много повече информация от останалите”. По думите му със закона, който днес се разглежда в Народното събрание, се копира и надгражда немският модел.

Регистрираната в Швейцария компания за търговия със суровини „Гънвор” обяви, че оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на руската енергийна компания „Лукойл”. Решението е взето, след като американското Министерство на финансите нарече компанията „марионетка на Русия“ и даде да се разбере, че Вашингтон се противопоставя на сделката.

► Срещата с работодателите в четвъртък

Борисов коментира и разговора си с работодателите от четвъртък. „ГЕРБ защитава най-вече малкия и средния бизнес. Това е „златната кокошка”, която дава яйцата за парите в бюджета. Диалогът с тях е задължителен. Със синдикатите също, но вече имаме толкова леви партии, че се разбрахме да участват в един Съвет за съвместно управление, така че догодина всички тези изкривявания, които ги има в бюджета, да бъдат преодолени”, каза партийният лидер.

► Казусът с Националната детска болница

Борисов коментира и новината, че всички членове на Обществения съвет за Национална детска болница подадоха оставка. Здравният министър доц. д-р Силви Кирилов пък ги прие. „С такъв кмет София няма да има Детска болница. Той е една седмица в Рио де Жанейро на карнавал. Детската болница в Бургас вече се обзавежда и на 1 януари ще работи, както и в Пловдив, където има кметове на ГЕРБ. Когато в града има чудовищна криза с боклука, софийският кмет е на карнавал. Терзиев си уволни със SMS главния архитект. Ако е тук, щеше да отиде при министър Кирилов и щеше да има някаква позиция”, посочи лидерът на ГЕРБ.


България
