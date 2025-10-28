Новини
ЕК очаква от България информация по отношение на казуса с „Лукойл"

28 Октомври, 2025 22:01 428 17

  • санкции-
  • лукойл

От Брюксел са влезли в контакт с отделните държави в Европа

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От Европейската комисия очакват от България възможно най-бързо позиция и оценка на евентуални последици за рафинерията на "Лукойл“ след налагането на американските санкции срещу руската компания.

Това са съобщили пред БНР източници от Брюксел. От Комисията внимателно наблюдават ситуацията и оценяват заедно със страните членки и Международната агенция по енергетика влиянието на мерките на САЩ. От Брюксел са влезли в контакт с отделните държави, сред които и България, за да получат повече информация.

Засега в Комисията не разполагат с данни за непосредствено отражение на американските санкции върху страните членки. В съответствие с европейското законодателство тези държави разполагат с достатъчно запаси от петрол най-малко за 90 дни.

От Комисията са готови да свикат при необходимост извънредна среща на Групата за координация в областта на петрола. Редовната ѝ среща е насрочена за 12 ноември.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз предлагам да го затворим

    1 4 Отговор
    Искам да плащам с 30% по-скъпи горива. Нека да ви е яд.

    Коментиран от #7

    22:05 28.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Нефтохим Бургас се продава на търг.

    22:06 28.10.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    0 6 Отговор
    80 години Ганя пълни гушката на маскаля чрез този Лукойл! Нали си е роб!

    Коментиран от #9, #14

    22:07 28.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    3 0 Отговор
    Единственият отговор трябва да е , че ще наложим вето на тъпотията на Урсулианците !!!

    22:08 28.10.2025

  • 6 Даниел

    1 0 Отговор
    И ко прайм ся?
    Р.овч.?

    22:09 28.10.2025

  • 7 Не ни

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аз предлагам да го затворим":

    Е яд, разбрахме кой е глупака!

    Коментиран от #12

    22:09 28.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    ЕсеС иска да спре парите на Путин от петрол,
    но ще му налее торби с пари от рафинерии и складове❗
    А дали не се готви да "купи"
    без да му даде парите🤔

    22:09 28.10.2025

  • 9 Руснаците ни обичаха!

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Интересното е, че когато България беше под руска окупация, тока беше, 2 часа има, 3 часа нема, а една заплата стигаше да си купиш 50 килограма кремвирши , месо пускаха от време на време, а за фаянсови плочки се ходеше в Каспичан! Иначе ни уважаваха много!
    30 години купувахме газ 2 пъти по скъпо от богатата Германия!
    Руснаците пак ни обичаха!

    Коментиран от #13, #16

    22:09 28.10.2025

  • 10 Гориил

    2 0 Отговор
    Брюксел не взема предвид жизненоважните интереси на София и се държи като непримирим враг на България.

    22:10 28.10.2025

  • 11 Сега

    0 0 Отговор
    е момента държавата да си откупи рафинерията на изгодна цена, може и да покани милиардера Домусчиев.

    22:12 28.10.2025

  • 12 Може да съм глупак

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Не ни":

    Но се гордея че съм евроатлантик. Нека да ви е яд.

    Коментиран от #15

    22:13 28.10.2025

  • 13 обичаха ни

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Руснаците ни обичаха!":

    е как да ни мразят, когато зеленчуците, консервите , виното дори флекс машините (по руски: болгарка) изнасяхме за руснаците.

    Коментиран от #17

    22:15 28.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    🤣🤣🤣🤣🤣
    Абе смИшнИк , сега 2045-та ли сме❓
    За какво 80 години блаяботиш,
    да беше проверил кога е заработил Нефтохима ❗
    Ама откъде два грама мозАк у една ПО ПЕЙКА❗
    ТА ОТ 30 декември 1963 г.ДО СЕГА
    ОСЕМДЕСЕТ ГОДИНИ ЛИ СА 🤣🤣🤣

    22:16 28.10.2025

  • 15 Наведи

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Може да съм глупак":

    Си ухото да те питам дали го обичаш да го криеш?

    22:19 28.10.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Руснаците ни обичаха!":

    Токът беше ЕДНА СТОТИНКА НОЩНА
    и ДВЕ СТОТИНКИ ДНЕВНА ,
    ама откъде да знаеш, не си бил роден тогава❗

    22:20 28.10.2025

  • 17 сенки от миналото

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "обичаха ни":

    И който си сложи лютеница или компот от праскови в буркани, ще яде и през зимата.

    22:21 28.10.2025

