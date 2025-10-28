ЕК очаква от България информация по отношение на казуса с „Лукойл”

От Европейската комисия очакват от България възможно най-бързо позиция и оценка на евентуални последици за рафинерията на "Лукойл“ след налагането на американските санкции срещу руската компания.
Това са съобщили пред БНР източници от Брюксел. От Комисията внимателно наблюдават ситуацията и оценяват заедно със страните членки и Международната агенция по енергетика влиянието на мерките на САЩ. От Брюксел са влезли в контакт с отделните държави, сред които и България, за да получат повече информация.
Засега в Комисията не разполагат с данни за непосредствено отражение на американските санкции върху страните членки. В съответствие с европейското законодателство тези държави разполагат с достатъчно запаси от петрол най-малко за 90 дни.
От Комисията са готови да свикат при необходимост извънредна среща на Групата за координация в областта на петрола. Редовната ѝ среща е насрочена за 12 ноември.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз предлагам да го затворим
Коментиран от #7
22:05 28.10.2025
2 Последния Софиянец
22:06 28.10.2025
3 Ганя Путинофила
Коментиран от #9, #14
22:07 28.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
22:08 28.10.2025
6 Даниел
Р.овч.?
22:09 28.10.2025
7 Не ни
До коментар #1 от "Аз предлагам да го затворим":Е яд, разбрахме кой е глупака!
Коментиран от #12
22:09 28.10.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
но ще му налее торби с пари от рафинерии и складове❗
А дали не се готви да "купи"
без да му даде парите🤔
22:09 28.10.2025
9 Руснаците ни обичаха!
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Интересното е, че когато България беше под руска окупация, тока беше, 2 часа има, 3 часа нема, а една заплата стигаше да си купиш 50 килограма кремвирши , месо пускаха от време на време, а за фаянсови плочки се ходеше в Каспичан! Иначе ни уважаваха много!
30 години купувахме газ 2 пъти по скъпо от богатата Германия!
Руснаците пак ни обичаха!
Коментиран от #13, #16
22:09 28.10.2025
10 Гориил
22:10 28.10.2025
11 Сега
22:12 28.10.2025
12 Може да съм глупак
До коментар #7 от "Не ни":Но се гордея че съм евроатлантик. Нека да ви е яд.
Коментиран от #15
22:13 28.10.2025
13 обичаха ни
До коментар #9 от "Руснаците ни обичаха!":е как да ни мразят, когато зеленчуците, консервите , виното дори флекс машините (по руски: болгарка) изнасяхме за руснаците.
Коментиран от #17
22:15 28.10.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":🤣🤣🤣🤣🤣
Абе смИшнИк , сега 2045-та ли сме❓
За какво 80 години блаяботиш,
да беше проверил кога е заработил Нефтохима ❗
Ама откъде два грама мозАк у една ПО ПЕЙКА❗
ТА ОТ 30 декември 1963 г.ДО СЕГА
ОСЕМДЕСЕТ ГОДИНИ ЛИ СА 🤣🤣🤣
22:16 28.10.2025
15 Наведи
До коментар #12 от "Може да съм глупак":Си ухото да те питам дали го обичаш да го криеш?
22:19 28.10.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #9 от "Руснаците ни обичаха!":Токът беше ЕДНА СТОТИНКА НОЩНА
и ДВЕ СТОТИНКИ ДНЕВНА ,
ама откъде да знаеш, не си бил роден тогава❗
22:20 28.10.2025
17 сенки от миналото
До коментар #13 от "обичаха ни":И който си сложи лютеница или компот от праскови в буркани, ще яде и през зимата.
22:21 28.10.2025