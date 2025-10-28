Шефът на АИКБ: Осигуровките за пенсии не се увеличават с 2%, а с над 10%

"Това, което ние виждаме, е, че се правят определени отстъпления пред популизма, който от известно време започна да битува и с който, за съжаление, трябва да свикваме. Това заяви в предаването "Лице в лице" по БТВ редседателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев във връзка с изнесената неофициална информация за някои параметри на проектобюджета за догодина.

Пример - увеличаване с 2 процентни пункта на осигурителни вноска за пенсии през 2026 г. По 3-годишната прогноза. Тази стъпка бе планирана за 2027-та. Имало е и разговори дори да се редуцира до 2028 г. 2-процентни пункта не са 2% - увеличението на пенсионната вноска всъщност ще бъде с 10,1%, добави той.

Осигурителният доход и пенсията

"Максималният осигурителен доход се определя на 4600 лв. В момента, да припомня, 4130 лв. Това са още 11%, т.е 470 лв нагоре. В рамката се придвижваше това да е с 200 лв по-малко. Продължават с осъвременяването на пенсиите по швейцарското правило - има и плюсове, според експерти, но реално се говори за един реален ръст с 5%.", заяви още Радев.

Защо това е дефект - Пенсионно-осигурителната система предполага във входа на трудовия живот и кариера на човек да заделя вноски, за да може да бъде подсигурен. Добавките трябва да се случват през социалната система, а не през пенсионната система, добави той.

Шефът на АИКБ призна, че предоставеният бюджет от последните минути го притеснява. Според него това се прави в последния момент.

По думите му има смущаващи параметри в проектобюджета на НОИ, има и смущаващи срокове, които са дадени, за да го прегледат, анализират и обсъдят с колегите.

Виждаме нивото от 1183 лв. Първоначално бе заявено от министър Гуцанов 1213 лв, което следваше концепцията на прословутия чл. 244 от кодекса на труда. Обявихме се синдикалните организации, ние от АИКБ - това напълно елиминира диалога и съобразяване на икономическите реалности, каза още Румен Радев.