Шефът на АИКБ: Осигуровките за пенсии не се увеличават с 2%, а с над 10%

28 Октомври, 2025 23:12 628 11

  румен радев
  аикб
  пенсии

Максималният осигурителен доход се определя на 4600 лв. В момента, да припомня, 4130 лв. Това са още 11%, т.е 470 лв нагоре

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Това, което ние виждаме, е, че се правят определени отстъпления пред популизма, който от известно време започна да битува и с който, за съжаление, трябва да свикваме. Това заяви в предаването "Лице в лице" по БТВ редседателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев във връзка с изнесената неофициална информация за някои параметри на проектобюджета за догодина.

Пример - увеличаване с 2 процентни пункта на осигурителни вноска за пенсии през 2026 г. По 3-годишната прогноза. Тази стъпка бе планирана за 2027-та. Имало е и разговори дори да се редуцира до 2028 г. 2-процентни пункта не са 2% - увеличението на пенсионната вноска всъщност ще бъде с 10,1%, добави той.

Осигурителният доход и пенсията

"Максималният осигурителен доход се определя на 4600 лв. В момента, да припомня, 4130 лв. Това са още 11%, т.е 470 лв нагоре. В рамката се придвижваше това да е с 200 лв по-малко. Продължават с осъвременяването на пенсиите по швейцарското правило - има и плюсове, според експерти, но реално се говори за един реален ръст с 5%.", заяви още Радев.

Защо това е дефект - Пенсионно-осигурителната система предполага във входа на трудовия живот и кариера на човек да заделя вноски, за да може да бъде подсигурен. Добавките трябва да се случват през социалната система, а не през пенсионната система, добави той.

Шефът на АИКБ призна, че предоставеният бюджет от последните минути го притеснява. Според него това се прави в последния момент.

По думите му има смущаващи параметри в проектобюджета на НОИ, има и смущаващи срокове, които са дадени, за да го прегледат, анализират и обсъдят с колегите.

Виждаме нивото от 1183 лв. Първоначално бе заявено от министър Гуцанов 1213 лв, което следваше концепцията на прословутия чл. 244 от кодекса на труда. Обявихме се синдикалните организации, ние от АИКБ - това напълно елиминира диалога и съобразяване на икономическите реалности, каза още Румен Радев.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    4 0 Отговор
    Малко е 11%. Трябва да е 111% да има за корумпираните съдии и полицаи и безполезни чиновници.

    Коментиран от #3, #9, #10

    23:14 28.10.2025

  • 2 Вие се гаврите с хората

    4 0 Отговор
    Май скоро ще усетите какво те ще вдигнат!

    23:15 28.10.2025

  • 3 Споко!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Правителството ще падне, а корумпетата ще бъдат съкратени!

    23:19 28.10.2025

  • 4 проценти мроценти

    3 0 Отговор
    ала бала богатите все по богати стават...

    Коментиран от #7, #11

    23:20 28.10.2025

  • 5 Хе!

    1 0 Отговор
    Чорбаджиите на този народ отдавна знаят, че могат да правят с него каквото си искат и никой няма да се вдигне и им развали рахатлъка! Народа се надига единствено, когато му кажат, че комунистите ще вземат властта!

    23:22 28.10.2025

  • 6 кръстник

    0 1 Отговор
    Що не се подписва с бащино име, че ни стига един РР.

    23:23 28.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Капиталистче мамино

    1 0 Отговор
    казва, че пенсиите се осъвременяват по "швейцарското правило", ама само с 5%. Още от сега знае колко е инфлацията за 2025 г...

    Като макето във вица: Ке те питам нещо, ама сакам да ми кажеш "да!

    23:26 28.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Изтриха,

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    че има за държавните вредители. Защото те не плащат социални осигуровки.

    А красавецът от картинката какво каза за 400-хилядната армия от държавни вредители, които не си плащат социалните осигуровки?

    Някой знае ли кой им плаща осигуровките, защото единственото, което плащат държавните на ясла, това е данък върху заплатите, които им ги плащаме...

    23:32 28.10.2025

  • 11 Богаташ

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "проценти мроценти":

    Така е защото сме много по умни от вас тъпите!

    23:39 28.10.2025

