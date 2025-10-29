Прекратиха поръчката за боклука в столичните райони Подуяне, Слатина и Изгрев

Столична община прекрати обществената поръчка за сметосъбиране в Зона 3, включваща районите Слатина, Подуяне и Изгрев, предаде dariknews.bg.
Това се казва в позиция на „Спаси София“. Според партията това е важна стъпка към повече прозрачност и контрол в сектор чистота. В тази зона нито един кандидат не е бил допуснат до отваряне на ценови оферти.
„Макар и със закъснение от четири седмици, това решение представлява ясна стъпка в правилната посока към по-ефективно и прозрачно управление на системата за управление на отпадъците в столицата“, заяви Борис Бонев.
В своята позиция, партията заявява, че настоящият момент предоставя възможност София да излезе от хватката на частни интереси и нелегитимно влияние, като почистването в тези райони бъде възложено на общинския Завод за боклук.
„Това дружество е под директен оперативен контрол на кмета, което би позволило по-голяма отчетност и би ограничило възможностите за натиск и изнудване над столичани”, каза още Бонев.
От позицията на „Спаси София“ става ясно, и че паралелно с това, обществената поръчка за районите Люлин и Красно село също е прекратена, но там дейностите по почистване вече се изпълняват от общинското дружество „Софекострой“. За районите Надежда, Илинден и Сердика е избран изпълнител – турската компания „Норм“.
Предстои 10-дневен срок за обжалване на решенията. Предвид значителният финансов обем на поръчките, евентуални жалби са напълно възможни, твърдят от партията.
1 виCЕРАфостатаБ0КЛУЦИ отФAКТИ
05:28 29.10.2025
2 Политиката !
На Народното Събрание !
И Министерския Съвет !
Сече Глави !
-------
Закона !
Остава !
В Кенефа !
Коментиран от #3
05:41 29.10.2025
3 А бе,
До коментар #2 от "Политиката !":Деменция ?
Паркинсон ?
Заекваш ?
НАРЦИС, та пишеш през ред ?
Явно всичко на куп !
05:52 29.10.2025