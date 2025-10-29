Новини
България »
София »
Прекратиха поръчката за боклука в столичните райони Подуяне, Слатина и Изгрев

29 Октомври, 2025 06:20, обновена 29 Октомври, 2025 05:22 490 3

  • боклук-
  • чистота-
  • обществени поръчки-
  • софия-
  • спаси софия

Според „Спаси София“ това е важна стъпка към повече прозрачност и контрол в сектор чистота

Прекратиха поръчката за боклука в столичните райони Подуяне, Слатина и Изгрев - 1
Снимка: Столична община
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Столична община прекрати обществената поръчка за сметосъбиране в Зона 3, включваща районите Слатина, Подуяне и Изгрев, предаде dariknews.bg.

Това се казва в позиция на „Спаси София“. Според партията това е важна стъпка към повече прозрачност и контрол в сектор чистота. В тази зона нито един кандидат не е бил допуснат до отваряне на ценови оферти.

„Макар и със закъснение от четири седмици, това решение представлява ясна стъпка в правилната посока към по-ефективно и прозрачно управление на системата за управление на отпадъците в столицата“, заяви Борис Бонев.

В своята позиция, партията заявява, че настоящият момент предоставя възможност София да излезе от хватката на частни интереси и нелегитимно влияние, като почистването в тези райони бъде възложено на общинския Завод за боклук.

„Това дружество е под директен оперативен контрол на кмета, което би позволило по-голяма отчетност и би ограничило възможностите за натиск и изнудване над столичани”, каза още Бонев.

От позицията на „Спаси София“ става ясно, и че паралелно с това, обществената поръчка за районите Люлин и Красно село също е прекратена, но там дейностите по почистване вече се изпълняват от общинското дружество „Софекострой“. За районите Надежда, Илинден и Сердика е избран изпълнител – турската компания „Норм“.

Предстои 10-дневен срок за обжалване на решенията. Предвид значителният финансов обем на поръчките, евентуални жалби са напълно възможни, твърдят от партията.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 виCЕРАфостатаБ0КЛУЦИ отФAКТИ

    0 0 Отговор
    миленей, отивай мараТЪПАТА да ти врътне рано сутринта единМИНЕТ бе тъапаанаар

    05:28 29.10.2025

  • 2 Политиката !

    1 0 Отговор
    Политиката !

    На Народното Събрание !

    И Министерския Съвет !

    Сече Глави !

    -------

    Закона !

    Остава !

    В Кенефа !

    Коментиран от #3

    05:41 29.10.2025

  • 3 А бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Политиката !":

    Деменция ?
    Паркинсон ?
    Заекваш ?
    НАРЦИС, та пишеш през ред ?
    Явно всичко на куп !

    05:52 29.10.2025

