Прекратиха поръчката за боклука в столичните райони Подуяне, Слатина и Изгрев

Столична община прекрати обществената поръчка за сметосъбиране в Зона 3, включваща районите Слатина, Подуяне и Изгрев, предаде dariknews.bg.

Това се казва в позиция на „Спаси София“. Според партията това е важна стъпка към повече прозрачност и контрол в сектор чистота. В тази зона нито един кандидат не е бил допуснат до отваряне на ценови оферти.

„Макар и със закъснение от четири седмици, това решение представлява ясна стъпка в правилната посока към по-ефективно и прозрачно управление на системата за управление на отпадъците в столицата“, заяви Борис Бонев.

В своята позиция, партията заявява, че настоящият момент предоставя възможност София да излезе от хватката на частни интереси и нелегитимно влияние, като почистването в тези райони бъде възложено на общинския Завод за боклук.

„Това дружество е под директен оперативен контрол на кмета, което би позволило по-голяма отчетност и би ограничило възможностите за натиск и изнудване над столичани”, каза още Бонев.

От позицията на „Спаси София“ става ясно, и че паралелно с това, обществената поръчка за районите Люлин и Красно село също е прекратена, но там дейностите по почистване вече се изпълняват от общинското дружество „Софекострой“. За районите Надежда, Илинден и Сердика е избран изпълнител – турската компания „Норм“.

Предстои 10-дневен срок за обжалване на решенията. Предвид значителният финансов обем на поръчките, евентуални жалби са напълно възможни, твърдят от партията.