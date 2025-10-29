Депутатите ще обсъждат на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване

Парламентът да обсъди на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване, предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица, предават от БТА. Измененията са внесени от Министерския съвет (МС) и са първа точка в предложения дневен ред.
С проекта за промени в Закона за здравното осигуряване се предлагат промени в две насоки – изпълнение на изисквания за нормативни промени, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост, и създаване на наредба, с която представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи ще бъдат канени от Българския лекарски съюз по време на преговорите за сключване на Национален рамков договор, каза министърът на здравеопазването Силви Кирилов, който представи предложенията за изменения на заседание на парламентарната комисия по здравеопазване миналата седмица.
Проектопрограмата на парламента за тази седмица предвижда още депутатите да разгледат на първо четене промени в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, и в Закона за защита на потребителите. В предложения дневен ред е и първото четене на изменения в Закона за публичните предприятия, внесени от Анна Александрова (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.
Първа точка в четвъртък се предвижда да бъдат процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция и процедурата за избор от Народното събрание. След това депутатите се очаква да разгледат на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
В предложения дневен ред са включени и ратификации на международни документи, по които България е страна.
Първа точка за петък е Програмата за упражняване на правата върху имоти - държавна собственост, и върху имоти – собственост на държавни и публични предприятия, приета с Решение №289 на МС от 2025 г. След това е предвиден редовен парламентарен контрол.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
07:14 29.10.2025
2 добре сме
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В България минималната работна заплата е близо 600 евро,а в богата на природни ресурси,петрол,газ.... Русия 130 минимална работна заплата ...Боже опази ни от руски плен
07:19 29.10.2025
3 демократ
07:31 29.10.2025
4 Да замразяват
Единствено в България здравно осигурени доплащат от 40-60%, от собствен джоб.
Скандална алчност, бюджет 2007 НЗОК един милиард при 8 милиона население.
Едно лекарство в частна болница 64 лева, същото в държавна 34 лева.
Слухов апарат 800 лв., 400 лв поема НЗОК. Като по-качествен слухов в немски вериги 25 лева.
Телефон и апаратчета за глухи 250 лева, същите на Запад безплатни.
50% от изследвания хормони не са поети от НЗОК, много важни изследвания за профилактика, скъпите хормони 300 лв., но 400 лв. за частна фирма слухови апаратчета се покриват от НЗОК
Пета градска е искала да наеме за 25 милиона лева, ПЕТ скенери. Като цената за закупуване на нов ПЕТ скенер е 7 милиона лева. Здравна пътека за ПЕТ скенер по НЗОК 1800 лв. като само 20% са за държавната болници, а 80% за частни фирми. Последно писмо до Президен от НКБ, спасили милиони българи от инфаркти.. Започнало е преструктириране, което реално
07:33 29.10.2025
5 Никой
Това е важно - да има поне това - първична болнична помощ. Нещо си се нарязал на кухнята. Високо кръвно.
Това липсва в момента, няма как да ходим до големите болници.
07:36 29.10.2025
6 НКБ Писмо Президент
Вместо да свият разходите обират българите до последно.
Същото е с ВСС, искат горките увеличение на заплати 24 000 месечно. Като са си бетонирали нищоправенето чрез Съдебен Закон. 2 милиарда лева за увеличени заплати, 18% повишение.
Не, не е заради Юрошийта, а заради еврозоната и еврото. Унищожаване на Валутен Борд гарантиращ всеки един напечатан лев и ограничаващ милиардите заеми. Само за 2025 17 милиарда заеми.
О С Т А В К А на БКП, ДПС, ГЕРБ, ИТН, СДС, ДБ, ПП.
07:38 29.10.2025
7 Четене с разбиране
07:39 29.10.2025