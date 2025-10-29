Нинова: Бюджетът е икономическа и социална секира — убиец на икономиката и фризер за доходите

Бюджетът е икономическа и социална секира — убиец на икономиката и фризер за доходите.

Първоначалните данни: вдигане на осигуровките за пенсия, вероятно и на здравните осигуровки — удар едновременно по работещите хора и по бизнеса, най-вече по малкия и средния.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод бюджета за следващата година. Ето и още от нейния коментар:

Минималната заплата вече няма да бъде 50% от средната, а по-ниска. Това ощетява над 400 000 работници. Това е тежко нарушение на Кодекса на труда и на европейските правила.

Майчинството за втората година се замразява — това е антидемографска политика.

Ще има още неприятни изненади.

Очаквано е: това неграмотно и крадливо правителство и мнозинство не могат да гарантират развитие на икономиката, социална държава и перспектива за България.