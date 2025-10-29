Новини
България »
Всички градове »
Нинова: Бюджетът е икономическа и социална секира — убиец на икономиката и фризер за доходите

Нинова: Бюджетът е икономическа и социална секира — убиец на икономиката и фризер за доходите

29 Октомври, 2025 08:04 1 095 50

  • корнелия нинова-
  • бюджет-
  • секира-
  • убиец-
  • икономика-
  • доходи

Очаквано е: това неграмотно и крадливо правителство и мнозинство не могат да гарантират развитие на икономиката, социална държава и перспектива за България, коментира още лидерът на "Непокорна България"

Нинова: Бюджетът е икономическа и социална секира — убиец на икономиката и фризер за доходите - 1
Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджетът е икономическа и социална секира — убиец на икономиката и фризер за доходите.

Първоначалните данни: вдигане на осигуровките за пенсия, вероятно и на здравните осигуровки — удар едновременно по работещите хора и по бизнеса, най-вече по малкия и средния.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод бюджета за следващата година. Ето и още от нейния коментар:

Минималната заплата вече няма да бъде 50% от средната, а по-ниска. Това ощетява над 400 000 работници. Това е тежко нарушение на Кодекса на труда и на европейските правила.

Майчинството за втората година се замразява — това е антидемографска политика.

Ще има още неприятни изненади.

Очаквано е: това неграмотно и крадливо правителство и мнозинство не могат да гарантират развитие на икономиката, социална държава и перспектива за България.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възраждане

    27 8 Отговор
    Причината за такъв бюджет е политиката на войната!

    08:18 29.10.2025

  • 2 Спокойно

    12 7 Отговор
    Като пуснат и втория завод
    и ще има и работа и пари и придобивки за работещите...
    Сега малко ще продължавате да чакате
    евро идва
    рафинерия затваря

    Коментиран от #15

    08:18 29.10.2025

  • 3 хахаха

    10 23 Отговор
    По добре работещ фризер за доходи, отколкото както при Виденов развален фризер .... ежечасно се топяха доходите на народа

    08:18 29.10.2025

  • 4 в кратце

    23 7 Отговор
    Така е,какче,права си,но на управниците не им дреме от това.

    Коментиран от #21

    08:20 29.10.2025

  • 5 шири

    20 3 Отговор
    А при Костов доходите бяха отрязани наполовина.

    08:21 29.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    13 8 Отговор
    Бюджета на страните с голям дефицит се прави от ЕЦБ и ЕК.

    08:23 29.10.2025

  • 7 г-жа Нинова

    16 19 Отговор
    е най-умната жена политик на целия преход! +10

    08:23 29.10.2025

  • 8 глоги

    8 5 Отговор
    ...лидерКАТА на ПП "Непокорна България"- Корнелия Нинова...

    08:24 29.10.2025

  • 9 и какво

    15 13 Отговор
    очаква нашата красива дебелокрака и крадлива кака.Още веднъж да и подаряват заводи компании и пари както едно време. Е сега други крадливи са на власт, и да се съобразява с това което тя е накрала импексовата

    08:26 29.10.2025

  • 10 Намаляйте разходната част.

    20 2 Отговор
    Замразете вдигане на всички данъци, такси. Замразете заплати на всички бюджетници. 2 милиарда лева за заплати на ВСС 24 000 лева заплата на месец. На НЗОК и обръчите от частни болници на депутати им е малко 20 милиарда лева, 10 милиарда от бюджет, нашите осигуровки и 10 милиарда отново доплащаме за доболнична помощ. Замразете го този бюджет на НЗОК.
    Какви социални разходи? Докога ще теглите заеми, за да покриете текущи разходи.
    Мораториум за теглене на заеми.
    Кой ще ви плаща лихвите.
    И да, Юрошийта е виновен.
    Фалшифицираните данни за дефицит, инфлация и ценова нестабилност.
    Според Стоян Панчев,
    Йордан Цонев е казал следното:
    "Влизаме в Юрошийт зоната, там гърмим в ръцете на Западняците и те почват да ни казват вдигат данъци, ние казваме те ни карат, какво да правим? Влезли сме в "клуба на богатите".
    Българските не кадърници ни готвят Юрошийт Данъци.

    08:29 29.10.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    15 3 Отговор
    АЗ СЕ ЧУДЯ,КАК ЕДНИ АЛЧНИ НЕКОМПЕТЕНТНИ ИДИОТИ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯТ "СВЕТЛОТО" БЪДЕЩЕ НА НАРОДА!!!??
    АМИ НАЛИ ИМА ЕКСПЕРТИ. МОГАТ ДА СЕ ДОПИТАТ ДО ТЯХ....
    АААА,СЕГА СЕ СЕТИХ....ТАКА ПЪК НЯМА ДА МОГАТ ДА ПЪЛНЯТ ЧУВАЛИТЕ И ЧЕКМЕДЖЕТАТА С КЕШ.
    ЗА МЕН ПО-СПРАВЕДЛИВО БИ БИЛО , АКО ТЕЗИ ИДИОТИ ГИ НАТЪПЧЕМ В ЧУВАЛИТЕ!

    Коментиран от #13

    08:29 29.10.2025

  • 12 Фен

    9 14 Отговор
    Тази дама няма грам срам. Както и тези, които и дават трибуна.

    Коментиран от #17

    08:30 29.10.2025

  • 13 не се чуди

    10 7 Отговор

    До коментар #11 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Така както Луканов и Младенов ни определиха бъдещето От комунист добро за народа няма да видиш

    08:33 29.10.2025

  • 14 Да когато

    8 2 Отговор
    ЗА си спомням
    Какви бюджетни увеличения а сега на евро и томахавка в бюджета.защо ли защото в Европа са решили няма ри за България има пари за за бонуси в Европа честа практика
    Е да отрежеш някое натегач който ще си имре да влезне и без пари в Европа. Затова. Нищо чудно че няма пари в други държави. Колко да ги пазиш от плана на III Райх те толкова си мислят че са големи и ще стане тяхното. Докато разберат истината играт по наш сценари но тези роли който са им отредени а тези който трябва да са други хора нехарессани от нас семейство братството
    И други близки и далечни познати.

    08:33 29.10.2025

  • 15 Хе!

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Спокойно":

    Като пуснат втория завод, ще разбереш как действа Русия!

    08:34 29.10.2025

  • 16 мохик

    12 5 Отговор
    360 евро пенсия??? За цял месец??? Не ви ли е срам бе боклуци??? Няма ли да забогатяваме в клуба на богатите??? От ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС - Шишко, лъгаха че ще забогатяваме докато ни взеха лева, а сега се оказва че няма да забогатяваме , а ще сме най бедни в Европа. Как ще се живее цял месец с такива мизерни доходи??? В европа това са им парите за 1 седмица??? Как не ви е срам мръсници??? Ограбихте България и все няма виновен а сега мизерията е за всички дето излъгахте. Слава на Господ Иисус Христос, и тези дето им се радваха на крадците и те ще ходят гладни и в мизерия.

    Коментиран от #20

    08:40 29.10.2025

  • 17 Хе!

    17 4 Отговор

    До коментар #12 от "Фен":

    Тя ако нямаше срам, щеше да е в Герб или ИТН! Преди 10 години, когато БСП имаше 85 депутати се опитаха да я купят с поста на Рая, но тя, една от малкото отказа и не се огъна като големия мъж Тошко Юрданов и други огромни мъже - патриотари като Яне и Атанас Семов, които щяха да уволняват ББ, Волен, Валери и Каракочанов, пишман патриотите! Даже Кокора бе в сглобка с тиквите! Нинова има грях за износа на бомби за киевския режим и връщането на бакалската хартиена бюлетина, но не и в последователността си като политик!

    08:41 29.10.2025

  • 18 Здрасти

    10 9 Отговор
    Тази в качеството си на каква се изказва? Какво зависи от нея? Изобщо зависи ли нещо от нея или е независима?

    08:43 29.10.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    8 7 Отговор
    Нинова кога е правила бюджет?

    Коментиран от #42

    08:44 29.10.2025

  • 20 Данко Харсъзина

    8 10 Отговор

    До коментар #16 от "мохик":

    Ако не си внасял, няма да изнасяш. Комунистите най-харесвате парите на другите.

    Коментиран от #24

    08:45 29.10.2025

  • 21 Скумрия

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "в кратце":

    Кръдецът крещи: "Дръжте крадеца!". Показалецът на ръката на Кака сочи напред, а другите три пръста - към нея. Към нейния принос за всичко, за което тя се прави, че не е имала и няма никакво участие. Най-добре е да се скрие да не дразни хората. . . .

    08:49 29.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Промяна

    7 6 Отговор
    Нинова грамотната вън си Нинова каквото и да лъжеш АУТ си грамотната

    08:59 29.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Нинова комунистке

    6 4 Отговор
    Излязоха факти от ДАНС че началото на 2016 г.си била на конгреса на партията на путин "Единна Русия" заедно с Гоце Първанов и там бившия генерал от КГБ Леонид Решетников е заповядал да се издигне за кандидат президент Радев. Гоце си приписваше че той е издигнал кандидатурата му и после Радев не му вдигане телефона. Добре че те махнаха и дойде про-европейско ръководство на БСП начело със Зафиров известен като наско натото и гуцанката за да са в управляващото про -атлантическо мнозинство в монента

    09:02 29.10.2025

  • 26 много интересно

    4 3 Отговор
    До 2020 България бе една от най-стабилните финансово страни в Европа и с най-нисък държавен заем. Какво се промени след това?

    09:03 29.10.2025

  • 27 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    този барек ясно че плаща тук за гнусотиите си срещу личности български институцииБАРЕК ВМЕСТО РАНО РАНО ДА СИ ПУСКАШ ПЛАТЕНИТЕ ГНУСОТИИ ВЪРВИ В ОБЩИНАТА ДА ПОМАГАШ НА КМЕТА ЗА ПОЧИСТВАНЕТО НА СОФИЯ ВЗЕМИ И ХУБАВЕЦЪТ СВЪРШЕТЕ НЕЩО ПОЛЕЗНО ТЪРСЯТ СЕ ШОФЬОРИ ЧИСТАЧИ НАИ СТЕ НА ПЪРВА ЛИНИЯ ВЪРВЕТЕ РАБОТЕТЕ

    Коментиран от #48, #49, #50

    09:04 29.10.2025

  • 28 щи кажа ма треа те застрлям след туй

    3 6 Отговор

    До коментар #24 от "цаедц":

    До преди два месеца България си бе поробена от Русия страна управлявана от българския наместник на руския губернатор Леонид Решетников.

    Коментиран от #33, #34

    09:05 29.10.2025

  • 29 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 4 Отговор
    Милиардерката се "загрижила" за добитъка.

    Нея я държат на къса каишка със синчето и.

    09:05 29.10.2025

  • 30 Некадърността ! Ражда ! Само ! Некадъ

    1 3 Отговор
    Некадърността !

    Ражда !

    Само !

    Некадърност !

    -------

    От 35 Години !

    Гледаме !

    Само !

    Това !

    ------

    Таланта !

    На Алчността !

    Коментиран от #36

    09:08 29.10.2025

  • 31 Благой от СОФстрой

    3 2 Отговор
    Що за фактор е таа никаквица от крушовица само във виртуалния свят и само там!

    09:08 29.10.2025

  • 32 Помните ли

    5 3 Отговор
    Тази отмени ли плоския данък? Какво направи с цената на хляба? Поне задържа ли една цена? Имаше ли капка социална справедливост в политиката и? И има наглостта да си отваря устата!!!

    Коментиран от #40

    09:09 29.10.2025

  • 33 Е Сега Е !

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "щи кажа ма треа те застрлям след туй":

    Е Сега Е !

    Поробена !

    От ББ !

    И Тези Зад Него !

    09:11 29.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 така е

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Некадърността ! Ражда ! Само ! Некадъ":

    Защото преди 35 години ни излъгаха, че нещо в България се е променило и руснаците са си тръгнали от България. Оказа се че не са.

    09:15 29.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Една голяма

    5 3 Отговор
    мърла пак напомни за себе си. Колко хубаво беше като продаваше оръжие на Украйна, ама кранчето спря. Сега като сменят и собствеността на Лукойл,с мъжа ти ще станете социални слаби

    09:17 29.10.2025

  • 39 ГЕРБ създаде тази порочна система!!

    4 2 Отговор
    ГЕРБ се облагодетелстват от НАШИТЕ ПАРИ, от ношите данъци, крадат безпардонно, стават милионери с хотели с водопади, а "народът да го ...."

    09:19 29.10.2025

  • 40 Ирония

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Помните ли":

    Какво искаш да ти отмени, като няма мнозинство?!

    Коментиран от #43

    09:20 29.10.2025

  • 41 Виж сега,

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "цаедц":

    Комунистите фалираха три пъти държавата,помисли си пак кой разсипа България

    09:21 29.10.2025

  • 42 Ирония

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Данко Харсъзина":

    Е как да не е правила бюджет?
    Всеки прави бюджет за дома си!
    То не е много сложно: приходи -> разходи -> баланс

    09:23 29.10.2025

  • 43 е ми защо няма мнозинство?

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Ирония":

    Като няма мнозинство, за какво дава акъл?

    09:24 29.10.2025

  • 44 50/50

    1 3 Отговор
    Когато, младият, напорист, кариеристично егоистично определен комсомолец Бойко Борисов е влязъл в Партията на 18 годишна възраст, което върви с подписване на декларация за вярност на комунистическата ДС, комунистката Корнелия Нинова е била на около 9 годинки и е носила синята връзка на четите ,,Чавдарче"! Да се им предвид, когато я обвинявате в комунизъм!

    Коментиран от #47

    09:24 29.10.2025

  • 45 Бюджет на ГЕРБ

    3 1 Отговор
    1. „Народът плаща, те харчат.“

    2. „Обещай, вземи, забрави.“

    3. „Депутати щастливи, хора гладни.“

    4. „Виж си джоба.“

    5. „Пари има… за тях от ГЕРБ.“

    09:25 29.10.2025

  • 46 Бюджет на ГЕРБ

    1 1 Отговор
    1. „Народът плаща, ГЕРБ харчат непрозрачно.“

    2. „Джобовете на ГЕРБ пълни, на хората - празни.“

    3. „Обещай, вземи, забрави.“

    4. „Пари има… за ГЕРБ.“

    5. „Минимална заплата замразена, инфлация расте.“

    6. „Депутатите от ГЕРБ щастливи, крадливи..."

    7. „Народ гладен, гневен.“

    8. „Популизъм и лъжи от ГЕРБ вместо реформи.“

    9. „Бюджет? Празна хартия. Продънена каца.“

    10. „Наглост, алчност на ГЕРБ, безконтролност.“

    11. „ГЕРБ печели, народа български губи.“

    12. „Пенсии мизерни, джобове на ГЕРБ пълни.“

    13. „Разходи растат, приходи спят.“

    14. МОТО на ГЕРБ:„ Замрази народа, трупай за себе си.“

    09:31 29.10.2025

  • 47 80/20

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "50/50":

    Едно от многото условия да станеш български офицер бе верността към Партията, заявена чрез членска книжка.

    09:38 29.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ти дежурния на минимална ли си

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Промяна":

    Неграмoтна oтрeпкo??? Както пишат всички се правиш на мaлoумен,неграмотен за да разберат всички че гербаджиите са такива! Цървyyл ненyжен mиризлив

    09:44 29.10.2025

  • 50 Неграмотно гладно куче

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Промяна":

    Moдeрaтoра ли си на монамална неграмoтна oтрeпкo??? Както пишат всички се правиш на мaлoумен,неграмотен за да разберат всички че гербаджиите са такива! Цървyyл ненyжен mиризлив

    09:45 29.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол