Нинова: Бюджетът е икономическа и социална секира — убиец на икономиката и фризер за доходите

Бюджетът е икономическа и социална секира — убиец на икономиката и фризер за доходите.
Първоначалните данни: вдигане на осигуровките за пенсия, вероятно и на здравните осигуровки — удар едновременно по работещите хора и по бизнеса, най-вече по малкия и средния.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод бюджета за следващата година. Ето и още от нейния коментар:
Минималната заплата вече няма да бъде 50% от средната, а по-ниска. Това ощетява над 400 000 работници. Това е тежко нарушение на Кодекса на труда и на европейските правила.
Майчинството за втората година се замразява — това е антидемографска политика.
Ще има още неприятни изненади.
Очаквано е: това неграмотно и крадливо правителство и мнозинство не могат да гарантират развитие на икономиката, социална държава и перспектива за България.
1 Възраждане
08:18 29.10.2025
2 Спокойно
и ще има и работа и пари и придобивки за работещите...
Сега малко ще продължавате да чакате
евро идва
рафинерия затваря
Коментиран от #15
08:18 29.10.2025
3 хахаха
08:18 29.10.2025
4 в кратце
Коментиран от #21
08:20 29.10.2025
5 шири
08:21 29.10.2025
6 Последния Софиянец
08:23 29.10.2025
7 г-жа Нинова
08:23 29.10.2025
8 глоги
08:24 29.10.2025
9 и какво
08:26 29.10.2025
10 Намаляйте разходната част.
Какви социални разходи? Докога ще теглите заеми, за да покриете текущи разходи.
Мораториум за теглене на заеми.
Кой ще ви плаща лихвите.
И да, Юрошийта е виновен.
Фалшифицираните данни за дефицит, инфлация и ценова нестабилност.
Според Стоян Панчев,
Йордан Цонев е казал следното:
"Влизаме в Юрошийт зоната, там гърмим в ръцете на Западняците и те почват да ни казват вдигат данъци, ние казваме те ни карат, какво да правим? Влезли сме в "клуба на богатите".
Българските не кадърници ни готвят Юрошийт Данъци.
08:29 29.10.2025
11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
АМИ НАЛИ ИМА ЕКСПЕРТИ. МОГАТ ДА СЕ ДОПИТАТ ДО ТЯХ....
АААА,СЕГА СЕ СЕТИХ....ТАКА ПЪК НЯМА ДА МОГАТ ДА ПЪЛНЯТ ЧУВАЛИТЕ И ЧЕКМЕДЖЕТАТА С КЕШ.
ЗА МЕН ПО-СПРАВЕДЛИВО БИ БИЛО , АКО ТЕЗИ ИДИОТИ ГИ НАТЪПЧЕМ В ЧУВАЛИТЕ!
Коментиран от #13
08:29 29.10.2025
12 Фен
Коментиран от #17
08:30 29.10.2025
13 не се чуди
До коментар #11 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Така както Луканов и Младенов ни определиха бъдещето От комунист добро за народа няма да видиш
08:33 29.10.2025
14 Да когато
Какви бюджетни увеличения а сега на евро и томахавка в бюджета.защо ли защото в Европа са решили няма ри за България има пари за за бонуси в Европа честа практика
Е да отрежеш някое натегач който ще си имре да влезне и без пари в Европа. Затова. Нищо чудно че няма пари в други държави. Колко да ги пазиш от плана на III Райх те толкова си мислят че са големи и ще стане тяхното. Докато разберат истината играт по наш сценари но тези роли който са им отредени а тези който трябва да са други хора нехарессани от нас семейство братството
И други близки и далечни познати.
08:33 29.10.2025
15 Хе!
До коментар #2 от "Спокойно":Като пуснат втория завод, ще разбереш как действа Русия!
08:34 29.10.2025
16 мохик
Коментиран от #20
08:40 29.10.2025
17 Хе!
До коментар #12 от "Фен":Тя ако нямаше срам, щеше да е в Герб или ИТН! Преди 10 години, когато БСП имаше 85 депутати се опитаха да я купят с поста на Рая, но тя, една от малкото отказа и не се огъна като големия мъж Тошко Юрданов и други огромни мъже - патриотари като Яне и Атанас Семов, които щяха да уволняват ББ, Волен, Валери и Каракочанов, пишман патриотите! Даже Кокора бе в сглобка с тиквите! Нинова има грях за износа на бомби за киевския режим и връщането на бакалската хартиена бюлетина, но не и в последователността си като политик!
08:41 29.10.2025
18 Здрасти
08:43 29.10.2025
19 Данко Харсъзина
Коментиран от #42
08:44 29.10.2025
20 Данко Харсъзина
До коментар #16 от "мохик":Ако не си внасял, няма да изнасяш. Комунистите най-харесвате парите на другите.
Коментиран от #24
08:45 29.10.2025
21 Скумрия
До коментар #4 от "в кратце":Кръдецът крещи: "Дръжте крадеца!". Показалецът на ръката на Кака сочи напред, а другите три пръста - към нея. Към нейния принос за всичко, за което тя се прави, че не е имала и няма никакво участие. Най-добре е да се скрие да не дразни хората. . . .
08:49 29.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Промяна
08:59 29.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Нинова комунистке
09:02 29.10.2025
26 много интересно
09:03 29.10.2025
27 Промяна
До коментар #22 от "Николай Бареков бивш евродепутат":този барек ясно че плаща тук за гнусотиите си срещу личности български институцииБАРЕК ВМЕСТО РАНО РАНО ДА СИ ПУСКАШ ПЛАТЕНИТЕ ГНУСОТИИ ВЪРВИ В ОБЩИНАТА ДА ПОМАГАШ НА КМЕТА ЗА ПОЧИСТВАНЕТО НА СОФИЯ ВЗЕМИ И ХУБАВЕЦЪТ СВЪРШЕТЕ НЕЩО ПОЛЕЗНО ТЪРСЯТ СЕ ШОФЬОРИ ЧИСТАЧИ НАИ СТЕ НА ПЪРВА ЛИНИЯ ВЪРВЕТЕ РАБОТЕТЕ
Коментиран от #48, #49, #50
09:04 29.10.2025
28 щи кажа ма треа те застрлям след туй
До коментар #24 от "цаедц":До преди два месеца България си бе поробена от Русия страна управлявана от българския наместник на руския губернатор Леонид Решетников.
Коментиран от #33, #34
09:05 29.10.2025
29 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Нея я държат на къса каишка със синчето и.
09:05 29.10.2025
30 Некадърността ! Ражда ! Само ! Некадъ
Ражда !
Само !
Некадърност !
-------
От 35 Години !
Гледаме !
Само !
Това !
------
Таланта !
На Алчността !
Коментиран от #36
09:08 29.10.2025
31 Благой от СОФстрой
09:08 29.10.2025
32 Помните ли
Коментиран от #40
09:09 29.10.2025
33 Е Сега Е !
До коментар #28 от "щи кажа ма треа те застрлям след туй":Е Сега Е !
Поробена !
От ББ !
И Тези Зад Него !
09:11 29.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 така е
До коментар #30 от "Некадърността ! Ражда ! Само ! Некадъ":Защото преди 35 години ни излъгаха, че нещо в България се е променило и руснаците са си тръгнали от България. Оказа се че не са.
09:15 29.10.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Една голяма
09:17 29.10.2025
39 ГЕРБ създаде тази порочна система!!
09:19 29.10.2025
40 Ирония
До коментар #32 от "Помните ли":Какво искаш да ти отмени, като няма мнозинство?!
Коментиран от #43
09:20 29.10.2025
41 Виж сега,
До коментар #24 от "цаедц":Комунистите фалираха три пъти държавата,помисли си пак кой разсипа България
09:21 29.10.2025
42 Ирония
До коментар #19 от "Данко Харсъзина":Е как да не е правила бюджет?
Всеки прави бюджет за дома си!
То не е много сложно: приходи -> разходи -> баланс
09:23 29.10.2025
43 е ми защо няма мнозинство?
До коментар #40 от "Ирония":Като няма мнозинство, за какво дава акъл?
09:24 29.10.2025
44 50/50
Коментиран от #47
09:24 29.10.2025
45 Бюджет на ГЕРБ
2. „Обещай, вземи, забрави.“
3. „Депутати щастливи, хора гладни.“
4. „Виж си джоба.“
5. „Пари има… за тях от ГЕРБ.“
09:25 29.10.2025
46 Бюджет на ГЕРБ
2. „Джобовете на ГЕРБ пълни, на хората - празни.“
3. „Обещай, вземи, забрави.“
4. „Пари има… за ГЕРБ.“
5. „Минимална заплата замразена, инфлация расте.“
6. „Депутатите от ГЕРБ щастливи, крадливи..."
7. „Народ гладен, гневен.“
8. „Популизъм и лъжи от ГЕРБ вместо реформи.“
9. „Бюджет? Празна хартия. Продънена каца.“
10. „Наглост, алчност на ГЕРБ, безконтролност.“
11. „ГЕРБ печели, народа български губи.“
12. „Пенсии мизерни, джобове на ГЕРБ пълни.“
13. „Разходи растат, приходи спят.“
14. МОТО на ГЕРБ:„ Замрази народа, трупай за себе си.“
09:31 29.10.2025
47 80/20
До коментар #44 от "50/50":Едно от многото условия да станеш български офицер бе верността към Партията, заявена чрез членска книжка.
09:38 29.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ти дежурния на минимална ли си
До коментар #27 от "Промяна":Неграмoтна oтрeпкo??? Както пишат всички се правиш на мaлoумен,неграмотен за да разберат всички че гербаджиите са такива! Цървyyл ненyжен mиризлив
09:44 29.10.2025
50 Неграмотно гладно куче
До коментар #27 от "Промяна":Moдeрaтoра ли си на монамална неграмoтна oтрeпкo??? Както пишат всички се правиш на мaлoумен,неграмотен за да разберат всички че гербаджиите са такива! Цървyyл ненyжен mиризлив
09:45 29.10.2025