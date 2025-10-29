Новини
Киселова подаде оставка като шеф на парламента: "За мен беше чест"

29 Октомври, 2025 09:33 493 14

Рая Назарян от ГЕРБ-СДС пое ръководството на пленарното заседание

Киселова подаде оставка като шеф на парламента: "За мен беше чест" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Наталия Киселова подаде оставка като председател на Народното събрание, съобщават от dariknews.bg.

"Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на НС. През изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен - напротив. Дължим на гражданите, които преди една година гласуваха за всички нас, на гражданите, които преди една година не отидоха да упражнят избирателните си права. През изминалите 5 години политическата криза не стихва. Липсват ни умения за взаимно съгласие, за коалиционна култура. Като народен представител и като част от ПГ БСП ние доказахме, че в критични за държавата моменти можем да сме отговорни на висотата на историческия момент. Днес се оттеглям и по този начин показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика в условията на съвместно управление. За мен беше чест!" обяви тя, цитирана от БНТ

След това Рая Назарян от ГЕРБ-СДС пое ръководството на пленарното заседание.

Във вторник стана ясно, че Коалиционните партньори от ГЕРБ–СДС, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“ постигнаха съгласие за ротационно председателство на Народното събрание. Съгласно договореното, ротацията ще се извършва на всеки 10 месеца.


  • 1 Простьо

    13 1 Отговор
    Жалка картинка. Поредния използван и похабен човечец уж с експертиза, а реално на конци.

    09:36 29.10.2025

  • 2 За Нас беше

    9 1 Отговор
    От вр Ат

    09:37 29.10.2025

  • 3 честен ционист

    4 1 Отговор
    «Пролетарии всего мира, соединяйтесь!»

    09:38 29.10.2025

  • 4 Боруна Лом

    5 2 Отговор
    ПРОСТО ПОРЕДНАТА ПРЕВРЪЗКА С КРИЛЦА!

    09:38 29.10.2025

  • 5 ООрана държава

    8 1 Отговор
    И това официално беше краят на бсп, мир на пр4хът им

    09:39 29.10.2025

  • 6 хмммм

    7 1 Отговор
    тя се маха ама само за малко

    09:40 29.10.2025

  • 7 Туту-ту

    5 1 Отговор
    За хора без чест, си е било чест.

    09:42 29.10.2025

  • 8 Сандо

    2 1 Отговор
    Новата е от същото котило,но поне има приятен външен вид.

    09:42 29.10.2025

  • 9 Оня с коня

    0 3 Отговор
    най-после недоволната Опозиция ще намери Успокоение и Удовлетворение:)

    09:43 29.10.2025

  • 10 ккк

    3 0 Отговор
    за нас изобщо не беше чест този слугинаж , честито партията ви отича в канала

    09:43 29.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Възмутен

    1 0 Отговор
    Уру...нгел! Продаде лева и Българите!

    09:44 29.10.2025

  • 13 цтефр

    1 0 Отговор
    Тоя грозен боклук добре че я изритаха от стола дето не е за нея. А се оказа че е и маймуна. Право преподава, а самата тя е престъпник дето нарушава правото. Пълен боклук и много грозен дзвер. Слава на Господ Иисус Христос една срамотия по малко. Сега е наред разбойниците от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН да бъдат изритани от парламента.

    09:45 29.10.2025

  • 14 Новичок

    0 0 Отговор
    ОСТАВКА бре какви ротации.

    09:45 29.10.2025

