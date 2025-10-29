Киселова подаде оставка като шеф на парламента: "За мен беше чест"

Наталия Киселова подаде оставка като председател на Народното събрание, съобщават от dariknews.bg.

"Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на НС. През изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен - напротив. Дължим на гражданите, които преди една година гласуваха за всички нас, на гражданите, които преди една година не отидоха да упражнят избирателните си права. През изминалите 5 години политическата криза не стихва. Липсват ни умения за взаимно съгласие, за коалиционна култура. Като народен представител и като част от ПГ БСП ние доказахме, че в критични за държавата моменти можем да сме отговорни на висотата на историческия момент. Днес се оттеглям и по този начин показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика в условията на съвместно управление. За мен беше чест!" обяви тя, цитирана от БНТ

След това Рая Назарян от ГЕРБ-СДС пое ръководството на пленарното заседание.

Във вторник стана ясно, че Коалиционните партньори от ГЕРБ–СДС, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“ постигнаха съгласие за ротационно председателство на Народното събрание. Съгласно договореното, ротацията ще се извършва на всеки 10 месеца.