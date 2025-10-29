Министър Караджов: В България вече ще има ясни правила и контрол за всяка атракция

В България вече ще има ясни правила и контрол за всяка атракция - и по суша, и по въздух, и по вода. Днес приехме проекта на Закон за общите правила за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност.

Това заяви на брифинг след заседанието на Министерски съвет вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

"Законопроектът е изготвен след серия от инциденти, които показаха, че няма ясни правила за безопасност. Новият закон създава ясна рамка за безопасност, задължителна застраховка и контрол върху всички атракциони. Целта е да се гарантират животът и здравето на хората, като се създават и предвидими условия за бизнеса. Ще се изсиква регистрация в публичен регистър към Министерството на туризма на всички фирми, които предоставят такива услуги. Без вписване - няма да имат право на действие. Ще се изисква задължителна застраховка "злополука" за всеки потребител, така че при инцидент да има гарантирано обезщетение. Ще има ежедневни проверки на съоръженията и задължителни права за безопасност поставени на видимо място. Задължение за придружител за деца под 14 години", добави той.

"Въвеждат се изменения и в няколко други законопроекта - Кодекса за застраховането, Кодекса за търговското корабоплаване, в Закона за гражданското въздухоплаване и Закона за автомобилните превози. Новият закон няма да натоварва държавния бюджет. С този закон ще се намалят рисковете от инциденти. Законът влиза в НС и след като бъде приет, се предвиждат 6 месеца гаранционен срок, за да може всички атракционни да изпълнят новите разпоредби. В новия закон ясно привързваме рисковете от атракционните към Наказателния кодекс", завърши министър Караджов.