Новини
България »
Министър Караджов: В България вече ще има ясни правила и контрол за всяка атракция

Министър Караджов: В България вече ще има ясни правила и контрол за всяка атракция

29 Октомври, 2025 13:21 536 9

  • гроздан караджов-
  • закон-
  • атракциони

Целта е да се гарантират животът и здравето на хората, като се създават и предвидими условия за бизнеса. Ще се изсиква регистрация в публичен регистър към Министерството на туризма на всички фирми, които предоставят такива услуги

Министър Караджов: В България вече ще има ясни правила и контрол за всяка атракция - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В България вече ще има ясни правила и контрол за всяка атракция - и по суша, и по въздух, и по вода. Днес приехме проекта на Закон за общите правила за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност.

Това заяви на брифинг след заседанието на Министерски съвет вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

"Законопроектът е изготвен след серия от инциденти, които показаха, че няма ясни правила за безопасност. Новият закон създава ясна рамка за безопасност, задължителна застраховка и контрол върху всички атракциони. Целта е да се гарантират животът и здравето на хората, като се създават и предвидими условия за бизнеса. Ще се изсиква регистрация в публичен регистър към Министерството на туризма на всички фирми, които предоставят такива услуги. Без вписване - няма да имат право на действие. Ще се изисква задължителна застраховка "злополука" за всеки потребител, така че при инцидент да има гарантирано обезщетение. Ще има ежедневни проверки на съоръженията и задължителни права за безопасност поставени на видимо място. Задължение за придружител за деца под 14 години", добави той.

"Въвеждат се изменения и в няколко други законопроекта - Кодекса за застраховането, Кодекса за търговското корабоплаване, в Закона за гражданското въздухоплаване и Закона за автомобилните превози. Новият закон няма да натоварва държавния бюджет. С този закон ще се намалят рисковете от инциденти. Законът влиза в НС и след като бъде приет, се предвиждат 6 месеца гаранционен срок, за да може всички атракционни да изпълнят новите разпоредби. В новия закон ясно привързваме рисковете от атракционните към Наказателния кодекс", завърши министър Караджов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    Е БРАВО БЕ!
    НАЙ-ПОСЛЕ ДА СЕ СЕТИТЕ ДА ПОРАБОТИТЕ!

    13:23 29.10.2025

  • 2 Ясни

    4 1 Отговор
    правила ? При тройният колектив ?! Абсурд !

    13:27 29.10.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 0 Отговор
    всяко чудо за три дена

    правилата при мутрите са ясни , няма правила плащаш и готово до следващия инцидент пак ще търсим виновните както и сега виновни няма и да има

    13:33 29.10.2025

  • 4 Мюле

    1 0 Отговор
    знаем. както предната. до следващата

    Коментиран от #5

    13:43 29.10.2025

  • 5 Бойко

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мюле":

    Мутра на Пеевски и Слави се фука. Забрави. Оставка.

    13:46 29.10.2025

  • 6 Деций

    1 0 Отговор
    То и до сега имаше бе палячо крадлив,има наредба гласувана от НС 2014г която фиксира отговорностите, на атракционите,както и органите които трябва осъществяват наблюдение и контрол над дейността им.

    14:02 29.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Роки

    2 0 Отговор
    Нашите крадци много обичат комбинацията от думи "Ясно и категорично", което обикновено значи, че това дето се говори няма нищо общо с кражбата, която реално ще стане.

    14:35 29.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове