КНСБ: Необходимият нетен месечен доход за издръжка за един работещ е 1547 лв.

29 Октомври, 2025 15:39 776 23

  • кнсб-
  • заплати-
  • издръжка-
  • живот-
  • минимална работна заплата

За тричленно семейство с дете до 14 г. са необходими 2785 лв.

КНСБ: Необходимият нетен месечен доход за издръжка за един работещ е 1547 лв. - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Необходимият нетен месечен доход за издръжка за един работещ, живеещ сам, е 1547 лв. За тричленно семейство с дете до 14 г. са необходими 2785 лв.

Това съобщи Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) при представянето на данните от наблюдение на потребителските цени и заплата за издръжка за септември 2025 г.

Необходимият доход за издръжка нараства с 1.4% на тримесечна база и с 6.4% на годишна база, отчитат от синдиката.

Повече от половината от наетите лица се осигуряват на по-нисък доход от заплатата за издръжка (59.6%), сочат още данните на КНСБ. Има обаче позитивната тенденция общият брой на хората в тази група да намалява, което се дължи на повишението на доходите, отбелязват оттам.

Страната продължава да е с най-ниското ниво на минимална работна заплата (МРЗ) сред останалите държави членки на Европейския съюз (ЕС). МРЗ представлява 54% от заплатата за издръжка на един човек от тричленно семейство, което означава, че изостава от необходимите разходи за живот, коментират също от КНСБ.

Ръстът на цените на храните в България остава над средния за ЕС. При някои храни има изпреварващ ръст спрямо средното за ЕС, като например хляб и хлебни изделия, плодове, шоколад, сирена, сочат данните на КНСБ.

От синдикалната организация продължават да настояват за изготвяне на дефиниция и методология за официално измерване от страна на държавата на заплата за издръжка по примера на приетата през 2024 г. дефиниция на Международната организация на труда, предава БТА. От КНСБ искат и в средносрочен период минималната работна заплата да се приближи до равнището на заплатата за издръжка.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
  • 1 зелен петел

    9 1 Отговор
    С тия 1547 лв. на жена си само дрехи,обувки и чанти не може да купи,камо ли да живее сам.

    15:42 29.10.2025

  • 2 Тая не е ходила по магазини

    9 2 Отговор
    Това съобщи Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания

    15:43 29.10.2025

  • 3 Дориана

    5 5 Отговор
    Пределно ясно беше, че Теменужка Петкова не може да се справи с бюджета. И първия бюзжет беше пълен провал и фиаско , да не говорим за втория. Такива като нея са всички депутати от ГЕРБ/ СДС. Те са най- добри в кражбите, в овладяването на институциите, в купуването на гласове и все за провалите другите им са виновни . Стигна се до там, че Борисов да започне да театралничи.

    Коментиран от #11

    15:48 29.10.2025

  • 4 ЧИЧО

    10 1 Отговор
    Тия от независимите,зависими синдикати откриват топлата вода. Това,че в БГ е по скъпо от Европа и децата вече го знаят.

    15:50 29.10.2025

  • 5 стига ревахте

    5 6 Отговор
    На мен като не ми стигат парите работя и втора работа, вместо да лея сълзи колко съм зле! Разберете, спасяването на давещите се е дело на самите давещи се! Никой не е длъжен да ви храни вас и децата ви! КомунизЪма умря отдавна!

    Коментиран от #16

    15:56 29.10.2025

  • 6 Селянина с колелото

    3 1 Отговор
    В статията май са сбъркали и след цифрата вместо лв. трябва да е € ;-)))
    Нали сме пълноправен европейски член в еврозоната и в шенген.

    16:02 29.10.2025

  • 7 ТОВА

    3 2 Отговор
    €врото ще ни обърка дишането !

    16:02 29.10.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор
    Заплатата трябва да се изкара.

    Коментиран от #10

    16:03 29.10.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    Мързеливия матриял кара и с 500лв. от пенсията на мама и тати.

    16:04 29.10.2025

  • 10 Наистина

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    а ако ти е малка заплата спирай аванса !

    16:07 29.10.2025

  • 11 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    РАЗБИРА СЕ ЩОМ ТИ ДРАСКАШ ПЛАТЕНИТЕ СИ ЛЪЖИ ТУК ЗАЩО ТИ ЛИЧНО НЕ НАПРАВИШ БЮДЖЕТ НА БЪЛГАРИЯ НАЛИ СИ ПЛАТЕНА РАЗБИРАЧКА ПО ВСИЧКОЛОГИЯ ВЗЕМИ И НЯКОЛКОТО ПЛАТЕНИ ТУК ДОПИСНИКА

    Коментиран от #18

    16:10 29.10.2025

  • 12 Промяна

    2 4 Отговор
    Който иска пари да работи РАБОТА ЗА ПАРИ

    16:11 29.10.2025

  • 13 ООрана държава

    5 2 Отговор
    Ама обеснявайте го това на бойко и шиши който "работят" за хората, ние много добре знаем колко е издръжката на един работещ, всеки месец го тренираме тоя спорт

    16:12 29.10.2025

  • 14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 1 Отговор
    АЗ ЛИ НЕЩО НЕ МОГА ДА СХВАНА......
    2785 КАТО РАЗДЕЛИШ НА 3 = 928 ЛВ
    ЗНАЧИ НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО 928 ЛВ СА МУ "ПРЕДОСТАТЪЧНИ".
    АМИ ЩО ТОГАВА ОНАЗИ ИЗМЕТ ПОЛУЧАВАТ ПО 20 000 ЛВ!!!????
    ТЕ 20 ЧОВЕКА ЛИ ИЗДЪРЖАТ....!!!?????

    16:13 29.10.2025

  • 15 За нивото на Юрогария

    4 2 Отговор
    Първо трябва да се спре инфлацията. Да се замразят цените, които галопират след 2020 юли, с унищожаването на Валутен Борд, умишлено обезценявайки Български Лев.
    Да не говорим за бюджет на ВВС с 2 милиарда лева, или ще им плащаме 24 000 лева на месец, как ви са тези заплати, какво е това чудо в една нищонепроизвеждаща икономика, евтин суровинен придатък на ЕС.
    Най-високите заплати в БНБ и висши магистрати, трябва да са не повече от 5000 лв.
    Най-високите заплати в останали сектори с опит и стаж 3000 лв. чисто.
    Средна 2500 лв чисто,. Минимална 1500 - 1700 чисто.
    Всичко останало е фалит на Юрогария, теглене на Чудовищни заеми, без никакво производство с висока добавена стойност.
    Чака ни сценарият Гърция, после ще има замразяване на бюджетни заплати, които са надути безобразно.
    Какво е това чудо Киселова 30 000 лева заплата?

    16:14 29.10.2025

  • 16 Стенли

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "стига ревахте":

    Никой не говори за комизъм всички се биете в гърдите че сте големи европейци и не сте копейки е нека тогава управниците да направят така че заплатите и пенсиите да са като в Германия и Австрия а не като в Русия и Беларус щом не могат да го направят значи са некадърни и не им там мястото

    16:16 29.10.2025

  • 17 Бай Шиле

    4 0 Отговор
    Ама като подадеш молба за детски там едни 50 лева гледат брутния доход и не отпускат.

    16:16 29.10.2025

  • 18 Дориана

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Промяна":

    Къде по- точно е лъжата , защото всичко е вярно. Истината когато не иска да се приеме тя се окачествява като лъжа.

    Коментиран от #21, #22

    16:17 29.10.2025

  • 19 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Издръжката на един наемник от БА струва 3 пъти повече и то от нашите пари.

    16:23 29.10.2025

  • 20 Ми що

    3 0 Отговор
    тогаз депутатите взимат по петнсйс бона??

    16:28 29.10.2025

  • 21 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    Всичко надраскано от теб е лъжа гадна гнусна целенасочена лъжа срещу държавата ни институции личности политици А колкото до бюджет направи го ти вместо тук да драскаш платените си лъжи и вземи няколкото платени тук Намерете си работа вместо да Лъжете по сайтовете срещу България И как така реши че точно ТИ СИ НЕЩО ОПРЕДЕЛЯЩО БЮДЖЕТ НА БЪЛГАРИЯ

    16:29 29.10.2025

  • 22 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    Това че ти плащат да драскаш гнусотиите си тук не те прави НЯКАКВА над другите Защо забравяш че тук живеят още много други българи КОЙ ТЕ Е ИЗЛЪГАЛ ЧЕ ТИ СИ НЯКАКВА НАД ДРУГИТЕ

    16:31 29.10.2025

  • 23 Левски

    3 0 Отговор
    Хора, обърнете внимание на сумата за 1 човек и сумата за трима души. Тия за малоумни ли ни взимат. Значи един работещ ще се кефи на 1547лв, а тримата на 2785лв. При това с малко дете. Тия са тотално изперкали.

    16:35 29.10.2025

