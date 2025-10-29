Първа енергийна общност в София: Градят соларна централа на покрива на СУ "Емилиян Станев"

Първата енергийна общност в столицата беше представена официално в рамките на Европейската седмица на регионите и градовете. Инициативата "Енергийна общност София - 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" се реализира с подкрепата на Столична община, район "Витоша", частни и юридически лица. Тя предвижда изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ) на покрива на училището, уточни news.bg.
Концепцията беше представена от заместник-кмета по направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева и кмета на район "Витоша" арх. Зарко Клинков. Проектът е първият по рода си в София и показва възможността гражданите да участват активно в производството и споделянето на чиста енергия от възобновяеми източници.
"Фотоволтаичната инсталация ще се реализира чрез групово участие на физически и юридически лица. Интересът е голям, което показва, че обществото вече е готово за подобни инициативи. Анализите сочат, че системата може да достигне мощност от 75 киловата, като около 40% от произведената енергия ще се използва в самото училище. Това е дългосрочна инвестиция, която може да послужи като модел за други общински обекти", подчерта Бобчева.
От Софийската енергийна агенция - СОФЕНА, и партньорите по проекта, сред които и Българо-австрийската консултантска компания, допълниха, че енергийните общности насърчават производството на място, ефективното използване на енергията и създаването на икономическа активност на локално ниво. Те овластяват гражданите да участват в управлението на енергията, като същевременно допринасят за устойчивото развитие и опазването на околната среда.
Проектът се осъществява с техническа и консултантска подкрепа от СОФЕНА и в рамките на инициативата LIFE-BECKON, с активното съдействие на направление "Зелена система" на Столична община, ЕнЕфект и редица технически експерти.
Сред 22 анализирани общински обекта в район "Витоша", 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" е избрано за пилотен заради своята социална значимост, обновена инфраструктура и потенциал за образователна употреба на ВЕИ системата.
Основните параметри на проекта включват:
Очаква се системата да произвежда около 151 МВтч ток годишно, като 37,8% от енергията ще покрива нуждите на училището, а излишъкът от над 120 МВтч годишно ще бъде разпределян към други обществени сгради.
"Енергийната общност София" е първата стъпка към децентрализирано, устойчиво и гражданско участие в енергийния преход на столицата, поставяйки основите на нов модел за управление на енергията - близо до хората и близо до природата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #5
16:45 29.10.2025
2 Данко Харсъзина
16:47 29.10.2025
3 Зевс
16:47 29.10.2025
4 чикчирик
Коментиран от #10
16:49 29.10.2025
5 Ганчо
До коментар #1 от "честен ционист":Ти си про100 момче, кон да те ...., пак няма да разбере.Трай в ъгъла еврейско-руско сабака.
16:53 29.10.2025
6 Зелени неграмотници сте, с държани запла
17:01 29.10.2025
7 После като
Коментиран от #8
17:03 29.10.2025
8 МОНТИРАЙ!
До коментар #7 от "После като":На прав път сте! Щом реват на умряло троловете-копейкаджии!
17:37 29.10.2025
9 “Енергийна общност”
17:39 29.10.2025
10 спаси Луната
До коментар #4 от "чикчирик":От 1000 кв.м фотоволтаични панели, се произвежда 200 МВтчаса на година.
От 1 кв.км фотоволтаични панели, се произвежда 200 ГВтчаса на година.
В България годишното електропотребление е 36000 ГВтчаса на година.
От това следва, че ако електроенергията от фотоволтаичните панели можеше да се съхранява, то за България са необходими 36000/200=180 кв.км панели.
За сравнение, площа на рудника Марица изток е 220 кв.км.
Ако в България се провеждаше разумна политика, то трябва да се изградят ПАВЕЦ с обща мощност около 3000 МВт и да се запазят електроцентралите в Маришкия басейн, които да работят в периода ноември - март и да се изгради заместваща мощност за АЕЦ Козлодуй.
18:03 29.10.2025