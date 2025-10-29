Новини
Първа енергийна общност в София: Градят соларна централа на покрива на СУ "Емилиян Станев"

Първа енергийна общност в София: Градят соларна централа на покрива на СУ "Емилиян Станев"

29 Октомври, 2025

"Енергийната общност София" е първата стъпка към децентрализирано, устойчиво и гражданско участие в енергийния преход на столицата

Първа енергийна общност в София: Градят соларна централа на покрива на СУ "Емилиян Станев" - 1
Снимка: Shutterstock
Първата енергийна общност в столицата беше представена официално в рамките на Европейската седмица на регионите и градовете. Инициативата "Енергийна общност София - 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" се реализира с подкрепата на Столична община, район "Витоша", частни и юридически лица. Тя предвижда изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ) на покрива на училището, уточни news.bg.

Концепцията беше представена от заместник-кмета по направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева и кмета на район "Витоша" арх. Зарко Клинков. Проектът е първият по рода си в София и показва възможността гражданите да участват активно в производството и споделянето на чиста енергия от възобновяеми източници.

"Фотоволтаичната инсталация ще се реализира чрез групово участие на физически и юридически лица. Интересът е голям, което показва, че обществото вече е готово за подобни инициативи. Анализите сочат, че системата може да достигне мощност от 75 киловата, като около 40% от произведената енергия ще се използва в самото училище. Това е дългосрочна инвестиция, която може да послужи като модел за други общински обекти", подчерта Бобчева.

От Софийската енергийна агенция - СОФЕНА, и партньорите по проекта, сред които и Българо-австрийската консултантска компания, допълниха, че енергийните общности насърчават производството на място, ефективното използване на енергията и създаването на икономическа активност на локално ниво. Те овластяват гражданите да участват в управлението на енергията, като същевременно допринасят за устойчивото развитие и опазването на околната среда.

Проектът се осъществява с техническа и консултантска подкрепа от СОФЕНА и в рамките на инициативата LIFE-BECKON, с активното съдействие на направление "Зелена система" на Столична община, ЕнЕфект и редица технически експерти.

Сред 22 анализирани общински обекта в район "Витоша", 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" е избрано за пилотен заради своята социална значимост, обновена инфраструктура и потенциал за образователна употреба на ВЕИ системата.

Основните параметри на проекта включват:

Очаква се системата да произвежда около 151 МВтч ток годишно, като 37,8% от енергията ще покрива нуждите на училището, а излишъкът от над 120 МВтч годишно ще бъде разпределян към други обществени сгради.

"Енергийната общност София" е първата стъпка към децентрализирано, устойчиво и гражданско участие в енергийния преход на столицата, поставяйки основите на нов модел за управление на енергията - близо до хората и близо до природата.


България
