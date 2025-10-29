Новини
България »
Явор Пенчев: Минималните заплати на младите лекари и сестрите се гарантират със закон

Явор Пенчев: Минималните заплати на младите лекари и сестрите се гарантират със закон

29 Октомври, 2025 19:34 419 6

  • явор пенчев-
  • мрз-
  • млади лекари

Зам.-министърът е убеден, че предложенията ще бъдат одобрени от парламента

Явор Пенчев: Минималните заплати на младите лекари и сестрите се гарантират със закон - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) одобри днес проектобюджета на касата за следващата година, в който е предвиден нов механизъм за гарантиране на минимални възнаграждения за младите лекари без специалност и медицинските сестри, акушерките и сродните професии. Темата коментира в предаването „Лице в лице“ по БТВ зам.-министърът на здравеопазването Явор Пенчев, който е и председател на НС на НЗОК.

Пенчев обясни, че в Закона за лечебните заведения ще бъде въведен нов член, който фиксира задължителни минимални заплати за посочените групи. За първи път сумите са изчислени и посочени в евро:

1860 евро – за лекари без специалност, включително лекари по дентална медицина, психолози магистри, магистър-фармацевти без специалност, както и специалисти с немедицинско образование (в областта на биологическите, химическите, физическите, инженерните науки и биотехнологиите), работещи в лечебни заведения

1550 евро – за медицински сестри, акушерки, лекарски асистенти, фелдшери, рехабилитатори, инспектори по обществено здраве, помощник-фармацевти, зъботехници и други сродни професии.

Пенчев подчерта, че исканията на протестиращите млади лекари и медицински специалисти са изцяло удовлетворени – те настояваха за 150% и 125% от средната брутна заплата за страната, което се постига с новите нива.

За да се гарантира изплащането на тези възнаграждения в държавния бюджет за 2026 г. са предвидени 260 милиона евро, които ще бъдат трансферирани от централния бюджет към НЗОК.

Редът и условията за прилагане на новите възнаграждения ще бъдат уточнени в предстоящите преговори между НЗОК и Българския лекарски съюз и записани в Рамковия договор.

„За мен това е устойчиво решение, защото фиксираме минималните възнаграждения в самия Закон за лечебните заведения. Те ще действат, докато не бъдат изменени или отменени, и няма нужда да се приемат наново всяка година,“ обясни зам.-министърът.

Пенчев допълни, че предвидените средства са съгласувани с Министерството на финансите и с коалиционните партньори и изрази увереност, че Народното събрание ще приеме предложението без съществени промени.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 има закон

    1 0 Отговор
    и въобще за минималната заплата......

    19:35 29.10.2025

  • 2 дядото

    1 0 Отговор
    гадове сте вие. та с какво са по-различни младите сестри и лекари от всички други млади хора-специалисти.

    Коментиран от #4, #5

    19:44 29.10.2025

  • 3 Н.НОТЕВ

    0 1 Отговор
    + 150% НАД МИНИМАЛНАТА ИСКАТ ДА ВЗИМАТ.
    А ТОВА ДАЛИ МОГАТ ДА ИЗЛЕКУВАТ НЯКОЙ НАПЪЛНО НЕ БИЛО ВАЖНО.
    ВАЖНОТО Е ТЕ ДА СА ДОБРЕ. ПОНЕЖЕ БИЛЕ.УЧИЛИ И ЗАВЪРШИЛИ НЯКАК УЧЕНЕТО. ТРЯБВА ДА ИМ СЕ ПЛАЩА СПОРЕД КВАЛИФИКАЦИЯТА МОЖЕНЕТО И ЕФЕК ОТ ТЯХНАТА РАБОТА.ТАКА НА КАЛПАК МЕДИЦИНАТА НЯМА.ДА.Е МНОГО ПОЛЕЗНА.

    19:48 29.10.2025

  • 4 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "дядото":

    Дядоу на младата сестра може да й удариш една 😀

    19:53 29.10.2025

  • 5 Да де, ама

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "дядото":

    задай си въпроса защо простите и неграмотни меверейски лентяи получават огромни заплати без да работят.

    19:54 29.10.2025

  • 6 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Специално на сестри сме се нагледали на некадърност

    19:55 29.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове