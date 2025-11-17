Костадин Ангелов: Осигурени са средствата за заплатите на младите лекари

"Средствата за заплатите на младите лекари са осигурени. Те няма да бъдат разпределени под формата на клинични пътеки. Това ще бъдат целеви средства, които ще бъдат раздавани на лечебни заведения, за да постигнат резултата, който беше поставен като цел още в самото начало". Това заяви председателят на Комисията по здравеопазване в парламента Костадин Ангелов по време на официалната церемония по проекта „Лекарите, на които вярваме“ за 2025 година, която се проведе в Гранд хотел „Милениум” в София, цитиран от Нова телевизия. Инициативата се организира ежегодно от вестник "24 часа" и отличава медици, номинирани от техните пациенти

Ангелов подчерта, че Комисията по здравеопазване и Народното събрание ще подкрепят всяка една инициатива, която ще помогне на лекарите да лекуват и ще махнат всяко едно изискване, което им пречи да работят.