Костадин Ангелов: Осигурени са средствата за заплатите на младите лекари

Костадин Ангелов: Осигурени са средствата за заплатите на младите лекари

17 Ноември, 2025 16:07 323 6

"Те няма да бъдат разпределени под формата на клинични пътеки. Това ще бъдат целеви средства, които ще бъдат раздавани на лечебни заведения, за да постигнат резултата, който беше поставен като цел още в самото начало", поясни председателят на Комисията по здравеопазване в парламента

Костадин Ангелов: Осигурени са средствата за заплатите на младите лекари - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

"Средствата за заплатите на младите лекари са осигурени. Те няма да бъдат разпределени под формата на клинични пътеки. Това ще бъдат целеви средства, които ще бъдат раздавани на лечебни заведения, за да постигнат резултата, който беше поставен като цел още в самото начало". Това заяви председателят на Комисията по здравеопазване в парламента Костадин Ангелов по време на официалната церемония по проекта „Лекарите, на които вярваме“ за 2025 година, която се проведе в Гранд хотел „Милениум” в София, цитиран от Нова телевизия. Инициативата се организира ежегодно от вестник "24 часа" и отличава медици, номинирани от техните пациенти

Ангелов подчерта, че Комисията по здравеопазване и Народното събрание ще подкрепят всяка една инициатива, която ще помогне на лекарите да лекуват и ще махнат всяко едно изискване, което им пречи да работят.


Напиши коментар:


  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    А ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ КОГА????

    16:16 17.11.2025

  • 2 Мафията с поредната порция лъжи

    1 0 Отговор
    Кака костадинка видна герберски шарлатанка и палавница!

    Коментиран от #5

    16:18 17.11.2025

  • 3 С колко прашки

    0 0 Отговор
    Ти удариха?
    Няма заплати за тези, които не са сетдепломирали!
    Няма определение» млад леар» Те са санитари, докато не положат Хипокретоваьаиклетва!

    Коментиран от #6

    16:19 17.11.2025

  • 4 Въпрос

    0 0 Отговор
    Костадин Ангелов пак питам:
    Колко струва един ден лъчетерапия в Абаджем сити Клиник Младост???
    Пациентите с лъчетерапия се водят хоспитализирани , а това е лъжа?
    Кой контролира, колко прибира турската болница от нас българите???
    Осман паша май пак коли и беси и раята е доволна, че я изтребват!
    ДАНС ГЛАВЕН ПРОКУРОР ГОШО БОРЕЦА ЕХО???

    16:19 17.11.2025

  • 5 Тази мома

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мафията с поредната порция лъжи":

    Лъже тази мома Костадинка Ангелов, както лъже и булката Борисов.

    16:22 17.11.2025

  • 6 Малеееее

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "С колко прашки":

    Меката китка Костадин Ангелов се загрижил за някои студенти, но само ако са от мъжки пол и го пуснат в леглото си.

    16:24 17.11.2025

