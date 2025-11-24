Новини
Синдикалист: Ще настъпи хаос в системата на здравеопазването

24 Ноември, 2025 11:37 1 390 15

  • здравеопазване-
  • иван кокалов-
  • млади лекари

Тази седмица шефът на НАП трябва да обясни защо приходната агенция не може да събере всички здравноосигурителни вноски, каза още Иван Кокалов

Синдикалист: Ще настъпи хаос в системата на здравеопазването - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ще настъпи хаос в системата на здравеопазването с решението да се вдигнат парите за младите лекари чрез закони, а не чрез колективно трудово договаряне. Това заяви председателят на Федерацията на синдикатите в здравеопазването на КНСБ д-р Иван Кокалов в "Денят започва" по БНТ. Тази седмица шефът на НАП трябва да обясни защо приходната агенция не може да събере всички здравноосигурителни вноски, каза още Кокалов.

"Но големият проблем, аз затова не реагирам поне докато влезем в еврозоната, защото е голямо събитие, но след това ще настъпи тотален хаос в здравеопазването, защото здравеопазването има много категории персонал и за тях не знам по какъв начин заплатите ще бъдат определени без колективно трудово договаряне и как всъщност началните заплати на някои лекари, които сега започват кариерата, ще превишат заплати на хора с една и две специалности, които имат 10 и повече години трудов стаж, тоест създава се хаос и не знам дали някой съзнава в каква пропаст се бута здравеопазването", коментира Иван Кокалов, член на Надзорния съвет на НЗОК, КНСБ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 трайно неосигуряващ се

    24 1 Отговор
    Защо ви е да се осигурявате, при положение, че днешната медицина е толкова напреднала, че вече всички сме болни.

    Коментиран от #6, #7

    11:41 24.11.2025

  • 2 Гост

    3 6 Отговор
    Хауса е заради една лигава студинтка, яхната от популиски партии

    11:50 24.11.2025

  • 3 Шеф на болница

    19 1 Отговор
    Не ми стига заплата от 500 000 лв.

    11:51 24.11.2025

  • 4 име

    15 1 Отговор
    Еееа и алчните ненаядени паразити. Дай да държим младите лекари на ниски заплати щото умишено не сключваме колективен трудов договор за да има за шефа яка заплата.

    12:07 24.11.2025

  • 5 Никой

    4 2 Отговор
    Но те имат ли умения, цащото май нямат умения.

    12:10 24.11.2025

  • 6 Ала-бала

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "трайно неосигуряващ се":

    В НАП постъпват плащания за НЗОК, но не се превеждат към касата, защото правят някакви галимации да вържат бюджета, защото сметката не излиза.

    12:19 24.11.2025

  • 7 Добре де

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "трайно неосигуряващ се":

    Ама я се сетете за меката китка Ботокс Костадин Ангелов от герберската глутница. Той е председател на здравната комисия, но е зает с обслужване на меките части на Тиквата Борисов. Там потъват парите за здраве.

    12:19 24.11.2025

  • 8 Хайде първо да уточним

    4 0 Отговор
    кои са освободени от здравноосигурителни вноски - деца и пенсионери, военни и полиция, държавни служители. Тези вноски към НАП трябва да се вкарват от общия бюджет на държавата,а дали се вкарват не се знае.Младите лекари са т.н. специализанти. Ако за тях се отпуска отделно перо за заплащане извън НЗОК и се разпределя в болниците, сключили договори за специализация на медици , не виждам какъв е проблема .А хаосът в заплащането ще продължи докато в клиничните пътеки не се калкулира трудът на лекари, мед.сестри, лаборанти, кинезитерапевти и санитари.

    Коментиран от #12

    12:21 24.11.2025

  • 9 толупа

    2 0 Отговор
    Колегите Боко от Банки и Шиши от Тотото ще въдворят ред при нужда.

    12:23 24.11.2025

  • 10 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Пациента отдавна не е пациент, а е клиент

    12:29 24.11.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор
    КОГАТО ПАДНАТ ГЛАВИТЕ НА ДВЕТЕ ПРАСЕТА
    ХАОСЪТ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ

    12:30 24.11.2025

  • 12 НО НО НО

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хайде първо да уточним":

    Имо едно голямо НО, работещите пенсионери трябва да си плащат здравни осигуровки. В частния сектор ти давам 100% гаранция че е така. Въпроса е, онези на държавна хранилка дали им плащат осигуровките, дали те си ги плащат.... или нищо не се плаща.

    Коментиран от #13

    12:41 24.11.2025

  • 13 Виж фиш за заплата

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "НО НО НО":

    на работещ пенсионер и тогава пиши.Работещ пенсионер плаща не само здравни, но и пенсионни вноски.

    Коментиран от #15

    12:50 24.11.2025

  • 14 мутрафон

    1 0 Отговор
    НИКОГА!!!Нашите хора Боко от Банки и Прасето от Тотото няма да допуснат Това да се случи!

    12:57 24.11.2025

  • 15 НО НО НО

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Виж фиш за заплата":

    Добре, сигурно е така, ама в случая не говорим за пенсионните вноски или цената на сапуна, а за здравните вноски, заплатите на младите лекари и здравната система.

    13:00 24.11.2025

