Синдикалист: Ще настъпи хаос в системата на здравеопазването

Ще настъпи хаос в системата на здравеопазването с решението да се вдигнат парите за младите лекари чрез закони, а не чрез колективно трудово договаряне. Това заяви председателят на Федерацията на синдикатите в здравеопазването на КНСБ д-р Иван Кокалов в "Денят започва" по БНТ. Тази седмица шефът на НАП трябва да обясни защо приходната агенция не може да събере всички здравноосигурителни вноски, каза още Кокалов.
"Но големият проблем, аз затова не реагирам поне докато влезем в еврозоната, защото е голямо събитие, но след това ще настъпи тотален хаос в здравеопазването, защото здравеопазването има много категории персонал и за тях не знам по какъв начин заплатите ще бъдат определени без колективно трудово договаряне и как всъщност началните заплати на някои лекари, които сега започват кариерата, ще превишат заплати на хора с една и две специалности, които имат 10 и повече години трудов стаж, тоест създава се хаос и не знам дали някой съзнава в каква пропаст се бута здравеопазването", коментира Иван Кокалов, член на Надзорния съвет на НЗОК, КНСБ.
