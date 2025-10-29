Новини
България »
КНСБ: Бюджет 2026 е на безхаберието към работещите

КНСБ: Бюджет 2026 е на безхаберието към работещите

29 Октомври, 2025 20:55 501 10

  • кнсб-
  • бюджет-
  • любослав костов

Любослав Костов заяви, че в петък синдикати излизат на протестна акция

КНСБ: Бюджет 2026 е на безхаберието към работещите - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Главният икономист на КНСБ Любослав Костов остро разкритикува подготвяния държавен бюджет за 2026 г. в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS, като го нарече „бюджет на безхаберието към работещите“.

„Бюджетът трябва до петък вечер да е в парламента. Преди това трябва да е приет от Министерския съвет, а преди това да бъде свикана Тристранката, за да питат и нас какво мислим. Предполагам, че тази вечер късно ще ни дадат 400 страници голям републикански бюджет и утре по обяд ще ни свикат да кажем мнението си. Това е изключително несериозно“, каза Костов.

По думите му единственото, което до момента е ясно, е, че минималната работна заплата ще бъде намалена – решение, което КНСБ категорично отхвърля.

„Това е бюджетът на безхаберието към работещите. Хората ще са на минус – именно тези, които движат растежа и икономиката. Не мога да разбера защо поредната криза трябва да бъде овладявана за сметка на хората със средни и ниски доходи“, подчерта той.

Костов заяви, че министърът на финансите Теменужка Петкова е решила „да не спазва закона и да намали минималната работна заплата“.

„Искаме логично обяснение от изпълнителната власт защо се намаляват заплатите. Обявяваме се против това решение. На Балканите и в цяла Европа само Албания има по-ниска минимална заплата от нашата“, добави икономистът.

От КНСБ съобщиха, че в петък ще се проведе протестна акция, организирана съвместно с КТ „Подкрепа“.

„В петък излизаме на протестна акция , а ако не получим резултат – ще организираме голям национален протест“, заяви Костов.

Икономистът посочи и несъответствия в заложените параметри на бюджета за 2026 г. Според него прилагането на т.нар. „швейцарско правило“ води до по-висок ръст на пенсиите спрямо доходите.

„Пенсиите ще нараснат със 7,6%, а доходите – едва с 5%. Така доходите на работещите ще растат по-бавно от пенсиите, което е недопустимо“, коментира той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    5 1 Отговор
    аз затуй не работя
    работата е за бальци

    20:57 29.10.2025

  • 2 А безхаберието

    3 1 Отговор
    Към безработните е направо колосално. Както се казва безхаберието ни е взаимно

    20:59 29.10.2025

  • 3 Един

    7 1 Отговор
    Че е бюджет на безхаберието е ясно... ама и вие подхождате безхаберно!

    ТРЯБВА МАСОВО РЯЗАНЕ!!! не раздаване!
    Трябва масови уволнения в държавния сектор!

    Коментиран от #10

    21:01 29.10.2025

  • 4 ГЕРБНН

    2 1 Отговор
    Работим за хората работим за хората работим за хората

    21:01 29.10.2025

  • 5 Нови кобри

    3 1 Отговор
    Ама поне към неработищете РВМ и РнВМ ;) са помислили за големите им тарбуси…..50% UP

    21:05 29.10.2025

  • 6 Да,бе

    7 1 Отговор
    Бюджета за догодина е пир по време на чума...Но ще пирува само чумата,особено съдебна,здравна и прочие непотребна под охраната на всякакви милиционери от всички излишни службици

    21:05 29.10.2025

  • 7 Гaзарян

    1 0 Отговор
    ГЕРБ победа ✊🏻

    21:19 29.10.2025

  • 8 Дика

    2 0 Отговор
    Най безполезните тутманици са тия синдикати, загрижили се за работещите ама ореваха за вдигане на данъци и осигуровки, голяма грижа.

    21:21 29.10.2025

  • 9 Тити

    2 0 Отговор
    А къде беше КНСБ 13 години назад аааааа забравих бяха на хранилка при Боко.

    21:24 29.10.2025

  • 10 Абсолютно!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    Стотици хиляди бездействащи и лентяйстващи милиционери и бюджетари, но за сметка на това са с космически заплати. Синдикатите знаят ли това?!

    21:30 29.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове