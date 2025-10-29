КНСБ: Бюджет 2026 е на безхаберието към работещите

Главният икономист на КНСБ Любослав Костов остро разкритикува подготвяния държавен бюджет за 2026 г. в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS, като го нарече „бюджет на безхаберието към работещите“.
„Бюджетът трябва до петък вечер да е в парламента. Преди това трябва да е приет от Министерския съвет, а преди това да бъде свикана Тристранката, за да питат и нас какво мислим. Предполагам, че тази вечер късно ще ни дадат 400 страници голям републикански бюджет и утре по обяд ще ни свикат да кажем мнението си. Това е изключително несериозно“, каза Костов.
По думите му единственото, което до момента е ясно, е, че минималната работна заплата ще бъде намалена – решение, което КНСБ категорично отхвърля.
„Това е бюджетът на безхаберието към работещите. Хората ще са на минус – именно тези, които движат растежа и икономиката. Не мога да разбера защо поредната криза трябва да бъде овладявана за сметка на хората със средни и ниски доходи“, подчерта той.
Костов заяви, че министърът на финансите Теменужка Петкова е решила „да не спазва закона и да намали минималната работна заплата“.
„Искаме логично обяснение от изпълнителната власт защо се намаляват заплатите. Обявяваме се против това решение. На Балканите и в цяла Европа само Албания има по-ниска минимална заплата от нашата“, добави икономистът.
От КНСБ съобщиха, че в петък ще се проведе протестна акция, организирана съвместно с КТ „Подкрепа“.
„В петък излизаме на протестна акция , а ако не получим резултат – ще организираме голям национален протест“, заяви Костов.
Икономистът посочи и несъответствия в заложените параметри на бюджета за 2026 г. Според него прилагането на т.нар. „швейцарско правило“ води до по-висок ръст на пенсиите спрямо доходите.
„Пенсиите ще нараснат със 7,6%, а доходите – едва с 5%. Така доходите на работещите ще растат по-бавно от пенсиите, което е недопустимо“, коментира той.
1 1488
работата е за бальци
20:57 29.10.2025
2 А безхаберието
20:59 29.10.2025
3 Един
ТРЯБВА МАСОВО РЯЗАНЕ!!! не раздаване!
Трябва масови уволнения в държавния сектор!
Коментиран от #10
21:01 29.10.2025
4 ГЕРБНН
21:01 29.10.2025
5 Нови кобри
21:05 29.10.2025
6 Да,бе
21:05 29.10.2025
7 Гaзарян
21:19 29.10.2025
8 Дика
21:21 29.10.2025
9 Тити
21:24 29.10.2025
10 Абсолютно!
До коментар #3 от "Един":Стотици хиляди бездействащи и лентяйстващи милиционери и бюджетари, но за сметка на това са с космически заплати. Синдикатите знаят ли това?!
21:30 29.10.2025