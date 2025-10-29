Новини
Пламен Димитров: За този бюджет няма да се разберем

29 Октомври, 2025 22:28 610 7

Скандална новина е, че минималната заплата се намалява, каза той

Пламен Димитров: За този бюджет няма да се разберем - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"За този бюджет, по този начин, по който е конструиран, няма да се разберем. Това е опит и да се имитира каквото и да било действие, което орязва, всъщност, очакване на истинско увеличение за хората, за да си покрият реалните нужди - хора, които са на минимална заплата, с опит и знание. Да се каже колко души трябват наистина на тази държава да работят. Лекари, специалисти, учители и всички останали. Или ако няма пари за тях да ги уволняваме, пък те ще лягат на улицата".

Това каза в предаването „Лице в лице“ по бТВ след централната емисия Новини президентът на КНСБ Пламен Димитров.

„За поредна година имаме политика по доходите, която дава 5% увеличение на заплатите в бюджетния сектор, което очевидно даже няма да покрие инфлацията. 6,4% е на годишна база увеличението на издръжката на живота, заплата за издръжка, на един работещ, сам живеещ“, каза още Димитров.

„Скандална новина е, че минималната заплата се намалява. Няма как това да го приемем. В Тристранния съвет никой не заяви, нито вицепремиерът Дончев, нито някой друг, че правителството има намерение да намалява минималната заплата, да променя Кодекса на труда, а обратното. Бяха внесени числа, знаете какви, 1213 лева и беше заявено, че това е намерението на правителството“, заяви Пламен Димитров.

„Сега, какво се намалява всъщност в дохода на тези, които работят на минималната заплата? Дори на 605 евро, ако е тя. Разбира се, ние искаме да се върне на 620 евро, където трябва да бъде. Но там, да не забравяме, че работника плаща 0,88% от тези 2%. Тоест 40 процентни пункта. По-малко от половината плаща той“, посочи още Димитров.

Данните на НСИ явно показват, че за последните 15 години те на които плаща правителството с обществен сектор, е намалял с 85 хиляди души. Това е фактологията. Да, държавната администрация, държавните служители, са нарастени с 1066 човека, което, ако това е проблема на бюджета, здраве му кажи.

Пламен Димитров коментира и думите на председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, който по-рано днес посочи:

„Стремежът към раздуване на публичния сектор от комунистите от КНСБ и БСП ще ни докарат не до стагнация, а до най-зловещата икономическа ситуация – стагфлация“.

„Няма такъв филм като стагфлация Господин Домусчиев трябва да прочете повече книги. Очевидно, ние не вървим към никакъв такъв сценарий. Ако комунисти са били неговите родители, аз не съм там“, заяви Димитров.

„Това, което правим в момента, не е да увеличаваме публичните разходи, а да финансираме системите по адекватен начин. Ако някой е решил че 541 евро пенсия, което ще стане след увеличението от 1 юли, при той ръст на цените, при тези хранителни стоки, като цени, които имаме в магазините, значи някой трябва да се опита да живее, самият господин Домусчиев да се опита да живее, с 540 евро на месец“, коментира още Пламен Димитров.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майна

    3 0 Отговор
    Внимавайте какво пишете за това светейшество
    Иска имунитет на депутат от Възраждане защото казал нещо, което го засегнало

    22:30 29.10.2025

  • 2 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Бойко ще се съгласи за 620 еврака минималка и после ще го слушаме един месец да хвалипръцва колко е велик и как ТОЙ спасил бюджета

    22:31 29.10.2025

  • 3 Революция

    0 0 Отговор
    И идея с нямате какво ще се случи догодина

    22:37 29.10.2025

  • 4 оня с питон.я

    0 0 Отговор
    Нема пари бе копче. На какъв език да ти се обясни? Тука не се произвежда нищо, а секо крадне като за световно. Извади си парите от джоба и ги дай.

    22:38 29.10.2025

  • 5 Оня с коня

    1 0 Отговор
    И да обясни П.Димитров какво ще стане ако не се съгласят?А е казано:"И без Петел ще съмне"!

    22:38 29.10.2025

  • 6 безпартиен

    0 0 Отговор
    Този за каква заплата месечно пък и годишно "защитава" трудещите се?Ако някой знае,нека сподели,че човека сам няма да си каже!

    22:44 29.10.2025

  • 7 луд

    0 0 Отговор
    Пари няма , заеми се взимат и всички ние мизерстваме освен господата с главните Букви Д . Но като един гражданин , който няма думата в тази сбъркана държава да попитам , като толкова е зле у нас защо подарихме 40 тона злато на ЕС за да финансира Зелеенскии. Това показва , че България е продадена и всички ние сме само проблем за новите собственици и лека , полека ще ни морят . А народа спи и драпа да изскара днешният ден и му дреме на дядовия и така до като не си с двата крака в гроба. Ами това си заслужаваме всички , щото народа стана коклук , овца и господин никой.

    23:02 29.10.2025

