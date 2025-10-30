Депутатите гласуват промени в Закона за отбраната

Депутатите ще разгледат проекта на процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, предаде БНТ.
Освен това народните представители ще гласуват на второ четене промените в Закона за отбраната и въоръжените сили.
В Закона се регламентират обезщетенията при инциденти възникнали при изпълнение на служебните задължения и образователните стандарти при обучение.
Депутатите ще трябва да приемат и измененията в Договора за доставка на ракети Sidewinder, свързани с коригирани срокове за доставка детайли за съхранение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аман
06:23 30.10.2025
2 Нищо
Коментиран от #3
06:26 30.10.2025
3 Време е
До коментар #2 от "Нищо":за Алтернатива за България !!!!
Коментиран от #8
06:31 30.10.2025
4 глоги
06:38 30.10.2025
5 танкист
06:40 30.10.2025
6 Др.Тодор Живков 🇧🇬
06:56 30.10.2025
7 много искат да стрелят по руснаците
Поне ще се оттървем от вътрешния враг!!
07:04 30.10.2025
8 Oня с коня
До коментар #3 от "Време е":Досега викахте че е време за Възраждане,сега пък за някаква Алтернатива,Управниците смениха набързо Лятното със Зимни време...Ама тук Времето май за нищо го нямате ,а?
07:08 30.10.2025
9 Министър на Отбрана
Колко гори ще изсекат за втори завод за взривни вещества, близки по сила до тези на ядрен взрив.
500 декара? Територията е обречена.
Ще се произвеждат ли в Сопот снаряди с обеднен уран?
Направена ли е Екологична оценка на мръсното производство за тровене на води и др.
Кой ще възстанови 500 декара гора?
Заличават ни упорито, последно бюджет, Разходната част е Грабеж от всеки един българин.
Добре са само БЮДЖЕТНИЦИТЕ ВСС 24 000 лв. заплата 2 милиарда за заплати.
Шамани без специализации увеличени заплати. Бюджетни заплати от 2020 до 2025 увеличени с 100%.
Депутатски заплати по 12-20 000 лв на месец с добавки и субсидии отделно.
Оставка на БКП, ДПС, ГЕРБ, ИТН, СДС, ДБ и ПП.
Оставка.
Коментиран от #10
07:09 30.10.2025
10 за съжаление без
До коментар #9 от "Министър на Отбрана":Война и народен съд няма да мине
07:21 30.10.2025
