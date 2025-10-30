Новини
Депутатите гласуват промени в Закона за отбраната

30 Октомври, 2025 07:18, обновена 30 Октомври, 2025 06:21 996 11

Регламентират обезщетенията при инциденти

Депутатите гласуват промени в Закона за отбраната - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Депутатите ще разгледат проекта на процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, предаде БНТ.

Освен това народните представители ще гласуват на второ четене промените в Закона за отбраната и въоръжените сили.

В Закона се регламентират обезщетенията при инциденти възникнали при изпълнение на служебните задължения и образователните стандарти при обучение.

Депутатите ще трябва да приемат и измененията в Договора за доставка на ракети Sidewinder, свързани с коригирани срокове за доставка детайли за съхранение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Аман

    12 0 Отговор
    от тия "умници" !

    06:23 30.10.2025

  • 2 Нищо

    18 0 Отговор
    положително от връзките на тройния колектив , тотални безумия и перманентно борчове ! Оставка !

    Коментиран от #3

    06:26 30.10.2025

  • 3 Време е

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Нищо":

    за Алтернатива за България !!!!

    Коментиран от #8

    06:31 30.10.2025

  • 4 глоги

    3 0 Отговор
    Депутатите ЩЕ гласуват промени в "Закон за отбраната".

    06:38 30.10.2025

  • 5 танкист

    6 0 Отговор
    Генералният директор на Българската телеграфна агенция няма нищо общо с отбраната на Република България!

    06:40 30.10.2025

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 0 Отговор
    Ще се "отбраняваме" само с наливане на пари в краварското ВПК.

    06:56 30.10.2025

  • 7 много искат да стрелят по руснаците

    5 0 Отговор
    Е е е! Те ще им върнат!
    Поне ще се оттървем от вътрешния враг!!

    07:04 30.10.2025

  • 8 Oня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Време е":

    Досега викахте че е време за Възраждане,сега пък за някаква Алтернатива,Управниците смениха набързо Лятното със Зимни време...Ама тук Времето май за нищо го нямате ,а?

    07:08 30.10.2025

  • 9 Министър на Отбрана

    6 0 Отговор
    Вече ще има права да обявява "извънаредни положения", без решения на НС. Или ако Мин. Отбарана реши да отговори на някаква провокация, без да са изяснени обстоятелствата пример: дронове и самолет Лайен, ще ни вкара във война, без дори да знаем.
    Колко гори ще изсекат за втори завод за взривни вещества, близки по сила до тези на ядрен взрив.
    500 декара? Територията е обречена.
    Ще се произвеждат ли в Сопот снаряди с обеднен уран?
    Направена ли е Екологична оценка на мръсното производство за тровене на води и др.
    Кой ще възстанови 500 декара гора?
    Заличават ни упорито, последно бюджет, Разходната част е Грабеж от всеки един българин.
    Добре са само БЮДЖЕТНИЦИТЕ ВСС 24 000 лв. заплата 2 милиарда за заплати.
    Шамани без специализации увеличени заплати. Бюджетни заплати от 2020 до 2025 увеличени с 100%.
    Депутатски заплати по 12-20 000 лв на месец с добавки и субсидии отделно.
    Оставка на БКП, ДПС, ГЕРБ, ИТН, СДС, ДБ и ПП.
    Оставка.

    Коментиран от #10

    07:09 30.10.2025

  • 10 за съжаление без

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Министър на Отбрана":

    Война и народен съд няма да мине

    07:21 30.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
