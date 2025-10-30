Новини
Богдан Богданов за Бюджет 2026: В момента се орязват социални плащания, майчински, минималната работна заплата

30 Октомври, 2025 08:56

Допълнителните разходи за работещите и за бизнеса не са оправдани

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Допълнителните разходи както за работещите, така и за бизнеса не са оправдани. Това заяви депутатът от „Продължаваме Промяната-Демократична България” Богдан Богданов в студиото на „Здравей, България” по "Нова телевизия" относно Бюджет 2026. Опозицията не одобрява преразпределението на средствата.

„В момента се орязват социални плащания, майчински, минималната работна заплата не се качва до обещаните нива, бизнесът ще плаща повече осигуровки. От къде обаче се получава дефицитът? От там, че се харчи много повече за проекти. През тази година правителството изтегли повече заеми, отколкото са изтеглени през последните три”, посочи народният представител.

Богданов призова държавната администрация да бъде оптимизирана там, където е възможно. „Бизнесът изнемогва за кадри и внася от чужбина. Нека администрацията се влее в частния сектор”, апелира бившият министър на икономиката.

По думите му се очаква цените на горивата у нас да се вдигнат, тъй като се очертава да има недостиг заради американските санкции по руски петролни компании.


  • 1 к0к0рч0 🌈🍌

    5 2 Отговор
    399 евро чисто заплата в "клуба на богатите" ???

    09:01 30.10.2025

  • 2 Стари кобри

    8 1 Отговор
    Вземете от най-нек.......те и излишните скъпо платени градинари със зелените дрехи! И с 1000лв да ги оставите пак ще си натискат мързеливата службичка. Същото е и с онези със сини дрехи с бурканите на колите. Иначе всички други ще мизерстват, а тези лежачи ще щракат с пръсти.

    09:02 30.10.2025

  • 3 Госг

    2 3 Отговор
    Да увеличим заплатите и броя на администрацията.

    09:06 30.10.2025

  • 4 Стършели

    1 4 Отговор
    “ се орязват”? Геледаах и търсех Орязване, но не открих такова.
    Тия от ПП амо плямпат и си мислят, че хората са нееграмотни и не четат.

    09:08 30.10.2025

  • 5 и в юса е така .

    0 0 Отговор
    прокламира се увеличение на пенсии и заплати , а се отрязват по маловажни дотирания в семействата и телкаджиите . няма експерти от европа . там е голямата хитрост . меркелица обяви 2 милиарда евро как пуснала на социални помощи . за бегейци и как седели там да източат социалната каса . създаде криза . а и целуваха краката наши войнолюбци и про еврейски настроени заблудени оратори .

    09:14 30.10.2025

  • 6 Да така е

    4 0 Отговор
    Е нали БСП бяха Гарант да не се орязват социалните плащания. Заради няколко търбуха в партията, които лапат отвсякъде, другарите ни забравиха, защо са ги изпратили на ръководни позиции!

    09:21 30.10.2025

  • 7 Ха ха ха ха ха ха

    3 1 Отговор
    Усещате ли го ???
    ЕВРОТО Е !!!

    09:29 30.10.2025

  • 8 Цървул

    1 0 Отговор
    И Тръмп прибра всички спестени пари .

    09:44 30.10.2025

  • 9 Гост

    1 1 Отговор
    Важното е да има за еничарите с фуражките и за господарите им.

    09:46 30.10.2025

  • 10 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Бюджета на страните с голям дефицит в еврозоната се определя от ЕК и ЕЦБ.Ние нямаме думата.

    09:54 30.10.2025

  • 11 ехаа

    1 0 Отговор
    известно е на всички, че сега всеки - и най-вече промянкаджиите- ще се упражнява пред публика за бюджета и най-вече за социалните плащания,за да се хравят после как точно те са накарали правителството да ги промени - а не,че това е редовна рактика в резултат на обсъжданията! Затова и другите не се пънат като тия, а изчакват да минат дебатите и,както каза и Дянков, всичко ще си доде на мястото след тях, а не след хвалипръцковщината на шарлатаните

    09:54 30.10.2025

  • 12 Дебелян Пейовски

    0 0 Отговор
    Ромляните ги слагам на диета ако не им харесва да бегат у Индия при брадчедите

    10:04 30.10.2025

