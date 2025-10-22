Красимир Вълчев: Няма да слагаме металдетектори във всички училища

Няма да слагаме металдетектори във всички училища. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев на брифинг в Русе, цитиран от Нова тв.

“След случая в столичните мол и училище разбрах, че голям процент ученици от тези общности ходят ежедневно с ножове и учителите всеки ден им ги изземват. Явно е въпрос на култура, в случая “локална”, и има нужда от помощ”, коментира министърът.

Той обясни, че конференцията е за популяризиране на кампанията за въвеждане на еврото, но използва случая да посети възможно най-много области и да направи срещи с педагогическата общност и регионалното управление.

“Ние ще подпомогнем училищата, които поискат, но този въпрос няма да се разреши само с металдетектори и технически мерки”, обясни Вълчев.

По думите му основната функция на образователната система е възпитателната, но тя има много дългосрочни ефекти. “Не можем да обещаем, че от утре ще има по-малко агресия. Има я във всяко общество, но ако засилим възпитателната функция, може да имаме по-малко агресивни младежи и по-малко такива случаи”.

“Ние разчитаме на образователната система да възпита децата и да формира отношения и нагласи в тях. По този начин тя може да помогне да се преборим с агресията”, обясни Вълчев.

По думите му е факт, че през последните десетилетия имаме отслабена възпитателна функция на българската образователна система. “Затова с промените в учебните програми и насоките опитваме да кажем на учителите, че е важно да възпитават”.

“Учителят има трудна задача в неравна конкуренция с мощни информационни среди. Бях изненадан да видя видеоигра, в която целта е да убиеш най-много хора по най-жесток начин. Като добавим филмите и съдържанието, което гледат младите хора, това води до създаването на нагласи за насилие”, обясни министърът.

Според него има голям проблем с младежите и с това, че учителите не успяват да въдворят ред в класната стая. “Затова със закона за предучилищното и училищното образование сме предложили допълнителни мерки по отношение на учениците. Подкрепата ще остане, те срещнаха критика, че децата само ще бъдат наказвани, но когато един учител не може да въдвори ред в класната стая, страда правото на качествено образование на всички останали ученици”, коментира Вълчев.

“Имаме много мерки, които са в системата, финансират се проекти, има механизъм за реакция при агресия и веднага се активира съответният екип. Но всички тези действия са последващи, въпросът е в превенцията, а тя в по-голяма степен е в това да възпитаваме децата си”, смята министърът.

По думите му трябва да бъдем достатъчно ясни в отношението си към агресията, да дозираме присъствието на децата в агресивни информационни среди, да им позволяваме да гледат по-малко предавания и съдържание, свързани с насилие. “Но това е една по-трудна задача”.

“Формирането на нагласи не гарантира, че всяко едно дете ще противодейства на случаите на насилие.Като родители също трябва да ги ограничаваме. Не прехвърлям отговорността, тя е споделена”, коментира Вълчев.

“Миналата година си поставихме за задача да обучим всички педагогически специалисти, които работят с ученици от 3 до 12 клас да говорят по темата за наркотиците. Образователната система не може да противодейства на разпространението им, но може да създаде нагласи в децата да не ги употребяват”, обясни той.

Според Вълчев всеки един учител трябва да бъде подготвен да говори с децата. “Оказва се, че не можем да говорим с тях и като родители заради поколенчески различия или, защото сме неподготвени”.

“Поради тази причина стартираме обучения. Първо се обучават хора, които ще обучат всички останали учители. Става въпрос за 55 хиляди учители и специалисти. След това те ще направя тематични разговори и часове с децата по тази тема. Ще влязат и външни хора в образователните институции, които могат да допринесат. Ще има и тематични срещи с родителите”, коментира той.

“Нямаме конкретни данни дали се е увеличила употребата на наркотици, но по косвени данни виждаме, че това е проблем, който не само не се подобрява, а и се влошава. Така е с всички зависимости”, каза Вълчев.

Той обясни, че имаме проблеми със социалните мрежи. “Екраните са една от най-увреждащите зависимости. В социалните мрежи децата виждат най-много съдържание, изгубват времето си. Екраните имат пристрастяващ ефект и увреждат мозъка”.

"В момента има много програми. Сред тях е “Просто кажи “НЕ” - известни личности се срещат със стотици ученици във всеки един град и говорят против наркотиците. Но образователната система не може да се справи чрез кампании. Тя се справя чрез многочасовите усилия на учителите”, смята министърът.