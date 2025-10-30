Новини
Томислав Дончев откри високотехнологичен завод за автомобилни части край Пловдив

30 Октомври, 2025 10:24 1 694 35

  • индустрия-
  • пловдив-
  • икономическо развитие-
  • високотехнологичен завод-
  • автомобилни части

Фундаментът за успешното икономическо развитие е индустрията, каза той

Томислав Дончев откри високотехнологичен завод за автомобилни части край Пловдив - 1
Снимка: МИР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Твърдо вярвам, че фундаментът за успешното икономическо развитие е индустрията. Тя е тази основа, която може да гради всичко останало – и услуги с висока добавена стойност, и свързани с нея производства. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите Томислав Дончев на официалното откриване на новия високотехнологичен завод за автомобилни части на „Зиес Юръп“ ЕООД в Тракия икономическа зона (ТИЗ) край Пловдив. Предприятието е със сертификат „клас А“ по Закона за насърчаване на инвестициите.

„Пътят към благосъстоянието минава през фабриките, не през жълтите паветата. България все по-успешно се интегрира в световните пазари. Задачата, която гоним е у нас да се произвеждат по-сложни и по-скъпи изделия“, допълни Дончев.

По думите му в България трябва да се стремим към производство на цял краен продукт – автомобил, камион, самолет. „Натрупахме опит с производството на компоненти. Редно е да претендираме за цяло изделие. Постигнали сме това технологично ниво, конкурирайки се с другите на световните пазари“, категоричен е вицепремиерът и допълни, че най-доброто предстои.

Той изрази съжаление, че индустриалното производство у нас е концентрирано само в 4 или 5 зони. „В Пловдив е най-голямата – с най-големи мащаби и опит. И това не е случайно. Специално благодаря на всички, които са направили тази инвестиция възможна. Няма как да не отчетем усилията и таланта на инж. Панчев, подкрепен от всички“, каза още Дончев.

На официалното откриване на най-новия високотехнологичен завод в България присъстваха още генералният мениджър на Shanghai Unison Aluminum Products Co. Луо Шибинг, създателят и изпълнителен директор на ТИЗ инж. Пламен Панчев, кметът на Пловдив Костадин Димитров и неговият заместник по дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование Владимир Темелков и други.

Размерът на сертифицираната инвестиция е близо 19 млн. лв. и се предвижда да бъдат открити 100 нови работни места.


България
  • 1 Данко Харсъзина

    0 21 Отговор
    И тази инвестиция е благодарение на ГЕРБ.

    Коментиран от #3

    10:27 30.10.2025

  • 2 Ехаааа

    21 1 Отговор
    А за мартенички КОГА? И в предстоящата година ли ще внасяме от Китай.

    10:29 30.10.2025

  • 3 честен ционист

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Shanghai Unison Aluminum Products работи със суровини от РУСАЛ. Ганчо е само едно ишлеме.

    Коментиран от #4

    10:29 30.10.2025

  • 4 Дончев ..

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    ...кога ще правите тунела!!!

    Коментиран от #7

    10:31 30.10.2025

  • 5 Питане

    16 3 Отговор
    Лентичката после на филията с мас ли ?

    10:31 30.10.2025

  • 6 ?????

    19 1 Отговор
    А може ли по-конкретно кви части ще се произвеждат и чия е инвестицията.

    10:31 30.10.2025

  • 7 честен ционист

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дончев ..":

    Ще правим канал, а не тунел.

    10:32 30.10.2025

  • 8 Никой

    1 0 Отговор
    А така.

    10:32 30.10.2025

  • 9 Откривател

    13 1 Отговор
    На банкети и командировки.

    10:37 30.10.2025

  • 10 провинциалист

    6 0 Отговор
    Изровено от интерет: "китайският инвеститор е готов да започне производството на алуминиеви шасита и кутии за батерии на електромобили"....

    10:39 30.10.2025

  • 11 Гост

    14 0 Отговор
    Големата глава имитира работа

    10:47 30.10.2025

  • 12 Гост

    17 0 Отговор
    Тоя кво точно работи, че толкова години така и не разбрах??????

    Коментиран от #13

    10:48 30.10.2025

  • 13 ТОЙ НЕ Е ВИНОВЕН

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    НЕ МУ СЕ ДАВАШЕ ПЪТ НАГОРЕ

    10:51 30.10.2025

  • 14 Питам

    11 1 Отговор
    А завода за ламбени шишета, кога ?

    10:52 30.10.2025

  • 15 Фабрикаа... на 9ти

    7 1 Отговор
    Септември?🤣

    10:55 30.10.2025

  • 16 Славчо Тр.

    11 0 Отговор
    Да, Томчо, прав си, трябва да произвеждаме големи неща, даже и ракети и да пращаме с тях македонци в космоса. Обещал съм им, а аз винаги си държа на думата, мой коалиционни партньоре!

    10:56 30.10.2025

  • 17 Луо Шибинг,

    12 2 Отговор
    От Шанхай ...... Добре че са братята китайци че Германия умря

    10:56 30.10.2025

  • 18 Анонимен

    4 0 Отговор
    Томислав Дончев присъстваше и на сключването на сделката с Райнметал!

    10:57 30.10.2025

  • 19 Чуват ли де тея въобще

    11 2 Отговор
    Мижавите 19 млн. лв. инвестиции и евентуално 100 нови работни места със със сертификат „клас А“ ..... леле майко до къде го докарахме ....

    10:59 30.10.2025

  • 20 А тъй, само тъй и въйй

    5 1 Отговор
    Луо Шибинг... Венсеремус ...доло НАТЮ... сертификат „клас А“

    11:01 30.10.2025

  • 21 Наблюдател

    7 0 Отговор
    Хубава жилетка, може да е гейска, но поне е официална!Философа и той пуснал шкембе.

    11:02 30.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 мнение

    5 1 Отговор
    Ха дано, но не вярвам, че ще е задълго. В България всичко се опорочава и побългарява в най-лошия смисъл. В моите очи Томислав Дончев съвсем не е положителен герой. Дано всичко не е имитация и наужким, докато чужденците си мислят, че нещата са сериозни. Ще почакаме и ще видим какво ще стане.

    11:06 30.10.2025

  • 24 заводи за коли да отвори

    2 1 Отговор
    да дават пикап за 5 бона нов . бюджета е продънен , а болниците пълни . да показва само хубавите работи . резила и цените на топлофикация , въглищарския глобен бизнес , руската нефто-военна база , кекавите реактори са за скриване . хора няма .

    11:13 30.10.2025

  • 25 ООрана държава

    3 1 Отговор
    А на фалиралите такива в северозападна България що не ходят

    11:18 30.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Супер

    2 1 Отговор
    Българите ще им бачкат без пари,печалбата в Китай,много добра инвестиция само че за Китай!!!

    11:34 30.10.2025

  • 28 Тогава

    1 1 Отговор
    Да приемаме юана,а не еврото!Сигурен съм че гейропците няма да си сложат нито един инвеститор тук,защото и там нямат вече,да живей,живей Китай!

    11:37 30.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ха ха ха

    1 1 Отговор
    Томислав е марионетка но случващото се,така или инъче Европа не си сложи инвестициите тук,а Китай!!!

    11:50 30.10.2025

  • 34 Колев

    1 0 Отговор
    То и Леонито в Плевен беше голяма и чисто розова инвестиция, ама затвори понеже се оказа, че не могат да намерят хора да работят за 1100 лв заплата плюс купони за 100-200 лв. Тия какви заплати ще дават, знае ли се? Колкото Либхера или по-ниски :)

    12:06 30.10.2025

  • 35 Кво ми

    1 0 Отговор
    Цвъкаш минуси бе парцал с тротинетка,ат бардака на Урсула?НИМА ФАКТИТЕ НЕ ТЕ УСТРОЙВАТ ЛИ ИЛИ ХОРАТА НЕ СЕ ВЪРЗВАТ НА НАПИСАНОТО ОТ ВАС,МИ ДА НЕ ЕВРОПА А КИТАЙ,СЛАГА ИНВЕСТЦИИ,А ЗА ТОМИСЛАВ КРАДЕЦА ЕДВА ЛИ ВЛОЖИЛ И 1ЛВ ОТ ЛИЧНИТЕ СИ СРЕДСТВА.ТОВА ЗАГЛАВИЕ Е ПОДВЕЖДАЩО И ПРОПАГАНДНО,ЕС НИ ЛЪЖЕ,А НИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ПРИЕМАМЕ ЕВРОТО ИМ!!!

    12:11 30.10.2025

