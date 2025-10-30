Томислав Дончев откри високотехнологичен завод за автомобилни части край Пловдив

Твърдо вярвам, че фундаментът за успешното икономическо развитие е индустрията. Тя е тази основа, която може да гради всичко останало – и услуги с висока добавена стойност, и свързани с нея производства. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите Томислав Дончев на официалното откриване на новия високотехнологичен завод за автомобилни части на „Зиес Юръп“ ЕООД в Тракия икономическа зона (ТИЗ) край Пловдив. Предприятието е със сертификат „клас А“ по Закона за насърчаване на инвестициите.
„Пътят към благосъстоянието минава през фабриките, не през жълтите паветата. България все по-успешно се интегрира в световните пазари. Задачата, която гоним е у нас да се произвеждат по-сложни и по-скъпи изделия“, допълни Дончев.
По думите му в България трябва да се стремим към производство на цял краен продукт – автомобил, камион, самолет. „Натрупахме опит с производството на компоненти. Редно е да претендираме за цяло изделие. Постигнали сме това технологично ниво, конкурирайки се с другите на световните пазари“, категоричен е вицепремиерът и допълни, че най-доброто предстои.
Той изрази съжаление, че индустриалното производство у нас е концентрирано само в 4 или 5 зони. „В Пловдив е най-голямата – с най-големи мащаби и опит. И това не е случайно. Специално благодаря на всички, които са направили тази инвестиция възможна. Няма как да не отчетем усилията и таланта на инж. Панчев, подкрепен от всички“, каза още Дончев.
На официалното откриване на най-новия високотехнологичен завод в България присъстваха още генералният мениджър на Shanghai Unison Aluminum Products Co. Луо Шибинг, създателят и изпълнителен директор на ТИЗ инж. Пламен Панчев, кметът на Пловдив Костадин Димитров и неговият заместник по дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование Владимир Темелков и други.
Размерът на сертифицираната инвестиция е близо 19 млн. лв. и се предвижда да бъдат открити 100 нови работни места.
