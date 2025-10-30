Дончев: В последно време бюджетът се гледа в началото на следващата година

Дни преди първите бюджети на страната ни в евро да бъдат внесени в Народното събрание – те вече предизвикаха напрежение. От синдикатите обявиха, че готвят протест заради плановете минималната работна заплата догодина да стане 605 евро, вместо предварително заявените 620.
От Финансовото министерство заявиха, че проектобюджетът ще бъде внесен в парламента до петък. Днес вицепремиерът Томислав Дончев беше лаконичен по темата. „През последните години бюджетът се гледа в началото на следващата година”, подчерта той, а на въпрос защо 605, а не 620 евро ще е МРЗ, той отговори „Защо не 540 или 720?”.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ха ха
13:01 30.10.2025
2 Увеличението
13:01 30.10.2025
3 Обективен
13:03 30.10.2025
4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
АМА КОЕ НЕ РАЗБРАХТЕ БЕ!???
ОСТАВКА И НА БЕСИЛКАТА!!!!
13:04 30.10.2025
5 Накино
13:10 30.10.2025
6 Гост
13:10 30.10.2025
7 Айде
13:11 30.10.2025
8 Каквото
13:11 30.10.2025
9 пери
13:12 30.10.2025
10 Алоооо
13:14 30.10.2025
11 Каквото и да казва Дончев
13:17 30.10.2025
12 Христо
Така ли трябва да е?!
13:18 30.10.2025
13 защо 605, а не 620 евро ще е МРЗ,
13:22 30.10.2025
14 Този абориген ви убива
13:31 30.10.2025
15 Ураааааа, да ми ядете.....
13:32 30.10.2025
16 Деций
13:34 30.10.2025
17 Дончев е куха лейка
Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата. И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи.
13:39 30.10.2025
18 Ъхъъъъъ... и 720 евро може да е
13:42 30.10.2025
19 Тома
13:49 30.10.2025
20 бифтека
13:58 30.10.2025