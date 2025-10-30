Новини
Дончев: В последно време бюджетът се гледа в началото на следващата година

30 Октомври, 2025 12:58 598 20

  • томислав дончев-
  • бюджет

От Финансовото министерство заявиха, че проектобюджетът ще бъде внесен в парламента до петък

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Дни преди първите бюджети на страната ни в евро да бъдат внесени в Народното събрание – те вече предизвикаха напрежение. От синдикатите обявиха, че готвят протест заради плановете минималната работна заплата догодина да стане 605 евро, вместо предварително заявените 620.

От Финансовото министерство заявиха, че проектобюджетът ще бъде внесен в парламента до петък. Днес вицепремиерът Томислав Дончев беше лаконичен по темата. „През последните години бюджетът се гледа в началото на следващата година”, подчерта той, а на въпрос защо 605, а не 620 евро ще е МРЗ, той отговори „Защо не 540 или 720?”.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ха ха

    15 0 Отговор
    А защо не си подадете оставките заради дефицита? Видя се кви бюджетари сте!

    13:01 30.10.2025

  • 2 Увеличението

    10 0 Отговор
    в милицията е винаги със задна дата и много, така че няма значение коги се приема бюфеча

    13:01 30.10.2025

  • 3 Обективен

    9 0 Отговор
    А от тази ОПГ , и един за нищичко НЕ става ,и вместо да са в затвора те продължават да крадат и убиват държава и народ

    13:03 30.10.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 0 Отговор
    АБЕ ХЕМ ТЪПИ, ХЕМ И НАГЛИ!
    АМА КОЕ НЕ РАЗБРАХТЕ БЕ!???
    ОСТАВКА И НА БЕСИЛКАТА!!!!

    13:04 30.10.2025

  • 5 Накино

    1 0 Отговор
    ДаГ0ДуXAT EBPEИТE ...

    13:10 30.10.2025

  • 6 Гост

    6 0 Отговор
    Ами, щото в големата ти глава само въздух

    13:10 30.10.2025

  • 7 Айде

    9 0 Отговор
    Махнете го и този, заедно с раницата му! Паразит!

    13:11 30.10.2025

  • 8 Каквото

    6 0 Отговор
    и да избълва няма стойност !

    13:11 30.10.2025

  • 9 пери

    5 0 Отговор
    С други думи, не сте готови с бюджета и се застраховате срещу недоволството на опозицията и обществото. Търсите отсрочка да направите уйдурмите пак. Верно сте ОПГ.

    13:12 30.10.2025

  • 10 Алоооо

    4 0 Отговор
    гледаше в началото на годината, защото нямаше редовно правителство, а сега имаме редовно правителство, НО нелигитимно, заради фалшифицираните изборни протоколи и сигурно, защото сте нелегитмни, се смятате за нередовно.

    13:14 30.10.2025

  • 11 Каквото и да казва Дончев

    4 0 Отговор
    Малоумните бюджети се пишат от неразумението Йордан Цонев и са пълна бутафория на бюджет с ясно разписани разходи по пера.

    13:17 30.10.2025

  • 12 Христо

    5 0 Отговор
    Да, Дончев, последните години бюджетът се гледа по никое време, с огромно закъснение, институциите получават новите по размер плащания през юли-август вместо през януари-февруари с всички проблеми заради това.
    Така ли трябва да е?!

    13:18 30.10.2025

  • 13 защо 605, а не 620 евро ще е МРЗ,

    4 0 Отговор
    А защо минималното заплащане на час в Германия се увеличава ? (реши кабинетът)... От началото на следващата година то ще е 13,90 евро на час , а година по-късно ще достигне 14,60......Хора събудете се ей !!! От януари 2025 още, социално слаби в Индия са всички които под $13 812 годишно доходи имат ! И са освободени и от данъци ! ....Вие в България роби ли сте да ви питам? Роби ли сте ? Тоя пуяк Дончев ли ще слушате ?....

    13:22 30.10.2025

  • 14 Този абориген ви убива

    2 0 Отговор
    Полицаи на,научиха аборигена Борисов за политик ,та се чудех след като вишистите трябва да пасат овце какво трябва да работят тези с по ниско образование!?

    13:31 30.10.2025

  • 15 Ураааааа, да ми ядете.....

    1 0 Отговор
    605, а не 620 евро в завода за барути .....ураааа.....

    13:32 30.10.2025

  • 16 Деций

    0 0 Отговор
    Аз не зная какво му гледате на бюджета,след като е порочно съставен.Как може въобще да залагате дефицит,да вземате заеми който да раздавате като заплати на паразитите от МВР съд и прокуратура,да подхранвате търтеи в администрацията.

    13:34 30.10.2025

  • 17 Дончев е куха лейка

    1 0 Отговор
    Това е истината....
    Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата. И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи.

    13:39 30.10.2025

  • 18 Ъхъъъъъ... и 720 евро може да е

    1 0 Отговор
    Ако спрете с глупостите за НАТО и Украйна като Словакия може...и повече може

    13:42 30.10.2025

  • 19 Тома

    0 0 Отговор
    Този може спокойно да играе във филмите на ужасите като ще пести пари от грим.

    13:49 30.10.2025

  • 20 бифтека

    0 0 Отговор
    то трябва да го прекръстят на Държавен бюфет, по добре ще описва Държавната софра (хранилка) за наши хора :)

    13:58 30.10.2025

