НАП продава автогарата в Перник

30 Октомври, 2025 13:19 645 4

Самото наддаване е насрочено за 25 ноември от 11.30 ч

НАП продава автогарата в Перник - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Автогарата в Перник, която е ключов обект от транспортната инфраструктура на града, е обявена за продажба. Това показва справка в портала за продажби на Националната агенция за приходите (НАП). Имотът се предлага на търг чрез тайно наддаване, като началната цена е определена на 3 043 587,60 лева.

Продажбата обхваща поземлен имот с площ от 6809 квадратни метра, предназначен за „автогара, автоспирка“. Теренът се намира в урбанизирана зона и е частна собственост. Върху него са разположени две сгради - двуетажна сграда на транспорта с площ 1105 квадратни метра и едноетажна постройка от 24 кв. метра, използвана за складови или инфраструктурни нужди. В документацията е отбелязано, че имотът е обременен с тежести.

Сред основните предимства на имота е стратегическото му местоположение. Той се намира в непосредствена близост до железопътната гара на Перник. Двете съоръжения са свързани с подлез, което улеснява трансфера на пътници и създава възможности за развитие на комбинирани транспортни услуги в региона.

Търгът е обявен на 17 октомври, а кандидатите могат да подават своите предложения в периода от 12 до 19 ноември. За участие в него се изисква депозит в размер на 608 717,52 лева, а огледи на имота ще се извършват от 11 до 18 ноември между 10.00 и 16.00 ч. Самото наддаване е насрочено за 25 ноември от 11.30 ч.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Перо

    10 0 Отговор
    Бандитизма в кочината нама да спре! 36 г. измислена приватизация и кражби! Много лошо без Белене!

    13:27 30.10.2025

  • 2 604

    4 0 Отговор
    Скоро няма да има обществен транспорт кът пу царску...нъл тъй искъти 2 нуги мамуни...яжти банани и тиху!

    13:36 30.10.2025

  • 3 Колю

    4 0 Отговор
    Нашата автогара я направиха Била

    13:37 30.10.2025

  • 4 Хаха

    3 0 Отговор
    Ключова инфраструктура, а я продават вместо да я дават под наем. Някой ще облажи

    13:40 30.10.2025

Новини по градове:
