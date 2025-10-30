Новини
БНБ: Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" нарасна със 72,7% до €17,6867 млрд.

30 Октомври, 2025 13:20 657 13

  • бнб-
  • външен дълг-
  • държавно управление

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" към края на август 2025 г. нараства с цели 72,7% (със 7,4449 млрд. евро) спрямо същия месец на 2024 г. и достига 17,6867 млрд. евро.

Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 33% към края на август 2025 г., при 237% към август 2024 г., показват данни на Българската народна банка (БНБ).

В края на август 2025 г. брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 53,76059 млрд. евро (47,7% от БВП), като се увеличава с 9,0152 млрд. евро (повишение с 20,2%) спрямо същия период година по-рано, когато брутният външен дълг беше в размер на 44,5907 млрд. евро.

Дългосрочните задължения в края на август са в размер на 44,9054 млрд. евро (40% от БВП и 83,8% от брутния външен дълг), като нарастват с 8,512 млрд. евро (повишение с 23,4%) спрямо август 2024 г.

В същото време краткосрочните задължения на България възлизат в края на осмия месец на настоящата година на 8,7005 млрд. евро (7,7% от БВП и 16,2% от брутния външен дълг), повишавайки се с 503,3 млн. евро (с 6,1%) спрямо август 2024 г.

През август 2025 г. външните задължения на Централната банка са в размер на 1,9393 млрд. евро, нараствайки с 18,0 млн. евро спрямо година по-рано, докато външните задължения на банките и фондовете на паричния пазар в нашата страна, известни като "други парично-финансови институции", възлизат на 7,6127 млрд. евро (6,8% от БВП), като нарастват с 1,1325 млрд. евро (със 17,5%) спрямо август 2024 г.

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 12,772 млрд. евро (11,4% от БВП) в края на август 2025 г., което е с 429,3 млн. евро (с 3,3%) по-малко в сравнение с година по-рано.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И тия

    14 0 Отговор
    безродници още управляват , ежедневно далавери и борчове .

    13:24 30.10.2025

  • 2 Нацюга

    8 0 Отговор
    Държавата е задлъжняла защото се дават помощи на сиганете за електорат

    13:36 30.10.2025

  • 3 Тома

    7 1 Отговор
    Тази година с 17 .6 милиарда до година със 117 милиарда защото се готвим за война

    13:36 30.10.2025

  • 4 Само да попитам

    8 0 Отговор
    Тея самозванци теглят пари, пък после ние трябва да ги плащаме. Може ли и аз да тегля на тяхно име?

    13:37 30.10.2025

  • 5 Умфри

    2 0 Отговор
    И кво?

    13:38 30.10.2025

  • 6 Онзи

    4 1 Отговор
    А и еврото като влезе гледай какво става почва се задлъжняване по различни програми и така Европа цоца

    13:39 30.10.2025

  • 7 Ццц

    2 0 Отговор
    Докато ЕС държавите задлъжняват Украйна печели войната. 🤣🤣. Едно от двете твърдения не е вярно.

    13:44 30.10.2025

  • 8 И какъв е извода когато

    4 0 Отговор
    Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" нарасна със 72,7% до €17,6867 млрд. а парите в обръщение се намаляват? А? Къде изтичат да ги питам тея смоотаняци от БНБ?

    13:46 30.10.2025

  • 9 Да кажат тея от БНБ

    3 0 Отговор
    Най накрая на каква стойност ще са напечатаните "български евра" ? На колко е оценена реално България ? И някой няма ли и най после ясно да го каже и напише? От първият ден след Нова година 8% от всички български евра ще станат автоматично собственост на ЕЦБ! 8% от вашите пари изкарани с кървава пот. 8% от националното богатство на България го подаряват на ЕЦБ ! Няма ли кой да го напише, заяви, посочи и т.н

    Коментиран от #13

    13:52 30.10.2025

  • 10 Иван Вазов

    1 0 Отговор
    Лично аз не разбрах, кой е сектор "Държавно управление" и как така секторът сам взема свои си външни дългове, отделни от другите сектори?!
    Колко е външния дълг на Сектор "Охрана на Борисов и Пеевски" или Сектор "Банково управление - заплати на БНБ"?!
    Или пък сектор "Партийни субсидии в парламента" - колко е неговият външен дълг?! Партийните субсидии в България са най-високи в абсолютна стойност на глава от населението в целия ЕС. Не Ви се вярва, но българските партии получват повече от партиите в германския Бундестаг.

    13:54 30.10.2025

  • 11 И какви са тея

    2 0 Отговор
    външни задължения на Централната банка дето били в размер на 1,9393 млрд. евро ? Да не би да е търговска банка случайно?

    13:56 30.10.2025

  • 12 Борисов е достоен боклук

    1 0 Отговор
    Благодарение на ГЕРБ от тяхното управление от 2009 г. до сега са изтеглили около 75 милиарда лева държавен дълг.

    13:56 30.10.2025

  • 13 Всичко е за златото

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да кажат тея от БНБ":

    Златото на България е около 50 милиарда евро, колкото дълга.

    13:59 30.10.2025

