БНБ: Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" нарасна със 72,7% до €17,6867 млрд.

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" към края на август 2025 г. нараства с цели 72,7% (със 7,4449 млрд. евро) спрямо същия месец на 2024 г. и достига 17,6867 млрд. евро.
Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 33% към края на август 2025 г., при 237% към август 2024 г., показват данни на Българската народна банка (БНБ).
В края на август 2025 г. брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 53,76059 млрд. евро (47,7% от БВП), като се увеличава с 9,0152 млрд. евро (повишение с 20,2%) спрямо същия период година по-рано, когато брутният външен дълг беше в размер на 44,5907 млрд. евро.
Дългосрочните задължения в края на август са в размер на 44,9054 млрд. евро (40% от БВП и 83,8% от брутния външен дълг), като нарастват с 8,512 млрд. евро (повишение с 23,4%) спрямо август 2024 г.
В същото време краткосрочните задължения на България възлизат в края на осмия месец на настоящата година на 8,7005 млрд. евро (7,7% от БВП и 16,2% от брутния външен дълг), повишавайки се с 503,3 млн. евро (с 6,1%) спрямо август 2024 г.
През август 2025 г. външните задължения на Централната банка са в размер на 1,9393 млрд. евро, нараствайки с 18,0 млн. евро спрямо година по-рано, докато външните задължения на банките и фондовете на паричния пазар в нашата страна, известни като "други парично-финансови институции", възлизат на 7,6127 млрд. евро (6,8% от БВП), като нарастват с 1,1325 млрд. евро (със 17,5%) спрямо август 2024 г.
Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 12,772 млрд. евро (11,4% от БВП) в края на август 2025 г., което е с 429,3 млн. евро (с 3,3%) по-малко в сравнение с година по-рано.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И тия
13:24 30.10.2025
2 Нацюга
13:36 30.10.2025
3 Тома
13:36 30.10.2025
4 Само да попитам
13:37 30.10.2025
5 Умфри
13:38 30.10.2025
6 Онзи
13:39 30.10.2025
7 Ццц
13:44 30.10.2025
8 И какъв е извода когато
13:46 30.10.2025
9 Да кажат тея от БНБ
Коментиран от #13
13:52 30.10.2025
10 Иван Вазов
Колко е външния дълг на Сектор "Охрана на Борисов и Пеевски" или Сектор "Банково управление - заплати на БНБ"?!
Или пък сектор "Партийни субсидии в парламента" - колко е неговият външен дълг?! Партийните субсидии в България са най-високи в абсолютна стойност на глава от населението в целия ЕС. Не Ви се вярва, но българските партии получват повече от партиите в германския Бундестаг.
13:54 30.10.2025
11 И какви са тея
13:56 30.10.2025
12 Борисов е достоен боклук
13:56 30.10.2025
13 Всичко е за златото
До коментар #9 от "Да кажат тея от БНБ":Златото на България е около 50 милиарда евро, колкото дълга.
13:59 30.10.2025