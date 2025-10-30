БНБ: Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" нарасна със 72,7% до €17,6867 млрд.

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" към края на август 2025 г. нараства с цели 72,7% (със 7,4449 млрд. евро) спрямо същия месец на 2024 г. и достига 17,6867 млрд. евро.



Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 33% към края на август 2025 г., при 237% към август 2024 г., показват данни на Българската народна банка (БНБ).



В края на август 2025 г. брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 53,76059 млрд. евро (47,7% от БВП), като се увеличава с 9,0152 млрд. евро (повишение с 20,2%) спрямо същия период година по-рано, когато брутният външен дълг беше в размер на 44,5907 млрд. евро.

Дългосрочните задължения в края на август са в размер на 44,9054 млрд. евро (40% от БВП и 83,8% от брутния външен дълг), като нарастват с 8,512 млрд. евро (повишение с 23,4%) спрямо август 2024 г.



В същото време краткосрочните задължения на България възлизат в края на осмия месец на настоящата година на 8,7005 млрд. евро (7,7% от БВП и 16,2% от брутния външен дълг), повишавайки се с 503,3 млн. евро (с 6,1%) спрямо август 2024 г.



През август 2025 г. външните задължения на Централната банка са в размер на 1,9393 млрд. евро, нараствайки с 18,0 млн. евро спрямо година по-рано, докато външните задължения на банките и фондовете на паричния пазар в нашата страна, известни като "други парично-финансови институции", възлизат на 7,6127 млрд. евро (6,8% от БВП), като нарастват с 1,1325 млрд. евро (със 17,5%) спрямо август 2024 г.



Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 12,772 млрд. евро (11,4% от БВП) в края на август 2025 г., което е с 429,3 млн. евро (с 3,3%) по-малко в сравнение с година по-рано.